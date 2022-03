Finanzoligarchie und Imperialismus

von Skeptomai – https://twitter.com/LeninBol

Übersetzung LZ

Ich erlebe immer noch, dass einige Kommunisten/Marxisten-Leninisten Lenins Imperialismus nicht verstehen, also werde ich einen kurzen Beitrag über einen Begriff schreiben: Monopolkapitalismus. Wenn Lenin den Begriff „Monopolkapitalismus“ verwendet, spricht er nicht nur von Monopolen.

Wenn Lenin den Begriff „Monopolkapitalismus“ verwendet, bezieht er sich auf ein historisch spezifisches Stadium der kapitalistischen Entwicklung, in dem sich der Kapitalismus von einem Markt mit erheblichem freiem Wettbewerb zwischen einer Vielzahl unabhängiger Unternehmen zu einem Markt entwickelt, in dem private Banken Unternehmen besitzen.

Insbesondere ist der Monopolkapitalismus ein Stadium, in dem große Finanzkapitalisten (oder, wie er es nennt, „Finanzoligarchen“) nicht nur große Banken und andere Finanzunternehmen besitzen, sondern auch große Industrieunternehmen (oder, wie Lenin es nennt, „Kartelle“), die ihre Produktivkräfte zusammenlegen.

So besitzt beispielsweise ein Ölkartell wie Shell eine Vielzahl von Produktivkräften als Produktionszweige: Ölquellen, Ölraffinerien, Tankstellen und so weiter. Diese befinden sich nicht mehr im Besitz unabhängiger Unternehmen, sondern sind in den Händen eines großen Kartells konsolidiert.

Lenin und andere bezeichnen diesen Konsolidierungsprozess als die Vergesellschaftung der Produktivkräfte. Produktivkräfte, die ursprünglich unabhängig voneinander arbeiteten, werden in den Händen eines einzigen Unternehmens konzentriert oder „sozialisiert“. Aber das ist noch nicht alles.

Das Unternehmen Shell ist im Besitz einer Reihe von Finanzoligarchen oder Großaktionären. Insbesondere ist Shell im Besitz einer Reihe von Großaktionären wie Vanguard, Black Rock, State Street usw. Die Finanzoligarchie nimmt den höchsten Rang innerhalb der Bourgeoisie ein.

Die Finanzoligarchie ist die am weitesten entwickelte Form der Bourgeoisie. Sie sind Großinvestoren und Aktionäre, die Aktien oder Anteile an großen Kartellen besitzen, um riesige Renditen zu erzielen. Ihnen gehört nicht nur Shell, sondern auch die überwiegende Mehrheit der großen Konzerne, die man sich vorstellen kann.

Da Finanzoligarchen aufgrund des Wettbewerbs vom Gewinnstreben getrieben werden, neigen sie dazu, ihr Kapital in Unternehmen im Ausland außerhalb ihres Heimatlandes zu investieren. Finanzoligarchen mögen physisch in den USA leben, aber sie investieren ihr Geldkapital in Ländern der Dritten Welt.

Beachten Sie, dass ich den Begriff „Geldkapital“ verwendet habe. Geldkapital ist grob gesagt Geld, das für den alleinigen Zweck der Investition verwendet wird (einschließlich der Einstellung von Lohnarbeitern und dem Kauf von Maschinen für eine effiziente Produktion), um mehr Geld als Gewinn zu machen. Finanzoligarchen verschieben Geldkapital in der ganzen Welt.

Wenn Finanzoligarchen Geldkapital um die Welt bewegen, indem sie in neues fixes Kapital (z. B. billigere Ressourcen, billigere Produktionsmaschinen) und variables Kapital (z. B. billigere Lohnarbeiter) in der Dritten Welt investieren, um mehr Profit zu machen, nennt man das Kapitalexport.

Warum findet der Kapitalexport statt? Der Kapitalismus dehnt sich natürlich aus. Wenn ein Finanzoligarch mehr als genug Geldkapital in seinem Heimatland investiert, steigt die Gewinnspanne zunächst stark an, sinkt aber mit der Zeit.

Aufgrund von weniger Konkurrenz, höheren Produktionskosten, höheren Lohnkosten usw. sinkt die Profitrate im eigenen Land. Die Finanzoligarchen haben keine andere Wahl, als ihr Kapital im Ausland, insbesondere in Ländern der Dritten Welt, zu investieren, um mehr Profit zu machen.

