Übersetzung LZ

Russlands große strategische Neuausrichtung weg vom Westen, die 2014 begann, wird sich nach den beispiellosen Sanktionen und anderen Reaktionen des von den USA geführten Blocks nach dem Beginn von Moskaus Sondereinsatz in der Ukraine letzte Woche noch beschleunigen. Der Kreml pflegte bereits hervorragende Beziehungen zu China, Indien, Iran und Pakistan, die alle eine entscheidende Rolle in seiner Greater Eurasian Partnership (GEP) spielen, aber angesichts dieser neuen, aber nicht unbedingt unerwarteten Umstände sind sie alle noch viel wichtiger geworden als zuvor. Der vorliegende Beitrag wird kurz erläutern, warum das so ist, mit der Absicht, das Publikum über die breiteren Konturen von Russlands multipolarer großer Strategie zu informieren.

Der ausführliche Beitrag des Autors von Ende Januar über „China’s & India’s Interplay Of Importance For Russian Grand Strategy“ ist unbedingt zu lesen, aber für diejenigen, die keine Zeit haben, wird darin im Wesentlichen dargelegt, dass der erstgenannte die Rolle hat, die entstehende multipolare Weltordnung gemeinsam zu fördern, während der zweite die erweiterte bimultipolare Übergangsphase zu bewältigen hilft. Im gegenwärtigen Kontext wird Russland mit der Zeit fast unweigerlich gezwungen sein, China um finanzielle und andere Formen der Unterstützung zu bitten, aber es sollte bis dahin hoffentlich bereits Erfolge in den anderen drei Vektoren seines GEP erzielt haben, damit Peking ihm bessere Angebote machen kann, als wenn es dies nicht getan hätte.

Dies erfordert greifbare Fortschritte beim gemeinsamen Aufbau einer neuen Bewegung der Blockfreien Staaten („Neo-NAM“) mit Indien, die ihren ersten Erfolg in Zentralasien haben könnte, bevor sie auf Teile Afrikas und dann auch auf Südostasien ausgedehnt wird. Es geht darum, nicht als „verzweifelt“ zu erscheinen, wenn man China um Unterstützung bittet, damit Russland nicht die besten Angebote von der Volksrepublik erhält. Das soll nicht heißen, dass die ostasiatische Großmacht die eurasische Großmacht „ausnutzen“ wird, sondern nur, dass der Umgang mit ihr aufgrund der sekundären Sanktionsdrohungen der USA und des westlichen Blocks für die Ausweitung der finanziellen und sonstigen Unterstützung Moskaus mit Sicherheit mit einigen Kosten verbunden sein wird, so dass es sich für Peking lohnen wird.

Auch Indien wird einem solchen Druck ausgesetzt sein, hat sich aber bisher in Bezug auf seine große Strategie als beeindruckend autonom erwiesen, wie seine Weigerung zeigt, sich den impliziten Forderungen des Westens nach einer Verurteilung Russlands in den letzten Wochen zu beugen. Durch ein Multimanagement seiner engen Beziehungen zu China und Indien, von denen die erste hauptsächlich finanztechnischer Natur sein dürfte, während die zweite eher strategischer Natur sein wird, kann Russland hoffentlich die Aussichten auf eine optimale Zusammenarbeit mit beiden Ländern erhöhen. Eine engere Zusammenarbeit mit dem Iran wird diese Chancen ebenfalls erhöhen, denn die Islamische Republik verfügt über ein enormes ungenutztes Potenzial in den Bereichen Energie, Wirtschaft, Produktion und anderen Bereichen.

Darüber hinaus verfügt der Iran auch über ausgezeichnete Beziehungen zu China und Indien, mit denen er im vergangenen Frühjahr ein 25-jähriges strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnete, während er im zweiten Fall auf den Zugang zu Zentralasien angewiesen ist, wo Moskau ihn ermutigt, seinen Einfluss auszuweiten, um die gemeinsame große Strategie der Neo-NAM zum Ausgleich der bimultipolaren Übergangsphase der entstehenden multipolaren Weltordnung zu verfolgen. Der Iran, der stets darauf bedacht ist, eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von einem bestimmten Partner zu vermeiden, könnte geneigt sein, den bevorstehenden Einfluss Chinas durch Energie, Logistik, Technik und andere Formen der strategischen Partnerschaft mit Russland auszugleichen.

Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass der Iran Russland im Verlauf seiner Sonderoperation in der Ukraine offener unterstützt, während China und vor allem Indien aus verständlichen Gründen neutraler geblieben sind, was für Russland zwar immer noch von Vorteil ist, aber dennoch für das buchstäblich ideologische Engagement Teherans spricht, dem Westen entgegenzutreten und seine engsten Partner zu unterstützen, die das gleiche Ziel verfolgen. Dies stimmt optimistisch, dass die Behörden des Landes in Erwägung ziehen werden, sich auf Russland und Indien zu stützen, um ein freundliches, sanftes und nicht feindliches Gleichgewicht zu China herzustellen. Die Islamische Republik kann sehr wohl zum großen strategischen Konvergenzpunkt zwischen ihnen werden und somit den größtmöglichen Nutzen aus diesen drei Ländern ziehen.

