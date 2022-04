Neue Zeugenaussage über den „Luftangriff“ auf das Entbindungsheims Mariupol folgt dem Muster der ukrainischen Täuschungen und des Fehlverhaltens der Medien

von KIT KLARENBERG – https://thegrayzone.com – https://cooptv.wordpress.com

Eine wichtige Zeugin des weit verbreiteten Vorfalls im Mariupol-Entbindungsheim hat die offizielle Darstellung eines russischen Luftangriffs auf die Einrichtung durchlöchert und ernsthafte Fragen zur westlichen Medienethik aufgeworfen. Unterdessen enthält die Nachricht von einem Massaker in der Stadt Bucha verdächtige Elemente.

Am 9. März verbreitete sich die schockierende Nachricht über einen absichtlichen russischen Luftangriff auf ein Entbindungsheim in Mariupol in der Ostukraine über soziale Medien und Nachrichtenagenturen.

Die heftige Verurteilung durch westliche Beamte, Experten und Journalisten erfolgte umgehend. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinerseits behauptete, die Tat sei ein Beweis für den „Völkermord“, den Russland an der Zivilbevölkerung verübe, und forderte die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, das „Kriegsverbrechen“ zu verurteilen und „Sanktionen zu verschärfen“, um das „Böse“ des Kremls zu stoppen. Taten im Land. NPR wies darauf hin, dass der Angriff Teil der „schrecklichen Kriegstradition“ Russlands sei, Gesundheitseinrichtungen und Mediziner während Konflikten gezielt anzugreifen, die bis nach Tschetschenien zurückreicht.

Aber die neu veröffentlichte Aussage eines der Hauptzeugen des Vorfalls durchsticht die offizielle Erzählung über einen gezielten russischen Luftangriff auf das Krankenhaus. Aus dem Zeugenbericht geht hervor, dass das Krankenhaus von ukrainischen Streitkräften in eine Operationsbasis umgewandelt worden war und nicht Ziel eines Luftangriffs war, wie westliche Medien behaupteten. Ihre Aussage warf auch ernsthafte Fragen darüber auf, ob zumindest einige Elemente der Veranstaltung zu Propagandazwecken inszeniert wurden – und zwar in Zusammenarbeit mit Associated Press.

Die neue Zeugenaussage (siehe unten) folgt Beweisen, die stark darauf hindeuten, dass die Zerstörung eines dramatischen Theaters in Mariupol am 16. März vom Asowschen Bataillon inszeniert wurde und dass fast alle Zivilisten einen Tag zuvor evakuiert worden waren. Und wie wir weiter unten sehen werden, enthalten neue Berichte über ein russisches Massaker an zahlreichen Zivilisten in der Stadt Bucha auch verdächtige Details, die auf ein Muster der Informationsmanipulation hindeuten, das darauf abzielt, eine westliche Militärintervention auszulösen.

„Sie sagten, es sei kein Luftangriff. Unsere Meinung wurde also bestätigt. Wir haben das Flugzeug nicht gehört, sie haben es auch nicht gehört.“

In diesem Moment hörten wir eine Explosion. Instinktiv ziehe ich mir persönlich eine Bettdecke über. Da hörten wir die zweite Explosion. Ich wurde teilweise von Glas bedeckt. Ich hatte kleine Schnitte an meiner Nase, unter meinen Lippen und oben auf meiner Stirn, aber es war nichts Ernstes …

Mariana Vishegirskaya, eine schwangere Bewohnerin von Donezk, die während des weit verbreiteten Vorfalls im Entbindungsheim anwesend war, wurde aus Mariupol evakuiert und meldet sich nun zu Wort. Fotos, die eine blutige Vishnevskaya zeigen, die mit ihren persönlichen Gegenständen aus dem Gebäude floh, wurden zum Mittelpunkt der Berichterstattung über den Angriff, zusammen mit einem Foto einer anderen Frau, die blass und bewusstlos auf einer Trage weggetragen wurde.

