Führt das zum Krieg in der Ukraine?

von Peter Van Buren – http://www.antikrieg.com

Die ganze Idee, russischen Wodka zu boykottieren, erinnert zu sehr an die „Freiheitspommes“ aus dem Zweiten Golfkrieg. Es scheint dumm und albern zu sein, bis man erkennt, dass wir dumm und albern sind und auf diese Weise in den Krieg geführt werden.

Der Tsunami pro-ukrainischer Propaganda ist nur noch durch seine Durchsichtigkeit zu übertreffen. Das Gespenst von Kiew wurde aus einem Flugzeug-Computerspiel entwickelt. Die Ukrainer auf der Insel, die lieber sterben würden als sich zu ergeben, haben sich ergeben. Die Supermodels, die sich der Armee anschließen, halten Spielzeuggewehre in der Hand. Zelensky ist Where’s Waldo, er taucht in undatierten Videos mit nicht identifizierbarem Hintergrund auf, gekleidet in militärische Kostüme, die an George W. Bush in seinem Fliegeranzug erinnern. Die einfache Geschichte ist die gleiche einfache Geschichte: tapfere Freiheitskämpfer gegen einen bösen Diktator. Es ist dieselbe Geschichte wie die der Widerstandskämpfer in Syrien gegen Assad, der Kurden gegen ISIS, des nördlichen Widerstands, der Sunniten, die sich auf unsere Seite geschlagen haben, der Taliban, die Ronald Reagan wegen ihres Kampfes gegen die Rote Armee als Äquivalent unserer Gründerväter bezeichnete.

Putin ist jetzt der böseste Mann auf der Welt, verwirrt, geistig krank. Saddam war es einmal, Assad war es einmal, und Quaddafi war es bis zu dem Punkt, an dem Amerika ihm zujubelte, als er im Fernsehen mit einem Messer sodomisiert wurde. Putin ist so instabil, dass wir nicht wissen, was er tun wird. Vertraute Stimmen werden laut: Ben Wittes von der Brookings Institution fordert: „Regimewechsel: Russland.“ Richard Haass vom Council on Foreign Relations brüllte, dass sich „die Diskussion auf die Möglichkeit eines gewünschten Regimewechsels in Russland verlagert hat.“ In einer Schlagzeile heißt es sehnsüchtig: „Wenn Putins Teams von der Sportbühne verschwinden, ist er seinem eigenen Volk ausgeliefert.“ Niemand scheint sich jedoch daran zu erinnern, dass unser letzter Versuch eines Regimewechsels in Russland Putin überhaupt erst an die Macht gebracht hat.

Putins Ziele haben sich innerhalb weniger Tage von der Klärung der Grenzen des Kalten Krieges zur „Wiederherstellung einer triumphalistischen, imperialistischen russischen Identität oder zu einem weiteren blutigen nationalistischen Aufschwung entwickelt, um die Kriminalität seines Regimes zu verdecken, oder ob er einfach nur egoistisch aus der Bahn geworfen wurde.“ Ein ehemaliger Befürworter des Irak-Krieges sagt uns, dass die Ukraine, die „Frontlinie zwischen Demokratie und Autokratie, ein Kerninteresse der Vereinigten Staaten ist… Die Ukraine ist der Ort, an dem der Kampf um das Überleben der Demokratie am dringendsten ist.“

Andere äußern sich direkter. Der Abgeordnete Adam Kinzinger, Senator Roger Wicker und Zelensky fordern eine Flugverbotszone. Sie haben Freunde; eine Umfrage zu Beginn der Invasion ergab, dass 52 Prozent der Amerikaner den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine als kritische Bedrohung für die lebenswichtigen Interessen der USA ansehen“, und zwar fast ohne parteipolitische Spaltung. Es gibt keine Umfrage darüber, was diese vitalen Interessen sein könnten. Die Abgeordneten Eric Swalwell und Ruben Gallego fordern die Ausweisung aller Russen aus den USA. Als ob sie sich auf einen Krieg vorbereiten würden, haben die USA bereits ihre Botschaften in der Ukraine und in Weißrussland geschlossen und die Botschaft in Moskau für Mitarbeiter und Familienangehörige, die sich nicht in einer Notlage befinden, auf den Status „autorisierte Ausreise“ gesetzt. Am anderen Ende der Regierung bildet die CIA Ukrainer für einen Aufstand aus. So wie vor Jahren die Mudschaheddin in Afghanistan. Bei einer Anhörung im Kongress wurde erörtert, dass der amerikanische Geheimdienst der Ukraine direktere Hilfe leisten sollte, einschließlich Bodenpersonal.

