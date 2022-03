Das russische Fernsehen über die Folgen der Sanktionen

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Die Sanktionen werden Russland und Europa mit voller Wucht treffen. Lediglich die USA sind nicht betroffen, weil sie kaum Handel mit Russland treiben.

Dass die Sanktionen nur Europa und Russland treffen, während die USA kaum Handel mit Russland treiben, ist allgemein bekannt. Die USA sind nicht einmal bereit, kleinste Opfer für ihre eigene Politik zu bringen. Während sie die EU dazu drängen, auf russisches Gas zu verzichten, das etwa 40 Prozent des europäischen Gasbedarfs deckt, sind die USA nicht bereit, auf russische Öllieferungen zu verzichten, obwohl die nur drei Prozent des US-Verbrauchs ausmachen.

Die EU will nun möglichst schnell auf LNG, also auf Flüssiggas, umsteigen. Das allerdings wird die Preise für Strom und Heizung explodieren lassen und trotzdem ist nicht genug LNG vorhanden, um den europäischen Bedarf zu decken. Und selbst wenn es auf den Weltmärkten vorhanden wäre, können die vorhandenen LNG-Terminals in Europa nur 150 Milliarden Kubikmeter pro Jahr anlanden, es müssen aber 200 Milliarden Kubikmeter russisches Gas ersetzt werden.

Das russische Fernsehen hat am Sonntag einen Bericht über die Auswirkungen der Sanktionen gebracht, der aufzeigt, wie radikal sich das Leben auch in Europa demnächst ändern wird. Ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die von der Europäischen Union auf Betreiben der Vereinigten Staaten verhängten anti-russischen Sanktionen werden nicht nur für uns schwerwiegende Folgen haben. Sie werden einen Bumerang-Effekt auf die gesamte europäische Wirtschaft haben. Um genau zu sein, haben sie bereits Wirkung gezeigt. Die Gaspreise in Europa brechen Rekorde. Das sind gute Nachrichten für amerikanische LNG-Lieferanten. Für die europäische Industrie und die Menschen ist das eine schlechte Nachricht.

Aus Europa berichtet unsere Korrespondentin Anastasia Popowa.

Die Belgier sind heute Morgen sehr überrascht aufgewacht, als Diesel zum ersten Mal in der Geschichte des Königreichs teurer wurde als Benzin. Der Preis ist höher. liegt bei 2 Euro pro Liter, und er steigt weiter. Auch die Stromrechnungen sollen aufgrund der hohen Stromkosten mindestens verdoppelt werden. Die Lebensmittelpreise steigen, das Land erlebt eine Rekordinflation von über 7,5 % pro Monat. „Sie lenken uns von den wahren Problemen, der Inflation und der Arbeitslosigkeit ab. Was hier geschieht, ist eine Katastrophe“, sagt dieser Belgier.

Die Wirtschaft hat sich kaum von der Pandemie erholt, da kommt ein neuer Schlag. Wenn man Waren nicht versenden kann, können Sie nicht bezahlt werden.

„70 % unserer Produktion werden exportiert. Auf die Ukraine, Weißrussland und Russland entfallen 20 % unserer Ausfuhren. Wir haben die schwerwiegenden Folgen der Krise bereits zu spüren bekommen. Die Exporte sind schwierig, fast unmöglich, die Lastwagen stehen an den Grenzen, aber wir glauben nicht mehr, dass unsere Kunden uns bezahlen können“, klagt Paul Lefebvre, Geschäftsführer der Brauerei Lefebvre.

In Südeuropa gibt es ähnliche Tendenzen. In Italien meldete sich der ehemalige Minister für Industrie, Handel und Handwerk, Paolo Savona, zu Wort: „Ich war davon überzeugt, dass Sanktionen gegen Russland verhängt wurden, bis ich an die Tankstelle gekommen bin“, twitterte er.

