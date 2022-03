Gazprom Miller erwartet keinen Erfolg: Biden verspricht, Europa warm zu halten – für Dollar

von Swetlana Gomzikowa – Das Material wird kommentiert von: Wladimir Demidow

Die EU ist bereit, sich in russenfeindlicher Wut zu vereinen und das Letzte für das amerikanische LNG zu geben

Um die Abhängigkeit von russischen Energieressourcen zu verringern, plant die Europäische Union, Gas gemeinsam zu kaufen. Medienberichten zufolge wird ein entsprechender Vorschlag auf dem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs, das in diesen Tagen in Brüssel stattfindet, erörtert werden.

Zuvor, am 23. März, erklärte die Europäische Kommission, sie sei bereit, den Umfang des gemeinsamen Gasbedarfs der EU-Mitglieder, einschließlich LNG und Wasserstoff, zu prüfen und zu ermitteln, um nach dem Vorbild der Beschaffung von Coronavirus-Impfstoffen gemeinsam Kraftstoffe zu beschaffen. Und die Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden als geladener Gast auf dem aktuellen Gipfel war in diesem Sinne höchst willkommen. Die Europäer werden sich mit ihm auf zusätzliche Lieferungen von amerikanischem Flüssiggas für die nächsten beiden Winter einigen.

Der Chef des Weißen Hauses wird jedoch wahrscheinlich nicht mehr lange überzeugt werden müssen. Wie die Washington Post unter Berufung auf ihre Quellen berichtet, hatte sich Biden schon vor langer Zeit mit seinen europäischen Partnern auf einen „großen Plan zur Umleitung“ und direkten Lieferung von LNG aus den USA nach Europa geeinigt. Die Einzelheiten müssen jedoch noch ausgearbeitet werden, heißt es in der Zeitung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der US-Regierungschef die wichtigsten Bestimmungen des Dokuments nach dem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel bekannt geben wird.

In der Tat ist es kein Geheimnis, dass eines der zentralen Themen von Bidens Gesprächen in der EU-Hauptstadt und in Warschau, wohin er anschließend reisen wird, die Ablehnung der europäischen Länder gegenüber den russischen Energieträgern ist. Als Grund dafür wird die Situation in der Ukraine genannt.

Darauf hat auch Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, in seinem Einladungsschreiben an die europäischen Staats- und Regierungschefs hingewiesen. Darin erinnert er an das jüngste Treffen in Versailles und die dort getroffenen Vereinbarungen, die „Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle“ aus Russland so schnell wie möglich zu beenden. Und auch über die Notwendigkeit, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, „um die Energieressourcen für den kommenden Winter zu schützen“.

Eine dieser Maßnahmen wird offenbar die Einführung einer Mindestfüllmenge für Gasspeicher durch die EG sein. Das heißt, dass die EU-Länder bis zum Beginn der kommenden Heizperiode (1. November 2022) sicherstellen müssen, dass ihre Erdgasspeicher zu 80 Prozent gefüllt sind. Und in den Folgejahren – 90 %.

Wie das ohne russisches Gas, das mehr als 40 Prozent der europäischen Importe ausmacht, möglich sein soll, ist nicht ganz klar. Es ist auch nicht klar, wie gemeinsame Einkäufe der EU helfen würden, diese Abhängigkeit zu verringern…

SP bat den internationalen Rohstoff- und Energiemarktexperten Vladimir Demidov um einen Kommentar zu dieser Situation:

– Die EU-Vertreter äußern sich schon seit langem zum Übergang zur gemeinsamen Beschaffung. Wenn ich mich nicht irre, seit Beginn der „Zehner“. Und das ist verständlich, denn es ist viel einfacher.

