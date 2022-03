Viel will mehr und verliert alles

von GEFIRA – http://www.theblogcat.de

Apropos Präsident Putin, der nach Ansicht westlicher Analysten entweder von seinen engsten Vertrauten oder von der Nation gestürzt werden soll: Sein Vorname ist Wladimir, und Wladimir war der Name des Großfürsten der Rus‘, der die vielen slawischen Stämme vereinigte und sie taufte. Er ging als Wladimir der Große in die Geschichte ein. Die Chancen stehen gut, dass Putin ein weiterer Wladimir der Große sein wird – ob es Ihnen nun gefällt oder nicht.

Stellen Sie es sich einfach vor. Warschau schickt die MiG-Flugzeuge in die Ukraine, Moskau betrachtet dies (zu Recht!) als feindlichen Akt und feuert ein paar Raketen auf ausgewählte Ziele auf polnischem Gebiet ab. Was, glauben Sie, würde der Westen tun? Ja, Sie haben es richtig erraten. Der Westen würde seine große Entrüstung zum Ausdruck bringen und eine Reihe neuer Sanktionen verhängen… für eine gewisse Zeit.

Vor einigen Tagen haben die Amerikaner versucht, Polen gegen Russland aufzubringen, indem sie Warschau vorschlugen, MiG-Flugzeuge sowjetischer Bauart an die Ukraine zu schicken. Obwohl die polnischen Behörden normalerweise den Wünschen des Westens nachkommen, hatten sie dieses Mal Zweifel an dem Vorschlag und antworteten, dass sie bereit seien, die besagten Flugzeuge an den amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Ramstein zu schicken, damit die Amerikaner sie an Kiew übergeben könnten. Und wissen Sie was? Washington war außer sich vor Verärgerung! Seht ihr? Man erwartete, dass der Hund den Bären beißt, während der Besitzer des Hundes von der Seitenlinie aus zusah und abwartete.

Ja, der Westen ist bereit, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, solange er… ukrainische, polnische, rumänische, litauische, lettische oder estnische Soldaten zur Verfügung hat. In dem Moment, in dem dem Westen diese Soldaten ausgehen, werden seine Führer zurück an den Verhandlungstisch mit dem Kreml gehen. Sie wollen Beweise? Hier sind sie.

Nun gibt es ein großes Missverständnis seitens des Westens über Russland. Wenn die westlichen Medien behaupten, dass das russische Volk gegen den Krieg ist oder dass das russische Volk im Begriff ist, zu rebellieren und Präsident Putin zu stürzen, dann haben sie entweder Wahnvorstellungen oder sie lügen wie gedruckt . Die Realität ist etwas, das sich weigert, unseren Wünschen zu gehorchen. Das russische Volk hat sich um seinen Präsidenten und seine Behörden geschart; das russische Volk ist – anders als die Bürger der post-westlichen Länder – patriotisch und bereit, sich für die Verteidigung seines Vaterlandes zu opfern. Westliche Sanktionen? Die post-westlichen Länder könnten sich aus dem Geschäft zurückziehen und Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängen, was dem russischen Volk sehr gelegen käme. Das russische Volk ist ohnehin gegen die westliche Vorherrschaft, und es wird sich freuen, wenn die Oligarchen aus seiner Gesellschaft verschwinden. Die Russen betrachten die Feindseligkeiten als eine Wiederholung des Großen Vaterländischen Krieges von 1941-1945. Im Gegensatz zu dem, was der kollektiven Mentalität des Westens angetan wurde, haben die russischen Behörden unter Wladimir Putin große Anstrengungen unternommen, um die Bürger Russlands zu patriotischen Werten zu erziehen. Die Russen werden gewinnen, weil es ihnen nicht so sehr um Geld geht wie dem Westen. Das ist ein großer Irrglaube, den die Menschen im Westen über ihre Gegner aus dem Osten haben.

Der kollektive Westen ist in den letzten zwei Wochen Amok gelaufen. Die Machthaber tun so als hätten sie nicht damit gerechnet, dass sich die Ereignisse so entwickeln würden, wie sie sich jetzt entwickeln (obwohl sie ihr Bestes getan haben, um die Dinge so geschehen zu lassen, wie sie geschehen), und sie machen eine Show daraus, dem Aggressor Sanktionen aufzuerlegen und der Bevölkerung zu versichern, dass der Aggressor früher oder später einlenken wird. Es gibt noch einen dritten Aspekt des Phänomens: Dieselben Mächte wollen, dass die Menschen vergessen, dass sie selbst vor nur zwanzig Jahren Jugoslawien/Serbien angegriffen, Raketen mit abgereichertem Uran eingesetzt, Städte bombardiert und auf Zivilisten geschossen haben. Natürlich handelte es sich damals um eine humanitäre Aktion, während der jetzige Angriff ein brutaler Akt der Aggression ist, aber wir schweifen ab.

