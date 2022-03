von Andriy Zakharchenko – https://svpressa.ru

Die EU stemmt sich dagegen, aber sie denkt intensiv darüber nach, wie sie überleben kann, ohne heruntergewirtschaftet zu werden.

Die vier Pakete antirussischer „höllischer“ Sanktionen, die der Westen in den letzten drei Wochen gegen unsere Finanzen, unseren Handel und Hunderte von Einzelpersonen verhängt hat, haben ihre Ziele bisher nicht erreicht. Aber der Westen, der sich weiterhin in Russophobie-Hysterie ergeht, ist hartnäckig nicht bereit, damit aufzuhören. So hat die Europäische Union, die zuvor erklärt hatte, dass ihre Sanktionsmöglichkeiten vollständig ausgeschöpft seien, ein fünftes Paket wirtschaftlicher Maßnahmen angekündigt, von dem sie glaubt, dass es den Kreml endgültig dazu zwingen wird, seine Sonderaktion zur Entnazifizierung der Ukraine aufzugeben.

Europa beabsichtigt insbesondere, ein vollständiges Embargo gegen russisches Öl zu verhängen, und wird diese Entscheidung in Brüssel erörtern, wozu auch eine Reihe von Gipfeltreffen der NATO und der G7-Staaten, darunter Japan, gehören, zu denen US-Präsident Joe Biden, der bereits ein ähnliches Embargo verhängt hat, am Donnerstag, dem 24. März, erwartet wird.

Für Amerika war eine solche Entscheidung äußerst schwierig und hat bereits zu einem starken Anstieg der inländischen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise geführt. Die Benzinpreise haben plötzlich Rekordhöhen erreicht, und die Inflation liegt im zweistelligen Bereich, obwohl sie bis vor kurzem sehr niedrig war.

Wird sich die EU angesichts ihrer kritischen Energieabhängigkeit von russischen Lieferungen zu einem solchen Schritt entschließen?

Reuters berichtet unter Berufung auf eigene diplomatische Quellen, dass die baltischen Staaten auf ein Embargo drängen. Bulgarien hat sich übrigens auch bereit erklärt, auf russisches Öl zu verzichten, obwohl die einzige bulgarische Raffinerie dem russischen Unternehmen LUKOIL gehört und mehr als 60 % des in dem Balkanland verbrauchten Kraftstoffs liefert. Zugleich warnt Deutschland davor, angesichts der bereits hohen Energiepreise in Europa zu schnell zu handeln.

Dieses Verhalten ist verständlich: Deutschland ist nicht nur der größte Verbraucher von russischem Öl in der Europäischen Union, sondern ist auch in hohem Maße von russischen Energielieferungen, insbesondere von Gas, abhängig. Und Moskau, das unter anderem von westlichen Nachrichtenagenturen bereits davor gewarnt wurde, dass EU-Sanktionen gegen russisches Öl es dazu veranlassen könnte, die Gas-Pipelines nach Europa zu schließen.

Und dann sind da noch die Mineraldüngerlieferungen, die fast zur Hälfte von Russland und Belarus kontrolliert werden. Die Landwirte in der EU geraten in Panik, aber man könnte ihnen raten, auf Gülle umzusteigen.

Das letzte Wort dürfte jedoch Frankreich haben, das die sechsmonatige EU-Präsidentschaft innehat. Präsident Emmanuel Macron hat bereits erklärt, dass es bei einer weiteren Verschlechterung der Lage in der Ukraine kein „Tabu“ für Sanktionen geben sollte.

Wenn die EU für ein vollständiges Embargo gegen russische Öllieferungen stimmt, wird dies dann nicht den endgültigen „Untergang Europas“ symbolisieren? Und wie würde sich das auf Russland selbst auswirken?

– Theoretisch könnte die EU natürlich russisches Öl ablehnen. Sie erlassen ein Verbot, geben drei Monate Zeit für dessen Umsetzung (die USA haben übrigens 45 Tage Zeiteingeräumt), und das Geschäft ist abgeschlossen, – sagt Igor Juschkow, führender Experte des Nationalen Energiesicherheitsfonds. – Aber in der Praxis wird es natürlich äußerst schwierig sein, die russischen Öllieferungen nach Europa so einfach zu ersetzen.

Die jüngste Geschichte mit der Aussetzung der Druschba-Ölpipeline hat beispielsweise gezeigt, dass unser gesamtes Öl bei Bedarf ungehindert in Tanker verladen und auf dem Seeweg zu den asiatischen Märkten transportiert werden kann (es sei denn, es gibt Sanktionen, die eine normale Schifffahrt verhindern). In diesem Fall werden sich die Lieferanten aus dem Nahen Osten nach Europa orientieren, d.h. es wird zu einer Art gegenseitigem Austausch von Absatzmärkten kommen. Aber diese Neuorientierung wird zunächst einmal ziemlich lange dauern, von einigen Monaten bis zu einem Jahr, und die geringste Unterbrechung dieses Prozesses wird zu einer Verknappung des Erdöls in der Alten Welt und zu einem Anstieg der Preise für diese Ressource führen. Dies ist jedoch zum Vorteil Russlands, da es dann zusätzliche Rabatte auf sein Öl gewähren kann.

