von Mike Whitney

„Ich habe mit meinen westlichen Kollegen über die Entnazifizierung gesprochen. Sie sagen:“ Wo ist das Problem? Ihr habt doch auch radikale Nationalisten, oder nicht?“ Ja, die haben wir, aber wir haben sie nicht in unserer Regierung wie die Ukraine. Und wir haben keine Tausende von Menschen, die mit Fackeln und Hakenkreuzen durch die Straßen marschieren, wie Nazi-Deutschland in den 1930er Jahren? Und wir preisen nicht die Männer, die während des Krieges Russen, Juden und Polen getötet haben. Aber in der Ukraine tun sie es.“ – Wladimir Putin, russischer Präsident http://thesaker.is/extremely-important-statements-by-putin-must-see/

Die Vereinigten Staaten haben militante Rechtsextremisten bewaffnet und ausgebildet, die die ideologischen Nachfahren von Nazi-Kriegsverbrechern sind, die während des Zweiten Weltkriegs direkt an der Massenvernichtung von Juden, Slawen und Zigeunern beteiligt waren. Diese ukrainischen Sturmtruppen gehören zu den grausamsten und bösartigsten Kämpfern, die Washington je zur Umsetzung seiner außenpolitischen Agenda eingesetzt hat. Natürlich betrachtet Washington diese faschistischen Zeloten als bloße Spielfiguren in seinem Stellvertreterkrieg gegen Russland. Dennoch ändert das „Zweckbündnis“ nichts an der Tatsache, dass Uncle Sam jetzt mit rechtsgerichteten Militanten im Bett liegt, deren geistiger Führer, Adolf Hitler, für den Tod von zig Millionen Menschen sowie die Zerstörung großer Teile Europas und Russlands verantwortlich war. Sehen Sie sich diesen Ausschnitt aus einem Artikel mit dem Titel „Kann die Ukraine ein ‚Nazi-Problem‘ mit einem jüdischen Präsidenten haben?

„Die Ukraine hat wirklich ein rechtsextremes Problem, und das ist keine Erfindung der Kreml-Propaganda. Und es ist längst an der Zeit, darüber zu sprechen“, erklärte der Journalist und Experte für die ukrainische extreme Rechte, Michael Colborne.

Die bekannteste Neonazi-Gruppe der ukrainischen extremen Rechten ist die Asow-Bewegung. Die Bewegung ist aus dem Asow-Regiment (ursprünglich ein Bataillon) hervorgegangen, das in den Kriegswirren Anfang 2014 gebildet wurde.

Sie wurde von einer „bunt zusammengewürfelten Gruppe rechtsextremer Schläger, Fußball-Hooligans und internationaler Mitläufer, darunter Dutzende russischer Staatsbürger“ gebildet, so Colborne, der ein Buch über die Bewegung geschrieben hat“ („Kann die Ukraine ein ‚Nazi-Problem‘ mit einem jüdischen Präsidenten haben?“, https://jewishunpacked.com/can-ukraine-have-a-nazi-problem-with-a-jewish-president/ Jewish Unpacked)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zwar verpflichtet, die ukrainischen Nazis von der Macht zu entfernen, aber es ist ungewiss, wie er dies tun wird. Selbsternannte Faschisten bekleiden heute führende Positionen im Militär, in der Regierung und in den Sicherheitsdiensten. Sie sind auch die treibende Kraft hinter der seit acht Jahren andauernden Belagerung der Donbass-Region in der Ostukraine, die hauptsächlich von ethnischen Russen bewohnt wird. Der Hass der Militanten auf ihre slawischen Brüder legt nahe, dass Hitlers Rassentheorien im Europa des 21.Jahrhunderts rücksichtslos angewendet werden. Hier ein Auszug aus einem Artikel im The Saker Blog:

„Seit dem vom Westen unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 haben politische Organisationen, die mit Neonazis in Verbindung stehen, die ukrainische Mainstream-Politik infiltriert, während die ukrainische Regierung Truppen entsandte, um zu versuchen, die Aufstände im Donbass gewaltsam niederzuschlagen.

