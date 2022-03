Durst auf Öl: USA tasten sich vor, Venezuela pragmatisch und standhaft

von – https://de.granma.cu

Die USA waren sich, auch wenn sie etwas anderes behauptet haben, immer bewusst, dass Maduro der rechtmäßige Präsident Venezuelas ist. Jetzt aus Einsicht oder nur vorgetäuscht – eine „versöhnliche“ Geste, die durch den Wunsch nach fossilen Brennstoffen motiviert ist. Es ist nicht auszuschließen, dass diejenigen, die in den letzten Tagen den Miraflores Palast besucht haben, zusammen mit dem Wunsch nach Erdöl auch versucht haben, das russisch-venezolanische Bündnis zu untergraben

Russland ist dem Angriff der NATO und der USA ausgesetzt, die sich unvorsichtigerweise für eine wirtschaftliche und finanzielle Belagerung und die Schließung der Öl- und Gashähne des eurasischen Riesen aufgrund des Konflikts in der Ukraine entschieden haben. Eine miserable Kalkulation. Wie die Explosionen, die mehr als 3.800 ukrainische Militäreinrichtungen zerstört haben, erschüttern die antirussischen Sanktionen den Seelenfrieden von Joe Biden, der dringend ein „Beruhigungsmittel“ braucht und das ausgerechnet in Venezuela sucht.

Er wird nicht in der Ostukraine gerettet werden müssen, von einem Beschuss, den er von der Ferne aus angeheizt hat, und vor dem Tausenden geflohen und heute in slawischen Städten gestrandet sind, die sich in den Händen von Nationalisten befinden, von denen sie als Kanonenfutter benutzt werden. Dies alles mit Billigung der NATO und eines gehorsamen Europas. Biden, weit weg vom Konflikt, schürt ihn wie Maria Ramos: Er verkauft Waffen und wäscht seine Hände in Unschuld.

Aber wie die Granatsplitter, die der Westen in seinem eigenen Interesse in Charkow, Mariupol, den Außenbezirken von Kiew… einschlagen lässt, verbreiten die Sanktionen inflationäre Granatsplitter, die die Kraftstoffpreise und den Blutdruck des US-Präsidenten in die Höhe treiben. Politiker und Analysten warnen, dass das finanzielle „Cholesterin“, das aus den antirussischen Maßnahmen resultiert, die produktiven Adern, die Dienstleistungen und die Lebenshaltungskosten aufblähen und auf Millionen von bereits hungernden Mägen drücken werde.

Biden ist von letzterem nicht beunruhigt, denn Millionäre müssen schließlich nicht hungern. Aber die Kosten für ihren Luxus steigen tendenziell und gefährden die Unterstützung des Establishments in den reichen Nationen, das sie regieren oder vorgeben zu regieren.

Die Großmacht versucht, der wirtschaftlichen Katastrophe zu entgehen, die durch die Bestrafung Russlands für einen von den USA provozierten Konflikt ausgelöst wurde, und zwar unter dem Schutz derselben Elite, die uns das von Wladimir Putin regierte Land als „Schuldigen“ verkaufen möchte. Die Sanktionen lassen Washington unter den Auswirkungen seiner eigenen Bestrafung leiden.

Der US-Präsident hat sich an Venezuela gewandt, um aus der Zwickmühle herauszukommen. Er hat es eilig, das russische Öl zu ersetzen und zu diesem Zweck für ein „Salve“ für Nicolás Maduro Juan Guaidó einen weiteren politischen Tritt in den Hintern verpasst. Die Geste ist aufschlussreich.

Den USA war, auch wenn sie etwas anderes behauptet haben, immer sehr bewusst, dass Maduro der rechtmäßige Präsident Venezuelas ist. Jetzt aus Einsicht oder nur vorgetäuscht – eine „versöhnliche“ Geste, die durch den Wunsch nach fossilen Brennstoffen motiviert ist. Es ist nicht auszuschließen, dass diejenigen, die in den letzten Tagen den Miraflores Palast besucht haben, zusammen mit dem Wunsch nach Erdöl auch versucht haben, das russisch-venezolanische Bündnis zu untergraben

Die Anerkennung der bolivarischen Regierung und ihres rechtmäßigen Präsidenten Nicolás Maduro, die Aufhebung der gegen sie verhängten rechtswidrigen Sanktionen, die Rückgabe ihrer enteigneten Vermögenswerte und die Achtung ihrer Unabhängigkeit sind die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Beziehungen, die in keiner Weise eine Verringerung der Unterstützung für das russische Volk und die russische Regierung bedeuten, haben die bolivarischen Behörden bekräftigt. Ihr Handeln enspricht ihren Prinzipien, während das Imperium nur opportunistisch und berechnend ist, und immer nur aus Verzweiflung oder Zweckmäßigkeit heraus agiert.

https://de.granma.cu/mundo/2022-03-18/durst-auf-ol-usa-tasten-sich-vor-venezuela-pragmatisch-und-standhaft