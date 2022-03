Firma von Hunter Biden an den Biowaffen-Forschungen des Pentagon in der Ukraine beteiligt

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Das russische Verteidigungsministerium hat weitere Details über die Biowaffenaktivitäten der USA in der Ukraine bekannt gegeben, die aufhorchen lassen.

Das russische Verteidigungsministerium hat weitere Unterlagen über die Biowaffen-Forschung des Pentagon in der Ukraine veröffentlicht, die es bei der Militäroperation erbeutet hat. Einige Informationen sind für Leser meines Buches „Inside Corona“ nicht neu, so wurde zum Beispiel berichtet, dass die Firma Metabiota an den Forschungen beteiligt ist. Metabiota ist eine Firma, die an Krankheitserregern forscht und von der CIA und dem Pentagon kontrolliert und finanziert wird, und die auch bei der Vorgeschichte der Covid-19-Pandemie eine Rolle gespielt hat. Details zu Metabiota finden Sie hier.

Mein Informant Mr. X, der mit mir für „Inside Corona“ recherchiert hat, hatte diese Informationen bereits gefunden und wir wussten schon vor der Veröffentlichung des russischen Verteidigungsministeriums von der Beteiligung von Metabiota und der EcoHealth Alliance, die in Wuhan an Coronaviren von Fledermäusen geforscht hat, an den Forschungen des Pentagon in der Ukraine und auch in Georgien. Darüber werde ich ausführlich und mit allen Quellen berichten, wenn ich von meiner aktuellen Reise in das Krisengebiet in der Ost-Ukraine zurück bin.

Hier übersetze ich die Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums und danach füge ich die vom Ministerium dazu veröffentlichten Folien bei.

Beginn der Übersetzung:

Das russische Verteidigungsministerium analysiert weiterhin Dokumente, die die Biowaffenaktivitäten des Pentagons in der Ukraine aufdecken.

Anhand des eingehenden Materials lässt sich das Muster der Zusammenarbeit zwischen US-Regierungsstellen und ukrainischen Bioeinrichtungen nachvollziehen. Bemerkenswert ist die Beteiligung von Strukturen an der Finanzierung dieser Aktivitäten, die der derzeitigen US-Führung nahe stehen, insbesondere des von Hunter Biden verwalteten Rosemont Seneca Investmentfonds. Der Fonds verfügt über erhebliche finanzielle Mittel in Höhe von mindestens 2,4 Milliarden Dollar. In diesem Fall besteht eine enge Beziehung des Fonds zu wichtigen Auftragnehmern des US-Militärs, darunter das Unternehmen „Metabiota“, das zusammen mit „Black and Veach“ einer der Hauptlieferanten von Ausrüstung für die Biolabors des Pentagon in aller Welt ist.

Der Umfang des Programms ist beeindruckend. USAID, die Stiftung von George Soros und das Center for Disease Control and Prevention sind neben dem US-Verteidigungsministerium direkt an der Umsetzung beteiligt. Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch führende Forschungseinrichtungen, darunter das Los Alamos National Laboratory, das im Rahmen des Manhattan-Projekts Kernwaffen entwickelt.

All diese Aktivitäten werden unter der vollständigen Kontrolle des Pentagons durchgeführt.

Beachten Sie: vor Ihnen liegt eine Registrierungskarte, die bestätigt, dass genau 30 ukrainische Labors an 14 Standorten an umfassenden militärisch-biologischen Aktivitäten in der Ukraine beteiligt waren. (Anm. d. Übers.: Die Folien finden Sie am Ende dieses Artikels)

Das Dokument ist von Viktor Polischuk, dem stellvertretenden Staatssekretär der ukrainischen Regierung, unterzeichnet. Rechtsgrundlage für die Unterzeichnung war das Übereinkommen über die Zusammenarbeit zur Verhütung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Informationen, die zur Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden können.

Auf der Registrierungskarte sind der Auftraggeber der Arbeit, das US Department of Defense Threat Reduction, sowie die Liste der Biowaffen angegeben.

Wie wir bereits berichtet haben, beläuft sich die Finanzierung allein für den Zeitraum 2018 bis 2020 auf rund 32 Millionen US-Dollar. Der Text des Dokuments besagt, dass die Vereinigten Staaten, ihr Personal und ihre Auftragnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern oder ähnlichen Abgaben, die in der Ukraine erhoben werden, befreit sind.

Das Verteidigungsministerium hat das Muster der Verbringung von Biomaterialien offengelegt und zusammengefasst. Die Finanzierung der militärisch-biologischen Aktivitäten hat es den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten ermöglicht, mindestens 16.000 Bioproben aus der Ukraine zu auszuführen.

So wurden im Rahmen des Projekts UP-8 Blutproben von 4.000 Soldaten in Lwiw, Charkiw, Odessa und Kiew auf Antikörper gegen Hantaviren und von 400 Soldaten auf Antikörper gegen das Kongo-Krim-Fieber-Virus untersucht.

