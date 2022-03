„Chemiewaffenangriff in Syrien“ – kommt bald die Ukraineversion ?

von Gavin O’Reilly – theduran.com – http://www.defenddemocracy.press

Übersetzung LZ

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Schlagzeilen in den Medien weltweit von der russischen Militärintervention in der Ukraine beherrscht. Diese wurde als Reaktion auf fast neun Jahre westeuropäische Provokationen eingeleitet, die mit der von der CIA und dem MI6 inszenierten Farbrevolution des Euromaidan im November 2013 begannen, nachdem der damalige Präsident Viktor Janukowitsch beschlossen hatte, ein EU-Handelsabkommen zugunsten einer engeren Anbindung an Russland auszusetzen, Dies wiederum führte dazu, dass sich die überwiegend russischstämmigen Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der östlichen Donbass-Region im April 2014 von der Kontrolle Kiews loslösten. Auslöser für diese Abspaltung waren die antirussischen rechtsextremen Sympathisanten, die die vom Westen unterstützte Post-Maidan-Regierung von Petro Poroschenko bilden sollten.

Es folgte ein fast acht Jahre andauernder Krieg in beiden Republiken, an dem von Kiew unterstützte Neonazi-Gruppierungen wie das Asowsche Bataillon und der Rechte Sektor beteiligt waren und der schätzungsweise 14 000 Tote forderte. Moskau versuchte, diesen Konflikt auf diplomatischem Wege über die Minsker Vereinbarungen zu lösen, die eine Föderalisierungslösung vorsahen, bei der Donezk und Luhansk eine gewisse Autonomie eingeräumt werden sollte, während sie weiterhin unter ukrainischer Herrschaft blieben – Kiew versäumte es jedoch, seinen Teil der Vereinbarungen umzusetzen, sowie die anhaltenden Angriffe auf die russischstämmige Bevölkerung im Donbass und die Unvermeidlichkeit, dass die Ukraine schließlich NATO-Mitglied wird und Waffen und Truppen aufnimmt, die Russland angreifen sollen, zwingen Moskau schließlich zu einer Militärintervention in seinem westlichen Nachbarland, um das Land zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren.

Zwei Wochen nach Beginn des Konflikts wird aus der von den Medien verbreiteten Darstellung des „ukrainischen Widerstands“ deutlich, dass die USA und ihre Verbündeten mit wenig Rücksicht auf die ukrainische Zivilbevölkerung, die ihnen angeblich am Herzen liegt, das Ziel verfolgen, Moskau im zweitgrößten Land Europas in einen militärischen Sumpf zu ziehen – eine Taktik, die in der Vergangenheit bereits gegen den Kreml angewandt wurde, als 1979 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges die CIA und der MI6 eine verdeckte Operation zur Bewaffnung und Ausbildung islamistischer Fundamentalisten, einschließlich Osama Bin Ladens, bekannt als Mudschaheddin begannen, die daraufhin einen Krieg gegen die damalige sozialistische Regierung Afghanistans führten – was zu einer zehnjährigen sowjetischen Militärintervention führte, die von vielen Kommentatoren als Mitursache für den anschließenden Zusammenbruch des Blocks im Jahr 1991 angesehen wurde; Zbigniew Brzezinski, Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, als die Operation Cyclone 1979 eingeleitet wurde, erzählte später in einem Interview von 1998, dass die Verwicklung der UdSSR in eine kostspielige Militärintervention ein motivierender Faktor bei deren Beginn war.

Obwohl es die Absicht der Neocons und der Kriegslobby zu sein scheint, die Russische Föderation in einen Sumpf im Stile des Irak-Krieges zu ziehen, scheint es auch ein Element zu geben, das einen Ansatz bevorzugt, der zu weitaus schwerwiegenderen Konsequenzen führen würde – eine Flugverbotszone über der Ukraine im Stile Libyens, die den Abschuss russischer Flugzeuge durch die NATO einschließt, was zweifellos einen katastrophalen dritten Weltkrieg mit dem Einsatz von Atomwaffen auslösen würde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, der seit Beginn der Berichterstattung über die russische Intervention zu einem neuen Liebling der westlichen Medien geworden ist, hat wiederholt die Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Luftraum seines Landes gefordert, und die dem Weltwirtschaftsforum nahestehende ukrainische Aktivistin Daria Kaleniuk wurde mit ihrer Aufforderung an den britischen Premierminister Boris Johnson, militärisch gegen die russischen Streitkräfte zu intervenieren, bekannt, und eine kürzlich von der Nachrichtenagentur Reuters durchgeführte Umfrage ergab, dass 74 % der Amerikaner eine Flugverbotszone über der Ukraine befürworten – wobei unklar bleibt, ob sich die Befragten der nuklearen Apokalypse bewusst sind, die eine solche Maßnahme nach sich ziehen würde.