Der gegenwärtige Krieg bedeutet das Ende der Welt, an die wir uns gewöhnt haben. Wir stehen am Beginn einer neuen Periode des Kalten Krieges und einer neuen Aufteilung des Globus mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Europäischen Union auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite. Diese neue Welt macht den Plänen der Globalisten vom Schlage eines Klaus Schwab einen Strich durch die Rechnung. Oder der Globalismus wird sich auf die westliche Welt beschränken. Die internationalen Regeln, an die sich bisher alle Länder zu halten versuchten, gelten für Russland nicht mehr, und damit früher oder später auch für andere, weil der Dominoeffekt eintritt. Da Moskau vom Westen bedrängt wird, wird es nicht die Absicht haben, sich an die in diesem Westen aufgestellten Regeln zu halten. Warum sollte es auch?

Sanktionen wirken in beide Richtungen. Russland hat eine Menge zu bieten, sei es Erdöl, Erdgas, seltene Metalle oder was auch immer. Blicken Sie zurück in die Vergangenheit! Die Bolschewiki, die nach 1917 die Macht übernahmen, wurden vom Westen gehasst. Und siehe da, es dauerte nicht viele Jahre, bis die Kapitalisten ihre Geschäfte mit den verhassten Kommunisten wieder aufnahmen; in ähnlicher Weise wurde die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg als feindliches Reich betrachtet, und trotzdem liefen die Geschäfte zwischen dem Westen und den Sowjets wie gewohnt. Und was ist mit China? Es war Taiwan, das zunächst vom Westen unterstützt wurde, doch langsam aber sicher änderte Washington seinen Kurs, überließ Taiwan sich selbst und nahm die Kontakte zu Peking wieder auf. Da – wie gesagt – Geld die Welt regiert, haben die gierigen Kapitalisten China in seiner Entwicklung unterstützt, indem sie fast die gesamte Produktion ins Reich der Mitte auslagerten. Glauben Sie, dass es jetzt in Bezug auf Russland anders sein wird?

Wenn die Ukraine schließlich von Russland erobert wird, was werden dann die Eliten in so kleinen Ländern wie Litauen, Lettland und Estland – die alle an Russland grenzen – über ihre Sicherheit und die Fähigkeit des kollektiven Westens, ihnen zu helfen, denken? Ich möchte den Mann oder die Frau sehen, der/die wirklich glaubt, dass die NATO wegen Estland oder Lettland in einen Krieg mit Russland ziehen wird.

Die Ukraine ist dreißig Jahre lang von westlichen Unternehmen ausgebeutet worden. All diese Kontakte mit Demokratien und dem Kapitalismus haben dem Land überhaupt nichts gebracht. Sie kamen nur einer Handvoll Menschen zugute, die vor den Feindseligkeiten aus der Ukraine geflohen sind und die breite Masse zurückgelassen haben. Gerüchten zufolge wird Präsident Zelensky in der amerikanischen Botschaft in Warschau festgehalten, obwohl uns allen weisgemacht wird, dass er in Kiew bleibt. Wie viel würden Sie darauf wetten, dass sich Präsident Zelensky in Kiew aufhält, einer Stadt, die bald eingekesselt sein wird?