Der Kapitalexport in Länder der Dritten Welt wirkt der sinkenden Profitrate in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern entgegen, in denen die Produktivkräfte in den Händen großer Kartelle konzentriert sind, die wiederum im Besitz von Finanzoligarchen sind.

Da die Lohnarbeit, die Produktionskosten und die Kosten für fixes Kapital (z. B. Fabriken, Ressourcen usw.) in den Ländern der Dritten Welt billig sind, ist die Investition von Geldkapital durch Finanzoligarchen in diesen Ländern hoch effizient und profitabel.

Die Vereinigten Staaten sind ein imperialistisches Land, weil die Produktivkräfte in den Händen großer Kartelle (Konzerne) konzentriert sind, die sich wiederum im Privatbesitz von Finanzoligarchen befinden. Diese Oligarchen in den USA exportieren Kapital in die ganze Welt, um riesige Profite zu machen.

Erinnern wir uns: Lenin setzt Imperialismus mit Monopolkapitalismus gleich, denn im Zeitalter des Monopolkapitalismus (in dem wir uns gerade befinden) ist die Expansion des Monopolkapitalismus durch Kapitalexport der wichtigste Weg, um die Welt zu erobern.

Territoriale Expansion oder territoriale Eroberung sind schlimmstenfalls obsolet oder bestenfalls zweitrangig. Warum? Weil territoriale Expansion sehr kostspielig und unnötig wird. In der Vergangenheit bedeutete territoriale Eroberung mehr Land und mehr menschliche Arbeit zur Gewinnung von Mehrwert.

Das funktionierte in der Sklaven- und Feudalwirtschaft sehr gut. Aber im Kapitalismus wurde dies langsam obsolet, vor allem als der Monopolkapitalismus zur wichtigsten Produktionsweise wurde. Es ist viel effizienter, Geldkapital zu investieren, um Land und Ressourcen zu kaufen als das Militär zur Eroberung von Ländern einzusetzen. Das Militär ist höchstens ein letztes Mittel, um ein „Regime“ zu zerstören, das den Kapitalexport behindert, indem es eine protektionistische Politik durchsetzt oder Handelsschranken gegen den Willen der Finanzoligarchen errichtet.

Aus diesem Grund sind die USA imperialistisch, weil ihre Finanzoligarchen den Kapitalexport als wichtigstes Mittel zur Kontrolle der Welt nutzen. Was ist mit Russland? Russland hat große Kartelle, aber ein Großteil davon gehört dem Staat und nicht den Finanzoligarchen.

Russland hat seine eigenen Oligarchen, aber als Klasse stehen sie kurz davor, vom russischen Staat liquidiert zu werden. Warum? Die Verstaatlichung ist Russlands strategische Option, um die Sanktionen des US-Imperiums zu überleben, die Russland vom Zugang zu den großen westlichen Kartellen abschneiden.

Russland kann sich nicht auf die von westlichen Finanzoligarchen kontrollierte Weltwirtschaft verlassen und ist daher auf die wirtschaftliche Unterstützung durch China und Länder der Dritten Welt angewiesen. Unter dieser Konstellation könnten die Finanzoligarchen in Russland überflüssig werden.

Darüber hinaus exportieren Russlands Oligarchen Kapital, aber meist zu dem Zweck, ihr Geld in Steuerparadiesen zu sichern. Dies wird als Fluchtkapital bezeichnet. Russlands Kapitalexport besteht größtenteils aus Fluchtkapital, aber Fluchtkapital erhöht die Gewinnspanne nicht.

Russlands Oligarchen exportieren Kapital in erster Linie, um ihr Geld zu retten, während Finanzoligarchen im Westen Kapital in Länder der Dritten Welt exportieren, um mehr Profit zu machen. Westliche Oligarchen haben auch Fluchtkapital, aber ihr Kapitalexport besteht nicht hauptsächlich aus Fluchtkapital.

Ich hoffe, dass ich viele dieser grundlegenden Konzepte in Lenins Imperialismus erklärt habe. Sie sind von entscheidender Bedeutung, um die marxistisch-leninistische Position zu verstehen. Bitte lesen Sie auch Lenins Imperialismus oder hören Sie es als Hörbuch an.