Während die Ukraine Krieg gegen die abtrünnigen Kräfte in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk führte, erlangten die Neonazi-Gruppen in der Ukraine Berühmtheit für ihre kriegerische Rhetorik gegenüber der Bevölkerung im Osten des Landes und für ihre eifrige Teilnahme am Bürgerkrieg….

Der erste Kommandeur des Asow-Bataillons war der Rechtsnationalist Andriy Biletsky, der die paramilitärische nationalsozialistische Gruppe „Patriot der Ukraine“ anführte und 2008 eine neonazistische Gruppe, die Sozial-Nationale Versammlung (SNA), gegründet hatte. Im Jahr 2010 sagte Biletsky, ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter, offenbar, dass die Ukraine dazu bestimmt sei, „die weißen Rassen der Welt in einem letzten Kreuzzug … gegen die von den Semiten geführten Untermenschen anzuführen„, wie es in einer Reihe von westlichen Mainstream-Medien hieß. („Ukrainische Bösewichte und eine faire russische Antwort“, http://thesaker.is/ukrainian-bad-guys-and-a-fair-russian-response/ Batko Milacic für den Saker Blog)

Die Leser sollten sich eine Minute Zeit nehmen, um die Doppelzüngigkeit Washingtons in dieser Angelegenheit zu genießen, denn während die Biden-Administration und die gesamten Medien die Demonstranten vom 6. Januar als „Rassisten“ und „weiße Rassisten“ anprangerten, war die US-Regierung damit beschäftigt, „weiße Kreuzritter“ zu bewaffnen und zu trainieren, um ihren Krieg gegen Russland zu führen. Was hat es damit auf sich? Wenn es einen Oscar für Heuchelei gäbe, wäre Uncle Sam der eindeutige Favorit. Hier ist noch mehr aus demselben Artikel:

„Asow nahm an den anschließenden Feindseligkeiten im Donbass teil und wurde im November 2014 in die Nationalgarde der Ukraine eingegliedert, obwohl ihre Mitglieder weiterhin neonazistische und SS-ähnliche Symbole und Orden trugen und offen neonazistische Ansichten äußerten. Ihr Logo erinnert an die Wolfsangel, eines der ursprünglichen Symbole der 2. SS-Panzerdivision Das Reich. SS-Panzerdivision Das Reich. Vertreter des Asow-Bataillons haben jedoch behauptet, ihr Symbol sei eine Abkürzung für die ukrainische Parole „Nationale Idee“.

Die ukrainischen Behörden machten sich nicht die Mühe, die Tatsache zu verheimlichen, dass Asow im Jahr 2014 aus neonazistisch orientierten Freiwilligen aus Ländern wie Schweden, Italien, Frankreich, Belarus, Kanada und Slowenien bestand.

Trotz der Verabschiedung des Minsker Abkommens von 2015, das darauf abzielte, den Bürgerkrieg durch die Wiedereingliederung des Donbass in die Ukraine im Austausch für eine verfassungsmäßig garantierte Autonomie zu beenden, weigerte sich Kiew, ein Friedensabkommen umzusetzen. Asow-Mitglieder nahmen aktiv an den Feindseligkeiten im Donbass teil.

Im Jahr 2016 beschuldigte das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) das Asow-Bataillon, das im Januar 2015 offiziell zu einem Regiment aufgewertet wurde, Kriegsverbrechen wie Massenplünderungen, unrechtmäßige Inhaftierungen und Folter begangen zu haben. Derzeit ist das Asow-Bataillon in der ukrainischen Armee für Aufklärungs- und Spezialwaffeneinsätze zuständig.