Ein solches groß angelegtes Screening der natürlichen Immunität der Bevölkerung wurde wahrscheinlich durchgeführt, um die für die Bevölkerung einer bestimmten Region gefährlichsten biologischen Arbeitsstoffe auszuwählen.

Die Analyse der Unterlagen zeigt, dass nicht nur menschliche Gewebe- und Serumproben, sondern auch gefährliche Krankheitserreger und deren Vektoren ausgeführt wurden. So wurden beispielsweise mehr als 10.000 Proben an das Lugar-Zentrum in Georgien geschickt. Zu den weiteren Empfängern gehören Referenzlabors im Vereinigten Königreich und das Loeffler-Institut in Deutschland.

All dies birgt die Gefahr, dass sensible genetische Informationen ins Ausland gelangen und die biologische Sicherheit nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Regionen, in die die Proben verbracht wurden, gefährdet ist.

Eine der Prioritäten der amerikanischen Auftraggeber ist der Milzbranderreger, der sich durch hohe Anfälligkeit und Überlebensfähigkeit in der Umwelt auszeichnet.

Diese Folie zeigt Dokumente des Projekts UP-2, bei dem es unter anderem darum ging, Grabstätten für tote Tiere zu identifizieren und dort in Bodenproben Anthrax-Proben zu sammeln. Das Interesse der US-Militärbiologen an der Untersuchung von Insektenvektoren in Grabstätten ist auch nicht zufällig – offenbar analysierten sie die Ergebnisse des Milzbrandausbruchs von 2016 in Jamal, bei dem Fälle von Übertragungen durch Fliegen und Stechfliegen festgestellt wurden.

Angesichts der Tatsache, dass die Milzbrand-Epidemie in der Ukraine nach wie vor harmlos ist, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit der Pentagon-Forschung und ihrem wahren Zweck.

Uns sind Beispiele bekannt, bei denen die Arbeit des US-Militärs mit Anthrax in Biosicherheitsnotfällen endete.

Zwischen 2005 und 2015 wurden lebensfähige Milzbrandsporen vom Duguay-Testgelände der US-Armee an 194 Empfänger in zehn Ländern der Welt verschickt.

Die entstandene Situation mit dem Versand von pathogenen Biomaterialien aus der Ukraine in europäische Länder könnte zum Verlust von Menschenleben führen und eine Brutstätte epidemiologischer Instabilität von vergleichbarem Ausmaß wie die COVID-19-Pandemie schaffen.

Wir veröffentlichen weiterhin Informationen über Forschungsarbeiten, an denen ukrainisches Militärpersonal beteiligt ist. Wir möchten darauf hinweisen, dass solche Arbeiten auf dem Territorium der USA verboten sind und vom US-Verteidigungsministerium außerhalb der USA durchgeführt werden.

Wir haben bereits die UP-8-Forschung erwähnt, zu der mehr als viertausend Menschen herangezogen wurden. Nach Angaben bulgarischer Medien wurden allein bei den Experimenten im Labor in Charkiw etwa 20 ukrainische Soldaten getötet und weitere 200 ins Krankenhaus eingeliefert.

Die erhaltenen Dokumente bestätigen den Versuch, bisher nicht erprobte Medikamente an ihnen zu testen. Es geht um das „Deep Drug“-Screening-System für Arzneimittel, die in den USA und Kanada nicht zugelassen sind.

Der besondere Zynismus der amerikanischen Sponsoren besteht darin, dass der Entwickler, die Firma Scymount, angeboten hat, das besagte System auf kommerzieller Basis zu kaufen, obwohl Beamte des ukrainischen Verteidigungsministeriums als Freiwillige herangezogen wurden.

Solche inakzeptablen Vorgehensweisen, die von der US-Regierung stillschweigend gebilligt werden, sind für große Pharmaunternehmen die Regel. So haben die indonesischen Behörden im Jahr 2010 das US Naval Medical Centre in Jakarta wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten geschlossen.

Die Amerikaner führten in der Anlage Arbeiten außerhalb des vereinbarten Forschungsprogramms durch, sammelten biologische Proben und weigerten sich, die indonesische Regierung über die Ergebnisse zu informieren. Das von ihnen beschaffte Material wurde im Interesse des mit dem Pentagon verbundenen Pharmaunternehmens Gilead verwendet, das Versuche mit seinen Medikamenten unter anderem in der Ukraine und in Georgien durchführt.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Zahl der biologischen Laboratorien der Vereinigten Staaten nicht mit der anderer Länder vergleichbar ist. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums unterstehen ihnen 336 Labors in 30 Staaten außerhalb von deren nationaler Gerichtsbarkeit.

Wir sind der Meinung, dass es im Zusammenhang mit den eingegangenen Informationen notwendig ist, von Washington Klarheit über den wahren Zweck der Aktivitäten der Biolaboratorien der Vereinigten Staaten im Rahmen der internationalen Untersuchung zu erhalten.

Ende der Übersetzung

Hier noch die dazu veröffentlichten Folien.