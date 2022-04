Der Kreml lernt nie

von Paul Craig Roberts – http://www.paulcraigroberts.org

Übersetzung LZ

In dem Glauben, die Ukraine habe sich bereit erklärt oder sei im Begriff, sich bereit zu erklären, ein neutrales Land zu sein, zog Russland seine Truppen aus dem Gebiet um Kiew ab. Diese Truppen hatten Kiew umzingelt und seine Vororte besetzt. Als die Russen abzogen, brach in den westlichen Hurenmedien und Regierungsräten eine Propaganda aus, die Russen seien besiegt worden und hätten aus Wut über ihre Niederlage Zivilisten abgeschlachtet und damit Kriegsverbrechen begangen wie die USA in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Somalia, Syrien, Vietnam usw.

Der Unterschied besteht darin, dass es Washington erlaubt ist, Kriegsverbrechen zu begehen, weil es sich nicht wirklich um Kriegsverbrechen handelt, sondern nur um Akte der Demokratieförderung.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Kriegsverbrechen Washingtons real sind, während die Russlands Propagandaschöpfungen sind.

Dennoch haben die Russen, obwohl sie unschuldig sind, ihre Prügel verdient, weil sie so dumm sind, sich ständig selbst zu dämonisieren. Wie ist es möglich, dass der Kreml nach all dem, was geschehen ist, nicht begriffen hat, dass der Rückzug Russlands, der als Ermutigung zu Verhandlungen gedacht war, als Niederlage und Kriegsverbrechen gewertet werden würde? Hat der Kreml keine kompetenten Berater? Trotz aller gegenteiligen Behauptungen glaubt der Kreml offenbar immer noch, dass der Westen ehrlich ist und wahrheitsgemäß über die Fakten berichten und Russlands Bemühungen um eine friedliche Lösung respektieren wird. Es ist verblüffend, dass niemand im Kreml verstanden hat, dass nach dem Rückzug der Russen die Leichen, ob tot oder gespielt, in den westlichen Medien als Beweis für Putins Kriegsverbrechen gezeigt werden würden.

Ich weiß nicht, warum Bloomberg News so heftig russophob ist, aber hier ist Bloombergs völlig falscher Bericht über Russlands Rückzug aus Buka. Der Rest der westlichen Medien ist genauso oder noch schlimmer:

„Präsident Joe Biden sagte, dass Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden sollte, während die USA und die Europäische Union weitere Sanktionen erwägen, um Russland weiter zu bestrafen – dieses Mal für einen mutmaßlichen Massenmord an Zivilisten, der weltweit Empörung ausgelöst hat. Die EU verurteilte Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten, die beim Rückzug Russlands aus der Umgebung von Kiew entdeckt wurden, darunter auch Folterungen und Hinrichtungen. Nach Angaben der Ukraine wurden in den Städten rund um Kiew mehr als 400 tote Zivilisten gefunden. In einer Erklärung im Namen der 27 Mitgliedstaaten machte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die russischen Besatzungstruppen für die Leichen verantwortlich, die in den Straßen von Buka verstreut liegen. Die russischen Behörden sind für diese Gräueltaten verantwortlich, die begangen wurden, als sie die tatsächliche Kontrolle über das Gebiet hatten“, so Borrell. Die Massaker in der Stadt Bucha und in anderen ukrainischen Städten werden in die Liste der auf europäischem Boden begangenen Gräueltaten aufgenommen werden.“

Die Ukraine, die angeblich ihre Kapitulationsbedingungen in Verhandlungen erwogen hat, erklärte den russischen Rückzug zu einem ukrainischen Militärsieg, bei dem die russischen Streitkräfte von den siegreichen ukrainischen Freiheitskämpfern vertrieben wurden. Dies ist kein Narrativ, das die Ukraine unter Druck setzt, den russischen Forderungen zuzustimmen.

Die russische Regierung hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die tatsächliche Lage in Buka zu untersuchen, und damit Russland einen weiteren Propagandaschlag durch die von den USA dominierte UNO zugefügt.

Es gibt keine einzige Erklärung von Washingtons Marionette, dem ukrainischen Präsidenten Zelenski, die die vom Kreml geführten Verhandlungen unterstützt. Der Kreml zieht es vor, seine Kriege durch sinnlose Verhandlungen zu verlieren. Warum gibt der Kreml nicht einfach nach und gibt auf?

Die russische Intervention in der Ukraine hätte, wenn sie richtig durchgeführt worden wäre, die Provokationen Russlands beenden können, die schließlich in einem Atomkrieg enden werden. Aber der Kreml, entschlossen, seine Güte zu zeigen, hat nicht erkannt, dass der satanische Westen sich nicht um Fakten und gute Absichten schert. Was Putins gut gemeinte und begrenzte Intervention in der Ukraine bewirkt hat, ist die totale Dämonisierung Putins und Russlands, wobei der Präsident der Vereinigten Staaten forderte, Putin als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, so wie es mit deutschen Offizieren und Beamten nach dem Zweiten Weltkrieg geschah, obwohl es keine Beweise gab. Genau wie bei den Nürnberger Prozessen sind echte Beweise nicht erforderlich. In den westlichen Hurenmedien regiert allein die Behauptung.

Der derzeitige Krieg ist ein Propagandakrieg, und der Kreml hat verloren. Die Unfähigkeit des Kremls in Sachen Psyops macht die russische militärische Überlegenheit nahezu sinnlos.

Washingtons Kriege werden rücksichtslos geführt. Alles wird bombardiert und in die Luft gesprengt, auch Hochzeiten, Beerdigungen, Fußballspiele der Kinder. Der Westen versteht nicht, was ein Krieg ist, in dem nicht alles in die Luft fliegt. Was Russland in 3 Tagen hätte erreichen können, ist nun schon der 41 Tage alt. Das Narrativ der russischen Aggression ist in Stein gemeißelt, und das russische Militär wurde als ineffektiv hingestellt. Die Chance, die Provokationen durch schnelles und entschlossenes Handeln zu beenden, wurde vertan.

Wird die nächste Provokation der Beitritt Finnlands zur NATO sein, wird es ein weiterer Versuch einer Farbrevolution in Zentralasien sein, oder wird es ein Kriegsverbrechertribunal sein, bei dem Putin, Lawrow und Schoigu in Abwesenheit vor Gericht gestellt und verurteilt werden?

Mitten in all dem hält der Kreml die Wirtschaft seiner NATO-Feinde durch den Export von Gas am Leben.