Das russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren gegen eine Reihe von Kämpfern aus Asow-Einheiten wegen Verbrechen wie Entführung, Folter, Einsatz verbotener Mittel und Methoden der Kriegsführung eingeleitet.“ („Ukrainische Bösewichte und eine faire russische Antwort“, Batko Milacic für den Saker Blog)

Auch hier handelt es sich nicht um militante Rechtsradikale von der Stange. Es handelt sich um kampferprobte Nazi-Sturmtruppen, die sich an allen möglichen illegalen und sadistischen Aktivitäten beteiligt haben, darunter „die Massentötung von Gefangenen, das Verstecken von Leichen in Massengräbern und die systematische Anwendung von physischen und psychologischen Foltermethoden“. Und obwohl sie von den Vereinigten Staaten großzügig unterstützt werden, lehnen sie alles ab, wofür Amerika zu stehen behauptet. Sie lehnen die liberale Demokratie, die parlamentarische Regierung und die Gleichheit der Rassen generell ab. Stattdessen befürworten sie soziale Reglementierung, autokratische Herrschaft und die Verherrlichung des Staates. Die Rasse steht im Mittelpunkt der Nazi-Doktrin. (Das erklärt vielleicht die Abneigung dieser faschistischen Gruppen gegenüber den ethnischen Russen im Osten). Ein paar Zitate aus Hitlers Manifest Mein Kampf helfen, diesen Punkt zu verdeutlichen:

„Eine stärkere Rasse wird die schwächere verdrängen, denn der Lebensdrang in seiner letzten Form wird die absurden Schranken der sogenannten Menschlichkeit der Individuen niederreißen, um der Menschlichkeit der Natur Platz zu machen, die die Schwachen vernichtet, um den Starken ihren Platz zu geben.

„Blutsünde und Rassenschändung sind die Erbsünde dieser Welt und das Ende einer Menschheit, die sich ihr hingibt.“ („Adolf Hitler, Zitate zur Rasse“, https://www.quotetab.com/adolf-hitler-quotes-about-race quotetab)

Die obigen Zitate geben einen Einblick in die Ideologie, mit der ein Weltkrieg gegen „minderwertige Völker“ gerechtfertigt wurde, die in den Augen ihrer arischen Oberherren als entbehrlich angesehen wurden. Warum – so mögen Sie sich fragen – unterstützen die USA heute die Anhänger desselben teuflischen Dogmas in der Ukraine?

Das können wir nicht beantworten, aber hier ist mehr Hintergrundwissen aus einem Artikel von Monsignore Carlo Maria Vigano:

„Neonazistische Bewegungen, die sich an militärischen und paramilitärischen Aktionen beteiligen, operieren in der Ukraine ungehindert, oft mit offizieller Unterstützung öffentlicher Einrichtungen. Dazu gehören die folgenden: Stepan Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), eine Bewegung mit nationalsozialistischem, antisemitischem und rassistischem Hintergrund, die bereits in Tschetschenien aktiv war und Teil des Rechten Sektors ist, einer Vereinigung rechtsextremer Bewegungen, die zur Zeit des Euromaidan-Putsches 2013/2014 gegründet wurde; die Ukrainische Aufständische Armee (UPA); die UNA/UNSO, der paramilitärische Flügel der rechtsextremen Partei Ukrainische Nationalversammlung; die Korchinsky-Bruderschaft, die ISIS-Mitgliedern in Kiew Schutz bot; Misanthropic Vision (MD), ein in 19 Ländern verbreitetes Neonazi-Netzwerk, das öffentlich zu Terrorismus, Extremismus und Hass gegen Christen, Muslime, Juden, Kommunisten, Homosexuelle, Amerikaner und Farbige aufruft.

Es sei daran erinnert, dass die Regierung diese extremistischen Organisationen ausdrücklich unterstützt hat, indem sie die Präsidentengarde zu den Beerdigungen ihrer Vertreter schickte und das Asow-Bataillon unterstützte, eine paramilitärische Organisation, die offiziell Teil der ukrainischen Armee unter dem neuen Namen Asow-Sondereinsatzregiment ist und in der Nationalgarde organisiert ist…

Im März 2015 kündigte der ukrainische Innenminister Arsen Awakow an, dass das Asow-Bataillon eine der ersten Einheiten sein wird, die von Truppen der US-Armee im Rahmen ihrer Ausbildungsmission Operation Fearless Guard ausgebildet werden. … „Wir bilden diese Jungs jetzt seit acht Jahren aus. Sie sind wirklich gute Kämpfer. Hier könnte das Programm der Agentur einen ernsthaften Einfluss haben.“ https://www.marcotosatti.com/2022/03/07/declaration-of-msgr-carlo-maria-vigano-on-the-russia-ukraine-crisis/ („Erklärung von Msgr. Carlo Maria Viganò zur Russland-Ukraine-Krise“, marcotosatti.com)

