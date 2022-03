Bemerkungen des Ersten Stellvertretenden Ständigen Vertreters Russlands, Dmitry Polyanskiy gegenüber der Presse nach der Erörterung des UN-Sicherheitsrates über chemische Provokationen in der Ukraine

von https://russiaun.ru – https://cooptv.wordpress.com

Dmitry Polyanskiy: Auf russische Initiative hat der Sicherheitsrat heute im Rahmen der Öffentlichen Sitzung über die Bedrohung durch chemische Provokationen in der Ukraine beraten.

Zu unserem großen Bedauern bewahrheiten sich unsere Vorhersagen über radikal-nationalistische ukrainische Gruppen, die sich auf chemische Provokationen in den von ihnen kontrollierten Gebieten vorbereiten.

Am Abend des 21. März kam es in Sumy zu einer geplanten Provokation ukrainischer Nationalisten, die zu einem Ammoniakaustritt im Werk Sumyhimprom führte. Nach Angaben der Regionalverwaltung von Sumy besteht weder eine Gefahr für die Einwohner von Sumy, da die Luftmassen „stadtauswärts“ strömten, noch gab es Opfer.

Wir haben die internationale Gemeinschaft bei zahlreichen Gelegenheiten vor solchen Provokationen gewarnt, sowohl in der OPCW als auch im UN-Sicherheitsrat. Doch am 10. März haben wir dem Rat ein Non-Paper über mehrere Szenarien von Provokationen unter falscher Flagge durch die ukrainischen Radikalen vorgelegt, die sie mit Hilfe westlicher Geheimdienste und privater Militärfirmen inszenieren wollen, um Russland des angeblichen Einsatzes „chemischer Waffen“ zu beschuldigen.

Wir haben bereits am 19. März ausdrücklich vor der geplanten Provokation der Radikalen im Chemiewerk Sumyhimprom gewarnt. Unser Verteidigungsministerium berichtete bei der öffentlichen Besprechung, dass die Nationalisten Ammoniak- und Chlorlager vermint haben, um die Bewohner der Region Sumy zu vergiften, falls die russischen Streitkräfte in die Stadt eindringen.

Wir haben auch davor gewarnt, dass die ukrainischen Milizionäre Behälter mit giftigen chemischen Substanzen in das Gebäude der Grundschule im Dorf Kotljarowo in der Region Nikolajew gebracht haben. Sie sollen in die Luft gesprengt werden, wenn sich die russischen Streitkräfte nähern.

Die Behauptungen des Kiewer Regimes, die oben genannte Anlage sei von den russischen Streitkräften „beschossen“ worden, sind nichts anderes als gefälschte und gezielte Desinformation, um ihre das Leben von Zivilisten gefährdenden Aktionen zu vertuschen.

Wir möchten noch einmal betonen, dass die Streitkräfte der Russischen Föderation niemals Angriffe auf ukrainische Einrichtungen, in denen giftige Stoffe gelagert oder hergestellt werden, geplant oder durchgeführt haben. Die russische Armee gewährleistet die Sicherheit solcher Objekte in den von radikalen Gruppen befreiten Gebieten.

Wir sind zutiefst besorgt über die jüngsten Entwicklungen in Sumy sowie in anderen Regionen im Hinblick auf chemische Provokationen, die von ukrainischen nationalistischen Gruppen inszeniert wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass das Kiewer Regime das Übereinkommen über biologische Waffen missachtet hat, indem es mit Hilfe der USA ein militärisches biologisches Programm entwickelt hat, sowie angesichts seines Strebens nach Atomwaffen ist klar, dass die nationalistischen ukrainischen Behörden, die von den westlichen Ländern ermutigt werden, vor nichts zurückschrecken werden, um die eigene Bevölkerung einzuschüchtern und Anschläge unter falscher Flagge zu inszenieren, um Russland zu beschuldigen.

Wir sehen in der Ukraine ein vertrautes Muster, das den inszenierten chemischen Zwischenfällen in Syrien ähnelt, die von terroristischen Gruppen mit Hilfe westlicher Geheimdienste und berüchtigter NRO wie den „Weißhelmen“ inszeniert und als Vorwand benutzt wurden, um die syrischen Behörden des Einsatzes chemischer Waffen zu beschuldigen.

Es gibt alarmierende Hinweise darauf, dass weitere chemische Provokationen durch die Extremisten in der Ukraine, die Leben und Gesundheit der Zivilbevölkerung gefährden, folgen werden. Im Rahmen einer speziellen Militäroperation hat unser Verteidigungsministerium die Kampfdokumentation der 4. Brigade der ukrainischen Nationalgarde mit einer Karte mit den Koordinaten aller Objekte, in denen auf dem Territorium der Ukraine giftige Substanzen gelagert oder hergestellt werden, sowie die Daten über die Arten der spezifischen Substanzen erhalten. Ich möchte betonen, dass das nationalistische Regime in Kiew und seine Sponsoren direkt verantwortlich sind und zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es zu Zwischenfällen mit ukrainischen Lagern für toxische Stoffe kommt.