Nach dem Vorfall behaupteten russische Beamte fälschlicherweise, das Paar sei dieselbe Person, und zitierten Vishegirskayas Hintergrund als Bloggerin und Instagram-Persönlichkeit als Beweis dafür, dass sie ein Krisenakteur und der Vorfall eine falsche Flagge sei. Obwohl diese Behauptung nicht stimmte, war das Krankenhaus, wie wir sehen werden, fast vollständig vom ukrainischen Militär übernommen worden.

In einem von The Grayzone rezensierten Video (oben), das am 1. April per Telegram in Umlauf gebracht wurde, bietet Vishegirskaya einen klaren und detaillierten Bericht darüber, was am und in den Tagen vor dem 9. März geschah. Der Zeuge beginnt mit der Feststellung, wie viele Bewohner von Mariupol versuchten, nach der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar zu evakuieren, aber sagten, die Behörden hätten sichergestellt, dass es „unmöglich war, zu gehen“.

Am 6. März, kurz vor der Geburt ihres Kindes, kam sie ins Entbindungsheim Nummer drei, die „modernste“ Einrichtung der Stadt. Sie war nicht lange dort, als das ukrainische Militär eintraf und alle Patienten des Krankenhauses vertrieb, als sie Zugang zu den Solarzellen des Gebäudes suchten, einer der letzten verbliebenen Stromquellen in der belagerten Stadt.

„Wir wurden in die einzige kleine Entbindungsklinik verlegt, die noch übrig war. Es hatte nur einen kleinen Generator … Ehemänner von arbeitenden Frauen ließen sich im Keller nieder und kochten für uns auf der Straße. Die Bewohner der Nachbarhäuser brachten uns auch Mahlzeiten“, sagt Vishegirskaya. „Eines Tages kamen Soldaten. Sie haben bei nichts geholfen. Ihnen wurde gesagt, das Essen sei für Frauen, wie konnten sie danach fragen? Sie antworteten, sie hätten seit fünf Tagen nichts gegessen, nahmen unser Essen und sagten: ‚Du kannst noch etwas kochen.’“

In der Nacht des 8. schliefen die schwangeren Frauen „friedlich“, da es „keine Schießereien“ gab. Am nächsten Tag hörten die werdenden Mütter draußen eine Granate explodieren. Vishegirskaya deckte sich „instinktiv“ mit ihrer Bettdecke zu, aber zerbrochenes Glas von einem nahe gelegenen Fenster schnitt ihr dennoch in Lippe, Nase und Stirn, obwohl sie sagt, es sei „nichts Ernstes“.

„Nach der zweiten Explosion wurden wir in den Keller evakuiert“ , erinnerte sich Vishegirskaya. „Wir haben weiter darüber diskutiert, ob es ein Luftangriff war. Sie sagten, es sei kein Luftangriff. Unsere Meinung wurde also bestätigt. Wir haben das Flugzeug nicht gehört, sie haben es auch nicht gehört. Sie sagten uns, es sei eine Granate. Nach den ersten beiden Explosionen gab es keine weiteren Explosionen.“

Während sie wartete, bemerkte sie „einen Soldaten mit Helm“, der Fotos von ihr machte, und forderte ihn auf, aufzuhören, „weil es offensichtlich kein guter Zeitpunkt dafür war“, und sie wollte in ihrem jetzigen Zustand nicht fotografiert werden. Der Soldat gehorchte. Wieder oben begann dieselbe Person erneut, sie und andere zu filmen, und weigerte sich aufzuhören, bis seine Untertanen ihn mehrmals dazu aufgefordert hatten.

Vishegirskayas Ehemann sagte ihr später, der Mann sei kein Soldat, sondern ein Korrespondent der Associated Press, einer von vielen, die zu dieser Zeit am Tatort waren. Sie glaubt, dass diese Journalisten „von Anfang an“ dort waren, als sie bereit waren und draußen darauf warteten, die Frau zu fotografieren, die auf einer Trage weggebracht wurde, die als erste nach dem Granatenangriff aus dem Gebäude kam, „sobald Sie kam heraus.“

