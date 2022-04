NAZIS HEUTE KUNTERBUNT. Europa kommt nun gesamt auf den Hund.

von Gustav Staedtler

West is over!

West fights with fraud and lie.

USA the exceptionalist of fraud and lie.

USA der auserwählte Grosslügner, Verführer und Betrüger.

Von den USA und ihren NATO-Vasallen geht nur Betrug aus.

Die USA verordnen Russenhas, und alle Dummen machen mit.

Um das deutsche Volk doof zu machen, bedarf es also gar keiner Merkel,

das schafft auch ein doofer Biden, wie wir sehen.

Sie wissen mal wieder nicht was sie tun.

Jetzt sind sie alle Ukrainenazis, – was denn sonst?

Blau-gelbe Nazis, liebe Nazis, gute unbeugsame Ukrainenazis bis zum letzten Blutstropfen.

Hurra! Jetzt sind wir alle wieder Nazis.

Kunterbunt.

Selenskys Drittes Reich

Auch die Naziukraine bis zum letzten Blutstropfen unbeugsam für Führer, Volk und Vaterland in den totalen Untergang.

La vérité ne s’arrête pas.

Die indoktrinierten Indoktrinierer.

Die verblödeten Verblöder.

Die verführten Verführer

Die verdummten Verdummer.

Die verängstigten Angstmacher.

Die vergewaltigten Vergewaltiger.

Die belogenen zur Lüge erzogenen Lügenlehrer und Führer.

Ja, ja, sie machen alle mit beim Lügenimperium USA.

Im Westen nichts neues, Lügen über Lügen.

Das hier sind die gehirngewaschenen pseudochristlich humanistischen Friedensturteltauben aus dem gut versorgten oligarchen Taubenschlag West.

Diese Friedenstauben fressen den Rüstungslobbyisten und Waffenhändlern aus der Hand.

Die Friedenbewegung ist auch in ihrer und in staatlicher Hand.

Die Friedenstauben sind in der Hand der Oligarchen und damit unter der Kontrolle der Waffenindustrie.

Diese neuen modernen Friedensturteltauben sitzen immer gut versorgt abrufbereit im Taubenschlag der Oligarchen.

Gestern haben sie sich in Regenbogenfahnen eingewickelt, heute wickeln sie sich in Ukrainefahnen ein. Mal sehen, was morgen kommt.

Das Volk ist bestens verblödet und gut dressiert, aber sie bilden sich ein intelligent und frei zu sein.

Wer sich mit den von Gott verfluchten Lügnern und Betrügern solidarisiert, der ist ebenfalls von Gott verdammt und verflucht.

Wenn die Ukraine von Gott verflucht ist, wer sind dann jene, die sich mit der Ukraine solidarisieren?

Wer sich mit den von Gott Verfluchten solidarisiert, der ist ebenfalls von Gott verdammt und verflucht.

Wenn man nichts mehr hat als sein bunt bemaltes Fell, was wundern sich die Völker dann, wenn sie wieder Nazis werden?

Alles und jeder, der sich mit der Ukraine solidarisiert, der gehört entnazifiziert.

Wenn man wie die Ukraine nur mit Nazibataillonen einen starken und wehrhaften Staat und eine funktionierende Demokratie machen kann, was ist diese Demokratie und dieser Staat dann wert, ausser Nazistärke und Nazimacht?

Dazu stellt sich die Frage: Kann man Ukrainenazis überhaupt mit 3. Reichsnazis vergleichen?

Wenn ich desbezüglich an meine Familie und die Nachbarschaft meiner Kinderzeit zurrückdenke, kann ich nur sagen, diese Nazis sind nicht miteinander zu vergleichen.

Also was man uns 2022 als Nazi verkauft, das ist nicht das, was eine 3. Reichsvolkserziehung hervorgebracht hatte. Ich würde mal sagen, diese modernen Neonazis sind konservative Genderisten, die wie Pseudochristen mehr von ihrem Glauben an ihr Idol Adolf Hitler und den 3. Reichsmythos leben als von Selbstdisziplin und der Ausbildung ihrer eigenen Charakterstärken, aufgrund dessen sich auch alle möglichen Arten von Schlumis ob grün, gelb, regenbogen, schwarz … mit diesen “Nazitypen“ solidarisieren können.

Nicht vergessen. – Welcome to your destiny! Und das hat Allgemeingültigkeit.

(Westpropaganda Tony Blair)

„Manchmal muss man Krieg machen, um den Frieden zu bewahren.“

Und wenn dann aber andere ihren Frieden bewahren wollen, dann schreien die Natostaaten KRIEGSVERBRECHEN.

Sie kämpfen ihren teuflisch satanischen Kampf mit Lug und Trug, begreifen nicht, dass wer die Wahrheit hasst, der ist verflucht.

Man muss schon als Volk total verblödet sein, immer und immer wieder für den Stuss und die Fehler der Politiker und der herrschenden Klassen gerade zu stehen, so nun auch wieder bezüglich der Ukrainekrise.

Denn was hat man als das einfache Volk verbockt, dass man nun den ganzen von der herrschenden Klasse verursachten Kriegskladdaradatsch mit vielerlei ehrenamtlichen Leistungen lindern soll?

Sollen sie doch alle verrecken, die einen wie die anderen, ob herrschende Klasse oder Flüchtlinge. Das ganze Kriegsscheisstheater wäre ja gar nicht nötig gewesen, wäre man zur Wahrheit und Gerechtigkeit bereit gewesen.

Also null Solidarität und null Hilfe mit den Wahrheitsignoranten meinerseits, sondern noch ’nen kräftigen Tritt obendrein.

Der Weg an der Wahrheit vorbei, der führt unabänderlich in den totalen Ruin.

Wer sich also mit den von Gott Verfluchten solidarisiert, der kann selber nur ein von Gott Verfluchter sein.

Mit all diesen Idioten da geh ich nicht, ich geh meinen Weg weiter ins Licht.