Trotz dieses Drängens auf ein militärisches Eingreifen des Westens in der Ukraine haben US-Präsident Joe Biden, Boris Johnson und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg klargestellt, dass eine solche Maßnahme vom Tisch ist, wobei sie jeweils den globalen Atomkonflikt, der zweifellos folgen würde, als Grund anführten – auch wenn dies ein Grund sein mag, optimistisch zu sein, dass sich die derzeitige Ukraine-Krise nicht zu einem Dritten Weltkrieg entwickeln wird, schließt es nicht aus, dass die weitaus kriegerischen Mitglieder der Regimewechsel-Lobby versuchen, eine Operation unter falscher Flagge in der Ukraine durchzuführen, um Moskau zu belasten und die öffentliche und politische Meinung noch mehr in Richtung Unterstützung für eine NATO-Intervention zu drängen – eine Taktik, die in jüngster Zeit immer wieder angewandt wird.

Im Jahr 2017 befand sich die Arabische Republik Syrien sechs Jahre lang im Griff einer vom Westen unterstützten Operation zum Regimewechsel, die als Reaktion auf die Weigerung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Jahr 2009 eingeleitet wurde, dem mit den USA verbündeten Katar den Bau einer Pipeline durch sein Land zu gestatten, die seine Beziehungen zum Hauptverbündeten Russland untergraben hätte. Wie bei der bereits erwähnten Operation Zyklon sollten auch bei Timber Sycamore wahhabitische Terrorgruppen vom Westen und seinen Verbündeten bewaffnet, finanziert und ausgebildet werden, um die säkulare Regierung Assad zu stürzen und durch eine westfreundliche Führung zu ersetzen.

Im Juni 2013 griffen der Iran und die Hisbollah auf Ersuchen der syrischen Regierung in den darauf folgenden Stellvertreterkrieg ein und spielten eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Damaskus bei der Abwehr der vom Westen unterstützten Terrorkampagne; Der vielleicht entscheidendste Faktor, der das Blatt des Konflikts zugunsten der Arabischen Republik wendete, kam jedoch im September 2015 – eine russische Luftkampagne, ebenfalls auf Ersuchen der syrischen Regierung, die sich gegen die Terrorgruppen richtete und es Damaskus ermöglichte, weite Teile des syrischen Territoriums, die unter deren Kontrolle geraten waren, zurückzuerobern, wie etwa die Schlüsselstadt Aleppo.

Da die Operation zum Regimewechsel in Syrien nicht wie geplant verlief, griffen die Neocons in Washington bald zu verzweifelten – und rücksichtslosen – Maßnahmen.

Am 4. April 2017 fand in der syrischen Stadt Khan Shaykhun ein Chemiewaffenangriff unter falscher Flagge statt, für den sofort Damaskus verantwortlich gemacht wurde und der dazu führte, dass die damalige US-Regierung von Donald Trump drei Tage später Marschflugkörper auf einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Regierung abfeuerte, Eine höchst provokante Aktion, die jedoch nur knapp vor einer umfassenden militärischen Intervention zurückschreckte, die von der Lobby der Regimewechsler gefordert worden war. Unbeirrt davon wurde dieselbe Taktik ein Jahr später in der Stadt Douma angewandt, was wiederum dazu führte, dass die USA, Großbritannien und Frankreich Luftangriffe auf Ziele der syrischen Regierung flogen, die ebenfalls nur knapp vor einer umfassenden Intervention zurückschreckten.

Dies soll jedoch nicht die Ernsthaftigkeit eines NATO-Militärschlags gegen einen russischen Verbündeten und die möglichen Folgen dieser Aktion außer Acht lassen. Sollte eine ähnliche Operation unter falscher Flagge in der Ukraine stattfinden, bei der vielleicht auch chemische Waffen oder ein Atomreaktor zum Einsatz kämen, wovor Moskau selbst in den letzten Tagen gewarnt hat, würde selbst ein „begrenzter“ Schlag gegen die russische militärische Infrastruktur die Welt sofort auf einen unumkehrbaren Weg zur schwerwiegendsten aller Konsequenzen bringen – einen Atomkrieg.

Veröffentlicht auf theduran.com