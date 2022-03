Was passiert in der Ukraine: Antworten auf 10 wichtige Fragen

von Alexander Kots – http://www.kp.ru

Bild: Die militärische Sonderoperation ist eine erzwungene Maßnahme, da im Falle von Donezk und im Falle von Sicherheitsgarantien alle möglichen diplomatischen Methoden zur Lösung von Problemen ausgeschöpft wurden. Foto: Sergey Malgavko/TASS

Der Sonderkorrespondent von kp.ru, erklärt, warum Russland diese Taktik in einer speziellen Operation gewählt hat und was als nächstes mit der Ukraine passieren wird

Warum handelt es sich um eine Sonderoperation und nicht um einen Krieg?

Erstens, weil Kriege in der Regel um Territorien, Gewässer und Ressourcen geführt werden. Nicht nur eine fremde Macht, sondern auch ein fremdes Volk dem eigenen Willen zu unterwerfen. Zweitens etabliert der Krieg die Besatzungsbehörden, die ihre Politik ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bewohner des eroberten Landes vorantreiben. Das dritte Ziel des Krieges ist die vollständige Unterwerfung des Landes, wodurch ihm die Staatlichkeit genommen wird.

Wladimir Putin hat nichts von alledem angekündigt. Außerdem erklärte er, dass Moskau nicht beabsichtige, ukrainische Gebiete zu besetzen oder etwas mit Gewalt durchzusetzen. Die Sonderaktion ist begrenzt und hat spezifische Ziele. In erster Linie geht es um den Schutz der Zivilbevölkerung im Donbass, die, wie der Präsident sagte, „seit acht Jahren von dem Kiewer Regime misshandelt wird und einem Völkermord ausgesetzt ist“. Und zweitens handelt Russland im Rahmen des in der UN-Charta verankerten Rechts auf Selbstverteidigung. Weil die Osterweiterung der NATO unsere Sicherheit bedroht.

Putin: Russland strebt Entmilitarisierung der Ukraine an

War es möglich, darauf zu verzichten?

Die militärische Sonderoperation ist eine Zwangsmaßnahme, da im Falle von Donezk und den Sicherheitsgarantien alle möglichen diplomatischen Methoden zur Lösung der Probleme ausgeschöpft wurden. Der Westen hat unsere Hauptforderungen in unverfrorener Weise zurückgewiesen. Aber selbst wenn wir uns hypothetisch vorstellen, dass die NATO sich weigert, die Ukraine in das Bündnis aufzunehmen und verspricht, keine Raketen auf ihrem Gebiet zu stationieren, spricht nichts dagegen, dass Kiew dies im Rahmen bilateraler Abkommen mit Großbritannien, der Türkei oder Polen tut.

Die Minsker Vereinbarungen sind ein totgeborenes Projekt, das nur geschaffen wurde, um der Welt das Scheitern der ukrainischen Bemühungen um „Friedenssicherung“ zu zeigen. Sieben Jahre lang hat sie deren Umsetzung sabotiert, indem sie die Kontaktlinie mit Waffen, Ausrüstung und Arbeitskräften überschwemmte. Es ist klar, dass die Behörden in Kiew unter dem Druck der nationalistischen Minderheit gezwungen sein werden, zu versuchen, den Donbas mit Gewalt zu erobern. Die Bedrohung wird also nicht verschwinden. Es ist kein Zufall, dass die Entnazifizierung zu den von Wladimir Putin genannten Zielen der Operation gehört.

Warum gerade jetzt?

Denn nach Einschätzung des russischen Präsidenten hat der Westen alle roten Linien überschritten. Die NATO-Streitkräfte haben die Ukraine in den letzten Jahren aktiv ausgebeutet. Das Land wurde buchstäblich mit verschiedenen Arten von Rüstungsgütern vollgepumpt, von den schlagkräftigen Bayraktar-Drohnen bis zu den Javelin-Panzerabwehrsystemen, von Raketenbooten bis zu den NATO-Rüstungsgütern für sie.

Die Ukraine wird buchstäblich überschwemmt von Strukturen des Nordatlantischen Bündnisses, die auf ihrem Territorium als Herren auftreten. Mehr als ein Dutzend Stützpunkte, in denen die Anwesenheit ausländischer Einheiten unter dem Deckmantel der Erbringung von Ausbildungsleistungen legalisiert ist. So waren beispielsweise bis vor kurzem 100 britische Ausbilder auf der Tauchstation im Marinezentrum in Otschakow untergebracht. Das sind zu viele für eine Lehre einer Schule. Aber für eine Truppe von U-Boot-Saboteuren ist es genau richtig. Und ihr Trainingsprogramm umfasst in der Regel auch Einsätze hinter den feindlichen Linien. Das heißt, auf dem Territorium Russlands. Sogar Aktionen, die auf die Gewässer der Krim übertragen werden könnten, wurden durchgeführt.

Gleichzeitig hat Kiew nach und nach eine kritisch große Gruppierung an der Demarkationslinie aufgebaut, wo es fast seine gesamte Feuerkraft eingesetzt hat. Das bedeutet, dass jederzeit eine Entscheidung über eine Offensive getroffen werden kann. Am Vorabend der Ankündigung einer russischen Sonderoperation in der LNR versuchten ukrainische Truppen, die Frontlinie zu durchbrechen. Der Korrespondent der KP war Zeuge dieser Schlacht. Wenn es den beiden kompanietaktischen Gruppen der ukrainischen Streitkräfte, die den Sewerskij Donez überquert haben, gelingt, am anderen Ufer Fuß zu fassen, wird ein Pontonübergang eingerichtet, über den die Truppen in Richtung Luhansk ziehen. Ähnliche Durchbrüche waren für das Gebiet der DVR geplant. Abwarten war keine Option mehr. Bei der Offensive der AFU drohten zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Russland griff Luftverteidigungsanlagen, Flugplätze, Militärarsenale, militärische Einheiten und Kommandanturen an. Foto: Sergey Malgavko/TASS.

