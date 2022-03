Washington hat China mit einem „vernichtenden Schlag“ gedroht

von Swetlana Gomzikowa – Das Material wird kommentiert von Alexander Lomanow – https://svpressa.ru

Übersetzung LZ

USA fordern Peking auf, sich den „höllischen“ Sanktionen gegen Russland anzuschließen

Washington, das Russland einen Sanktionskrieg erklärt hat, bemüht sich nun aktiv darum, Peking dazu zu bewegen, seine Haltung in der Ukraine-Krise zu ändern und sich den westlichen Sanktionen gegen unser Land anzuschließen. Außerdem klingen alle diesbezüglichen Erklärungen von US-Beamten bereits wie Ultimaten.

In einem Interview mit der New York Times droht US-Handelsministerin Gina Raimondo chinesischen Unternehmen direkt mit harten Maßnahmen, wenn sie sich weigern, die vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen einzuhalten. Wenn sie dies tun, werden die USA sie ohne Lieferungen von US-Ausrüstung und Software zurücklassen, die für die Herstellung von Produkten in China benötigt werden. Der Minister erwähnte insbesondere den in Shanghai ansässigen Halbleiterhersteller SMIC Corporation und versprach, ihn zu schließen, wenn er seine Produkte nach Russland exportiert.

Die US-amerikanische Staatssekretärin Victoria Nuland forderte China in einer Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Senats auf, seine Neutralität in der Situation um die Ukraine aufzugeben und sich an einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu beteiligen. Washington geht davon aus, dass es Peking gelingen wird, Moskau zur Einstellung der Sonderoperation zu bewegen.

Offiziell ist bekannt, dass China versucht, im Russland-Ukraine-Konflikt eine neutrale Position einzunehmen. Am Dienstag jedoch nahm der chinesische Präsident Xi Jinping zum ersten Mal an Gesprächen auf höchster Ebene über die Ukraine teil und erörterte die Lage im Land per Videokonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Nach Angaben des chinesischen Staatssenders CCTV äußerte der chinesische Staatschef „Besorgnis und tiefen Schmerz über die Kämpfe und rief beide Seiten zu friedlichen Verhandlungen auf“ und betonte, dass China bereit sei, seinen Teil dazu beizutragen.

Gleichzeitig machte Xi Jinping auch deutlich, dass er Sanktionen gegen Russland ablehnt. Und er warnte die westlichen Staats- und Regierungschefs davor, dass sie die Weltwirtschaft „zerstören“ könnten, weil sie „für alle Parteien schädlich“ seien.

Zuvor hatte das Außenministerium erklärt, es habe Verständnis für die legitimen Sicherheitsbedenken Moskaus und befürworte die Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges. Aber das ist es, was man große Diplomatie nennt. Und wie wird China tatsächlich auf die Ultimaten der USA und der EU reagieren?

SP bat Alexander Lomanov, den stellvertretenden Direktor des E.M. Primakov-Instituts für internationale Beziehungen und Leiter des Zentrums für Asien-Pazifik-Studien, um einen Kommentar zu dieser Situation:

– Wenn dies, sagen wir, im Jahr 2012, zur Zeit Obamas geschehen wäre, wäre China besorgt gewesen. Doch nun schreiben wir das Jahr 2022. Und China hat eindeutig seine Lehren aus Trump gezogen. Die wichtigste Lehre daraus ist, dass Amerika alles tun wird, um China daran zu hindern, eine fortschrittliche wissenschaftliche und technologische Macht zu werden, die mit den USA konkurrieren kann.

Mit anderen Worten: Der Schock, dass die Amerikaner dem Aufstieg Chinas etwas entgegensetzen werden, ist seit vier oder fünf Jahren vorbei. Das ist für China nichts Neues. Und man weiß dort sehr wohl, dass die Amerikaner ein großes Interesse daran haben, Peking und Moskau auseinander zu halten. Aber China hat dabei nichts zu gewinnen.

Die Eindämmungspolitik gegenüber China wurde unter Trump zusammen mit dem Beginn des Handelskriegs verkündet, der bereits 2018 tobte, und hat überhaupt nichts mit der Ukraine oder Russland zu tun. Sie ist ein Instrument der USA, um Chinas Entwicklung zu stoppen und seine Politik zu beeinflussen. Und wenn China damals – außerhalb Russlands, außerhalb der Ukraine – erklärt hat, dass es sich dem amerikanischen Druck nicht beugt, sich im Einklang mit den nationalen Interessen entwickelt, dann sehe ich nichts grundlegend Neues, was Chinas Entwicklungsstrategie beeinflussen könnte.

„SP: Sie müssen doch verstehen, dass Ultimaten und Drohungen hier nutzlos sind?

– Die Versuche, der VR China Angst einzujagen, damit sie den Zugang zu modernen Mikrochips verliert, klingen, gelinde gesagt, wenig überzeugend… Die Äußerungen des US-Handelsministers – das Verbot moderner Bauteile, die Lieferverbote für diese Bauteile aus Taiwan, der Abzug moderner Produktionsanlagen aus China – laufen bereits seit mehreren Jahren, ohne dass ein Zusammenhang mit Russland und der Ukraine besteht.