Am nächsten Tag, nachdem ihr Baby per Kaiserschnitt entbunden worden war, interviewten dieselben Mitarbeiter von Associated Press sie und baten sie, zu beschreiben, was passiert war. Sie fragten unverblümt, ob ein Luftangriff stattgefunden habe, worauf sie antwortete: „Nein, selbst die Leute, die auf der Straße waren, haben nichts gehört, und niemand hat es getan.“

Später, als sie sich in sichereren „Lebensbedingungen“ befand, begann Vishegirskaya, das Internet zu durchsuchen und zu versuchen, das Interview aufzuspüren. Sie fand „alles andere“, was die Mitarbeiter von Associated Press aufgezeichnet hatten – aber nicht ihre Leugnung, dass ein Luftangriff stattgefunden hatte.

Die Erzählung der AP über den Krankenhausvorfall wird wackelig

Der erste Bericht von Associated Press von Evgeniy Maloletka über den Vorfall vom 9. März lieferte die primäre Grundlage und den Rahmen für alle Mainstream-Berichterstattung danach. Es wurde kategorisch behauptet, das Krankenhaus sei Ziel eines absichtlichen „Luftangriffs“ gewesen, der „einen Großteil der Vorderseite eines Gebäudes weggerissen“ habe und die nahe gelegenen Straßen mit „brennenden und zerfetzten Autos und zerschmetterten Bäumen“ übersät zurückgelassen habe. Der Bericht deutete an, dass die abscheuliche Tat ein Beweis dafür war, dass Russlands Invasionstruppe „mehr zu kämpfen hatte als erwartet“.

Unzählige westliche Nachrichtenagenturen recycelten diese Inhalte, mit besonderem Schwerpunkt auf dem behaupteten „Luftangriff“. Diese Kanäle dienten sechs Tage später als eifrige Kanäle, als Associated Press ein Follow -up veröffentlichte, das enthüllte, dass die schwangere Mutter, die aus dem Krankenhaus getragen wurde, ebenso gestorben war wie ihr ungeborenes Kind. Ein Arzt erklärte, ihr Becken sei zertrümmert und „von der Hüfte abgelöst“ worden, was die Agentur dem „Bombardement“ des Krankenhauses durch die russische Luftwaffe zuschrieb.

Die Associated Press erwähnte jedoch in ihrem Folgebericht nicht, dass irgendein Teil eines Gebäudes „weggerissen“ wurde. Tatsächlich deuten die Worte, die der AP Vishegirskaya zuschreibt, darauf hin, dass sie sich der tatsächlichen Schadensursache überhaupt nicht bewusst war.

„Wir lagen auf Stationen, als Glas, Rahmen, Fenster und Wände auseinanderflogen“, sagte sie der AP. „ Wir wissen nicht, wie es passiert ist [Hervorhebung hinzugefügt]. Wir waren in unseren Schutzzaubern und einige hatten Zeit, sich zu bedecken, andere nicht.“

Hat die Associated Press Vishegirskaya Zweideutigkeit und Unsicherheit in den Mund gelegt, um die falsche Erzählung eines Luftangriffs aufrechtzuerhalten? Selbst wenn sie korrekt zitiert wäre, hätte sie leicht eine Explosion in der Nähe beschreiben können, die dem Gebäude Schockwellenschäden zufügte.

Ein Video von Associated Press , das angeblich die Nachwirkungen des „Luftangriffs“ dokumentiert, bekräftigte diese Interpretation und zeigte ein großes Loch im Boden auf dem Gelände des Entbindungsklinikkomplexes, das angeblich „ein Explosionskrater“ des breiteren Angriffs war. War dies nur die Einschlagszone einer Granate, die absichtlich oder nicht in der Nähe des Gebäudes gelandet war, und nicht ein Überbleibsel eines gezielten Luftangriffs?

Unabhängig von der Wahrheit der Angelegenheit beziehen sich andere Aspekte der kürzlich veröffentlichten Zeugenaussage von Vishegirskaya auf große Geheimnisse rund um den Bombenanschlag auf das Mariupol-Entbindungsheim. Zum Beispiel bezeugt sie eindrucksvoll, dass die schwangere Frau, die aus dem Gebäude getragen wurde, starb. Doch trotz aller oberflächlichen Schäden gibt es noch keine Foto- oder Videobeweise vom Tatort – abgesehen von einer scheinbar blutgetränkten Matratze –, die darauf hindeuten, wie und wo die tödlichen Verletzungen zugefügt worden sein könnten.

