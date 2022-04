Das Ziel ist China

von Caitlin Johnstone – CaitlinJohnstone.com – https://consortiumnews.com

Übersetzung LZ

Das aktuelle Strategiedokument des Pentagons benennt eindeutig den Feind Nr. 1. Und das ist nicht Russland.

Das Pentagon hat seine neueste Nationale Verteidigungsstrategie (NDS) vorgelegt, einen Bericht, der alle vier Jahre erstellt wird, um der Öffentlichkeit und der Regierung einen umfassenden Überblick über die Planung, die Haltung, die Entwicklungen und die Schwerpunktbereiche der US-Kriegsmaschinerie zu geben.

Angesichts der aggressiven Brinkmanship zwischen Moskau und dem US-Machtbündnis in diesem Jahr könnte man annehmen, dass Russland in den NDS 2022 als Feind Nr. 1 auftauchen würde, aber das wäre eine falsche Annahme. Das US-Verteidigungsministerium reserviert diesen Platz für dieselbe Nation, die ihn schon seit vielen Jahren innehat: China.

Dave DeCamp von Antiwar schreibt das Folgende:

„Die vollständige NDS ist immer noch geheim, aber das Pentagon hat ein Informationsblatt zu dem Dokument veröffentlicht, in dem es heißt, dass es „dringend handeln wird, um die Abschreckung aufrechtzuerhalten und zu stärken, wobei die Volksrepublik China (VRC) unser wichtigster strategischer Konkurrent und die größte Herausforderung für das Ministerium ist.“

In dem Merkblatt werden vier Prioritäten für das Pentagon genannt:

-Verteidigung des Heimatlandes, angepasst an die wachsende multidisziplinäre Bedrohung durch die Volksrepublik China

-Verhinderung strategischer Angriffe gegen die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und Partner

-Abwendung von Aggressionen, wobei wir darauf vorbereitet sind, uns in Konflikten durchzusetzen, wenn dies erforderlich ist, wobei die Herausforderung durch die VR China im indopazifischen Raum Vorrang vor der Herausforderung durch Russland in Europa hat

Aufbau einer widerstandsfähigen gemeinsamen Streitkraft und eines Verteidigungs-Ökosystems“.

„Das Pentagon sagt, dass China zwar im Mittelpunkt stehe, Russland aber wegen seines Einmarsches in der Ukraine eine ‚akute Bedrohung‘ darstelle“, schreibt DeCamp, was zeigt, dass das Imperium Moskau als Feind zweiten Ranges betrachtet.

Im Vorfeld eines Treffens mit Chinas Außenminister Wang Yi hat der russische Außenminister Sergej Lawrow einige Bemerkungen gemacht, die das eigentliche Problem des US-zentrierten Imperiums mit Moskau deutlich machen.

„Wir werden gemeinsam mit Ihnen und unseren Sympathisanten eine multipolare, gerechte und demokratische Weltordnung anstreben“, sagte Lawrow am Mittwoch vor der chinesischen Regierung.

Und genau das, meine Damen und Herren, ist der wahre Grund, warum wir in den letzten fünf oder sechs Jahren so viel hysterisches Geschrei über Russland gehört haben. Es ging nie um russische Hacker. Auch nicht um ein Pinkelvideo aus dem Kreml. Auch nicht um den Trump Tower. Auch nicht um GRU-Kopfgelder in Afghanistan. Auch nicht um Manafort, Flynn, Bannon, Papadopoulos oder irgendeinen anderen Russiagate-Nachnamen der Woche. Es geht nicht einmal wirklich um die Ukraine. Das sind alles narrativ-gestaltende Konstrukte, die vom US-Geheimdienstkartell manipuliert wurden, um Unterstützung für einen finalen Showdown gegen Russland und China zu erzeugen, um das Entstehen einer multipolaren Welt zu verhindern.

Die US-Regierung verfolgt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Politik, die darauf abzielt, den Aufstieg von Mächten zu verhindern, die ihre imperialen Pläne für die Welt in Frage stellen könnten. Während des (ersten) Kalten Krieges bestand die von Imperiumsmanagern wie Henry Kissinger geförderte Strategie darin, China aus der Not heraus zu umwerben, um es von der U.S.S.R. wegzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt sahen wir, wie geschäftliche Beziehungen zwischen China und den USA zu immensen Profiten für bestimmte Personen in beiden Nationen und zum Zufluss von Reichtum führten, der China nun auf dem besten Weg ist, die USA als wirtschaftliche Supermacht zu überholen.

