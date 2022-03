Tag 11 Putins letzte Warnung vor dem Beginn der 2. Operationsphase

von Saker – http://www.theblogcat.de

Was die Operation selbst betrifft, so sei darauf hingewiesen, dass es selbst im Westen Unstimmigkeiten über die Pläne des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation gibt, auch wenn die Fortschritte auf der Karte eine gewisse Vorstellung davon vermitteln, was sie anstreben. Aus subjektiver Sicht ist die Priorität Nr. 1 die Zerstörung der AFU-Gruppe im Donbass, indem sie eingekesselt und besiegt wird, wodurch der Ukraine der größte Teil der Streitkräfte und der schweren Ausrüstung entzogen wird.

5. Die Durchsetzung des Gesetzes über Fälschungen bei den Streitkräften der Russischen Föderation hat heute begonnen. Die erste glückliche Person kam mit einer Geldstrafe von 60.000 Rubel davon. Ich hatte die Idee, über die Probleme bei der Offensivoperation zu schreiben (die es natürlich auch gibt), aber ich warte erst einmal ab – wir müssen sehen, wie das Gesetz in der Praxis funktioniert. Nun, oder nach dem Ende der Operation wird es Material geben, bei dem die militärische Zensur nicht mehr so streng sein wird.

4. Heute finden in der Russischen Föderation Antikriegskundgebungen statt, mit deren Hilfe Selenski die Einstellung der Operation in der Ukraine forderte. Nach der Zahl der versammelten Menschen zu urteilen, haben die Verhaftung von Nawalny (wer ist das eigentlich?) und die Einschränkungen durch das Coronavirus (wo ist eigentlich Covid?) die Bürger mehr beunruhigt. Aber mal sehen, vielleicht wird die Zahl am Abend noch steigen. In der Zwischenzeit ist alles ziemlich erbärmlich, was offenbar durch eine heftige Informationsflut erleichtert wurde, die heute fortgesetzt wurde.

3. Die Missverständnisse über den wirklichen Aufenthaltsort von Selenski gehen weiter, und ukrainische und amerikanische Quellen verbreiten die Nachricht von der bevorstehenden Evakuierung Selenskis in den Westen, und auch die Suche nach Spionen und Verrätern geht weiter. Kivu wurde des „Hochverrats“ beschuldigt und auf die Fahndungsliste gesetzt. Sie werden ihn fassen und wahrscheinlich wie Kirejew töten. Und da werden sie schon überlegen, ob er ein „Verräter“ oder ein „Held“ ist. Selenski selbst sagte heute, dass der Westen will, dass die Ukrainer getötet (aufgewacht) werden und dass „wir darum kämpfen, wo die neue Grenze sein wird.“ Die alte Grenze wird es natürlich nicht mehr geben. Die Grenzen werden sich auf jeden Fall ändern – interessant ist natürlich die Frage, wo sie verlaufen werden.

2. Die humanitären Korridore in Mariupol und Wolnowacha werden immer noch von den Asow-Nazis gestört, trotz aller Vereinbarungen. Ist jemand überrascht? Ich bin es nicht. Bislang konnten etwa 300 Menschen aus den Händen der Terroristen befreit werden, die sich in Mariupol verschanzt haben. Mehrere Dutzend weitere konnten aus Wolnowacha entkommen. Die ukrainischen Terroristen wollen ihren menschlichen Schutzschild auf keinen Fall loswerden. So werden viele Menschen zum Tode verurteilt, wenn die Antiterroroperation in Mariupol selbst beginnt und die aktive Säuberung von Wolnowacha fortgesetzt wird.

