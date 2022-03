Russland führt einen existenziellen Kampf zur Verteidigung seiner Unabhängigkeit und Souveränität

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine gibt diesem Zivilisationsstaat die Chance, seine Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen, die vom US-geführten Westen existenziell bedroht sind. Indem er die geostrategische Existenz seiner Großmacht bewahrt, versucht Präsident Putin tatsächlich, einen gewissen Anschein von Stabilität in der zunehmend destabilisierten Welt zu bewahren, die durch Amerikas apokalyptischen Plan zur Wiederherstellung seiner schwindenden unipolaren Hegemonie ins Chaos gestürzt wurde.

Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine wurde als letztes Mittel eingeleitet, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien in diesem Land im Besonderen und in der Region im Allgemeinen aufrechtzuerhalten, die vom US-geführten Westen bei der Verfolgung seines großen strategischen Plans zur Wiederherstellung seiner schwindenden unipolaren Hegemonie überschritten wurden. Hätte Präsident Putin nach dem Scheitern des noblen Versuchs seines Landes, die von den USA provozierte Raketenkrise in Europa diplomatisch zu lösen, indem er Ende Dezember seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien weitergab, nicht entschlossen gehandelt, hätte er den Dritten Weltkrieg nicht so erfolgreich abwenden können, wie er es gerade getan hat. Russland wäre unweigerlich in eine ständige Erpressungsposition durch eine mit Massenvernichtungswaffen ausgerüstete Ukraine geraten, die ihm im Namen seiner westlichen Gönner unaufhörlich Zugeständnisse abverlangt hätte, was letztlich mit der Zeit zu seiner „Balkanisierung“ geführt hätte.

Aus diesen Gründen kann man Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine objektiv als einen existenziellen Kampf zur Verteidigung der Unabhängigkeit und Souveränität des Landes bezeichnen, so wie es die Spitzenbeamten des Landes der Öffentlichkeit erklärt haben. Präsident Putin machte dies in seiner Ansprache an das russische Volk vom 24. Februar, in der er den Beginn dieser Kampagne ankündigte, mehr als deutlich, als er dramatisch erklärte: „Wenn wir uns die Abfolge der Ereignisse und die eingehenden Berichte ansehen, kann der Showdown zwischen Russland und diesen Kräften nicht vermieden werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sie bereiten sich vor und warten auf den richtigen Moment. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie den Erwerb von Atomwaffen anstreben. Das werden wir nicht zulassen.“ Außenminister Lawrow schloss sich diesen Worten Anfang des Monats mit ähnlich deutlichen Worten an.

Der russische Spitzendiplomat sagte: „Wir haben begriffen, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern um eine Aggression gegen alles Russische, einschließlich Russlands Interessen, Religion, Kultur, Sprache, Sicherheit und so weiter. Und jetzt zeigt die Reaktion des Westens auf unsere Aktionen, die ich als völlig wild bezeichnen würde – bitte entschuldigen Sie die harten Worte -, dass ein tatsächlicher Kampf auf Leben und Tod für Russlands Recht, auf der Weltkarte zu existieren und seine legitimen Interessen vollständig zu gewährleisten, im Gange ist.“ Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR), Naryschkin, fügte gestern hinzu: „Unser Land erlebt gerade einen wahrhaft historischen Moment. Das Schicksal Russlands, sein künftiger Platz in der Welt, wird entschieden. Der wichtigste Faktor in der Entwicklung Russlands, der Kern seiner tausendjährigen Geschichte war und bleibt die Souveränität – das Recht, unabhängig, frei und bewusst sein eigenes Schicksal zu bestimmen.“

Auch Präsident Putin meldete sich gestern zu Wort und wies diesmal auf die zahlreichen Bedrohungen seines Landes durch einen hybriden Krieg hin, die der von den USA geführte Westen ausnutzt, um das Land von innen heraus zu destabilisieren. Er warnte: „Natürlich werden sie (der Westen) versuchen, auf die so genannte fünfte Kolonne zu setzen, auf Verräter – auf diejenigen, die hier ihr Geld verdienen, aber dort drüben leben. Leben, nicht im geographischen Sinne, sondern im Sinne ihrer Gedanken, ihres sklavischen Denkens. Jedes Volk, und insbesondere das russische Volk, wird immer in der Lage sein, die wahren Patrioten von dem Abschaum und den Verrätern zu unterscheiden und sie einfach auszuspucken wie eine Mücke, die zufällig in ihren Mund geflogen ist… Und es gibt nur ein Ziel – die Zerstörung Russlands… Ich bin überzeugt, dass diese natürliche und notwendige Selbstreinigung der Gesellschaft unser Land, unsere Solidarität, unseren Zusammenhalt und unsere Bereitschaft, sich jeder Herausforderung zu stellen, nur stärken wird.“

