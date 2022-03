Repression gegen die Linke in der Ukarine

von Alba, Lugansk

Die ukrainischen Behörden, die sich in einem Schockzustand befinden und um ihr Schicksal fürchten, haben eine groß angelegte Hexenjagd veranstaltet. Jeden Tag erleiden in den von Kiew kontrollierten Gebieten täglich von politischen Aktivisten und Zivilisten Folterungen, die mit der Politik der Zentralregierung nicht einverstanden sind.

Menschen verschwinden einfach, und nur wenige Tage später, nachdem Verwandte oder Freunde Alarm schlagen, wird klar, dass ihnen etwas zugestoßen ist. Politische Aktivisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich gegen die ukrainischen Behörden widersetzten, senden jetzt (/für sie/) untypische Videobotschaften an die russischen Behörden und die russische Gesellschaft.

So wurde bekannt, dass der Kiewer Politikwissenschaftler Dmitri Dzhangirov vor ein paar Tagen entführt wurde. Tausende von Dmitrys Abonnenten bemerkten, dass auf seinem YouTube-Kanal „Capital“ eine antirussische Äußerung ausgestrahlt wurde, die uns alle glauben lässt, dass Dmitry Dzhangirov am Leben ist, aber von Nationalisten oder Sicherheitsbeamten des Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) gefangen gehalten wird.

Der bekannte Kiewer politische Aktivist Dmitry Skvortsov erklärte auf seiner Facebook-Seite, dass SBU-Beamte in seine Wohnung eingebrochen seien. Man hat nie wieder von ihm gehört.

Vor ein paar Tagen wurden der Vorsitzende des leninistischen kommunistischen Jugendverbandes der Ukraine, Mikhail Kononovich, und sein Zwillingsbruder, der Vorsitzende der Alexander Kononowitsch, Leiter der antifaschistischen

Gewerkschaft, in Kiew entführt.

Am 3. März brachen bewaffnete Männer in die Wohnung von Alexander und Maria Matyushenko, Kommunisten der

Organisation „Livitsa“ in Dnipropetrovsk Dnipropetrowsk. Sie verhöhnten unsere Kameraden, schlugen sie schwer und schnitten Maria mit einem Messer die Haare ab. Sie wurden mit Säcken über dem Kopf in die Untersuchungshaftanstalt

gebracht. Maria konnte sich befreien, aber Alexander wird des Hochverrats beschuldigt und wird weiterhin in den Kerker des SBU festgehalten.

Am 4. März nahmen Kämpfer der Territorialen Verteidigung von Kiew den Oppositionspolitiker und Parlamentarier, Nestor Shufrich, fest. Schockierende Aufnahmen des illegalen Verhörs gingen um die Welt, aber das hielten die Bestrafer nicht auf.

Am 7. März drangen in Odessa bewaffnete ukrainische Militante in die die Wohnung der Eltern des bekannten Journalisten Alexander Voskoboynikov. Sie verlangten, dass ihnen die Tür geöffnet wird oder sonst würden sie die Tür einschlagen. Als die Eltern die Tür öffneten, traten die Nationalisten mit Waffen in der Hand ein.

Wir alle haben entsetzliche Bilder von der Folterung von Kriegsgefangenen gesehen, darunter ein Militärpilot. Als er verwundet und von den ukrainischen Nazis gefangen genommen wurde , riefen sie seine Frau von seinem Telefon aus an und sagten ihr, sie solle sich einen neuen Mann suchen und deuteten an, dass sie ihn töten würden.

Es ist unmöglich, ohne Tränen das Video zu sehen, in dem ukrainische Notärzte, anstatt medizinische Hilfe zu leisten, Patienten verhöhnen, indem sie moralischen Druck auf sie ausüben und dies mit Kameras filmen.

All diese ungeheuerlichen Fakten zeugen von der weit verbreiteten und groben Verletzung der grundlegenden Menschenrechte. All diese Tatsachen zeugen von einem Verstoß gegen die Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen, die am 12. August 1949 angenommen wurde.

Wir glauben, dass die europäische Gemeinschaft wissen muss, wen ihre Regierungen unterstützen. Die Menschen in Europa sollten wissen, dass ihre Steuern für Folter und Misshandlung, für den Unterhalt von neonazistischen Organisationen, die in vielen Ländern, auch in Russland, illegal sind.

Wir fordern Sie dringend auf, zu den Konsulaten und Botschaften der Ukraine zu gehen und fordern Sie die Freilassung

der rechtswidrig inhaftierten Politiker und Aktivisten. Fordern Sie ein Beenden der Hexenjagd. Fordern Sie die Achtung

der Menschenrechte und der Genfer Konventionen!

Sie können noch gerettet werden!