Flugzeuge fliegen nicht: Wenn die zurückgerufenen russischen Flugzeuge in die europäische Flotte aufgenommen werden, verspricht das den Boeing- und Airbus-Werken ein Jahr Stillstand und einen Verlust von etwa 80 Milliarden Dollar. Experten befürchten eine Unterbrechung der globalen Transport- und Logistikketten auch bei der Ölversorgung. Russland ist weltweit der zweitgrößte Produzent des schwarzen Goldes, und etwa die Hälfte seiner Exporte gehen in NATO-Länder.

„Es wird zu einer großen Störung der globalen Logistik kommen und die Leute werden sich um Öl prügeln. Es ist eine Krise der Lagerbestände, der Logistik und der Zahlungen, die durchaus das Ausmaß der Ölkrisen der 1970er Jahre annehmen könnte“, sagt Daniel Yergin, Vizepräsident bei IHS Markit.

Die Internationale Handelskammer, die 45 Millionen Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertritt, fordert den Internationalen Währungsfonds auf, den nationalen Regierungen zu helfen, aber der IWF ist noch nicht einmal in der Lage, das Ausmaß der Katastrophe zu beurteilen.

„Die Lage ist weiterhin äußerst unbeständig, die Aussichten sind äußerst unsicher und die wirtschaftlichen Folgen sind bereits sehr ernst. Die Sanktionen gegen Russland werden auch erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte haben und erhebliche Sekundäreffekte auf andere Länder auslösen“, so der IWF.

Die Weizenpreise nähern sich einem Allzeithoch, auch die Preise für Mais und Gerste steigen stark an. Weder lassen sich in Europa alternative Lieferanten finden, noch ist es möglich, völlig abrupt auf russische Energieträger zu verzichten.

Bulgarien ist zu 94 % von unserem Gas abhängig. „Reduzierte Gaslieferungen könnten über griechische Terminals erfolgen, aber das erfordert ernsthafte diplomatische und technische Arbeit“, sagte Ivan Hinovski, ein Energieexperte.

Auch in Deutschland werden zwei neue LNG-Terminals gebaut, aber das Problem ist, dass es auf der Welt nicht genug LNG gibt, um alle zu versorgen. Europa wird sich mit Asien darum prügeln, wer den besseren Preis anbieten kann.

Diese Woche wurde ein weiterer Rekord aufgestellt: über 2.000 Dollar pro Tausend Kubikmeter Gas. Die Briten werden gewarnt, dass bei diesem Tempo jede Familie fast 400 Euro für Strom und Gas zahlen muss. Die EU rechnet mit der Hilfe Katars und der USA.

„Wir arbeiten daran, unsere Energieversorgung zu diversifizieren. Wir erhöhen in der Tat die LNG-Lieferungen, so dass für diese Heizperiode genügend vorhanden ist, und wir verdoppeln die erneuerbaren Energien, was die intelligenteste und sauberste Lösung ist, um von russischen Energieträgern unabhängig zu werden“, sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.

Die Spanier, die viel in erneuerbare Energien investiert haben, würden dieser Aussage widersprechen. Im Winter haben sich die Investitionen nicht gelohnt, der Wind wehte nicht, und jetzt weigert sich die Regierung, denen zu helfen, die Kredite aufgenommen und alles für den Bau von Solarparks ausgegeben haben. Über 60.000 Menschen sind bereits pleite gegangen.

„Wir haben von der Regierung erfahren, dass sie uns nicht mehr bezahlen und subventionieren wird. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Premierminister des eigenen Landes einen in den Bankrott treibt“, sagt Cesar Vea, Besitzer eines Solarkraftwerks.

Auf dem Metallmarkt schoss der Preis für Palladium in die Höhe, da Russland bis zu 50 Prozent des Marktes für diesen Rohstoff kontrolliert, der für die Herstellung von Elektronik – von einfachen Laptops bis hin zu Flugzeugsystemen – von entscheidender Bedeutung ist. Auch die Preise für Edelgase – Neon, Helium, Argon und Xenon – steigen. Sie sind für die Herstellung von Mikrochips unerlässlich. Titan hat sich um ein Viertel verteuert, auf Titanlieferungen aus Russland sind sowohl Boeing – zu einem Drittel -, als auch Airbus – zu zwei Dritteln – angewiesen. Der Westen schafft es nicht, die eigenen Verluste durch seine eigenen Sanktionen zu minimieren, aber einzelne Politiker gieren nach mehr.