F: Der Westen und die Vereinigten Staaten haben vehement bestritten, dass es in der Ukraine chemische oder biologische Waffen gibt, und die Ukrainer haben dies ebenfalls bestritten. Die USA und andere westliche Staaten haben erklärt, dass sie die wiederholten Warnungen Russlands in dieser Hinsicht für eine Operation unter falscher Flagge halten, um chemische und biologische Waffen in der Ukraine einzusetzen. Was ist Ihre Antwort darauf?

A: Die Fakten beweisen das Gegenteil. Wir haben zwei Sitzungen des Sicherheitsrates zu biologischen Labors in der Ukraine abgehalten. Wir haben Beweise dafür vorgelegt (weitere werden folgen), dass die Vereinigten Staaten mit Hilfe von Ukrainern ein geheimes Biowaffenprogramm durchführten. Manchmal waren sich die Ukrainer nicht einmal bewusst, was sie da taten. Es gibt Hunderte von US-Labors in der ganzen Welt, und wir wissen nicht, was dort geschieht. Die Dokumente, die wir erhalten haben, lassen uns leider immer pessimistischer werden. Auch zu den Biolabors werden wir noch mehr erfahren.

Was die chemischen Waffen angeht, so sollte man nicht vergessen, dass Russland seine chemischen Waffen beseitigt hat, was von der OPCW bestätigt wurde. Das einzige Land, das offiziell noch über Chemiewaffen verfügt, sind die Vereinigten Staaten. Die USA können auf eine lange Geschichte des Einsatzes von Chemiewaffen zurückblicken – man denke nur an Vietnam. Ich weiß, dass sich das Gedächtnis unserer amerikanischen Kollegen in der Regel auf die vier Jahre der aktuellen Regierung beschränkt, aber das Gedächtnis der Welt geht viel weiter. Deshalb haben wir allen Grund, vorsichtig zu sein.

Wir sprechen von konkreten Fakten über ukrainische Nationalisten, die Ammoniak als mögliche Waffe einsetzen. Die Fakten liegen direkt vor Ihnen. Die Bürger von Sumy wissen, dass es passiert ist. Es ist kein Problem, einen möglichen Angriff auf diese Anlage zu ermitteln, was nicht der Fall war. Es ist also eine erwiesene Tatsache, dass unsere westlichen Kollegen eine Desinformationskampagne gegen Russland führen.

F: Warum jetzt? Warum sprechen Sie über den angeblichen Einsatz von CW durch die Ukrainer? Glauben Sie, dass ein solcher Angriff in der Ukraine unmittelbar bevorsteht? Und was sagen Sie zu den Äußerungen des Generalsekretärs von heute Morgen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen sei und dass es für Russland besser sei, jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen als später?

A: Diese Provokation geschah in der Nacht des 21. März. Wir haben am 19. März und früher davor gewarnt. Wir haben ausdrücklich vor diesem Plan gewarnt. Deshalb präsentiere ich Ihnen jetzt diese Fakten und warne davor, dass es weitere chemische Provokationen geben könnte und dass man versuchen wird, Russland die Schuld dafür zu geben.

Was die Worte des Generalsekretärs angeht, so ist Krieg natürlich schlecht. Aber wenn Sie uns aufmerksam zugehört hätten, als wir die Gründe für den Beginn dieser Operation nannten, würden Sie verstehen, dass sie begonnen wurde, um einen weiteren Krieg zu beenden, der seit 8 Jahren andauert. Alle anderen Möglichkeiten waren ausgeschöpft, und es gab keinen anderen Weg, um sicherzustellen, dass die Menschen und die zivile Infrastruktur im Osten der Ukraine nicht länger unter dem ukrainischen Beschuss leiden. Deshalb hat meine Führung diese Entscheidung getroffen.

F: Könnten Sie uns bitte etwas über den aktuellen Stand der humanitären Resolution [zur Ukraine] sagen? Planen Sie für morgen eine Abstimmung?

A: Ja, das tun wir.

F: Und was ist mit dem südafrikanischen Entwurf, der jetzt für die Generalversammlung im Umlauf ist?

A: Ich bin kein Südafrikaner, ich kann nicht in ihrem Namen sprechen.

F: Stimmen Sie sich in irgendeiner Weise mit ihnen diesbezüglich ab?

A: Auf keinen Fall.

F: Botschafter Nebenzia hatte heute ein Telefongespräch mit Mitgliedern der Blockfreienbewegung. Ging es dabei um diese Resolution?

A: Nein, es ging darum, unseren Standpunkt zu erläutern. Das tun wir regelmäßig, und nicht nur bei dieser Gelegenheit. Ich denke, wenn man bei den Vereinten Nationen arbeitet, ist es normal, seinen Standpunkt einem größeren Kreis von Mitgliedern zu erläutern. Genau das tun wir auch.