Noch merkwürdiger ist die unplausible Behauptung der Associated Press, dass aufgrund des „Chaos nach dem Luftangriff“ niemand am Boden den Namen der toten Frau erfahren habe, bevor ihr Mann eintraf, um ihre Leiche abzuholen – ihre Identität ist bis heute unbekannt. Dennoch waren die Ärzte „dankbar“, dass die namenlose Frau nicht in einem der Massengräber begraben wurde, die für die Toten von Mariupol ausgehoben wurden.

Associated Press bettet sich in das Asowsche Bataillon ein

Die Anzahl der Menschen, die bei dem Vorfall im Entbindungsheim ums Leben kamen, und wie genau, sind ebenfalls Rätsel. In einer Fernsehansprache an diesem Abend behauptete Zelensky, drei Personen, darunter ein Kind, seien durch „Luftangriff“ getötet worden, während andere unter Trümmern eingeschlossen blieben. Am nächsten Tag sagte der Chef der Regionalregierung von Donezk, Pavlo Kyrylenko, jedoch, dass keine Todesfälle bestätigt worden seien und es keine bestätigten Verletzungen unter Kindern gegeben habe.

Im Gegensatz dazu haben zahlreiche Medien seitdem berichtet oder zumindest stark angedeutet, dass mehrere Kinder getötet und ihre Leichen in den oben erwähnten Massengräbern am „Randgebiet“ von Mariupol deponiert wurden. Warum es notwendig oder sinnvoll wäre, Leichen weit weg vom Stadtzentrum zu transportieren und warum die Eltern eines Kindes einer solch würdelosen Bestattung zustimmen würden, bleibt unklar.

Wir wissen von diesen angeblichen Massengräbern dank dem Korrespondenten von Associated Press, Evgeny Maloletka, der Fotos veröffentlicht und Artikel verfasst hat, die ihre Konstruktion beschreiben. Seine Inhalte wurden von anderen westlichen Medien weitgehend umfunktioniert, die düsteren Bilder verbreiteten sich weit und breit.

Maloletka war zufällig auch Augenzeugin des Vorfalls im Entbindungsheim; Er machte die berüchtigte Aufnahme der schwangeren Frau, die aus dem Gebäude getragen wurde. Maloletka hat es tatsächlich geschafft, sich in die Nähe vieler dramatischer Ereignisse zu begeben, die sofort als gigantische russische Kriegsverbrechen dargestellt werden.

Ein strahlendes Profil von Maloletka in der Washington Post vom 19. März lobte ihn dafür, „die Horrorgeschichten von Mariupol mit der Welt“ zu teilen. Der Artikel beschrieb den Ukrainer als „langjährigen Freiberufler“ für Associated Press, der zuvor für die Agentur über die Maidan-„Revolution“ und „Konflikte auf der Krim“ berichtet hatte. Dass Maloletka eine glühende Anhängerin der „Revolution“ war, wurde jedoch nicht erwähnt.

In einer langen Multimedia-Präsentation über den Putsch und den daraus resultierenden Krieg im Donbass auf seiner persönlichen Website behauptet Maloletka, „der Situation in meinem Land gleichgültig gegenüber zu stehen“. Seine Affinitäten sind jedoch überdeutlich. Er stellt die von den USA unterstützte Operation zum Regimewechsel als einen mutigen Kampf gegen „Korruption und soziale Ungerechtigkeit“ dar, ohne darauf hinzuweisen, dass sowohl die Maidan-Demonstranten als auch ihre Führung von Neonazis durchsetzt sind.

Dies könnte relevant sein, wenn man bedenkt, dass Maloletka auch eine wichtige Quelle für Fotos von der Ausbildung war, die ukrainische Zivilisten vom Asowschen Bataillon erhielten. Ob er mit der faschistischen Politik der Paramilitärs sympathisiert, ist unklar, aber es kann kaum Zweifel geben, dass er seit Kriegsbeginn auf engstem Raum mit dem Neonazi-Regiment war.