„Wir sollten versuchen, alle russischen Banken vom SWIFT-System abzukoppeln und uns weigern, Energieträger nach Europa zu importieren. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Weißrussland gleichermaßen an dieser Aggression gegen die Ukraine beteiligt ist und dass auch gegen dieses Land Sanktionen verhängt werden sollten“, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis.

Die Sanktionen gegen die weißrussischen Kaliproduzenten, die zusammen mit Russland etwa 40 % des Weltmarktes beherrschen, haben bereits zu einem Preisanstieg geführt und stellen die Zukunft der diesjährigen europäischen Ernte in Frage. Russland ist weltweit ein wichtiger Lieferant von Düngemitteln. Die Landwirtschaft ist ein wichtiges Thema bei den französischen Präsidentschaftswahlen.

„Wir sollten uns in erster Linie um die Zahlungsfähigkeit der Franzosen kümmern. Sanktionen, ja, aber ohne solch katastrophale Folgen. Versetzen Sie sich in die Lage der Landwirte, die Dünger zum fünffachen Preis kaufen und nicht wissen, wie sie diesen Monat über die Runden kommen sollen“, sagte die französische Politikerin Marine Le Pen.

Doch für den französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire verblassen die Probleme seiner Landwirte angesichts des Sanktionswahns. „Wir werden einen totalen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland, Wladimir Putin und die Regierung führen, aber auch das russische Volk wird für die Folgen zahlen“, sagte er.

Der Begriff „totaler Krieg“ wurde erstmals in den Memoiren des kaiserlichen Kriegsherrn Erich Ludendorff geprägt. Im Jahr 1935 veröffentlichte Nazi-Deutschland sein Buch mit dem Titel. Der französische Minister musste sich für seine Worte entschuldigen.

Aber was in Europa in Bezug auf die Russen geschieht, hat traurige Parallelen. Ein russischer Diplomat wurde in Vilnius angegriffen. In Deutschland werden Drohbriefe verschickt, russischsprachigen Menschen wird die medizinische Behandlung verweigert und bei der russischen Botschaft gehen Hunderte von Beschwerden wegen Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ein. Die Münchner Philharmoniker haben den prominenten Dirigenten Valery Gergiev entlassen, die Scala hat den Vertrag mit Anna Netrebko aufgelöst. (Anm. d. Übers.: Das ist keine Falschmeldung, tatsächlich hat ein Münchner Krankenhaus russischen Patienten schriftlich die Beendigung ihrer Behandlung verkündet, darunter waren auch krebskranke russische Kinder)

In der Tschechischen Republik kann jede Äußerung von Sympathie oder Verständnis für Russland zu einer Straftat werden, die mit einer dreijährigen Gefängnisstrafe geahndet wird. Neun Personen wurden deshalb bereits festgenommen. In einigen Restaurants werden keine Russen bedient. In britische Häfen dürfen russische Schiffe nicht einlaufen. In London werden Anwälte, die Russen verteidigen, der Unmoral bezichtigt.

Die Franzosen verhalten sich wie Piraten, sie halten russische Schiffe und Yachten ohne Grund für Durchsuchungen fest, sie beschlagnahmen sie in Erwartung eines Prozesses. Sie üben Druck auf Kinder aus und entfernen alle russischen Bücher aus den Geschäften, einschließlich der Lehrbücher für Russisch.

„Die Europäer reagieren so, weil es nur einseitige Informationen gibt, eigentlich nur Propaganda. Und sie ist intensiv. Es gibt eine Menge Fakes, alles wird sehr emotional dargestellt. Das sind Methoden der Informationskriegsführung. Manche Menschen erhalten persönliche Drohungen. Ich habe bereits Drohungen erhalten. Einer russischen Frau wurde das Auto mit blauer und gelber Farbe beschmiert“, sagte der Schriftsteller Dmitry de Koshko.

