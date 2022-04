Gennadi Sjuganow: Putin hat nicht umsonst gesagt, dass der Kapitalismus in eine Sackgasse geraten ist, aus der wir herauskommen müssen.

von Andrej Polunin – https://svpressa.ru – Das Material wird kommentiert von Gennadi Sjuganow

Bild: Vorsitzender der Kommunistischen Partei Gennady Sjuganov. (Foto: Dmitry Astakhov/POOL/TASS)

Übersetzung LZ

Hightech, Landwirtschaft und Bauwesen könnten zu Motoren der Wirtschaft werden.

Die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland und der stellvertretende EU-Außenminister Enrique Mora haben über zusätzliche Sanktionen gegen Moskau wegen dessen Sondereinsatz in der Ukraine gesprochen. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, dass „zusätzliche Schritte zur weiteren Isolierung Russlands von den Volkswirtschaften der USA und der EU sowie vom internationalen Finanzsystem unternommen werden sollen, um die Kosten für Russlands Handlungen zu erhöhen“. Die Außenminister begrüßten auch die Koordinierung zwischen den USA und der EU in dieser Frage.

Gennadi Sjuganow, Vorsitzender des Zentralkomitees der KPRF, erläuterte, was Moskau tun könnte, um dem wachsenden Druck zu begegnen.

– Am 29. März trafen sich die Duma-Abgeordneten mit der Führung der russischen Regierung“, sagte Gennadi Sjuganow. – Das Kabinett war repräsentativ besetzt: alle stellvertretenden Premierminister, die wichtigsten Minister. Premierminister Mikhail Mishustin erläuterte, wie das Kabinett die Lage einschätzt und welche Maßnahmen die Regierung ergreifen wird.

Es ist kein Zufall, dass wir am Tag des Regierungsberichts unser Programm „Zwanzig dringende Maßnahmen für die Umgestaltung Russlands“ in den Zeitungen Pravda und Sovetskaya Rossiya veröffentlichten.

Dieses Programm besteht schon seit langem. Seine Gültigkeit wird durch die Erfahrungen der Unternehmen unseres Volkes, die Arbeit der „roten“ Gouverneure und Bürgermeister voll bestätigt. Das Programm wurde unter schwierigen Bedingungen entwickelt, entspricht aber allen modernen Anforderungen.

In meiner Rede vor dem Ministerkabinett habe ich besonders betont, dass wir uns bei der Ausarbeitung des Programms von der neuen Realität in der Welt leiten ließen. Putin hat nicht umsonst gesagt, dass der Kapitalismus in eine Sackgasse geraten ist und wir aus dieser Sackgasse herauskommen müssen. Dies gilt umso mehr, als dem Land ein rücksichtsloser hybrider Krieg erklärt worden ist.

Wir haben den informationspsychologischen Krieg an der Wende der 80er und 90er Jahre verloren. Und 1991 verloren wir das sowjetische Land. Damals wurde uns gesagt, dass die Bürger der UdSSR glücklich wären, wenn sie sich in ihre nationalen Wohnungen verstreuen würden. In der Tat haben wir die über Jahrhunderte gewachsenen Verbindungen gekappt und die Menschen dazu verdammt, ganz allein unterzugehen.

Auch heute ist die Lage sehr ernst. Mehr als 5.500 Sanktionen sind gegen uns verhängt worden – so etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Die Amerikaner haben beschlossen, uns zu strangulieren, stürzen Europa in die Krise und haben China einen Handelskrieg erklärt – sie haben mit niemandem Mitleid. All dies geschieht vor dem Hintergrund der militärischen Sonderoperation der Russischen Föderation, die versucht, die brüderliche Ukraine von Banderismus und Nazismus zu befreien.

„SP: Erzählen Sie uns mehr über die Maßnahmen, die Sie der Regierung vorschlagen.