Der Westen hätte die Ukraine weiter ausnutzen und Russland reizen können, aber er hat es einfach übertrieben. Genau so, wie es in dieser Fabel von Äsop beschrieben wird, in der eine Gans, die goldene Eier legt, von ihren gierigen Besitzern getötet wird. Die Moral? Viel will mehr und verliert alles. Jetzt, da Moskau Vergeltungsmaßnahmen ergreift, wie die Schließung von Medien, die westliche Ideen und westlichen Lebensstil propagieren, hat der Westen seinen ideologischen Brückenkopf in Russland verloren, den er dreißig Jahre lang gehalten hat. Der Westen dachte wirklich, er sei bereit, ein großes Geschäft zu machen. Ein großes Geschäft. Die westlichen Eliten dachten wirklich, Russland würde sich immer weiter von seinen Positionen zurückziehen; sie glaubten den russischen Dissidenten vom Schlage Nawalnys wirklich, dass das russische Volk ganz gegen die Behörden sei. Schlimmer noch, der Westen glaubt immer noch, dass die Russen ihren Präsidenten zur Kapitulation zwingen werden, weil das einfache Volk sonst nicht mehr die Möglichkeit hat, in den McDonald’s-Restaurants in Moskau und Petersburg Hamburger und Cheeseburger zu essen! Sicherlich gibt es einige solcher Menschen, die bereit sind, ihr Land gegen Hamburger und Cheeseburger einzutauschen, aber das ist nur ein Splitter des großen Ganzen. Die Mehrheit, die an die Größe Russlands gewöhnt ist, ist nicht bereit, diese Größe zu verkaufen. Außerdem fühlen sie sich von den westlichen Werten der verheirateten Homosexuellen oder den vielen Geschlechtern, die jeden Monat neu erfunden werden, nicht angezogen. Auch das ist etwas, das der Post-Westen nicht kennt. Denken Sie auch daran, dass Millionen von Russen bittere Erinnerungen an die Jelzin-Ära haben, in der der Kapitalismus westlicher Prägung ihnen Wohlstand versprach und stattdessen Armut, Unruhe und Demütigung brachte. Das ist ein wichtiger Grund, warum Präsident Putin von der großen Mehrheit der Bevölkerung geschätzt wird: Er hat dem Chaos ein Ende gesetzt und für Stabilität gesorgt. Wenn Sie glauben, dass Russen von Homosexuellenparaden in ihren Städten oder schwangeren Soldatinnen in ihrer Armee oder den vielen Geschlechterpronomen träumen, können Sie nicht wahnhafter sein.

Es gibt noch eine weitere Erklärung für all das, was passiert ist. Der Westen hat große Anstrengungen unternommen, um Russland und die Ukraine aufeinanderprallen zu lassen, um beide Länder zu schwächen. Das ist ein sicherer Weg, um die Vorherrschaft in der Welt zu bewahren, nicht wahr? Nationen in den Krieg zu treiben, sobald man sieht, dass sie sich zu viel und zu schnell entwickelt haben. Die Vereinigten Staaten haben ihre globale Vorherrschaft erlangt, weil der Zweite Weltkrieg die Wirtschaft von Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, Italien und Japan – den Großmächten der Welt – in Mitleidenschaft gezogen hat. Nach der Beendigung der Feindseligkeiten waren all diese Länder auf amerikanische Hilfe und amerikanische Dollars angewiesen und waren gezwungen, fast alle Diktate aus Washington zu akzeptieren.

Schauen Sie sich die aktuelle politische Landkarte der Welt an. Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, die Ukraine, die Länder des ehemaligen Jugoslawien, die Staaten, die eine Reihe von bunten Revolutionen erlebt haben: Sie werden von allen möglichen Kriegen, Bürgerkriegen, sozialen Umwälzungen und dem damit einhergehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch heimgesucht. Welches Land geht als Sieger hervor? Sicherlich das Land, das nicht direkt in den Konflikt verwickelt war. Ein klassischer Fall von zwei Hunden, die sich um einen Knochen streiten, und einem dritten, der damit davonläuft.

Russland und die Ukraine werden viele Menschen verlieren (Tote, Verwundete, Vertriebene); die Ukraine wird ihre Wirtschaft ruinieren; Polen beherbergt bereits eine Million Ukrainer (Tendenz steigend!), die ihr Land irgendwie nicht verteidigen und ihre Rechte darauf beweisen wollen (wenn Sie sagen, dass Frauen und Kinder nicht an Kampfhandlungen teilnehmen können oder sollten, dann denken Sie noch einmal nach); Warschau wird eine Menge Ärger mit ihnen haben. Wer geht als Sieger hervor? Sie wissen, wer. Vizepräsidentin Kamala Harris besuchte Polen, um der polnischen Nation in Anerkennung der polnischen Gastfreundschaft gegenüber den Ukrainern beschwichtigend auf die Schulter zu klopfen. Sie weiß, dass solche Gesten bei den Polen wirken. Die supranationalen Eliten, die ethnisch monolithische Länder hassen, reiben sich genüsslich die Hände. Endlich verwandelt sich Polen, diese ethnisch und religiös monolithische Nation, in ein Gemisch aus Polen und Ukrainern, aus katholischen und orthodoxen Christen, um später wie Kroaten und Serben geschickt gegeneinander ausgespielt zu werden, sollte Warschau nicht auf die westliche Parteilinie einschwenken.