Diese drei Spitzenbeamten liegen mit ihrer Einschätzung der großen strategischen Dynamik, die im Spiel ist, absolut richtig. Der von den USA angeführte Westen versucht tatsächlich, Russland als unabhängigen geopolitischen Akteur von der Landkarte zu tilgen, und zwar mit den Mitteln, die im ersten Absatz der vorliegenden Analyse erläutert wurden. Der Konflikt war in der Tat unvermeidlich, wie Präsident Putin dargelegt hat, und deshalb war er gezwungen zu handeln, um zu verhindern, dass er unweigerlich auf dem Territorium seines Landes ausgetragen wird und damit den Dritten Weltkrieg auslöst. Lawrow und Naryschkin haben daher die militärische Sonderoperation ihres Landes in der Ukraine zutreffend als einen existenziellen Kampf Russlands zur Verteidigung seines Rechts auf freie Wahl seines Schicksals beschrieben. Gleichzeitig warnte Präsident Putin seine Landsleute umsichtig vor den unzähligen internen Bedrohungen für ihren Zivilisationsstaat und wies auf die laufenden Spionageabwehrmaßnahmen hin.

Vereinfacht ausgedrückt zielt der unipolare Vorstoß der USA gegen die multipolaren Prozesse, die durch den laufenden globalen Systemwandel ausgelöst werden, darauf ab, Russland geostrategisch zu neutralisieren, bevor die konsequente „Eindämmung“ Chinas abgeschlossen ist, die die amerikanischen Politiker als ihre größte Herausforderung in diesem Jahrhundert betrachten. Der Dritte Weltkrieg wäre ausgelöst worden, wenn Präsident Putin sich weiterhin erfolglos um diplomatische Lösungen für die roten Linien der nationalen Sicherheit seines Landes bemüht hätte, da der unvermeidliche Krieg letztlich auf dem Territorium Russlands statt auf dem der Ukraine stattgefunden hätte. Die eurasische Großmacht wäre wahrscheinlich gezwungen gewesen, zur Selbstverteidigung verzweifelt Atomwaffen einzusetzen, was zum Ende der Welt oder zumindest zum Ende Russlands und eines großen Teils des Westens (höchstwahrscheinlich ganz Europas) geführt hätte, mit völlig unvorhersehbaren Folgen für die internationalen Beziehungen in der Folgezeit.

Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine hat daher dieses apokalyptische Szenario zumindest vorerst abgewendet, indem sie diesem Zivilisationsstaat die Chance gab, seine Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen, die vom US-geführten Westen existenziell bedroht sind. Indem er die geostrategische Existenz seiner Großmacht bewahrt, versucht Präsident Putin tatsächlich, einen gewissen Anschein von Stabilität in der zunehmend destabilisierten Welt zu bewahren, die durch Amerikas gefährliches Vorhaben, seine schwindende unipolare Hegemonie wiederherzustellen, ins Chaos gestürzt worden ist. Die Alternative wäre gewesen, Russlands unvermeidliche Auflösung passiv hinzunehmen, als natürliches Ergebnis der Erpressung, der es ständig ausgesetzt gewesen wäre, wenn Präsident Putin sich zurückgelehnt und zugelassen hätte, dass der Westen die Ukraine mit Massenvernichtungswaffen ausrüstet und gleichzeitig die nuklearen Zweitschlagskapazitäten seines Landes neutralisiert hätte.

Weit entfernt von dem so genannten „faschistischen Krieg der unprovozierten Aggression“, den die von den USA geführten westlichen Mainstream-Medien behaupten, führt Präsident Putin in Wirklichkeit einen existenziellen Kampf zur Verteidigung der Unabhängigkeit und Souveränität Russlands, die vom buchstäblich faschistischen Westen in noch nie dagewesener Weise bedroht sind. Er setzt alles daran, die internationalen Beziehungen zu dem ehrgeizigen Modell zurückzubringen, das ursprünglich in der UN-Charta vorgesehen war, das aber aufgrund des Ausbruchs des von den Amerikanern provozierten alten Kalten Krieges kurz nach der Verkündung dieses Dokuments und der kurzen Periode der unipolaren Hegemonie, die nach 1991 über die Welt hereinbrach und seither zum Tod von Millionen Menschen im globalen Süden führte, nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte. Mit anderen Worten: Russland versucht, die Welt vor dem apokalyptischen Plan Amerikas zu retten, sie zu zerstören, um eines Tages hoffentlich Gleichheit und Gerechtigkeit im Weltgeschehen wiederherzustellen.

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2603