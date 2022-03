von Alexander Sitnikow – https://svpressa.ru

Bild: US-Präsident Joe Biden, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der belgische Premierminister Alexander De Croo (von links nach rechts) während des Treffens. (Foto: Zuma/TASS)

Warum die Yankees am 24. März einen NATO-Sondergipfel einberufen

Die Staats- und Regierungschefs Polens, der Tschechischen Republik und Sloweniens haben nach der gefährlichen Zugfahrt bei einem Treffen mit Zelenski gestern Abend in Kiew ihre „unmissverständliche Unterstützung“ für die Ukraine zum Ausdruck gebracht. Alle westlichen Medien berichteten über die „historische“ Mission.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und der stellvertretende Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski sowie der tschechische und der slowenische Ministerpräsident Piotr Fiala bzw. Janez Jansa bekräftigten, wie polnische Zeitungen berichteten, die „bedingungslose Unterstützung“ der EU für die Souveränität und Unabhängigkeit.

Trotz des vermeintlichen Propagandazwecks der Reise wurden offenbar auch andere Themen erörtert, die nicht öffentlich gemacht wurden. Dennoch werden einige Dinge deutlich oder sind zumindest Gegenstand von Fachdiskussionen.

Kaczynski sprach sich insbesondere für die Entsendung einer internationalen Friedensmission in die Ukraine aus. Er sagte Folgendes: „Wir brauchen eine friedenserhaltende NATO-Mission oder vielleicht eine noch umfassendere internationale Mission. Aber eine solche Mission, die in der Lage sein wird, sich selbst zu verteidigen, die auf ukrainischem Gebiet operieren wird. Die natürlich mit Zustimmung des Präsidenten und der Regierung auf dem Territorium des Landes stattfinden wird, und es wird keine unbewaffnete Mission sein. Eine Mission, die dem Frieden und der humanitären Hilfe dienen soll, die aber auch von den entsprechenden Streitkräften geschützt wird.

Unterdessen berichten europäische Zeitungen, dass amerikanische Panzerfahrzeuge von Deutschland nach Polen verlegt werden, und zwar in großer Zahl. YouTube-Videos zeigen beispielsweise einen Zug von M2 Bradley BMPs, der sich in Richtung Osten bewegt. Dies ist übrigens die zweite Verlegung von NATO-Truppen an die Grenzen der Ukraine. Es ist kein Geheimnis, dass die Yankees in Rumänien eine ziemlich mächtige Gruppierung haben, die angeblich das Territorium des Bündnisses schützen soll.

Der polnische Außenminister Zbigniew Rau sagte gestern bei einem Briefing, US-Präsident Joe Biden sei unerwartet nach Warschau geeilt. Er sagte, dass das Weiße Haus höchstwahrscheinlich in naher Zukunft Polen besuchen wird, um über militärische Unterstützung für die Ukraine zu sprechen.

Die Gelb-Blau-Telegramme deuten jedoch darauf hin, dass die Ukraine vielleicht schon geteilt ist und die USA offenbar den westlichen Teil des Landes – das Banderaland – unter ihrer Kontrolle behalten wollen.

Es gibt ein weiteres Signal, das für diese Version spricht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat einen Dringlichkeitsgipfel des Bündnisses einberufen, der sich mit der Lage in der Ukraine und der Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses befassen soll. Das Treffen des Nordatlantikgipfels findet am 24. März statt. Auf Twitter schrieb Stoltenberg: „Wir werden über den Einmarsch Russlands in die Ukraine, unsere entschlossene Unterstützung für die Ukraine und die weitere Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten der NATO sprechen.

Gleichzeitig machte die ständige Vertretung der USA bei der Allianz eine wichtige Ankündigung: „Präsident Biden wird nächste Woche zu einer Dringlichkeitssitzung der NATO-Führer ins NATO-Hauptquartier kommen. Die meisten westlichen Experten glauben nicht, dass US-amerikanische und verbündete Truppen in die Ukraine einmarschieren werden, da dies das Risiko eines Atomkriegs birgt.

Eine solche Änderung ist etwas entmutigend. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Bidens frühere Äußerungen, die Allianz werde sich nicht an dem Konflikt beteiligen, in der Hoffnung gemacht wurden, dass die AFU die russischen Streitkräfte zermürben würde, woraufhin ein Friedensvertrag zu für die USA akzeptablen Bedingungen unterzeichnet würde.

„Wir werden in der Ukraine keinen Krieg gegen Russland führen. Eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland wäre ein dritter Weltkrieg, und wir müssen versuchen, ihn zu verhindern“, sagte der amerikanische Regierungschef gegenüber tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14044777. – Aber wir werden weiterhin mit den Verbündeten in Europa zusammenstehen und eine unmissverständliche Botschaft aussenden: Wir werden jeden Zentimeter des NATO-Gebiets mit voller Kraft verteidigen – vereint und als Beweis für die neue Energie der NATO.

