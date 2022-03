Tag 7 – Große Bewegungen im Süden, Menschenrechtsbericht unterdrückt

von Saker – http://www.theblogcat.de

Ich denke, die Karte ist selbsterklärend, vor allem da die einzige große Veränderung in dem pinken Viereck liegt. Was wir hier sehen, sieht für mich wie eine Umzingelung der Stadt Odessa und der umliegenden Dörfer aus. Ich möchte auch anmerken, dass die Distanz zu den russischen Kräften in Transnistrien rasch kleiner wird.

Die hier oben gezeigten Streitkräfte sind übrigens diejenigen, die bereits im Donbass im operativen Kessel stecken.

Die andere große Neuigkeit ist, dass die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte ihre Einsätze drastisch erhöht haben und Ziele in viel größerer Zahl treffen.

Das Gleiche gilt für die russischen Hubschrauber, die jetzt im gesamten Einsatzgebiet sowohl feste als auch bewegliche Ziele angreifen.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass Odessa bald vollständig eingekesselt sein wird, aber ob die Russen tatsächlich in die Stadt eindringen werden oder nicht, ist mir unklar, aber wenn ich mir die obige Karte ansehe und weiß, wie sehr die meisten Einheimischen gegen Nazis sind, wird dies vielleicht ein Ort für eine ausgehandelte Kapitulation sein?

Ich hoffe es sehr.

Weiter:

Die russische Botschaft in Genf hat ein Dokument mit dem Titel „War Crimes and Crime against Humanity Committed by the Ukrainian Military-Policy Leadership in the Donbass“ veröffentlicht und hier zur Verfügung gestellt:

Ihre Server sind nun ebenfalls einem DDoS-Angriff ausgesetzt, wie auch die meisten russischen Regierungsressourcen und – in einem weiteren illegalen Akt internationaler Aggression – die meisten russischen Medien im Westen.

Ich konnte das Dokument hier finden:

https://disk.yandex.com/d/NxzaukFVNmSHSA/Presentation%20Ukrainian%20War%20Crimes.pdf

Ich habe es auch hier hochgeladen:

https://archive.org/details/presentation-ukrainian-war-crimes

Klicken Sie auf die Links im Text, um die vollständige PDF-Datei herunterzuladen (132MB!)

Ich bitte Sie, dieses Dokument herunterzuladen und weiterzuleiten.

Ich weiß nicht, wie resistent Archive.org gegen die Buchstabensuppen-Zensur ist, und ich weiß auch nicht, wie gut Yandex mit DDoS-Angriffen umgehen kann.

Also bitte KOPIEN MACHEN.

Wenn es genug Kopien gibt, werden „sie“ es aufgeben, die Verbreitung des Dokuments zu verhindern und es einfach als „russische Kriegspropaganda“ abtun.

Noch eine Sache:

Unser IT-Guru hat WIRKLICH hart daran gearbeitet, unsere Hard- und Software aufzurüsten, aber es besteht eine gute Chance, dass wir im Laufe des nächsten Wochenendes auf einen größeren, leistungsfähigeren Rechner umsteigen müssen.

Bislang ist dies nicht auf DDoS-Angriffe zurückzuführen, sondern auf die wirklich verrückte Anzahl von Verbindungen, die wir rund um die Uhr erhalten.

Im Moment ist unsere gesamte Hardware ausgereizt. Wenn der Blog also langsam lädt, haben Sie bitte etwas Geduld, er wird irgendwann geladen.

Sorry!!! Das ist der sprichwörtliche „Preis des Erfolgs“. Wir werden unser Bestes tun, um so bald wie möglich aufzustocken.

Wenn die bag guys uns auf die eine oder andere Weise zu Fall bringen, werde ich hier http://vineyardsaker.blogspot.com/ und hier auf https://t.me/The_Saker darüber berichten.

Nachstehend finden Sie eine maschinell übersetzte Zusammenfassung des Tages von Boris Rozhin.

Beachten Sie die erste Schätzung der Todesopfer auf russischer Seite: 498 Tote. Dies ist der Preis, den Russland für die Rettung ukrainischer Leben und die Einnahme von Städten mit speziellen städtischen Angriffsgruppen zahlt, anstatt seine Feuerkraft einzusetzen (einschließlich seiner vollen Lufthoheit über dem gesamten banderastischen Luftraum).

Ewiges Gedenken an diejenigen, die ihr Leben geopfert haben, um andere zu retten!