1. Die Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine finden morgen auf dem Territorium von Belarus statt. Moskau hat heute noch einmal deutlich gemacht, dass die Folgen für die ukrainische Staatlichkeit schwerwiegend sein werden, wenn Kiew die Bedingungen (ohne Zugeständnisse) nicht akzeptiert. Nach Angaben der Vereinigten Staaten könnte am Montag die zweite Phase der Operation beginnen, die Operationen zur Herstellung der Kontrolle über Odessa und Kiew sowie die Einkreisung der AFU-Gruppe im Donbass umfasst. In den Erklärungen von Selenskis Bande finden sich immer mehr hysterische Töne und Anschuldigungen gegen den Westen, die er erhebt (so etwas hat es noch nie gegeben).

Übersetzung: „Wenn die ukrainische Führung so weitermacht wie bisher, wird die Zukunft der ukrainischen Staatlichkeit in Frage gestellt, und das liegt allein in ihrer Verantwortung.“

Ich denke, dass es wichtig ist, den Kontext zu verstehen, in dem Putin diese Aussage gemacht hat. Zur Erinnerung

– Die ukrainischen Streitkräfte sind auf weniger als 25% ihrer ursprünglichen Größe geschrumpft.

– Fast alle verbliebenen Streitkräfte befinden sich in der einen oder anderen Art von Kessel.

– Russland hat die volle Lufthoheit

– Die ukronazistische Flotte existiert nicht mehr

– Trotz aller Propaganda wird keine Hilfe aus dem Ausland den Ausgang des Krieges beeinflussen

– Es sieht so aus, als würde Russland Odessa einkesseln und schließlich die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste unter seine Kontrolle bringen

Mit anderen Worten: Es zeichnet sich ab, dass Russland bald die gesamte Ukraine mit Ausnahme der westlichen Provinzen (westlich von Winniza und Zhitomir) kontrollieren wird. Mit anderen Worten: Der Krieg ist vorbei, zumindest militärisch. Morgen findet ein Treffen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern statt, und es wird interessant sein zu sehen, ob dabei etwas herauskommt.

Der Westen ist eindeutig entschlossen, Russland heldenhaft bis zum letzten Ukrainer zu bekämpfen. Russland will diese Operation so schnell wie möglich beenden, aber erst, wenn seine beiden Ziele 1) Entwaffnung und 2) Entnazifizierung erreicht sind.

Im Moment ist Kiew die große Frage. Es ist eine große Stadt mit vielen Zivilisten und wahrscheinlich 30-50 Tausend Kämpfern aller Art (VSU, SBU, Volkssturm, Todesschwadronen, Plünderer usw.). Die logische Lösung wäre, den Kämpfern (und der Zivilbevölkerung) Korridore zum Verlassen der Stadt anzubieten, aber das kann der Westen nicht zulassen.

Wenn die Ukros Kiew nicht verlassen, wird es in der Stadt zu ernsthaften Kämpfen kommen, und die Räumung der Stadt von den Nazis wird den Einsatz einer größeren russischen Streitmacht erfordern. Wie es scheint, befinden sich diese Streitkräfte jetzt in ihren Aufmarschgebieten rund um die Stadt (mit Ausnahme des Südens).

Man muss sich das so vorstellen: Die Frontlinie (Kontaktlinie) ist jetzt sehr lang und die Ukros haben nicht genug Kräfte, um überhaupt zu versuchen, eine Frontlinie in einem solchen Kontext zu halten.

Erinnert euch jedoch an die Zahl der russischen Streitkräfte, die entlang der ukrainischen Grenze stationiert sind – etwa 100.000+ Soldaten? Es scheint, dass die russischen Streitkräfte derzeit nicht ausreichen, um die russischen Vorstöße der letzten zehn Tage voll auszuschöpfen. Man könnte aber auch sagen, dass die russischen Streitkräfte groß genug sind, dass sie aber jetzt ihren Einsatz von Feuerkraft stark erhöhen müssen, um ihre Operationen weiter auszubauen.