Vigano hat recht, die USA bilden seit 2015 ukrainische Nazis und andere rechtsextreme Gruppen in geheimen Lagern im Kampf aus. Diese ultranationalistischen Milizen werden nun dieselben Fähigkeiten an Zehntausende gleichgesinnter Kämpfer weitergeben und damit die globale Verbreitung des Faschismus um viele Größenordnungen steigern. Hier ist mehr aus einem Artikel im Jacobin Magazine:

„Nicht nur die ukrainische extreme Rechte, sondern neofaschistische Kräfte aus der ganzen Welt, einschließlich der USA und Europas, werden nun Kampferfahrung mit den modernsten Waffen der Welt erhalten. Sie werden auch in der Lage sein, ihre internationalen Netzwerke weiter auszubauen, in denen die ukrainische extreme Rechte und insbesondere das Asow-Bataillon seit langem eine zentrale Rolle spielen…

… seit 2015 bildet die CIA heimlich Kräfte in der Ukraine aus, die nach den Worten eines ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters als „Anführer von Aufständischen“ dienen sollen, falls Russland in das Land einmarschieren sollte. Derzeitige Beamte behaupten, die Ausbildung diene ausschließlich dem Sammeln von Informationen, aber die ehemaligen Beamten, mit denen Yahoo! sprach, sagten, das Programm umfasse unter anderem die Ausbildung in Schusswaffen, „Deckung und Bewegung“ und Tarnung.

In Anbetracht der Faktenlage besteht eine gute Chance, dass die CIA im Rahmen dieses Programms tatsächliche, buchstäbliche Nazis ausbildet. Das Jahr, in dem das Programm begann, 2015, war zufällig auch das Jahr, in dem der Kongress ein Haushaltsgesetz verabschiedete, das wirtschaftliche und militärische Unterstützung für die Ukraine im Wert von Hunderten von Millionen Dollar vorsah… („The CIA May Beeding Nazi Terror in Ukraine“, Branko Marcetic, Jacobin Magazine)

Aber warum haben sich die Vereinigten Staaten so viel Mühe gegeben, diese Kämpfer zu bewaffnen und auszubilden, wenn es so aussieht, als würde die russische Armee den Krieg eindeutig gewinnen?

Der Plan, Russland zu besiegen, war nie darauf ausgerichtet, in der Anfangsphase des Konflikts erfolgreich zu sein, sondern den Grundstein für einen blutigen und langwierigen Aufstand zu legen, der von denselben von der CIA ausgebildeten Paramilitärs bekämpft wird, die jetzt als Uncle Sams Nazi-Krieger auftreten. Hier ist die Geschichte von Yahoo News:

Die CIA beaufsichtigt ein geheimes intensives Trainingsprogramm in den USA für ukrainische Elite-Spezialeinheiten und andere Geheimdienstmitarbeiter, so fünf ehemalige Geheimdienst- und nationale Sicherheitsbeamte, die mit der Initiative vertraut sind. Das Programm, das 2015 begann, befindet sich in einer ungenannten Einrichtung im Süden der USA, so einige dieser Beamten….

Die Ausbildung, die auch „taktisches Material“ umfasst, „wird ziemlich offensiv aussehen, wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren“, sagte der ehemalige Beamte. Eine Person, die mit dem Programm vertraut ist, drückte es noch unverblümter aus. „Die Vereinigten Staaten trainieren einen Aufstand“, sagte ein ehemaliger CIA-Beamter und fügte hinzu, dass das Programm den Ukrainern beigebracht habe, wie man „Russen tötet“.

Obwohl die paramilitärischen Ressourcen des Geheimdienstes in Afghanistan und bei anderen Anti-Terror-Einsätzen stark beansprucht werden, hat das US-Ausbildungsprogramm für die CIA seit seiner Gründung unter Obama „hohe Priorität“, so der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter…. Berichten zufolge hat die Biden-Administration eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, um herauszufinden, wie die CIA und andere US-Behörden einen ukrainischen Aufstand unterstützen könnten, sollte Russland einen groß angelegten Einmarsch starten.