Andrej

***

1. Mariupol. Die Stadt ist blockiert. Kämpfe in den Außenbezirken. Noch gibt es keinen direkten Angriff. Es wird immer noch versucht, über den Abzug der Zivilisten zu verhandeln, aber die Nazis werden einen menschlichen Schutzschild nicht ablehnen. Es wird auf die eine oder andere Weise zu einem Angriff kommen.

2. Wolnowacha. Umzingelt. Der Entkernungsprozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Der Feind hat sehr schwere Verluste,

3. In der Nähe von Donezk Positionka. Der APU-Angriff (Einsatz) auf Gorlovka hat keine Ergebnisse gebracht, beide Seiten haben Verluste erlitten. Der Beschuss des Territoriums der DPR geht weiter.

4. In der LPR geht die Befreiung der Republik weiter. Svatovo und Novoaydar wurden befreit. Der Feind zieht sich zurück und wirft Ausrüstung ab. Es wird nur in Sewerodonezk und Lisitschansk halten, aber sie haben bereits begonnen, es dort zu verarbeiten.

5. Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben Balakleya besetzt und bewegen sich auf Raisins zu. Und von dort ist Slawjansk nicht weit entfernt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen ein Teil der AFU-Kräfte, die in den nördlichen Regionen der LPR verblieben sind und keine Zeit zum Rückzug haben, umzingelt und liquidiert werden.

6. Charkiw. Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben bereits halbwegs die Aufsicht. Kämpfe in den Außenbezirken. In der Stadt – methodische Zerstörung der gegnerischen Truppen und ihrer Organisations- und Kommandostruktur. Auf dem Weg dorthin werden die verbliebenen militärischen Einrichtungen erledigt.

7. Die Streitkräfte der Russischen Föderation nähern sich Brovary. Es gibt noch keinen direkten Angriff. Kämpfe in der Nähe von Tschernihiw, Maßnahmen zur Herstellung der vollständigen Kontrolle über Konotop. Trostyanez ist vollständig besetzt. Sumy und Achtyrka sind noch nicht vollständig unter Kontrolle.

8. Stellungskämpfe westlich von Kiew – die Streitkräfte der Russischen Föderation ziehen zusätzliche Kräfte heran. Auf beiden Seiten gibt es Verluste an Ausrüstung.

9. Richtung Saporoschje. Kämpfe bei Wasilewka. Das Dorf wird ständig von APU (ukr. Streitkräften) beschossen. Energodar ist noch nicht gesäubert worden.

10. Cherson. Die Stadt wurde in der Nacht von den Truppen der Streitkräfte der Russischen Föderation besetzt. Die örtlichen Behörden stimmten schließlich einem Abkommen zu. Die Stadt ist relativ ruhig.

11. In der Gegend von Nikolajew gehen die Kämpfe weiter mit dem Ziel, die Stadt zu blockieren, was noch nicht gelungen ist. Die Lage im Bereich der Autobahn Nikolaev – Krivoy Rog ist unklar. Hubschrauber landen in der Nähe von Nikolajew. In der Gegend von Voznesensk wurde eine der Brücken gesprengt.

12. In Odessa ist wie üblich niemand gelandet. Am Morgen tauchten russische Schiffe am Horizont auf, die sich dann entfernten. Dann rauchte etwas über dem Horizont. Vielleicht gab es eine weitere Seeschlacht mit den verbliebenen Booten der ukrainischen Marine, die nach der Schlacht bei Zmeiny nach Odessa fuhren. (Später stellte sich heraus, dass ein ausländisches Frachtschiff rauchte, vielleicht war etwas angekommen) Es gibt noch keine Einzelheiten. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bittet Zelensky um eine Pause der Feindseligkeiten, da die Stadt von der Landseite her nicht gedeckt ist und nicht in der Lage ist, den Angriff der russischen Kolonnen abzuwehren, die Nikolaev von Norden her umfahren.

Aus einer ganz neuen, völlig wilden Geschichte in Wassilkowo, wo ein örtlicher Volkssturm ein Massaker in einer örtlichen Schule inszenierte. 4 Volkssturmisten töteten 14 andere Volkssturmisten, Polizisten und Zivilisten. Die Ukropropaganda beeilte sich zu verkünden, dass es „russische Saboteure“ waren, die in den Keller der Schule stürmten (ja, alles geschah in der Schule), wo sich 300 Kinder befanden, zu deren Schutz all diese Idioten starben. Das ist es, wozu die Verteilung von Waffen an willkürliche Personen führt. Gestern haben Volkssturmisten in der gleichen Gegend 2 Sammlerautos geplündert.