Peking unternimmt nun erhebliche Anstrengungen, um die importierte Komponentenbasis zu ersetzen und westliche, vor allem US-amerikanische, Software abzulehnen. Vielleicht könnten die Vereinigten Staaten China einige zusätzliche Probleme bereiten. Aber es ist absolut kein Geheimnis für China, dass diese Politik außerhalb der Ukraine begann.

Und sie wird von den Amerikanern mit Sicherheit fortgesetzt werden, selbst wenn China irgendwie auf der Seite des Westens eingreift. Denn was auch immer China tut, es geht nicht um seine Außenpolitik, nicht um sein politisches System, sondern um die Tatsache, dass es für den Westen unannehmbar ist, ein Land zu haben, das eine größere Wirtschaft als die USA und ein vergleichbares industrielles, intellektuelles, wissenschaftliches und technologisches Potenzial hat.

„SP: – Aber vor zwanzig Jahren hatte die chinesische Führung keine solchen Befürchtungen …

– Im letzten halben Jahrhundert, seit der amerikanisch-chinesischen Aussöhnung, haben sich die chinesischen Eliten aus Wirtschaft und Politik daran gewöhnt, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Westen erfolgreich entwickelt. Für China ist das ein enormer Gewinn. Und bevor der Handelskrieg begann, hoffte man, dass Trump früher oder später erkennen würde, dass die amerikanischen Unternehmen enorm vom chinesischen Markt profitieren. Und dieser Wunsch nach Vorteilen wird überwiegen.

China hat nun das Wichtigste erkannt: Egal, wer in Washington an der Macht ist, egal, welche Partei, die Politik der Eindämmung wird fortgesetzt. Biden hat keine der von Trump eingeführten wirtschaftlichen Eindämmungsmaßnahmen zurückgenommen. Darüber hinaus ist Peking mit der Bildung der AUKUS-Militärgruppe sehr viel deutlicher geworden, was die Argumente Russlands gegen die NATO-Erweiterung angeht.

China befürchtet zunehmend, dass an seinen Grenzen neue östliche Pendants zum Nordatlantikblock entstehen werden. Im Hinblick auf ihre geopolitischen Interessen und ihre eigenen Entwicklungsinteressen ist es sich sehr wohl bewusst, dass der Westen gegen sie vorgeht. Daher hat China keinen Anreiz, die Position des Westens gegen seine eigenen Interessen zu unterstützen.

Aber dies ist ein Fall, in dem China meiner Meinung nach von den Lektionen unseres Landes profitieren kann.

„SP: Erklären Sie.

– In den 1950er Jahren gab es in China ein beliebtes Sprichwort: „Die Sowjetunion von heute ist das China von morgen“. Dieser Ausdruck hatte eine sehr positive, konstruktive Bedeutung, denn in jenen Jahren war China rückständig und die Sowjetunion ein Modell für Zusammenhalt, Wohlstand und wissenschaftliche und technologische Entwicklung.

Nun sagen Experten der älteren Generation: „Wir sollten davon ausgehen, dass das Russland von heute das China von morgen sein kann. Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die gesamte Palette der Sanktionen, die der Westen jetzt gegen Russland anwendet, auch gegen China eingesetzt werden könnte, um dem Land empfindliche wirtschaftliche Probleme zu bereiten.

Konventionell gesprochen wird China nach dem, was uns passiert ist, noch weniger geneigt sein, positiven Versprechungen des Westens zu vertrauen. Und in den nächsten Jahren werden sie natürlich alle Anstrengungen unternehmen, um sich für den Fall zu schützen, dass die USA ein ähnliches Paket von Sanktionen gegen sie verhängen. Das heißt, China wird versuchen, sich in allen Bereichen zu schützen – im Bankensektor, im Zahlungsverkehr zwischen Banken, in der Unabhängigkeit von westlicher Technologie in der Zivilluftfahrt.

„SP: – Gleichzeitig geben diese Sanktionen China die Möglichkeit, den Platz westlicher Unternehmen einzunehmen, die beschlossen haben, den russischen Markt zu verlassen.

– Dies ist in der Tat eine einmalige Chance. Vor zwanzig Jahren war eine solche Situation noch unvorstellbar. Doch seither ist das Reich der Mitte wirtschaftlich gewachsen und in vielen Bereichen wettbewerbsfähig geworden, z. B. in der Telekommunikation und im Automobilbau. Und ich denke, vernünftige Menschen in China sind sich sehr wohl bewusst, dass sich ihnen heute die seltene Gelegenheit bietet, diese profitablen Nischen zu besetzen, die von westlichen Unternehmen geräumt werden.

Durch ihre Präsenz in der russischen Wirtschaft ist sie auch im eurasischen Wirtschaftsraum präsent. Es ist eine Gelegenheit, in den russischen Kraftstoff- und Energiesektor einzusteigen. Die Fähigkeit, China eine noch verlässlichere Stabilität und eine voraussichtliche Ausweitung der Kohlenwasserstofflieferungen zu bieten, die das Land benötigen wird. Insbesondere Gas, da Chinas Energiesektor von Kohle auf Gas umstellt, ist ein objektiver Trend.

https://svpressa.ru/politic/article/327443/