Die zwanzig Dringlichkeitsmaßnahmen sind ein echtes Programm, das dem Land helfen wird, die schwere Krise zu überwinden. Sie fordert eine Mobilisation der Wirtschaft. Das heißt, die Mobilisierung aller Ressourcen, der enge Zusammenhalt der Gesellschaft und die energische Verabschiedung von Vorranggesetzen.

Deshalb habe ich dem Ministerpräsidenten nicht nur die „Zwanzig dringenden Maßnahmen“ übergeben, sondern auch ein Programm zur Ausrottung des Faschismus im Nachkriegsdeutschland, das die Grundlage für die Entnazifizierung der Ukraine bilden kann. Außerdem hat er eine Liste von Kommunisten und unseren Aktivisten beigefügt, die in letzter Zeit verfolgt wurden. Leider nimmt die Polizeigewalt weiterhin überhand, und die Partei „Vereinigtes Russland“ tut wie üblich so, als würde sie nichts merken.

Außerdem übergab ich Mischustin sieben unserer Berichte und acht Vermerke über die tatsächliche Lage in allen Bereichen der russischen Wirtschaft.

Ich habe insbesondere die Notwendigkeit betont, der gefährlichen Destabilisierung im Land entgegenzuwirken. Ich erinnerte ihn daran, dass die Kommunistische Partei auf der Verabschiedung eines Entwicklungsbudgets in Höhe von 33 Billionen Rubel bestand, das Siluanow und seine liberalen Kumpane schließlich bis auf die Knochen gekürzt haben.

Im Entwicklungshaushalt haben wir vorgeschlagen, die Sozialausgaben zu verdoppeln und die Bürger zu unterstützen, indem wir einen existenzsichernden Lohn von 25.000 Rubel pro Monat festsetzen, so dass weder Renten noch Gehälter unter diesem Betrag liegen dürfen.

Stattdessen wurden im verabschiedeten Haushalt die Sozialausgaben um 670 Milliarden Rubel gekürzt. Meiner Meinung nach ist dies nicht nur ein Fehler. Dies ist eine Entscheidung, die die Entwicklung des Landes untergräbt.

Ich habe auch daran erinnert, dass die Kommunisten wiederholt erklärt haben, dass es inakzeptabel ist, das geförderte Gold ins Ausland zu exportieren. In den letzten zwei Jahren wurden etwa 600 Tonnen Gold aus Russland exportiert. Das wäre jetzt wirklich praktisch. Wir haben gesagt, dass Devisen im Land belassen werden sollten und mindestens 50 % davon vom Staat eingenommen werden sollten. Aber stattdessen wurde die Währung ungehindert ins Ausland exportiert, und jetzt sind 300 Milliarden Dollar unserer Reserven im Westen beschlagnahmt worden.

Wir haben auch gesagt, dass die Privatisierung von MUEs und SUEs inakzeptabel ist. Und dort, wo sie privatisiert wurden, wissen sie nun nicht, was sie gegen die steigenden Preise für Medikamente und Lebensmittel tun sollen.

„SP: – Wie sehen Sie den Ausweg aus dieser Situation?

Die gesamte Finanz- und Wirtschaftspolitik muss neu formuliert werden. Es ist notwendig, unsere Reserven und Ressourcen für die Entwicklung des Landes und die Unterstützung der Bürger einzusetzen und nicht für die Oligarchie.

Wir glauben, dass unsere Hauptprioritäten die Entwicklung von Hochtechnologien und die Wiederherstellung von Produktionskapazitäten sind, die es uns ermöglichen werden, eine starke und unabhängige Wirtschaft aufzubauen. Und dazu gehören Investitionen in die Grundlagenforschung. Ich habe das Beispiel unserer Nationalen Akademischen Forschungsuniversität Sankt Petersburg genannt, die nach Zhores Alferov benannt ist. Sie wurde von diesem herausragenden Wissenschaftler, einem Nobelpreisträger und Mitglied der Kommunistischen Partei, gegründet. Diese Universität vereinte ein physikalisches und mathematisches Lyzeum, eine Universität und eine wissensintensive, hochmoderne Produktionsstätte.