Der Grund dafür ist nach Ansicht der europäischen Beamten, dass sie damit Gazprom die wichtigsten Trümpfe zur Steuerung der Gasströme aus der Hand nehmen könnten. Ihrer Ansicht nach verfolgt das russische Unternehmen eine sehr aggressive Politik – natürlich unter Einhaltung aller Vorschriften. Es unterzeichnete Verträge mit verschiedenen Ländern (wozu es berechtigt war) und mit unterschiedlichen Präferenzen für verschiedene Länder. Dementsprechend war es bereits möglich zu verstehen, dass es einige befreundete und einige unfreundliche Staaten gab.

Aber wenn Gazprom nur noch Gas liefert und Europa es selbst verteilt, wird Gazprom ihrer Meinung nach nicht mehr den gleichen Einfluss haben wie jetzt.

„SP: – Wie wird dies die Abhängigkeit von russischem Gas verringern?

– Erstens erwarten sie, dass Gazprom nicht mehr so mit dem Preis spielen kann. Und sie werden in der Lage sein, den Gaspreis in einer kumulativen Kaufsituation zu senken. Was ich persönlich bezweifle. Aber nehmen wir mal an, es geht so.

Der wichtigste Punkt dabei ist, dass Gazprom gewissermaßen seine Macht verliert und nicht mehr in der Lage sein wird, die „Verteilungspolitik“ zu betreiben, die es derzeit in Europa verfolgt.

Sie müssen verstehen, dass es zwei Gasmärkte gibt. Es gibt den Gasmarkt mit langfristigen Verträgen. Und es gibt den Spotmarkt, wo jeder, der Gas haben will, kommt und diejenigen, die es brauchen, es entsprechend kaufen.

Sie werden also wahrscheinlich Gas mit einem bestimmten Verbrauchskoeffizienten für gemeinsame Einkäufe berechnen. Und auf dem Spotmarkt werden sie entweder mehr kaufen, wenn nicht genug vorhanden ist, oder den Überschuss verkaufen.

„SP: Sie werden also auf keinen Fall unsere Gaspipeline aufgeben?

– Kurzfristig nicht, nein. Aber wie wir wissen, wird die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, mit Biden genau über dieses Thema sprechen – die Priorisierung von LNG-Lieferungen nach Europa, um die nächsten beiden Winter zu überstehen. Und ich vermute, dass sie bereits einen Plan haben, wie sie sich in dieser Zeit mehr oder weniger vorbereiten können, um ihre Abhängigkeit von russischem Gas so weit wie möglich zu verringern.

„SP: Die Europäische Union kauft 200 Mrd. m3 Gas von uns, während wir 500 Mrd. m3 verbrauchen. Können die Staaten diese Mengen ersetzen?

– Nein, natürlich nicht. Hier gibt es zwei Probleme. Sie sind miteinander verbunden, haben aber eine ganz andere Bedeutung. Europa kann auf das russische Gas verzichten. Das könnte schon morgen der Fall sein. Aber es wird es nicht ersetzen können. Kurz- und mittelfristig – in fünf oder gar zehn Jahren – wird dies nicht möglich sein.

Was den Preis anbelangt, also die Frage, wie viel Gas kosten wird, wenn die Europäer sich weigern, Kraftstoff aus Russland zu kaufen, so geht es nicht einmal um Zahlen. Wenn ich eine Zahl nenne, wäre sie trotzdem falsch.

Das Problem ist hier viel komplexer. Der Preis wird nicht nur in Dollar gemessen werden, sondern auch in einem Rückgang des BIP für ganz Europa. Darüber hinaus gibt es einen Dominoeffekt. Es geht nicht nur um den Benzinpreis. Der Gaspreis steigt. Und sie treibt die Preise für fast alle Rohstoffe in die Höhe. So sind beispielsweise die Preise für Lebensmittel und Düngemittel bereits erheblich gestiegen. Erst neulich hat die UNO die Gefahr einer Hungersnot in Afrika und im Nahen Osten bekannt gegeben. Das bedeutet, dass es ein Meer von Flüchtlingen geben wird und die Hauptströme von Migranten in die EU-Länder gehen werden.