Andersdenken ist nicht erlaubt. Entweder ist man „mit uns oder gegen uns“. Die Homogenität unserer Gesellschaft und der MSM ist erschreckend. Die Zensur ist in vollem Gange; die Faktenprüfer lassen selbst bei den haarsträubendsten Behauptungen die Finger davon (die Ukrainer haben Katzen darauf trainiert, russische Laserziele auszumachen), und Twitter nennt zwar russische Quellen, nicht aber pro-ukrainische. Facebook und YouTube verbreiten ukrainische Propaganda, die gegen die Genfer Konvention verstößt. Google News zeigt nichts von russischen Staatsmedien an. Die NYT verbreitet anonyme Geschichten, in denen behauptet wird, die Russen würden ihre eigenen Fahrzeuge verlassen oder sabotieren. Rolling Stone nennt „die amerikanischen Rechten, die Putin decken, während Russland in die Ukraine einmarschiert“, derzeit Tucker Carlson, Alex Jones, J.D. Vance und Tulsi Gabbard. Der Schlimmste von allen ist natürlich Trump, von dem Liz Cheney behauptet, dass er „unsere Feinde unterstützt“ und dessen „Interessen nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten übereinzustimmen scheinen“. Als er vorschlug, der Kongress solle über eine militärische Eskalation der USA in der Ukraine abstimmen, wurde Senator Mike Lee schnell als „Moskau-Mike“ bezeichnet.

Wenn das alles nicht die Grundlage für einen Kampf ist, dann war es eine Menge Arbeit für nichts.

Wir waren schon einmal hier, als alles gleich war, aber nicht gleich war. Nach Putins Einnahme der Krim im Jahr 2014 und seinen Andeutungen gegenüber der Ukraine sagte der damalige Präsident Barack Obama, die Ukraine sei ein zentrales russisches Interesse, aber kein amerikanisches, so dass Russland immer in der Lage sein werde, dort eine eskalatorische Dominanz aufrechtzuerhalten. „Tatsache ist, dass die Ukraine, ein Nicht-NATO-Land, für eine militärische Vorherrschaft Russlands anfällig sein wird, egal was wir tun.“ Denselben Realismus zeigte Obama 2013, als er angesichts der Kriegshetze gegen Assad, der „sein eigenes Volk in Syrien vergast“, von einer Ausweitung des Krieges Abstand nahm (wäre Obama doch nur in Bezug auf Libyen ebenso pragmatisch gewesen).

Aber Biden ist nicht Obama. Biden ist aufgrund seines Alters und seiner Herkunft kein starker Mann. Anders als Obama sieht er sich nicht im Strom der Geschichte, sondern eher als Verwalter, bis sich die Demokratische Partei neu formieren kann, der Gerald Ford seiner Zeit. Biden ist ein schwacher Mann, der zunehmend unter Druck geraten wird, „etwas zu tun“, wenn sich herausstellt, dass die neueste Stufe der Sanktionen gegen Russland genauso wenig bewirkt wie die letzte Stufe. Die vorherigen Sanktionen haben Putin unter anderem nicht davon abgehalten, in die Ukraine einzufallen.

Aber mehr als alles andere ist Joe Biden ein Kalter Krieger, der mit einer Weltanschauung belastet ist, die Obama nicht hatte. Diese Weltanschauung besagt, dass die Rolle der Vereinigten Staaten darin besteht, ein globales System zu schaffen und dessen Regeln durchzusetzen. Wir können in Länder einmarschieren, die uns nicht angegriffen haben, und einen Regimewechsel fordern, aber ihr könnt das nicht. Wir entscheiden, welche Nationen Atomwaffen haben dürfen und welche nicht. Wir können mit unserem NATO-Bündnis bis an Ihre Grenze gehen, aber Sie können das Gleiche nicht mit Ihrer tun. Wir entscheiden, welche Systeme den internationalen Handel kontrollieren und wer daran teilnehmen darf. Für uns ist es richtig und gerecht, über die Lähmung einer Wirtschaft zu sprechen, aber nicht für Sie. Am besten hat das Condoleezza Rice ausgedrückt, die Putins Einmarsch in der Ukraine mit unverhohlener Miene kommentierte: „Wenn man in ein souveränes Land einmarschiert, ist das ein Kriegsverbrechen.“

