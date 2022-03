Harakiri-Sanktionen: Jetzt kommt’s raus: „Sollen sie doch auf ihren Besen ins All fliegen“

von Chris Faure – http://www.theblogcat.de

Russland beginnt, auf die wahnsinnigen Sanktionen zu reagieren, und die Sanktionen sind wahnsinnig.

„Russland wird die Lieferung von Raketentriebwerken an die USA stoppen – Chef der russischen Raumfahrtbehörde.“ Der Roskosmos-Chef fügte hinzu: „Sollen sie doch auf ihren Besen ins All fliegen.“

Und wir alle sagen OORAH!

OneWeb zieht Mitarbeiter aus dem russischen Baikonur-Satellitenstartprojekt ab

Das in London ansässige Technologieunternehmen OneWeb hat seine Mitarbeiter vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur abgezogen, von wo aus 36 Internetsatelliten mit einer russischen Sojus-Rakete in die Umlaufbahn gebracht werden sollten.

Der Schritt erfolgte, nachdem die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos Garantien dafür verlangt hatte, dass die Satelliten nicht für militärische Zwecke genutzt werden, und dass sich die britische Regierung, die Anteile an OneWeb besitzt, von dem Unternehmen trennt.

Die russischen Paralympics-Athleten (ROC) wurden vom Olympischen Komitee von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking ausgeschlossen.

Coca-Cola wird jedoch weiterhin in Russland tätig sein.

Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) ist dabei, die Klage der Ukraine wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Russland und Weißrussland in der Ukraine anzunehmen. (Ich denke dabei an Israel und Palästina und auch an den Jemen). Der Beschwerdeführer muss natürlich Mitglied sein, aber der ICC hat der Ukraine quasi aus dem Nichts eine Mitgliedschaft zuerkannt.

Russische Bürger sind hasserfüllten Angriffen ausgesetzt, diplomatische Gebäude und Sportler werden gezielt ausgeschlossen. Berichte über die Diskriminierung von Russen verbreiten sich weit und breit. Dies ist ähnlich wie das, was in den letzten zwei Jahren mit chinesischen Bürgern infolge der Propaganda gegen China geschah.

Die Sanktionen haben einen sehr dunklen Hintergrund, denn sie sind natürlich ein Krieg unter anderem Namen. Trump nannte es einen Handelskrieg, obwohl es sich gegen China richtete. Was der Westen will, ist, Russland von Grund auf auszuplündern und es auf irgendeine Art und Weise einfach verschwinden zu lassen, weil sie Russland nicht mit dem Dollar und/oder mit Bomben einnehmen können.

Westliche Regierungen, Medien, Think Tanks usw. sind so verzweifelt, ihre Version des Ausgangs des Ukraine-Krieges zu glauben, dass sie Dinge sehen, die keine Grundlage in der Realität haben. Und ihre Angst, dass sich die Dinge nicht so entwickeln, wie sie es sich wünschen, ist sichtbar. Sie haben zwei schreckliche Wutanfälle.

Das sickert auch zu den europäischen Politikern durch. Sie stellen fest, dass die russischen Sanktionen bereits Auswirkungen haben und sie direkt betreffen.

Und die Länder stecken hier nicht alle unter einer Decke. Sie werden bedroht. Uns liegen Nachrichten aus Indien vor, dass ihnen Sanktionen angedroht werden, weil sie sich bei der letzten Abstimmung im Sicherheitsrat neutral verhalten und Russland nicht auf die eine oder andere Weise verurteilt haben. Natürlich nennen sie es nicht beim Namen, sondern eher: Die USA erwägen Sanktionen gegen Indien wegen russischer Militärausrüstung (The Hill). Seien Sie sich bitte bewusst, dass dies kein Spiel ist, aber es steht viel auf dem Spiel, denn der Sanktionskrieg und der Cyberkrieg sind alles, und ich meine alles, Versuche des Westens, seine verlorene Macht und seinen Glanz wiederzuerlangen.

Wir sehen, wie Unternehmen, Privatjets, Geld und Immobilien, die sich in russischem Besitz befinden, geplündert werden. Der Westen stiehlt sie einfach, wie Öl und Getreide aus Syrien. Diesmal wollen sie Russland das antun, was sie in den frühen 1990er Jahren getan haben, und zwar erneut. Die Idee ist, Russland wieder zu vergewaltigen, denn wie kann Russland es wagen, für sein Öl und seine Geschäfte Geld zu verlangen. Wie kann Russland es wagen, sich wie ein Land oder sogar wie ein Volk zu verhalten, das das Recht hat, Geschäfte zu machen, Handel zu treiben, sich um seine Sicherheit zu sorgen und in der Welt zu funktionieren. Was hier versucht wird, ist, mit Russland genau das Gleiche zu tun, was mit Japan nach dessen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gemacht wurde, aber dieses Mal wollen sie so viel wie möglich tun, ohne einen echten Krieg zu führen (bisher).

Ein Beispiel für die Plünderungen ist hier zu sehen: Polen begann, russisches Eigentum in Warschau zu beschlagnahmen (oder zu plündern), darunter sogar ein Schulgebäude.

Und dann war da natürlich noch Josep Borrell, der in einem Anfall von Wut sagte: Oh je, wir können die Vermögenswerte der russischen Zentralbank nicht finden. Sie müssen mit Sanktionen gerechnet haben. (Dies aus dem Gedächtnis, da ich seinen Tweet nicht finden kann. Aber das ist es, was sie tun! Sie geben eine große Erklärung ab und löschen dann still und leise, was sie gesagt haben.).