Es geht also nicht nur um den hohen Benzinpreis. Europa wird so viel bezahlen, wie es braucht. Aber es wird seine langfristigen Pläne beeinflussen. Es ist definitiv ein Rückgang des BIP für alle EU-Länder. Es ist eine Ablehnung von Klimainitiativen und so weiter und so fort.

„SP: – Sie werden die Frage der Festlegung einer Obergrenze für die Gaspreise auf dem Brüsseler Gipfel zur Sprache bringen. Erläutern Sie, wie dies unter Marktbedingungen geschehen könnte?

– In den letzten Jahren hat sich der Gasmarkt sozusagen vom Lieferantenmarkt zum Kundenmarkt verlagert. Wenn der Kunde für den Markt verantwortlich ist. Aber in der jetzigen Situation hat es keinen Sinn, zu sagen, dass der Käufer die Preisbedingungen festlegen kann – „Ich nehme nur für diesen Preis – nicht höher“. Es wird nichts ändern. Es bedeutet nur, dass der Kunde nicht so viel Gas bekommt, wie er braucht.

Ich vermute also, dass Russland den Gaspreis nicht senken wird. Darum geht es aber gar nicht. Der Marktpreis wird einfach so sein, wie er ist. Auch hier gilt, dass die europäischen Abnehmer angesichts der Tatsache, dass wir im Rahmen langfristiger Verträge liefern, weiterhin auf der Grundlage der in den Verträgen festgelegten Beträge zahlen werden.

„SP: – Die USA haben, wie Sie wissen, ein Embargo gegen Lieferungen von Öl, Ölprodukten sowie Gas und Kohle aus Russland verhängt. Und jetzt wird Biden die Europäer drängen, dasselbe zu tun. Wird er das tun?

– Höchstwahrscheinlich, ja. Denn in diesem Konflikt hat Europa bewiesen, dass es keinerlei Subjektivität besitzt. Das heißt, dass Europa als Einheit in der politischen Arena einfach nicht existiert. Wie ich bereits gesagt habe, können sie sich auch morgen noch von unserem Gas trennen. Und bald werden sie wahrscheinlich einen Fahrplan erstellen, wie sie alle russischen Energieträger ablehnen werden. Es muss jedoch klar sein, dass weder die USA noch Katar zusammen in der Lage sein werden, alles, was Russland ihnen gegeben hat, durch Öl oder Gas zu ersetzen. Das heißt, sie sind in der Tat selbstzerstörerisch.

Jetzt ist die Situation natürlich wegen der Ukraine-Krise sehr schwierig. Aber sich selbst in den Fuß zu schießen, halte ich auf lange Sicht für sehr töricht. Denn wenn das, was die USA von den Europäern wollen, eintritt, werden Länder wie Bulgarien, Ungarn und sogar Deutschland im Grunde als staatliche Gebilde verschwinden. Ihre Wirtschaft wird einfach zusammenbrechen.

„SP: – Aber bis jetzt halten diese Länder durch. Und sie sind gegen das Embargo…

– Das Problem ist, dass die Situation sehr dynamisch ist. Und die Dinge können sich buchstäblich in einer Minute ändern. Aber ich denke, wenn sich die Gemüter beruhigt haben, werden die Seiten zu Verhandlungen zurückkehren.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die deutsche Außenministerin Annalena Berbock auf der Welle der grünen Energie und der negativen Haltung gegenüber Nord Stream 2 und Russland an die Macht kam. Doch als sie die Leitung ihres Ministeriums übernahm, änderten sich ihre Äußerungen zu NSP2 und Russland drastisch. Denn damals gab es offenbar Populismus, und der war notwendig, um gewählt zu werden. Und dann hat sie, grob gesagt, die Bücher aufgeschlagen und festgestellt, dass Deutschland vielleicht gar nicht aussteigt.

Deshalb hoffe ich wirklich, dass es kein Embargo geben wird. Ich glaube, wenn Politiker in eine Sackgasse geraten, ist die Wirtschaft die Brücke, die helfen kann, eine Art von Beziehung wiederherzustellen.