Aus all diesen Gründen vermute ich, dass sich folgende Situation abzeichnet:

– Wenn die ukrainische Delegation einer Kapitulation zustimmt, können die Dinge mit dem geringsten Maß an unnötigem Tod und Leid gelöst werden. Der Westen wird jedoch nicht zulassen, dass sich die Ukrainer ergeben, und die Ukrainer, die sich vielleicht zu Gesprächen bereit erklären, werden von ihren eigenen Leuten erschossen (das passiert gerade überall in Banderastan).

– Ich glaube, dass Russland nach einer ukrainischen Absage mehr Truppen einsetzen und mit der Räumung der Kessel von Mariupol und Odessa (oder „baldigen Kesseln“) beginnen wird.

– Zumindest in einem Fall (bei Voznesensk) durchbrach ein ukrainischer Gegenangriff die russischen Verteidigungslinien. Dies zeigt, dass die russischen Linien infolge ihrer eigenen Erfolge ausgedünnt werden, was den Nazi-Streitkräften wiederum erfolgreiche Gegenangriffe ermöglicht.

– Es ist auch ziemlich klar, dass die USA/NATO den Ukrainern ihre volle Aufklärungs- und Geheimdienstunterstützung anbieten und dass die USA/NATO die ukrainischen Operationen weiterhin unterstützen, obwohl ihre eigenen Netzwerke und Gefechtsstände verschwunden sind.

Aus all diesen Gründen und in Ermangelung eines Waffenstillstands dürften die russischen Operationen in den nächsten 7-10 Tagen nicht nur in der Luft und am Boden, sondern auch auf See, wo die Schwarzmeerflotte zur Sicherung der ukrainischen Küstenlinie eingesetzt werden wird, stark zunehmen. Die Russen müssen möglicherweise auch etwas gegen die Geheimdienst- und Aufklärungsunterstützung der NATO für die ukrainischen Streitkräfte unternehmen, entweder offen oder mit einem gewissen Maß an plausibler Bestreitbarkeit.

Das wirft eine Frage auf: Wie weit nach Westen sind die Russen bereit zu gehen?

Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Putin in seiner gestrigen Rede angedeutet hat, dass es nicht ausreichen würde, „nur“ die LDNR zu unterstützen und zu verteidigen, weil die ukrainischen Streitkräfte im Donbass ständig Unterstützung aus dem Westen erhalten würden.

Daher hat der russische Generalstab beschlossen, dass er erstens die ukrainische Verteidigungsinfrastruktur zerstören und zweitens die ukrainischen Streitkräfte im Donbass durch eine Umzingelungs- und Zangenbewegung von Süden und Norden her einkesseln muss. Ich warte immer noch auf eine Bestätigung, dass dieser Kessel auf operativer Ebene verschlossen ist, aber niemand (von dem ich weiß) hat eine aktuelle Karte für heute erstellt. Dennoch denke ich, dass wir sicher davon ausgehen können, dass dieser Kessel sehr bald verschlossen wird (oder bereits verschlossen ist).

Dennoch haben sich größere (relativ gesehen) ukrainische Truppenkonzentrationen eingegraben und sind bereit für lange urbane Kampfhandlungen in mindestens den folgenden Städten: Odessa, Dnepr und Kiew. Könnte das russische Militär die Nazis aus diesen Städten vertreiben? Ja, Mariupol wird in diesem Moment gesäubert, aber nur unter hohen menschlichen Kosten (auf allen Seiten) und unter Einsatz von mehr Feuerkraft (am Boden und in der Luft).

Ich vermute, dass die Russen beschlossen haben, zunächst die gesamte Südfront zu räumen. Russische Streitkräfte befinden sich bereits zwischen Nikolajew und Odessa, und die Schwarzmeerflotte hat Berichten zufolge südwestlich von Odessa Angriffe durchgeführt. Im Moment lässt die Schwarzmeerflotte die Ukrainer im Unklaren darüber, ob es einen amphibischen Angriff geben wird und wenn ja, wo.