Man ging davon aus, dass Kiew nur der Neutralität der „Unabhängigen“ und dem Status quo der LDPR innerhalb der Grenzen bis zum 24. Februar zustimmen könnte. Aber da die Sonderoperation Z das Blatt wendet und die Niederlage der Gelb-Blau-Armee nur noch eine Frage der Zeit ist, versucht Washington eindeutig, zumindest etwas von der ukrainischen Sache zu behalten.

Es ist möglich, dass die NATO zusammenkommt, um Zelenskys Verhandlungsposition zu stärken. Es ist aber auch möglich, dass Jaroslaw Kaczynski nicht blufft. In Syrien zum Beispiel gibt es russische und amerikanische Einflussgebiete, die durch Grauzonen voneinander getrennt sind. Die Sicherheitsregelung wird durch einen speziellen Antikonfliktmechanismus gewährleistet.

Wenn dies geschieht, wird wahrscheinlich das Andrusov-Abkommen 2.0 entstehen, sind die Gelb-Blau-Telegrammkanäle überzeugt. Zur Erinnerung: Vor mehr als dreieinhalb Jahrhunderten wurde ein Friedensvertrag zwischen der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft und dem Russischen Reich geschlossen, in dem die Teilung der Ukraine entlang des Dnjepr festgelegt wurde. Zu dieser Zeit entstanden zwei Hetmanate – das linke und das rechte Ufer. Erstere erkannten die Schirmherrschaft Moskaus an, letztere die Schirmherrschaft Warschaus.

Nicht umsonst hört man in den ausländischen Medien immer öfter den Ausdruck „die ukrainische Berliner Mauer“. Die Berechnungen Washingtons und Brüssels, so argumentieren einige ausländische Analysten, könnten auf den Erfahrungen mit der Koexistenz von DDR und BRD beruhen.

Der Westen gewann damals, und so endete die Nachkriegskonfrontation mit der friedlichen Übernahme der Deutschen Demokratischen Republik durch den westlicheren und wirtschaftlich BRD. Wenn die Yankees und ihre Genossen das rechte Hetmanat auf einen europäischen Lebensstandard anheben, dann wird das östliche Hetmanat selbst aufgefordert werden, sich dem „Adel“ anzuschließen.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass in den USA während des Kalten Krieges mit der UdSSR eine „Doktrin der strategischen Geduld“ entwickelt wurde, die besagt, dass nichts so sehr für Amerika agitiert wie Geld. Nun, wenn die Amis 1962 einen Atomkrieg ausgelöst hätten, wer hätte dann gewonnen? Niemand! Die Stars and Stripes warteten also dreißig Jahre, eine vernachlässigbare Zeitspanne in der Geschichte, und die Sowjetunion brach zusammen. Allerdings gab es damals kein so mächtiges und technologisch fortgeschrittenes China wie heute. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die heutigen westlichen Politiker sind jedoch weit entfernt von den Berufspragmatikern, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA und Europa regierten. Deshalb könnte Bidens persönliche Reise zu einem NATO-Notfallgipfel bedeuten, dass die USA bereit sind, ihren Verbündeten, vor allem den Deutschen und Franzosen, einen „Kniefall“ zu machen.

Zum einen droht tatsächlich das Gespenst der nuklearen Apokalypse am Horizont aufzutauchen. Auch wenn sich das Weiße Haus und der Kreml nicht an ihre Atomkoffer klammern, könnte man die antirussischen Sanktionen getrost als eine noch nie dagewesene Konfrontation zwischen dem Westen und Russland bezeichnen, die mit höchst unvorhersehbaren Folgen verbunden ist.

Andererseits ist der Westen auch nicht mehr das, was er zu Zeiten der Sowjetunion war. Viele US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler bezweifeln einen neuen Marshallplan für die Ukraine, da die Wirtschaft der USA und der EU durch überhöhte Ausgaben belastet würde.

In diesem Fall ist die Wette auf die Andrus-Vereinbarung 2.0 nichts weiter als ein Versuch der Yankees, ihr Gesicht nach einem schlechten Spiel zu wahren. Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten für die Tragödie in der Ukraine verantwortlich sind, da sie den Narren Zelensky zu Abenteuern wie der Gelb-Blau-Atombombe und dem „kroatischen Szenario“ für die LNRD gedrängt haben.

Schließlich gibt es heute Hunderte von Territorialstreitigkeiten in der Welt, darunter auch die Besetzung von Guantanamo Bay durch die USA. Aber die Kubaner beschießen es nicht mit Haubitzen, wie es die Nazis im Donbass taten. Was hat Washington daran gehindert, die „roten Linien“ Moskaus zu überschreiten? In Wirklichkeit nichts, außer hegemonialen Ambitionen.