In diesem Fall braucht die russische Propaganda nicht einmal zu versuchen, sich diesen blutigen Müll zu zeigen, der viel über den Volkssturm und diejenigen aussagt, die ihn in dieser Form geschaffen haben.

PS. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werden morgen in Beloweschskaja Puschtscha stattfinden.

Lawrow erläuterte die Verhandlungsposition der Russischen Föderation:

⚡ Ich schließe nicht aus, dass jemand wollte, dass Russland in einen vom Westen geschaffenen Konflikt in der Ukraine verwickelt wird.

Russische Forderungen an die Ukraine können nicht als Kapitulation gewertet werden, Moskau bietet an, zu verhandeln

Wenn der Westen beschlossen hat, einen neuen „eisernen Vorhang“ vor Russland zu errichten, werden wir uns keine Sorgen machen und eine Möglichkeit finden, uns zu entwickeln.

Die Aufgabe der Operation in der Ukraine besteht darin, bestimmte Typen von Angriffswaffen zu identifizieren, die dort niemals zum Einsatz kommen werden

Nach dem Ende des Konflikts müssen die Ukrainer selbst entscheiden, wie sie weiterleben wollen

Kiew hat die Abhaltung der zweiten Konsultationsrunde mit der Russischen Föderation noch nicht bestätigt

Die NATO versucht, neutrale EU-Mitgliedsstaaten in die Versorgung mit einzubeziehen

Moskau ist erstaunt über die Kommentare Berlins zur Ukraine und zu Waffenlieferungen

Russland ist bereit, in der zweiten Verhandlungsrunde mit der Ukraine die Frage der Sicherheitsgarantien zu erörtern

Zelenskij kam unter den Parolen des Friedens an die Macht, schließlich wurde er zum Russenfeind, wie die Regierung Poroschenko

Die Ukraine hat das technische Potenzial, Atomwaffen herzustellen, die Russische Föderation wird dies nicht zulassen.

Russland ist in der gegenwärtigen Situation zu 100% „sicher“.

Die derzeitige Situation hat sich dadurch entwickelt, dass der Westen sich weigerte, die Gleichberechtigung der Russischen Föderation bei der Organisation der europäischen Sicherheitsarchitektur anzuerkennen.

Die Parameter der Entmilitarisierung der Ukraine müssen noch vereinbart werden.

Moskau wird das Thema Krim nicht diskutieren, dieses Thema ist abgeschlossen

Der Westen hat bei seinen Sanktionen gegen Russland, einschließlich der Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Zentralbank der Russischen Föderation, auf alle seine Grundsätze gespuckt

Der Zweck der laufenden Operation der Russischen Föderation in der Ukraine ist der Schutz der Menschen, vor allem im Donbass

Russland beobachtet jetzt den „Informationsterrorismus“ mit der Füllung von Millionen von Fälschungen, die Moskau entlarvt

⚡ Russlands Position in den Verhandlungen mit der Ukraine: Krim ist Teil der Russischen Föderation, Anerkennung der DPR und LPR innerhalb der Verwaltungsgrenzen, Entmilitarisierung, die bestimmte Parameter haben sollte

Die Ukraine muss das Entnazifizierungsverfahren durchlaufen, wie in der Vergangenheit Deutschland

⚡️Während der Sonderoperation tun wir alles, um schwere zivile Opfer zu vermeiden.

Russland kann nicht zusehen, wie die Teilnehmer von Fackelzügen unter faschistischen, neonazistischen Fahnen im modernen Europa marschieren

Russland bietet der Ukraine ein Abkommen an, das die legitimen Rechte aller Völker dieses Landes gewährleistet,

Im Grunde sind dies die gleichen Forderungen wie zu Beginn der Operation. Ukrainische Quellen behaupten, dass Zelensky bereits am 2. März bereit war, die Krim und die LDPR innerhalb der Grenzen vor Beginn der Operation anzuerkennen. Aber das wird der Russischen Föderation natürlich nicht passen, das Schafspelz ist den Anstrich nicht wert. Da sie erhebliche Kosten für die Operation und den Sanktionsdruck zu tragen hat, ist es notwendig, das maximal mögliche Ergebnis aus der Situation in der Ukraine zu ziehen.

UPD: Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat offiziell die Verluste in der Ukraine seit Beginn der Operation bekannt gegeben.

Die Streitkräfte der Russischen Föderation – 498 Tote. Die APU hat 2870 Tote und 3700 Verwundete.