Maloletkas Schutz, der seiner Mitarbeiter von Associated Press und ihre kollektive Fähigkeit, die westlichen Medien mit einer endlosen Flut von Gräuelpropaganda zu versorgen, kann nur durch das Asow-Bataillon, die primäre Verteidigungsmacht in Mariupol, garantiert werden. Dies hat offensichtliche Auswirkungen auf die Objektivität und Zuverlässigkeit der gesamten Berichterstattung der Associated Press über den Krieg.

Wie Max Blumenthal von The Grayzone bei seiner Untersuchung des verdächtigen Vorfalls im Mariupol-Theater vom 16. März enthüllte, veröffentlichte Associated Press Fotos des Standorts mit dem Wasserzeichen des Azov-Bataillons und einem Link zum Telegram-Kanal der Neonazi-Einheit.

Die zweifelhafte Erzählung über die Explosion im Mariupol-Theater weist starke Ähnlichkeiten mit der offiziellen Version des Vorfalls im Entbindungsheim auf, insbesondere die stark widersprüchlichen Schätzungen der Opfer und die angebliche Anwesenheit derselben Personen an beiden Orten. Sky News behauptete am 26. März, dass aus dem Krankenhaus gerettete schwangere Frauen „aus Sicherheitsgründen“ in das Theater gebracht worden seien, das zufällig „genau an der Stelle“ untergebracht sei, von der später gesagt wurde, dass sie ausgerechnet von russischen Streitkräften bombardiert worden sei.

Der Tod von Augenzeugen der wirklichen Ereignisse im Entbindungsheim kommt sowohl der Associated Press als auch dem Asowschen Bataillon zugute. Tote erzählen schließlich keine Geschichten. Jemanden zu haben, der in der Lage ist, die Realität von Vorfällen wie dem zweifelhaften Bombenanschlag auf ein Theater oder dem „Luftangriff“ auf das Entbindungsheim vor Ort zu bezeugen, ist für die ukrainische Sache von Natur aus problematisch.

Und obwohl die AP während des gesamten Konflikts mit Russland Reporter vor Ort in der Ukraine hat, schweigt die Organisation über die Übertretungen, die sich direkt vor den Augen ihrer Mitarbeiter abspielen.

Ein typisches Beispiel: Die Anwesenheit eines AP-Fotografen im Krankenhaus verschaffte ihm einen Platz in der ersten Reihe für die Besetzung der Einrichtung durch das Asow-Bataillon und seine Umwandlung des Geländes in eine Operationsbasis. Aber die Agentur vermied jede Erwähnung dieses kritischen Kontexts und zeigte dem westlichen Publikum, was das Asowsche Bataillon sehen wollte – und was seine offen pro-Kiew-Mitarbeiter für den öffentlichen Konsum geeignet hielten.

In Bucha eskaliert der Informationskrieg

Stunden vor der Veröffentlichung dieses Artikels, am 2. April, brachen in den sozialen Medien Behauptungen über Russlands bisher abscheulichstes mutmaßliches Kriegsverbrechen hoch. Aufnahmen und Fotos von Dutzenden von Leichen – einige mit gefesselten Händen – die die Straßen von Bucha, einer kleinen Stadt in der Nähe von Kiew, verunreinigten, zeugen von einem offensichtlichen Massaker an Männern im wehrfähigen Alter durch russische Truppen, als sie sich zwei Tage lang aus der zerschlagenen Stadt zurückzogen früher.

Die grausamen Bilder haben verstärkte Rufe nach einer direkten militärischen Konfrontation des Westens mit Russland ausgelöst. Aber wie bei dem Vorfall in der Entbindungsstation in Mariupol und zahlreichen anderen hochkarätigen Ereignissen, die ursprünglich von ukrainischen Behörden als russische Massaker dargestellt wurden, lässt eine Reihe von Details Zweifel an der offiziellen Geschichte von Bucha aufkommen.