Ich habe die Mitglieder des Kabinetts zu einem Besuch eingeladen, um mit eigenen Augen zu sehen, wie große Wissenschaftler mit begabten jungen Leuten arbeiten. Ich habe auch vorgeschlagen, dass die Regierung unseren Gesetzesentwurf „Bildung für alle“ verabschiedet, weil das derzeitige Bildungssystem – das auf Soros‘ Lehrbüchern basiert – das Land einfach ruiniert.

Was daraus resultiert, können Sie in der Ukraine sehen. In ukrainischen Schulbüchern wird ab der vierten Klasse der Hass auf unser Land, auf alles Russische und Sowjetische und die Verachtung für diejenigen, die im Großen Vaterländischen Krieg gekämpft haben, kultiviert. Nazis und Banderisten, die ihre Hände bis zu den Ellbogen in Blut haben, werden verherrlicht.

Kurz gesagt, unser Gesetzentwurf liegt auf dem Kabinettstisch und wir bestehen auf seiner sofortigen Annahme.

Unserer Überzeugung nach sollte der Elektronik, den Werkzeugmaschinen, der Robotik und der künstlichen Intelligenz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wir haben gezeigt, wie die Herausforderungen in diesen Bereichen angegangen werden können – wir haben Vorschläge von unseren wichtigsten RAS-Direktoren und Wissenschaftlern auf den Tisch gelegt. Gleichzeitig haben wir denjenigen, die sich mit IT-Technologie beschäftigen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es geht nicht darum, sie aus dem Land zu drängen, sondern mit ihnen zusammenzukommen, ihnen echte Programme anzubieten und Perspektiven aufzuzeigen. Wir nehmen die Begabtesten unter unsere Obhut. Viele der Spezialisten, die das Land verlassen haben, sind bereit, zurückzukehren. Deshalb sollten wir ein eigenes Gesetz für den Umgang mit ihnen erlassen.

China zeigt, dass dies möglich ist – es hat seine Mathematiker, Physiker und Programmierer aus dem Ausland zurückgeholt und ist erfolgreich auf dem Vormarsch. In unserem Land haben Afonin, Kashin, Kolomeitsev, Kalashnikov, Novikov und Gavrilov die chinesischen Erfahrungen studiert. Jeder von ihnen hielt bei dem Treffen mit der Regierung einen Vortrag, in dem er die verschiedenen Richtungen des Anti-Krisen-Programms der Kommunistischen Partei vorstellte.

„SP: – Hat sich das Kabinett Ihre Empfehlungen zu Herzen genommen?

Nach unseren Reden hat Ministerpräsident Mischustin persönlich festgestellt, dass sich das Treffen als äußerst fruchtbar erwiesen hat. Gemäß den Vorschlägen, die ich ihm gemacht habe – und das sind anderthalb Dutzend Dokumente – hat der Ministerpräsident entsprechende Anweisungen erteilt.

Mishustin sprach auch darüber, wie er ein System zur Überwachung aller Anweisungen, die er den Ministern und stellvertretenden Ministern erteilt, eingerichtet hat – das war sehr interessant. Darüber hinaus lud er unser Team ein, das Kontrollzentrum zu besuchen, das in der Nähe des Hotels Ukraine eingerichtet wurde.

„SP: – Wurde der Anstieg der Lebensmittelpreise bei dem Treffen diskutiert?

Unserer Meinung nach ist die Ernährungssicherheit ohne die Umsetzung unserer drei Programme, auf die Kaschin, Kolomeitsev und Kalashnikov bestanden haben, nicht denkbar. Diese Programme stützen sich auf die Erfahrungen der volkseigenen Betriebe. Selbst in der derzeitigen Situation, in der die Preise in die Höhe schießen, steigen die Preise für ihre Produkte nicht um mehr als 5 %. Gleichzeitig werden sie nach den besten sowjetischen Standards produziert, sei es Fleisch, Milchprodukte, Käse oder Konserven. Wir haben alle unnötigen „Schichten“ in der Organisation der Produktion entfernt. Das Ergebnis ist, dass unsere Unternehmen äußerst effizient arbeiten.

