von https://southfront.org

Übersetzung LZ

Am 4. März setzten sich die Zusammenstöße zwischen den russischen Streitkräften und dem ukrainischen Militär westlich von Kiew fort. Die russischen Streitkräfte haben die Kontrollzone in dem Gebiet ausgeweitet und ukrainische Verbände zum Rückzug gezwungen.

In dem Dorf Bucha finden heftige Kämpfe statt. Die russische Armee hatte es am Morgen des 3. März unter ihre Kontrolle gebracht, doch die ukrainische Armee startete eine Gegenoffensive. Schwere Kämpfe gab es auch im Dorf Irpin.

In der Nähe von Charkiw hat sich die Lage nicht wesentlich verändert. Russische Truppen befinden sich am nördlichen Stadtrand und umfahren die Stadt von Südosten her. Sie führen regelmäßig präzise Angriffe auf Orte durch, an denen sich pro-kiewer Kräfte konzentrieren. Als Antwort darauf setzten ukrainische Einheiten Raketenwerfer ein, von denen zumindest einige in Wohngebieten stationiert waren. Eine Operation zur vollständigen Säuberung der Stadt von pro-kiewer Kräften wird für die nahe Zukunft erwartet.

In Mariupol dauern die Kämpfe in den Vororten der Stadt an. Die ukrainische Armee und nationalistische Bataillone versuchen, den überlegenen Kräften der DVR und Russlands Widerstand zu leisten. Derzeit laufen Verhandlungen über die Einrichtung humanitärer Korridore für den Rückzug der Zivilbevölkerung. Die Operation zur vollständigen Säuberung der Stadt von den verbliebenen pro-kiewer Einheiten muss noch eingeleitet werden.

In Vonowacha haben das russische Militär und die Streitkräfte der Volksrepubliken ihre Operation zur Beseitigung der dortigen pro-kiewer Kräfte fortgesetzt. Die ukrainische Armee und die nationalistischen Bataillone erlitten erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung. Gleichzeitig haben die Kräfte der DVR von Norden her fast die Stadt Sewerodonezk erreicht.

In Richtung Slawjansk-Kramatorsk rücken die russischen Streitkräfte von Nordosten her auf Krasny Liman vor, nachdem sie die Kontrolle über Balakleya übernommen haben. Sie rücken auf die Siedlung Izyum vor. Gegenwärtig finden in dem Gebiet Kämpfe und Luftangriffe statt. Hauptziele der Luftangriffe sind die verbleibenden Einrichtungen, die vom ukrainischen Militär und den Kämpfern der Territorialverteidigung besetzt sind. Indem sie Izyum unter ihre Kontrolle bringen, schaffen die gemeinsamen Kräfte Russlands und der LPR die Möglichkeit, die Gruppierung der Kiewer Kräfte in diesem Operationsgebiet einzukreisen.

Das ukrainische Militär hält weiterhin Stellungen in der Nähe von Horliwka. Die pro-kiewer Streitkräfte führen regelmäßig Artillerieangriffe auf Donezk durch. Nach Angaben der DVR-Behörden sind zivile Objekte die Hauptziele.

Nikolaev ist teilweise von russischen Streitkräften blockiert. Es wird eine Operation vorbereitet, um die Stadt vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Augenzeugen berichten von einer Konzentration von Einheiten der ukrainischen Armee und der Territorialverteidigungskräfte in den südlichen Außenbezirken. Bis zum Morgen des 4. März wurden dort keine Kämpfe gemeldet.

Intensive Kämpfe finden in der Nähe von Voznesensk statt. Um den Angriff auf Kiew von Süden her zu behindern, sprengte das ukrainische Militär zwei Übergänge über den Fluss Jujniy Bug. Experten zufolge ist der Vormarsch auf Odessa geplant, nachdem die vollständige Kontrolle über Nikolajew erlangt wurde.

In Cherson bauen die russischen Truppen allmählich die vollständige Kontrolle über die Region auf. Die Lieferung von humanitärer Hilfe hat begonnen. Die Versorgung der Regionen der Halbinsel Krim mit Wasser aus dem Nord-Krim-Kanal wurde organisiert.

Die russischen Streitkräfte blockierten die Stadt Tschernihow. Nördlich davon sind Kämpfe ausgebrochen. Zu einem direkten Angriff kam es jedoch nicht.

In der Zwischenzeit begannen die Russen damit, die Kontrolle über die Stadt Energodar zu übernehmen. Jetzt arbeiten sie daran, die militärischen Stellungen der ukrainischen Armee in der Stadt auszuschalten. Am späten 3. und frühen 4. März kam es in der Region zu Zusammenstößen, auch in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja, wo die ukrainische Armee Stellungen bezog. Dies veranlasste die Regierung Zelensky zu Spekulationen, dass der russische Vormarsch das Kernkraftwerk gefährden könnte. Lokale Quellen berichten jedoch, dass die Russen bis zum Morgen die Kontrolle über die Anlage erlangt und diese gesichert haben.

Generell ziehen sich die Kiewer Truppen in den Norden der Region Saporischschja zurück, wo die russischen Streitkräfte ebenfalls auf dem Vormarsch sind.

Die zweite Runde der ukrainisch-russischen Verhandlungen brachte keinen Durchbruch. Dennoch einigten sich beide Seiten darauf, an der Einrichtung „grüner Korridore“ für die Evakuierung der Zivilbevölkerung und für die Lieferung humanitärer Hilfe zu arbeiten.