Ich bin kein Prophet, aber die Sicherung eines Brückenkopfes südwestlich von Odessa, um dann eine amphibische Angriffstruppe anzulanden und das Ganze von dort aus zu entwickeln, scheint mir eine vernünftige Idee zu sein.

Sobald sowohl Odessa als auch Nikolajew entweder eingenommen oder zumindest fest umzingelt sind, kann Russland weitere Kräfte freisetzen, um nach Norden zu ziehen. Sobald der operative Kessel im Donbass abgeriegelt ist, werden ebenfalls mehr Kräfte frei, die sich dann nach Westen bewegen können. Wenn dies gelingt, hat Russland einen strategischen Kessel erreicht, der die gesamte Ukraine westlich der Linie Vinnitsa-Zhitomir umfasst.

Wenn dies nicht gelingt und die Russen ihr Tempo verlieren, dann bleibt nur die Möglichkeit, die Intensität der gesamten Operation drastisch zu erhöhen. Ich denke, dass Putin genau das im Sinn hatte, als er sagte: „Wenn die Führung der Ukraine so weitermacht wie bisher, wird das die Zukunft der ukrainischen Staatlichkeit in Frage stellen, und das liegt dann allein in ihrer Verantwortung“.

Um es zusammenzufassen:

1. Russland würde es vorziehen, diesen Krieg am Verhandlungstisch zu beenden.

2. Der Westen will Russland bis auf den letzten Ukrainer bekämpfen

3 .und die Ukrainer… …eigentlich habe ich keine Ahnung, was sie vorhaben, was sie sich noch erhoffen, was sie verstehen oder nicht, aber das Beste, was sie tun könnten, wäre, sich gegen die Nazis zu erheben, sie zu entwaffnen und ihre Städte für offen zu erklären. Entweder das, oder auswandern.

Das ist ein total deprimierender Gedanke, aber ich sehe keine andere Möglichkeit für Russland, als die „Schmerzgrenze“ sowohl für die Ukrainer als auch für den Westen höher zu setzen und zu sehen, ob sie jetzt bereit sind, diesen Krieg zu beenden.

Wenn nicht, dann dreht man es wieder hoch, und dann wiederholt man das so oft wie nötig, bis entweder 1) der Westen kapituliert oder 2) die Ukraine einseitig von Russland entwaffnet und entnazifiziert wird.

Es ist auch wichtig, Folgendes zu verstehen:

Russland war bereit, in der Ukraine zu intervenieren, nachdem es dazu gezwungen wurde. Wenn es dazu gezwungen wird, wird Russland jedes Land angreifen, einschließlich jedes NATO-Mitgliedslandes, das den Ukrainern militärisch hilft. Wenn es dazu gezwungen wird, wird Russland sogar die gesamte NATO und die USA gemeinsam bekämpfen, und wenn es dazu gezwungen wird, wird es alle seine Waffen einsetzen, einschließlich der Atomwaffen. Und wenn das bedeutet, dass der gesamte Planet atomar vernichtet wird, dann, wie Putin sagte, „brauchen wir keinen Planeten ohne Russland“. All das soll heißen, dass Russland nicht blufft, dass Putin nicht zurückweichen wird und dass es keinen Preis gibt, den Russland nicht zu zahlen bereit wäre, um in diesem existenziellen Krieg zu siegen.

Russland wird nicht aufhören, bis seine Existenz wieder gesichert ist.

Was ist mit dem Westen?

Ich glaube, dass der Westen eine „Klugscheißer-Politik“ betreibt: Wir kämpfen bis zum letzten Ukro, und wir bringen so viele Steppen- und Schneenigger dazu, sich gegenseitig umzubringen, aber wir schrecken dann vor einem Atomkrieg mit Russland zurück.

Frage: Traut Ihr den Genies an der Macht im Westen zu, diesen Drahtseilakt erfolgreich zu bewältigen?

Ich sicher nicht.

Zieht eure eigenen Schlüsse.