„Wenn die Russen einmarschieren, werden diese [Absolventen der CIA-Programme] die Miliz, die Anführer der Aufständischen sein“, sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter. „Wir haben diese Leute jetzt acht Jahre lang ausgebildet. Sie sind wirklich gute Kämpfer. Hier könnte das Programm der Agentur ernsthafte Auswirkungen haben“.

Sowohl amerikanische als auch ukrainische Beamte glauben, dass die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage sein werden, einem groß angelegten russischen Einmarsch zu widerstehen, so ehemalige US-Beamte. Vertreter beider Länder glauben jedoch auch, dass Russland nicht in der Lage sein wird, neues Territorium auf Dauer zu halten, da die ukrainischen Aufständischen heftigen Widerstand leisten werden, so die ehemaligen Beamten.

Wenn die Russen eine neue Invasion starten, „wird es Leute geben, die ihnen das Leben schwer machen“, sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter. Die von der CIA ausgebildeten Paramilitärs „werden den Widerstand organisieren“, indem sie ihre spezielle Ausbildung nutzen.

„All das, was uns in Afghanistan widerfahren ist“, so der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter, „werden sie bei diesen Leuten in Hülle und Fülle erleben.“ („Von der CIA ausgebildete ukrainische Paramilitärs könnten bei einer russischen Invasion eine zentrale Rolle spielen“, Yahoo News)

Lassen Sie uns zusammenfassen:

1. Die Vereinigten Staaten haben ukrainische faschistische Kämpfer an geheimen Orten bewaffnet und ausgebildet.

2. Das CIA-Ausbildungsprogramm begann 2015, was darauf hindeutet, dass es einen Plan gegeben haben muss, um Russland zu einer Invasion zu bewegen. Nichts wäre dem Zufall überlassen worden. Die strategischen Planer müssen sich darauf geeinigt haben, welche Provokationen sie einsetzen würden. (wie die Drohung mit der NATO-Mitgliedschaft)

3. Das offizielle Washington hat nie geglaubt, dass sich die ukrainische Armee in einem Konflikt mit der russischen Armee durchsetzen könnte, was darauf hindeutet, dass es sich bei den Medienberichten über den „tapferen ukrainischen Widerstand“ um rücksichtslose Propaganda handelt, die darauf abzielt, eine größere öffentliche Unterstützung zu gewinnen.

4. Das Land Ukraine und das ukrainische Volk sind für die Vereinigten Staaten nicht von Interesse. Die Ukraine ist nur insofern wertvoll, als sie für Washington einen Aufmarschplatz (und die Arbeitskräfte) für einen Krieg gegen Russland bietet.

5. Das klare strategische Ziel des CIA-Programms besteht darin, Russland in einen „afghanischen“ Sumpf zu stürzen, der die Ressourcen des Landes erschöpft, seinen Ruf massiv schädigt und so viele russische Soldaten wie möglich tötet.

6. Das ultimative Ziel des von der CIA angezettelten Aufstands ist es, die russische Wirtschaft zu zerstören, die russische Führung zu isolieren und so viele russische Jungs wie möglich in Leichensäcken nach Hause zu schicken, um einen Regimewechsel herbeizuführen, der den Erzrivalen Putin durch einen willfährigen Handlanger wie die ukrainische Marionette Zelenski ersetzt.

7. Alles deutet darauf hin, dass die Entwicklungen vor Ort – einschließlich der Anlockung russischer Truppen in die Ukraine – Teil eines seit langem bestehenden strategischen Plans sind, der darauf abzielt, die wirtschaftliche Integration Russlands und Europas zu verhindern, um die Entwicklung Chinas zu kontrollieren und die Hegemonie der USA bis ins nächste Jahrhundert hinein zu sichern. Die derzeitige US-Außenpolitik lässt sich also in nur 11 Worten zusammenfassen:

„Erst kümmern wir uns um Russland, dann kommen wir zu China.“

Wichtige Hinweise:

