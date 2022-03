Russischer Angriff auf ein Atomkraftwerk? Die Hintergründe

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Die Medien haben sich am Freitag mit Meldungen überschlagen, Russland habe ein Atomkraftwerk angegriffen und es würde brennen. Was wirklich passiert ist.

Dass Russland das ukrainische Atomkraft in Saporischschja angegriffen haben soll, war eine sehr bemerkenswerte Meldung. Der Grund ist, dass russische Fallschirmjäger das Kraftwerk schon am 28. Februar unter ihre Kontrolle gebracht haben und es seitdem sichern und bewachen. Als ich in deutschen Medien gehört habe, Russland habe das Kraftwerk beschossen, müssten die Russen also auf sich selbst geschossen haben. Ist das glaubhaft?

Russland meldet stattdessen, dass ukrainische Saboteure versucht haben, auf das Kraftwerk-Gelände zu gelangen. Dabei kam es zu Kampfhandlungen. Gebrannt hat übrigens nicht das Kraftwerk, sondern ein 500 Meter vom Kraftwerk entferntes Schulungszentrum auf dem Gelände.

Das russische Fernsehen hat einen Bericht über die Hintergründe des Kraftwerks veröffentlicht, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Russland kontrolliert Saporischschja: Kiews nukleares Experiment ist gescheitert

Es wurden mögliche Gründe für die Provokationen genannt, die Neonazis im Kernkraftwerk Saporischschja zu veranstalten versuchten. Unter Berufung auf ukrainische Nuklearmitarbeiter wurde bekannt, dass das Nuklearexperiment in Kiew beendet wurde, nachdem die Anlage unter russische Kontrolle geraten war. Dabei geht es um die Umstellung der zu Sowjetzeiten gebauten Kernkraftwerke auf amerikanischen statt auf russischen Brennstoff. Dieser Prozess wurde in den letzten Jahren auf Druck der USA eingeleitet. Und nun werden die Probleme und Bedrohungen, die in den Kernkraftwerken aufgrund der rein politischen Ambitionen der ukrainischen Regierung entstanden sind, mit Sicherheit ans Licht kommen. Welche Informationen würde ein amerikanisches Unternehmen lieber verheimlichen, selbst wenn es dadurch zu einer Katastrophe käme?

Es gab die übliche scharfe Verurteilung in den sozialen Medien. Von einem Unternehmen, dessen Existenz buchstäblich von den Ereignissen in der Ukraine abhängt, hätte man eine emotionalere Reaktion erwarten können.

„In einer Zeit der Krise in der Ukraine bringt die Westinghouse-Familie, wie viele unserer Kollegen, ihre Unterstützung für die Menschen in der Ukraine zum Ausdruck. Wir verurteilen die russische Invasion aufs Schärfste.“

Amerikanische Atomwissenschaftler verfolgen die Entwicklungen in der Ukraine mit besonderem Interesse. Die Ukraine hat jetzt vier Kernkraftwerke. Es gibt 15 Kernreaktoren. Fast alle von ihnen wurden in der Sowjetunion für einheimische Brennstoffzellen gebaut. In den letzten Jahren wurden jedoch sieben Anlagen auf den Brennstoff von Westinghouse Electric umgestellt.

Diese Entscheidung hat viele Menschen überrascht. Tatsächlich haben tschechische Energieingenieure früher dasselbe versucht: Sie ersetzten in einem der Kraftwerke versuchsweise russische Brennstäbe durch Brennstoff von Westinghouse. Und sie erlebten ein Fiasko.

„Die Nutzung der Brennelemente musste unterbrochen werden, weil die Brennelemente von Westinghouse gleichzeitig Druck-, Biege- und Torsionsverformungen aufwiesen. Die Tschechen haben – zum ersten Mal in der Energiegeschichte – den Brennstoffvertrag gekündigt und sind zu den Verträgen mit Rosatom zurückgekehrt“, sagt Boris Martsinkewitsch, Chefredakteur der analytischen Zeitschrift Geoenergetika.

Die meisten Kraftwerksblöcke in der Ukraine werden von WWER-1000-Reaktoren angetrieben. Ihre Brennelemente sind dünne, aber sehr lange – knapp 4 Meter – Zirkoniumröhren, die mit Uran oder Plutonium gefüllt sind. Diese Rohre werden zu Brennelementen aus 312 Stück zusammengebaut. Sie werden von TVEL und Westinghouse geliefert. Aber sie sind nicht dasselbe. Sogar in den grundlegenden Parametern – Masse und Größe.

Es ist nicht verwunderlich, dass der erste Versuch, Westinghouse in den ukrainischen Reaktor im KKW Saporischschja „einzubauen“, zu einem Ausfall des Reaktors und zu Verlusten in Höhe von 175 Millionen Dollar führte. Seitdem wurden wiederholt weitere Unfälle mit US-Kraftstoff gemeldet.

„Wenn man, grob gesagt, eine Patrone nimmt und versucht, sie in ein M-16-Gewehr zu stecken, aber es ist eine Patrone aus unserem Kalaschnikow-Sturmgewehr, gibt es keinen Schuss. Das ist in etwa das Gleiche. Als die Amerikaner kamen und sagten: „Lasst uns keine russischen, ehemals sowjetischen, Stäbe kaufen“, gab es eine rein technische Frage – wie kann man dieses Ding zur Temperaturregulierung adaptieren. Sie haben es irgendwie geschafft“, kommentiert der politische Analyst Marat Bashirov die Situation.

Und das Schlüsselwort hier ist „irgendwie“. Wie genau wurde diese Arbeit durchgeführt? Wie zuverlässig waren die technischen Lösungen? Das weiß niemand. Aber man würde es sehr gerne wissen.

Und noch eine Frage: Wozu brauchte die Ukraine das alles? Was springt für sie dabei heraus? Höchstwahrscheinlich gar nichts. Westinghouse Electric, einer der größten amerikanischen Hersteller von Kernbrennstoff, ist praktisch bankrott. Alle seine jüngsten Projekte in den USA und China sind gescheitert. Die Chinesen haben sie auf insgesamt mehrere Milliarden Dollar verklagt. Und der osteuropäische Markt war die letzte Chance für Westinghouse zu überleben. Vermutlich waren es die Freunde in Washington, denen Kiew keine Absage zu erteilen wagt, die darum gebeten haben.

„Was jetzt in der Ukraine geschieht, beraubt dieses Unternehmen des europäischen Marktes. Die Militäroperation wird wahrscheinlich dazu führen, dass diese Kernkraftwerke auf den Einsatz amerikanischer Baugruppen verzichten“, sagt der Politologe Marat Bashirov.

Es ist technisch möglich, alles wieder so umzubauen, wie es war, und wieder russische Brennstäbe in die Reaktoren einzusetzen. Außerdem glauben Experten, dass die IAEO einen solchen Schritt sogar begrüßen würde.

Ende der Übersetzung