Mit dem Ende der UdSSR ging auch die Notwendigkeit zu Ende, mit China auf freundschaftlichem Fuß zu stehen, und in den folgenden Jahrzehnten kam es zu einer scharfen Wende hin zu einer wesentlich feindseligeren Beziehung zu Peking.

In einem Punkt, der eines Tages als der größte strategische Fehler des US-Imperiums in die Geschichte eingehen könnte, prognostizierten die Manager des Imperiums die Übernahme des postsowjetischen Russlands als einen imperialen Lakaienstaat, der als Waffe gegen den neuen Feind Nr. 1 in China eingesetzt werden könnte. Stattdessen geschah genau das Gegenteil.

Die frühere Außenministerin Hillary Clinton sagte letztes Jahr auf dem Bloomberg New Economy Forum, sie habe „jahrelang gehört, dass Russland aufgrund der Probleme an seiner Grenze und des Aufstiegs Chinas eher bereit sein würde, sich dem Westen anzunähern und sich in positiver Weise mit Europa, Großbritannien und den USA zu engagieren.“ Aber das ist nicht der Fall.

„Das haben wir nicht gesehen“, sagte Clinton. „Was wir stattdessen gesehen haben, ist eine konzertierte Anstrengung Putins, China vielleicht mehr zu umarmen.

Die Erwartung des Imperiums, dass Moskau von sich aus vor dem Kaiserthron kriechen würde, bedeutete, dass keine wirklichen Anstrengungen unternommen wurden, um Wohlwollen zu erzeugen und die Freundschaft des Landes zu gewinnen. Die NATO dehnte sich einfach immer weiter aus, und das Imperium wurde in seinen globalen Eroberungsspielen immer aggressiver und kriegerischer.

Dieser Irrtum hat zu dem ultimativen Albtraum der Strategen geführt, die um die Weltherrschaft gegen zwei verschiedene Mächte gleichzeitig kämpfen müssen. Da die Architekten des Imperiums fälschlicherweise vorausgesagt haben, dass Moskau Peking mehr fürchten würde als Washington, hat sich das Tandem zwischen Chinas Wirtschaftsmacht und Russlands Militärmacht, auf das Experten seit Jahren hinweisen, immer weiter verfestigt.

Und nun diskutieren russische und chinesische Beamte offen über ihre Pläne zur Schaffung einer multipolaren Welt, während chinesische Experten Witze über die durchsichtigen Machenschaften des US-Imperiums machen, um Peking wegen der Invasion in der Ukraine gegen Moskau aufzubringen:

Auf dem großen Schachbrett des Imperiums ist Russland die Königin, aber China ist der König. So wie es beim Schach hilft, die stärkste Figur des Gegners auszuschalten, um leichter Schachmatt zu setzen, wäre das US-Imperium gut beraten, zu versuchen, Chinas nuklearen Supermacht-Freund zu stürzen und, wie Consortium News-Chefredakteur Joe Lauria es kürzlich formulierte, „letztlich eine Jelzin-ähnliche Marionette in Moskau wiedereinzusetzen.“

Im Grunde ist alles, was wir in den großen internationalen Nachrichten unserer Zeit sehen, der Aufstieg einer multipolaren Welt, die kopfüber in ein Imperium stürzt, das die Überzeugung vertritt, dass die unipolare Vorherrschaft um jeden Preis aufrechterhalten werden muss, selbst wenn das bedeutet, mit der Möglichkeit eines sehr schnellen und radioaktiven dritten Weltkriegs zu liebäugeln.

Dies ist der Ave-Maria-Pass des US-Hegemons; sein letzter Versuch, die Kontrolle zu sichern, bevor er für immer jede Chance auf sie verliert. Viele antiimperialistische Experten, die ich regelmäßig lese, scheinen recht zuversichtlich zu sein, dass dieser Versuch scheitern wird, während ich persönlich denke, dass diese Prognosen etwas verfrüht sein könnten. So wie sich die Schachfiguren bewegen, sieht es auf jeden Fall so aus, als gäbe es einen Plan, und ich glaube nicht, dass sie diesen Plan in die Tat umsetzen würden, wenn sie nicht glauben würden, dass er eine Chance auf Erfolg hätte.

Eines scheint klar zu sein: Die einzige Möglichkeit für das Imperium, den Aufstieg Chinas zu stoppen, besteht in Manövern, die für die ganze Welt sowohl äußerst störend als auch existenziell gefährlich sein werden. Wenn Sie glauben, dass die Dinge jetzt verrückt sind, dann warten Sie nur, bis sich das imperiale Fadenkreuz nach Peking bewegt.