So sehen Sanktionen aus. Für alles gibt es einen „Ausnahme“. Sanktionen funktionieren nicht, es sei denn, sie dienen dazu, Druck auszuüben und die Oberhand in den westlichen Medien zu gewinnen. So denken sie und versuchen, eine konzertierte, kalkulierte Aktion zu finden, um Russland wieder auszuplündern, aber die Fehler, die gemacht werden, sind nicht nur komisch, sondern auch sehr, sehr ernst, und vielleicht nicht für Russland.

Hier ist eine Geschichte:

1. Am Dienstag wurde ein Gesetz verabschiedet, das es Schiffen, die sich in russischem Besitz befinden, von Russland betrieben werden, unter russischer Kontrolle stehen, registriert sind oder unter russischer Flagge fahren, verbietet, britische Häfen anzulaufen – aber theoretisch könnten ausländische Schiffe russisches Öl und Gas nach Großbritannien transportieren.

OOPS! ABER …

2. Das britische Verkehrsministerium hat bestätigt, dass russisches Öl und Gas trotz der Sanktionen, die russischen Schiffen das Einlaufen in britische Häfen untersagen, weiterhin ins Land gelangen kann, da sich das Verbot nur auf die Schiffe und nicht auf die Ladung selbst bezieht.

OOPS! Haben wir schon wieder den Verstand verloren? Wie kommt das Öl und Gas ohne das Schiff dorthin? Versuchen wir, das zu klären.

3. Nun, wir wissen es nicht. Wir sind so verwirrt, dass die britischen Abgeordneten die Ausweisung ALLER Russen aus Großbritannien fordern.

Die japanische Fluggesellschaft JAL hat ALLE Flüge nach Europa gestrichen – die Fluggesellschaften würden normalerweise den russischen Luftraum für die Reise nutzen.

OOPS! (Dieses Land macht seine eigene Industrie kaputt).

Bankenrettung durch die Steuerzahler aufgrund der russischen Sanktionen? Aber natürlich. Einige Aktionäre der französischen Société Générale sprechen von einem Verlust in Höhe von 2,7 Mrd. Euro im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen ihre russische Tochter Rosbank.

OOPS! Wie wäre es mit Sanktionen gegen das eigene Unternehmen? Bitte rettet die Bank! Offenbar fordern sie von den französischen und europäischen Behörden Entschädigungen.

Es ist bekannt geworden, dass die US-Atomindustrie Lobbyarbeit betreibt, um trotz der Situation in der Ukraine weiterhin angereichertes Uran aus Russland zu niedrigen Preisen zu importieren, da dies als Schlüsselelement für niedrige US-Strompreise angesehen wird.

OOPS! Ist es wieder Zeit, auf einem Besen loszufliegen?

Übrigens hat der Flagship-Store von Apple in Russland gerade wieder geöffnet, und iPhones und andere technische Geräte werden jetzt mit einem Aufschlag von 20-30 % angeboten.

Ist es wirklich so einfach? Begehen diese westlichen Einflüsse wirklich wirtschaftliches Harakiri, nur damit sie ihren eigenen wirtschaftlichen Niedergang verbergen können und natürlich: Russland die Schuld geben?

Das wahre Gesicht des Westens zeigt sich jetzt im Tageslicht. Ihr Anspruch auf ein Monopol auf Tugendhaftigkeit ist ein klarer und überzeugender Beweis für ihre eigene Heuchelei. Es gibt keinen Grund, auf den Westen zu hören.

Russland nimmt es hin. Sie nehmen hin, was sie müssen, und schützen, was sie müssen. Die große Enthüllung ist, wie viele Organisationen und Unternehmen vollständig von westlichen Finanzquellen kontrolliert werden. Das ist für viele von uns die größte Überraschung. Wir leben wirklich in einer Welt von Neonazis und Faschisten. Ich wusste zwar, dass es sie in der Ukraine und in anderen Teilen der Welt gibt, aber ich wusste nicht, dass sie so weit verbreitet sind. Ich persönlich kann es kaum erwarten, dass die Zone B ihren Zweck erfüllt.

Und dann die Frage. Was ist mit China? Und jetzt sehen wir etwas Sonnenschein, auch wenn es eine gedämpfte und nuancierte Antwort ist, aber sie reagieren, jedes Mal!

Ein Zitat von unserem eigenen Larchmonter445:

„Die Chinesen lernen gerade, dass die Realität das ist, was man von seinen Feinden vorgesetzt bekommt. Sie sehen, wie Russland mit Hilfe der Ukraine und der NATO in den Ruin getrieben wird. Das erinnert sie an Belgrad ’99 und die Bombardierung ihrer Botschaft.

Russland hat soeben die emotionale Unterstützung von einer Milliarde vierhundert Millionen Seelen erhalten.

Ich wette, wenn Russland Freiwillige bräuchte und sie einen Aufruf starten würden, wären 10 Millionen Chinesen innerhalb eines Tages zur Stelle.

Die Doppelhelix hat Geschichte. Koreakrieg. ZWEITER WELTKRIEG. Harbin. Einheit 731. Chinesen und Russen wurden beide für medizinische Experimente der Japaner eingesetzt und gemeinsam gefoltert.

Es geht nicht nur um die jüngste Ausrichtung, Koordination und Kooperation.

Der menschliche Zusammenhalt gegen den Hegemon ist tief verwurzelt. Aus dem Bauch heraus. Existentiell.“

Chinas Vorgehen funktioniert folgendermaßen:

Es wird eine Tranche von Sanktionen angekündigt. Fahrzeuge, Telefone und so weiter

China verkündet: Chinesische Firmen sehen nach dem Ausstieg des Westens Chancen bei Autos und Smartphones in Russland

Wahnsinnige und dumme Sanktionen werden angekündigt