F: Würden Sie in Anbetracht Ihrer Besorgnis über biologische Waffen einer Einstellung der Feindseligkeiten zustimmen, wenn die Vereinten Nationen diese Einrichtungen untersuchen und überprüfen würden? Würde Russland dies begrüßen?

A: Wir haben einen Resolutionsentwurf für den UN-Sicherheitsrat vorgeschlagen, über den morgen abgestimmt werden soll. Das wird eine gute Gelegenheit sein, um zu sehen, ob unsere westlichen Kollegen die Dinge, die sie in ihren Erklärungen propagieren, wirklich ernst nehmen, denn sie sind alle in unserer Resolution enthalten. Wir werden sehen, ob sie es ernst meinen oder ob es für sie nur ein Vorwand ist.

F: Die westlichen Staaten haben deutlich gemacht, dass sie Ihren Entwurf im Rat nicht unterstützen werden, so dass zu erwarten ist, dass er scheitern wird. In der Generalversammlung gibt es zwei Entwürfe: einen aus westlichen Ländern und einen aus Südafrika. Würden Sie einen der beiden Entwürfe in der Generalversammlung unterstützen?

A: Wenn die westlichen Länder unseren Entwurf nicht unterstützen, ist das ein Zeichen für ihre Heuchelei, denn es ist eine Sache, zu reden, und eine andere, eine Entscheidung zu treffen. Jedem ist klar, dass der Sicherheitsrat, um den humanitären Organisationen zu helfen, seinen Standpunkt darlegen und ihnen bestimmte Anweisungen geben muss. Das ist es, was wir vorschlagen, ohne jede Politisierung, wie in jeder anderen humanitären Resolution, die der Sicherheitsrat jemals verabschiedet hat. Wir verstehen nicht, warum man das eine sagt, aber etwas anderes tut.

Was die beiden humanitären Resolutionen betrifft, so wissen wir, offen gesagt, nicht, worin der Mehrwert humanitärer Resolutionen der Generalversammlung besteht. Wir wollen nicht, dass sie, insbesondere der westliche Entwurf, zu einem weiteren antirussischen, voreingenommenen Dokument werden. Wir glauben nicht, dass wir solche Dokumente brauchen. Wir werden also unsere Position unter diesen Prämissen definieren.

F: Die UNO, die sich mit der humanitären Lage in der Ukraine befasst, fordert eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Ist Russland bereit, dies ohne eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu tun?

A: Ich kann meine Antwort wiederholen. Russland legt dem UN-Sicherheitsrat einen Entwurf vor, der einen Waffenstillstand auf dem Verhandlungswege vorsieht.

F: Und ohne eine Resolution?

A: Ich habe die Gründe dafür bereits erläutert. Wir haben diese Militäroperation begonnen, um bestimmte Ziele zu verfolgen und den Krieg im Osten der Ukraine zu beenden. Wir müssen diese Ziele weiter verfolgen, denn sonst wird der Krieg niemals enden. Es war eine Illusion, dass es 8 Jahre lang keinen Krieg gegeben hat. Man hat versucht, ihn zu ignorieren, aber der Krieg fand statt. Fragen Sie die Menschen im Osten der Ukraine, und Sie werden viele Beweise dafür finden, dass der Krieg weiterging und Opfer forderte, darunter auch Kinder. Es ist nicht so, dass die Dinge gelöst werden, wenn wir morgen einen Waffenstillstand ausrufen. Es bedarf einer ernsthafteren und komplexeren Lösung, und wir versuchen, dies zu erreichen.

F: Präsident Zelensky hat vor kurzem erklärt, er sei bereit, über den Status der Krim und des Donbass zu sprechen und zu beraten. Er sprach auch von der Option, der NATO nicht beizutreten. Sind das Versicherungen für Ihr Land, das diese Militäroperation durchführt?

A: Wir haben viele Aussagen von Präsident Zelensky gehört, von denen sich einige mit anderen widersprechen. Es gibt ein Team meiner Kollegen, das sich mit den Verhandlungen mit der ukrainischen Seite befasst und beurteilt, ob sie es ernst meinen oder nicht, wenn es darum geht, echte Dinge zu besprechen. Bislang sind sie von der ukrainischen Seite nicht sehr begeistert.

F: Es heißt, 10.000 russische Soldaten seien getötet worden. Wissen Sie, wie viele es waren?

A: Ich habe verschiedene Zahlen gesehen. Unser Verteidigungsministerium stellt dazu aktuelle Informationen zur Verfügung, die Sie nachlesen können. Aber das ist weit von dem entfernt, was Sie nennen. Sie sollten nicht alles glauben, was im Internet steht. Das spiegelt leider nicht das wider, was tatsächlich passiert.

F: Ist der Regimewechsel Ihr einziges Ziel in der Ukraine?

A: Ein Regimewechsel war nie unser Ziel. Was wir wollen, ist die Entnazifizierung der Ukraine, aber wir haben von Anfang an gesagt, dass Zelensky weiterhin Präsident der Ukraine bleibt.