Und noch etwas spricht für die russisch-iranischen Beziehungen: die Möglichkeit, dass die Energieunternehmen des einen Landes viel mehr in die Felder des anderen Landes investieren. Nach einer möglichen Aufhebung der einseitigen US-Sanktionen gegen Teheran könnte Moskau durch solche gemeinsamen Partnerschaften weiterhin profitieren und so einen wichtigen Zugang zu Devisen erhalten, der ihm helfen würde, die Folgen der neuen wirtschaftlichen und finanziellen Restriktionen des Westens auszugleichen. Die Welt braucht immer noch fossile Brennstoffe, so dass es unrealistisch ist zu erwarten, dass dieser Block gemeinsame russisch-iranische Energieprojekte sanktionieren wird. Selbst wenn dies der Fall wäre, könnten nicht-westliche Länder immer noch Lieferverträge mit ihnen abschließen, da sie die Energie einfach brauchen.

Die russisch-pakistanischen Beziehungen haben nicht die wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung der drei anderen Länder, über die bereits gesprochen wurde, machen dies aber durch ihre militärisch-strategische Bedeutung mehr als wett. Die Afghanistan-Krise kann nicht gelöst werden, ohne dass Islamabad eine führende Rolle bei der politischen und humanitären Lösung spielt. Kein Land kennt Afghanistan besser als Pakistan, mit dem Russland sehr eng zusammenarbeitet, um die zahlreichen Krisen des Landes einzudämmen, einschließlich der humanitären und terroristischen Krisen, die durch die chaotische Evakuierung des Westens im vergangenen August noch verschärft wurden. Kurz gesagt, die russisch-pakistanische Partnerschaft ist zu einer entscheidenden Stabilitätsachse in Mitteleurasien geworden.

Auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Konnektivität und Investitionen ist vielversprechend, auch wenn es sicherlich noch einige Zeit dauern wird, bis diese drei Bereiche ausgereift sind. Nichtsdestotrotz ist Pakistan wohl der wichtigste der vier untersuchten nicht-westlichen Partner Russlands im sicherheitspolitischen Sinne, denn es spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Afghanistan-Krise, die für Russland nach der Ukraine-Krise die zweitwichtigste ist. Sollte dort alles außer Kontrolle geraten, könnten sich die sehr chaotischen Ereignisse in Kasachstan vom Januar dieses Jahres leider in ganz Zentralasien wiederholen und damit für Russland eine potenziell existenzielle Sicherheitskrise unkonventioneller Art darstellen, die die konventionelle Krise in der Ukraine ergänzt.

Um auf die russisch-chinesische strategische Partnerschaft zurückzukommen, die als doppelter Motor der entstehenden multipolaren Weltordnung dient, sollte Moskau mit der Bitte um finanzielle, technologische und andere Formen der Unterstützung an Peking warten, bis es in seinen jeweiligen strategischen Partnerschaften mit Indien und dem Iran konkretere Fortschritte erzielt hat. Der pakistanische Aspekt kann China in dem vorgeschlagenen Kontext nicht auf die gleiche Weise präsentiert werden wie die beiden anderen, aber es würde Peking dennoch beeindrucken zu sehen, wie eng Moskau und seine eisernen Brüder in Islamabad zusammenarbeiten, wenn sie noch mehr gemeinsam tun würden, als sie es jetzt schon tun, insbesondere wenn sie einen trans-eurasischen Korridor über Afghanistan einrichten.

Der übergreifende Trend ist, dass die große strategische Neuausrichtung Russlands auf nicht-westliche Länder, die 2014 begann, sich aber angesichts der jüngsten Ereignisse in Osteuropa zweifellos noch beschleunigen wird, dazu führt, dass China, Indien, der Iran und Pakistan für Russland viel wichtiger werden als je zuvor. Diese Länder, ganz zu schweigen von den zentralasiatischen Republiken, in denen Russland eng mit jedem dieser vier Staaten zusammenarbeiten wird, bilden die Grundlage seiner GEP. Für die eurasische Großmacht ist es daher von entscheidender Bedeutung, ihre Beziehungen zu diesen Ländern im Hinblick auf ihren geplanten Balanceakt auf dem Superkontinent geschickt zu nutzen, um die Stabilität auf dem Superkontinent gegenüber den Spaltungsplänen der USA aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen der Sanktionen des Westens abzufedern.

