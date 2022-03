Rede des russischen Präsidenten Putin vom 16.3.2022: „Alle unsere diplomatischen Bemühungen waren völlig vergebens. Uns blieb keine friedliche Alternative, um die Probleme zu lösen, die ohne unser Verschulden entstanden sind. In dieser Situation waren wir gezwungen, diese spezielle Militäroperation einzuleiten.“

von https://cooptv.wordpress.com

Präsident Russlands Wladimir Putin:

Guten Tag, liebe Kollegen.

An unserem Treffen nehmen hohe Regierungsbeamte, bevollmächtigte Gesandte des Präsidenten in den Föderalbezirken und Leiter der russischen Regionen teil.

Wir treffen uns in einer schwierigen Zeit, da unsere Streitkräfte eine besondere Militäroperation in der Ukraine und im Donbass durchführen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich zu Beginn, am Morgen des 24. Februar, öffentlich die Gründe und das Hauptziel der russischen Aktionen bekannt gegeben habe. Es geht darum, unserem Volk im Donbass zu helfen, das seit fast acht Jahren einem regelrechten Völkermord ausgesetzt ist, und zwar auf die barbarischste Art und Weise, d. h. durch Blockade, groß angelegte Strafoperationen, Terroranschläge und ständige Artillerieangriffe. Ihre einzige Schuld war, dass sie grundlegende Menschenrechte einforderten: nach den Gesetzen und Traditionen ihrer Vorfahren zu leben, ihre Muttersprache zu sprechen und ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es wollten.

Während dieser Jahre haben die Kiewer Behörden die Umsetzung des Minsker Maßnahmenpakets für eine friedliche Beilegung der Krise ignoriert und sabotiert und sich schließlich Ende letzten Jahres offen geweigert, es umzusetzen.

Außerdem begannen sie mit der Umsetzung von Plänen für einen NATO-Beitritt. Darüber hinaus kündigten die Kiewer Behörden ihre Absicht an, über Atomwaffen und Trägersysteme zu verfügen. Dies war eine echte Bedrohung. Mit technischer Unterstützung aus dem Ausland wäre das pro-nazistische Kiewer Regime in absehbarer Zeit in den Besitz von Massenvernichtungswaffen gekommen und hätte sie natürlich gegen Russland eingesetzt.

In der Ukraine gab es ein Netz von Dutzenden von Labors, in denen unter der Leitung und mit finanzieller Unterstützung des Pentagon militärische biologische Programme durchgeführt wurden, darunter Experimente mit Coronavirus-Stämmen, Milzbrand, Cholera, Afrikanischer Schweinepest und anderen tödlichen Krankheiten. Es wird krampfhaft versucht, die Spuren dieser Geheimprogramme zu verwischen. Wir haben jedoch Grund zu der Annahme, dass Komponenten biologischer Waffen in unmittelbarer Nähe zu Russland auf dem Gebiet der Ukraine hergestellt wurden.

Unsere zahlreichen Warnungen, dass derartige Entwicklungen eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands darstellen, wurden von der Ukraine und ihren US- und NATO-Schützlingen mit offener und zynischer Arroganz zurückgewiesen.

Mit anderen Worten: Alle unsere diplomatischen Bemühungen waren völlig vergebens. Uns blieb keine friedliche Alternative, um die Probleme zu lösen, die ohne unser Verschulden entstanden sind. In dieser Situation waren wir gezwungen, diese spezielle Militäroperation einzuleiten.

Die Bewegung der russischen Streitkräfte gegen Kiew und andere ukrainische Städte ist nicht mit dem Wunsch verbunden, dieses Land zu besetzen. Dies ist nicht unser Ziel, wie ich in meiner Erklärung vom 24. Februar offen dargelegt habe.

Was die vom russischen Verteidigungsministerium und dem Generalstab ausgearbeitete Kampftaktik betrifft, so hat diese ihre volle Berechtigung. Unsere Kameraden – Soldaten und Offiziere – zeigen Mut und Heldentum und tun alles, um zivile Verluste in ukrainischen Städten zu vermeiden.

Ich möchte zum ersten Mal Folgendes sagen: Gleich zu Beginn der Operation im Donbass wurden den Kiewer Behörden über verschiedene Kanäle Möglichkeiten angeboten, Feindseligkeiten zu vermeiden, indem sie ihre Truppen einfach aus dem Donbass abziehen, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Sie wollten dies nicht tun. Nun, das war ihre Entscheidung; jetzt werden sie verstehen, was in Wirklichkeit vor Ort geschieht.

Die Operation wird erfolgreich und in strikter Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan durchgeführt.

Ich muss anmerken, dass die Ukraine, ermutigt durch die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder, sich gezielt auf ein Szenario der Gewalt, ein Massaker und eine ethnische Säuberung im Donbass vorbereitet hatte. Ein massiver Angriff auf den Donbass und später auf die Krim war nur eine Frage der Zeit. Unsere Streitkräfte haben diese Pläne jedoch durchkreuzt.

Kiew bereitete sich nicht nur auf einen Krieg, eine Aggression gegen Russland vor – es führte ihn auch durch. Es gab endlose Versuche, auf der Krim subversive Akte zu inszenieren und einen terroristischen Untergrund zu organisieren. Die Feindseligkeiten im Donbass und der Beschuss friedlicher Wohngebiete haben all die Jahre angehalten. Fast 14.000 Zivilisten, darunter auch Kinder, sind in dieser Zeit getötet worden.

Wie Sie wissen, gab es am 14. März einen Raketenangriff auf das Zentrum von Donezk. Dies war ein offenkundiger blutiger Terrorakt, der über 20 Menschenleben forderte. In den letzten Tagen wurde der Beschuss fortgesetzt. Mit der Inbrunst der Fanatiker und der Verzweiflung der Verdammten schlagen sie wahllos auf öffentliche Plätze ein. Sie verhalten sich wie die Nazis, als sie versuchten, so viele unschuldige Opfer wie möglich mit ins Grab zu nehmen.