In ganz Europa sind alle alternativen Sender verboten. RT und Sputnik und ihre Accounts wurden in allen sozialen Netzwerken und auf allen Plattformen gesperrt. In einigen Ländern sind russische Medien nicht mehr verfügbar.

In Italien werden Vermögenswerte russischer Staatsbürger in Höhe von 140 Millionen Euro beschlagnahmt. Woran das erinnert, hat Milorad Dodik, Mitglied des Präsidiums in Bosnien und Herzegowina bewertet: „Alle legalen oder vielmehr nicht legalen Maßnahmen im Sinne von Verboten, Enteignung und Wegnahme von Eigentum russischer Bürger, die wir in der EU und in der Welt sehen, erinnern mich daran, wie die Nazis jüdische und serbische Häuser beschlagnahmten. Sie nahmen ihnen alles weg und schickten sie in Lager. Noch haben sie nicht gesagt, dass Konzentrationslager für Russen eingerichtet werden sollten, was aber sehr zu erwarten ist.“

Viele Menschen hatten Angst, sich offen für Russland auszusprechen. Einige nehmen schüchtern Clips für soziale Netzwerke auf und bringen Blumen. Aber woanders demonstrieren sie in der Öffentlichkeit. Das passiert in Montenegro. Und in Serbien marschierten etwa 50.000 Menschen und schwenkten eine riesige russische Flagge. Im Zentrum Belgrads, in der Nähe des Denkmals von Nikolai II., hielten die Menschen Ikonen, Porträts des Präsidenten, Fahnen der DNR und der LNR in die Höhe, sangen „Katjuscha“, brannten Feuerwerkskörper ab und spielten die russische Nationalhymne.

Zur gleichen Zeit haben die Franzosen und Rumänen, eingeschüchtert durch europäische Zeitungen, Jodpräparate weggekauft, denn die westlichen Medien säen Panik und versichern, dass die Russen jetzt Atomanlagen bombardieren – das KKW Saporischschja. Daher bestehe die Gefahr, dass Europa von einem Atomkrieg überdeckt werde.

Aber alle europäischen Länder haben Waffen, die sie eilig in die Ukraine schicken wollen. Spanien schickt vier Transportflugzeuge, obwohl ein Teil der Regierungskoalition dagegen ist. Norwegen schickt Granatwerfer. Die Dänen schicken Panzerabwehrwaffen und haben nichts dagegen, Menschen dorthin zu schicken, privat und freiwillig.

„Nach unserer Meinung sollte aus rechtlicher Sicht nichts gegen Reisen in die Ukraine sprechen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden“, sagte Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin von Dänemark.

Die Schweiz bricht ihre jahrhundertelange Neutralität und hat sich den anti-russischen Sanktionen angeschlossen. London, das an allen europäischen Treffen teilnimmt, skizziert gemeinsame und weitreichende Pläne.

„Erstens: Putin muss in der Ukraine verlieren. Wir helfen der Ukraine, sich zu verteidigen. Unsere Verteidigungswaffen werden jetzt eingesetzt, um russische Panzer aufzuhalten. Zweitens müssen wir diese Aggression abschrecken. Wir stärken die Ostflanke der NATO und unterstützen die europäische Sicherheit mit einem gemeinsamen Expeditionskorps unter britischer Führung“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss.

Doch die NATO wird den Luftraum über der Ukraine nicht schließen, so der gemeinsame Beschluss eines Dringlichkeitsgipfels in Brüssel. Die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen, das stehe nicht mehr auf der Tagesordnung, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Chefin der Europäischen Kommission mahnte, die Aufnahme der Ukraine in die EU nicht zu überstürzen – die Risiken, auch die wirtschaftlichen, seien zu groß. Geld muss trotzdem ausgegeben werden: Mehr als eine Million Menschen haben die Grenze überquert und nun stellt die Versorgung der Flüchtlinge einen neuen, nicht vorgesehenen Ausgabenposten für den europäischen Haushalt dar.

Ende der Übersetzung