Wenige Stunden nach Russlands Rückzug aus Bucha am 31. März gab der Bürgermeister bekannt , dass seine Stadt von „russischen Orks“ befreit worden sei, wobei er einen entmenschlichenden Begriff verwendete, der vom Asow-Bataillon weit verbreitet ist. Ein begleitender Artikel stellte fest, dass die Russen „zivile Gebäude und Infrastruktur vermint“ hatten, aber es wurde kein Massenmord an lokalen Bürgern erwähnt, geschweige denn Dutzende von Leichen, die auf der Straße zurückgelassen wurden, von denen man vernünftigerweise erwarten könnte, dass sie in jeder Nachrichtenagentur ganz oben stehen würden Tagesordnung bei der Berichterstattung über die Veranstaltung.

TWITTER LINK HIER

https://cutt.ly/SD7Hplz

Am 2. April, wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fotos und Videos, die angeblich Opfer eines mutmaßlichen russischen Massakers zeigten, berichteten ukrainische Medien , dass Spezialeinheiten damit begonnen hätten, „das Gebiet von Saboteuren und Komplizen russischer Truppen zu säubern“. Über Leichen auf den Straßen wurde nichts gesagt.

Die Nationalpolizei der Ukraine gab an diesem Tag bekannt, dass sie „das Territorium … von den Assistenten der russischen Truppen säubern“ und ein Video veröffentlichen, das keine Leichen in den Straßen von Bucha und ukrainische Streitkräfte zeigt, die die Stadt vollständig kontrollieren.

Ein Clip der gemeldeten „Säuberungsaktion“, der von Sergey Korotkikh, einem berüchtigten Neonazi-Asov-Mitglied, veröffentlicht wurde, zeigt, wie ein Mitglied seiner Einheit einen anderen fragt, ob er „Jungs ohne blaue Armbinden“ erschießen darf, wobei er sich auf diejenigen bezieht, die die Markierung nicht tragen durch ukrainische Streitkräfte. Der Militante antwortet schrill: „Fuck yeah!“ Korotkikh hat das Video inzwischen gelöscht, vielleicht aus Angst, es könnte seine Einheit in ein Kriegsverbrechen verwickeln.

LINK TWITTER HIER:

https://cutt.ly/FD7H1MR

Ob echt oder falsch und wer auch immer die Täter sind, die angebliche Vernichtung von Zivilisten kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für die ukrainische Regierung. Beweise für Gräueltaten und Kriegsverbrechen, die von ukrainischen Truppen gegen Zivilisten und gefangene Russen begangen wurden – darunter das Schießen hilfloser russischer Kriegsgefangener in die Knie und andere abscheuliche Formen der Folter – sind zum ersten Mal ans Licht gekommen.

Darüber hinaus hat Russland die Kampf- und Logistikkapazitäten der Ukraine in weiten Teilen des Landes praktisch eliminiert, einschließlich der gesamten Marine, der Luftwaffe, der Luftverteidigung, der Radarsysteme, der militärischen Produktions- und Reparatureinrichtungen sowie der meisten Treibstoff- und Munitionsdepots, sodass Kiew nicht mehr transportiert werden kann eine große Anzahl von Truppen zwischen verschiedenen Fronten und die im Osten verbleibenden Streitkräfte einer Einkreisung und einer fast unvermeidlichen Niederlage ausliefern.

Wie Selenskyj deutlich gemacht hat, suchen die ukrainischen Streitkräfte verzweifelt nach einer direkten westlichen Intervention – insbesondere nach dem sogenannten „Schließen des Himmels“. Mit der überzeugenden, aber höchst fragwürdigen Gräuelpropaganda, die aus den Medienoperationen des Asowschen Bataillons und der Associated Press herausgefiltert wird, steigt der öffentliche Druck für eine größere Eskalation.

https://thegrayzone.com/2022/04/03/testimony-mariupol-hospital-ukrainian-deceptions-media-malpractice/

https://cooptv.wordpress.com/2022/04/04/neue-zeugenaussage-uber-den-luftangriff-auf-das-entbindungsheims-mariupol-folgt-dem-muster-der-ukrainischen-tauschungen-und-des-fehlverhaltens-der-medien-grayzone/