Das heißt, wenn wir ausschließlich das Öl berücksichtigen. Russland geht jedoch von dem Grundsatz aus, dass entweder alle Energieträger mit der EU in Frieden gehandelt werden oder gar nicht, indem die Öllieferungen mit Gas- und Kohlelieferungen verknüpft werden. Daher riskiert die EU nicht nur, ihre Märkte in einen fieberhaften Zustand zu versetzen, sondern auch russisches Gas zu verlieren, und das ist eine völlig andere Situation.

„SP: Welche?

– Es gibt einfach nichts, was russisches Gas in Europa ersetzen könnte. Wir werden die Produktion drosseln müssen, weil wir nicht in der Lage sein werden, die Gasströme einfach auf andere Märkte zu verlagern. Dadurch entsteht ein riesiges Loch von 150 Milliarden Kubikmetern in der globalen Gasbilanz, der Menge, die wir im letzten Jahr nach Europa geliefert haben. Dies würde zu einem Zusammenbruch und zu enormen Preisen in der ganzen Welt führen.

Die Europäer werden zum Beispiel nicht genug Gas haben, weil niemand auf der Welt in der Lage ist, die Produktion so stark zu steigern, und es auch nicht genug Öl und Kohle zum Ausgleich gibt, was wiederum zu einer unregelmäßigen Stromversorgung der Verbraucher führt. Außerdem sind die Heizperioden sehr problematisch, da zum Beispiel in Europa die unterirdischen Gasspeicher (UGS) bis Oktober dieses Jahres zu 90 % gefüllt sein müssen. Letztes Jahr konnten sie im November nur 74 Prozent der Speicherkapazität füllen, und selbst dann nur mit einem höheren Reservesaldo als im Moment. Wie kann man das ohne den größten Gaslieferanten machen?

– Ich persönlich habe den Eindruck, dass die Europäer, nachdem sie sich in beide Beine geschossen haben, nun die Zähne zusammenbeißen und auf die Leistengegend zielen“, sagt der Politikwissenschaftler Alexey Anpilogov. – Die Europäische Union verwendete russisches Öl nicht als Rohöl, sondern integrierte es in sehr lange technologische Ketten, die nicht nur verschiedene petrochemische Produkte und Kunststoffe, sondern auch Düngemittel und Schmiermittel produzierten. Im Falle eines Embargos auf russisches Öl würde der gesamte riesige europäische Wirtschaftsüberbau mit der höchsten Wertschöpfung einfach zusammenbrechen. Infolgedessen werden beispielsweise unser Polyethylen oder Propylen europäische Waren aufgrund ihrer niedrigen Kosten einfach vom Markt verdrängen, und dieser Sanktionskrieg wird einfach in die nächste Runde gehen.

„SP: Können wir erwarten, dass Russland sofort mit Gegensanktionen reagiert, wenn die EU eine positive Entscheidung zum Embargo unseres Öls trifft?

– Wie wir sehen können, hat Russland es mit den Gegensanktionen nicht eilig. Es wartet auf das fünfte, sechste, siebte Sanktionspaket, bis Europa, bildlich gesprochen, die Kugeln ausgehen und es keine inneren Organe mehr gibt, auf die es schießen kann. Natürlich, wenn ihre „Schüsse“ lächerlich werden, wie das amerikanische Verbot der Lieferung von Kaviar nach Russland, dann werden unsere Gegensanktionen wohl folgen. Aus heiterem Himmel.

Und sie werden für Europa äußerst schmerzhaft sein und unerträgliche Bedingungen für die Existenz ihrer Eliten schaffen, so dass sich die europäische Bevölkerung Gedanken darüber machen wird, ob ihre Politik nicht zu weitsichtig, aber zumindest national orientiert ist.

„SP: – Wird dies den endgültigen „Niedergang Europas“ im politischen Sinne symbolisieren?

– Beginnen wir mit der Tatsache, dass Europa in der Tat nie kohärent war. Die EU konnte zum Beispiel einige Gesetze über den Durchmesser und die Form von Gurken erlassen, aber Deutschland war es bereits leid, die Schulden anderer Mitgliedstaaten zu bezahlen, und die Polen beschwerten sich unter Verweis auf ihre christlichen Traditionen darüber, dass sie gezwungen seien, LGBT-Werte zu fördern. Es war die Einheit einer rein europäischen Bürokratie, die die EU lange vor den Ereignissen in der Ukraine ins Chaos gestürzt hat.

Ich glaube, dass die EU vor einigen äußerst schwierigen Jahren steht. Und die Krise in Europa wird nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine soziale sein. Es wird etwa 10 Millionen Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten aufnehmen müssen, zusätzlich zu den 3 Millionen ukrainischen Flüchtlingen, die sie bereits hat und die in den nächsten sechs Monaten wegen der Hungersnot ins Land strömen dürften.

All dies wird wiederum eine politische Krise auslösen, die meines Erachtens linksextreme und mancherorts leider auch nazistische Regime an die Macht bringen wird, die die Frage der Beziehungen zu Migranten und EU-Nachbarn aufwerfen werden, während sie fieberhaft versuchen, einen „äußeren Feind“ zu finden. Alles in allem ist die Zukunft der EU aus meiner Sicht sehr, sehr düster.