Ich glaube, dass es unmöglich ist, das Problem der Ernährungssicherheit zu lösen, ohne solche Unternehmen in jeder Region zu gründen.

Hinzu kommen unsere Programme zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung und zur Förderung der Landtechnik, die vom Staatsrat rechtzeitig genehmigt wurden.

Wir haben betont, dass Hochtechnologie, Wissenschaft und Bildung sowie die Entwicklung der Landwirtschaft und des Bauwesens die Motoren bei wirtschaftlichen Not sind. Wenn wir den Bau jetzt nicht mit günstigen Krediten unterstützen, wird die Entwicklung von Stadtteilzentren und Kleinstädten unmöglich werden.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Entwicklung der Zivilluftfahrt gelegt. Ich muss sagen, dass Mishustin und Manturov ausführlich darüber sprachen, wie sie jetzt versuchen, die Schwierigkeiten in diesem Bereich zu überwinden. Ich erzählte ihnen, dass ich in allen 15 Flugzeugfabriken gewesen sei. Ich möchte Sie daran erinnern, dass in der UdSSR 30 Flugzeugtypen und 1500 zivile Flugzeuge pro Jahr hergestellt wurden. Und nicht ein einziger von ihnen hatte ein einziges ausländisches Teil!

Wir hatten eine großartige Auswahl an Flugzeugen. Im Jahr 1991 hatten wir die für die damalige Zeit modernsten Verkehrsflugzeuge vollständig zertifiziert und für die Massenproduktion bereit. Aber alles wurde zum Nutzen von Boeing und Airbus ruiniert! Und jetzt muss die Luftfahrtindustrie dringend wieder aufgebaut werden. Ein Land, das sich über 11 Zeitzonen erstreckt, kann sich nicht auf die Zivilluftfahrt eines anderen Landes verlassen!

Jetzt scheint das Kabinett alle Hebel in Bewegung gesetzt zu haben, um die Situation zu bereinigen, aber leider ist viel Zeit verloren gegangen.

Die vier Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger schließlich waren diejenigen, denen ich die größte Aufmerksamkeit schenkte. Vor allem, ich wiederhole, brauchen wir einen existenzsichernden Lohn von 25.000 Rubel – sonst stirbt Russland weiter aus. Die zweite Maßnahme ist die Preisregulierung für Grundbedarfsartikel. Ein entsprechender Gesetzesentwurf, den wir vorbereitet haben, liegt der Regierung vor. Sie muss sofort verabschiedet werden! Die dritte Maßnahme ist, dass die Stromrechnungen 10 % des Familieneinkommens nicht übersteigen sollten. Und die vierte Maßnahme – die sofortige Rücknahme der kannibalistischen Rentenreform.

Diese vier Maßnahmen würden die Atmosphäre im Land erheblich verbessern.

Ich habe dem Premierminister auch gesagt, wie wir uns auf den 100. Jahrestag der Gründung der UdSSR vorbereiten. Ich habe ihm das Buch Crystal of Growth gezeigt. Auf dem Weg zum russischen Wirtschaftswunder. Und er schlug vor, dass wir Anhörungen zu den Materialien dieser Arbeit unter Beteiligung aller Machtorgane durchführen. Das Buch fasst die 150 Jahre der Entwicklung Russlands mit all ihren Etappen zusammen. Die lenin-stalinsche Modernisierung von 1929 bis 1955 erwies sich als die bemerkenswerteste. In diesem Zeitraum erreichte die Wachstumsrate der sowjetischen Wirtschaft 13,8 %, und die Bevölkerung wuchs trotz des schrecklichen Krieges um 46 Millionen Menschen!

Das ist das Ergebnis, das das große Sowjetland unter der Führung der Kommunistischen Partei gezeigt hat! Und heute, da bin ich mir sicher, müssen wir aus dieser Erfahrung lernen!