Diese Weltanschauung besagt, dass die Vereinigten Staaten ehemalige sowjetische Satelliten stärken und den amerikanischen Einfluss ausbauen können, indem sie die NATO nach Osten erweitern (Litauen, Lettland, Estland, Polen und Rumänien traten dem Bündnis formell bei, Ostdeutschland standardmäßig) und diesen Staaten gleichzeitig die Atomwaffen wegnehmen, damit keiner von ihnen zu einer Bedrohung oder einem Rivalen in Europa wird. Es war amerikanische Politik, schwache, aber nicht zu schwache Staaten zwischen Russland und dem „guten“ Teil Europas zu haben, die in Bezug auf die Verteidigung von Amerika abhängig sind.

Als die Sowjetunion zusammenbrach, wurden die Grenzen neu gezogen, um den Bedürfnissen des Westens zu entsprechen (den gleichen Fehler machten die Briten nach dem Ersten Weltkrieg im Nahen Osten). Die Realität des Jahres 2022 ist, dass Putin versucht, die Grenzen neu zu ziehen. Die Ukraine als mögliches NATO-Mitglied ist für Putin eine Bedrohung, und darum kümmert er sich jetzt. Die Amerikaner leben in einem Land, in dem es keine Bedrohung durch die Grenzen gibt, und sie begreifen nicht, was immer wieder passiert; man denke nur an den Beitritt Mexikos zum Warschauer Pakt im Jahr 1970.

Wir wurden gewarnt. Nachdem der Senat 1998 die NATO-Erweiterung trotz des Zusammenbruchs der Sowjetunion ratifiziert hatte, erklärte Botschafter George Kennan: „Ich glaube, das ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges. Ich denke, die Russen werden allmählich ziemlich negativ reagieren. Ich halte das für einen tragischen Fehler. Niemand hat irgendjemandem gedroht. Wir haben uns verpflichtet, eine ganze Reihe von Ländern zu schützen, obwohl wir weder die Mittel noch die Absicht haben, dies in irgendeiner Weise ernsthaft zu tun.

Das ist die Falle aus dem Jahr 1998, in die Joe Biden zurückgelockt wird. Nur wenige Monate nach dem amerikanischen Zusammenbruch und Rückzug aus Afghanistan hat Biden nichts gelernt. Unsere Niederlage hat uns nicht Demut und Zurückhaltung gelehrt. Sie hat uns nicht gelehrt, dass Amerika nicht länger die globalen Regeln diktieren kann, indem es sich zum Richter aufspielt, während ein Verbündeter in einen Nachbarn einmarschiert, und sich dann umdreht, um Blitze zu schleudern, wenn ein Feind in einen einmarschiert. Es hat uns nicht um ein Haar von der zerstörerischen moralischen Gewissheit abgebracht, die unsere Außenpolitik antreibt. Jetzt fehlt nur noch jemand, der behauptet, Russland und China seien eine neue Achse des Bösen.

Putin ist in die Ukraine einmarschiert, weil er im Gegensatz zu Biden verstanden hat, dass in der neuen neuen Weltordnung andere Regeln gelten. Joe Biden, der nicht immer schnell lernt, hat zwei Möglichkeiten. Er kann den Stimmen nachgeben, die für einen Krieg plädieren, und versuchen, den Mythos von den Weltpolizisten für eine weitere Runde aufrechtzuerhalten, oder er kann verstehen, dass die ständigen Misserfolge der amerikanischen Kreuzzüge und der globalen Pax Americana seit dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere derjenigen im Nahen Osten in den letzten zwei Jahrzehnten, sowie der Aufstieg multipolarer Wirtschaftsmächte, zu denen auch China gehört, die Regeln verändert haben. Verhandeln ist nicht mehr Beschwichtigung. Wir haben nicht mehr die Kontrolle, und trotz Irak und Afghanistan könnte Biden eine weitere blutige Bestätigung dafür suchen. Oder er kann verstehen, dass Amerikas Kerninteressen nicht in der Ukraine liegen und den Frieden bewahren.

erschienen am 12. März 2022 auf > Ron Paul Institute for Peace and Prosperity > Artikel, Original auf > WeMeantWell

http://www.antikrieg.com/aktuell/2022_03_13_fuehrtdas.htm