Warum hat Russland diese Taktik bei einer Sonderoperation gewählt?

In erster Linie, weil sie Erfahrung mit ähnlichen Operationen hat, bei denen die militärische Infrastruktur maximal geschädigt wird, ohne den zivilen Sektor zu beeinträchtigen. In etwa so läuft die Militäroperation in Syrien seit 2015 ab, bei der die Luftwaffe den Terroristen zunächst die finanzielle Grundlage entzogen hat, indem sie ihr Ölgeschäft aus der Luft zerschlug. Dann traf sie Hauptquartiere, Depots und Nachschubketten und half den Truppen am Boden, die Kämpfer zu vernichten.

Auch 2008 besetzte Moskau Georgien nicht und nahm auch keinen Regierungswechsel vor, sondern beschränkte sich auf die erklärten Ziele des Schutzes russischer Bürger, der Rettung russischer Friedenstruppen und der Wiederherstellung der territorialen Integrität Abchasiens und Südossetiens.

Was ist unter Beschuss geraten?

Das Verteidigungsministerium betont, dass die Raketenangriffe mit hochpräzisen Waffen ausschließlich gegen militärische Ziele durchgeführt werden. Die kritische Infrastruktur muss zuerst zerstört werden. Russland hat Luftverteidigungsanlagen, Flugplätze, Militärarsenale, militärische Einheiten und Kommandanturen angegriffen.

Das Gebiet der Luftschläge umfasst Iwano-Frankiwsk, Chmelnyzkij, Tschernihiw, Charkiw, Krywyj Rih, Dnipro, Kiew, Wassylkiw, Uman, Odessa, Cherson, Mariupol, Kramatorsk und die Demarkationslinie im Donbass.

In Mykolaiv wurden die Kampfdrohnen von Bayraktar auf einem Flugplatz zerstört, bevor sie in die Luft gehen konnten.

Video des Angriffs auf den Flughafen Iwano-Frankiwsk zur Neutralisierung der ukrainischen Luftwaffe

Die LDNR-Volksmiliz hat eine Gegenoffensive entlang der gesamten Kontaktlinie gestartet und die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte massiv mit Artillerie beschossen. Der Front gelang es, durchzubrechen und in einigen Gebieten vorzurücken.

Wie hat die Ukraine darauf reagiert?

Kiew hat sich bisher auf Zusammenfassungen von den Fronten beschränkt. Zelensky hat die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen, das Kriegsrecht verhängt und die allgemeine Mobilmachung im Lande angeordnet.

Kriegsrecht bedeutet, dass jeder zum Ausheben von Schützengräben abgeführt werden kann. Besitzer von Geländewagen können ihre Fahrzeuge vorübergehend beschlagnahmen lassen. Kundgebungen sind verboten und die Medien werden zensiert. Die Wahlen werden abgesagt.

Luftverteidigung im Donbass im Einsatz

Wie kann die Operation fortgesetzt werden?

Wahrscheinlich werden viele Städte nicht frontal angegriffen werden. Das sehr stark befestigte Mariupol konnte vom Meer aus umgangen und eingekesselt werden. Auch die von der Krim eintreffenden Einheiten werden hier helfen. Die gesamte Donbass-Gruppierung könnte vom Rest der Ukraine abgeschnitten werden, indem man durch Charkiw eilt. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die russischen Truppen auf einen Kampf in den Städten einlassen werden, und alles wird von der Loyalität der örtlichen Bevölkerung abhängen. Irgendwo werden die Städte ihre Tore für die Russen öffnen, irgendwo werden sie eingekesselt sein, so dass die Zivilbevölkerung Zugang zu nichtmilitärischen Gütern hat.

Über das Schicksal der eingekesselten Siedlungen wird in Kiew entschieden. Je schneller die höflichen Menschen in Bankova sind, desto schneller wird der Krieg zu Ende sein. In dieser Stadt werden wahrscheinlich die Vereinbarungen über eine neue Friedensordnung unterzeichnet werden.

Ist es möglich, den Krieg auf russisches Gebiet zu verlagern?

Das ist unwahrscheinlich. Die Ukraine hat einfach nicht die Kraft dazu, aber wir können mit einer Welle der Sabotage rechnen. Es ist wahrscheinlich, dass Agenten, die sich bereits auf russischem Territorium befinden, den Auftrag erhalten haben, terroristische Handlungen auszuführen.

Die westlichen Partner Kiews haben wiederholt erklärt, dass sie nicht für die Ukraine zu kämpfen gedenken. Sie werden natürlich neue, umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängen, die der russische Botschafter in Schweden bereits angekündigt hat.

Was wird mit Donezk und Luhansk geschehen?

Die Republiken machen keinen Hehl daraus, dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, bei einem Gegenangriff die Grenzen der ehemaligen Regionen Donezk und Luhansk zu erreichen. Und sie werden sich an den in der Verfassung festgelegten Grenzen ihres Staates orientieren.

Zu diesem Zeitpunkt macht es bereits Sinn, über die Möglichkeit eines Anschlusses an Russland nachzudenken. Ohne zwei Drittel der Territorien wäre es unlogisch. Sobald sie vollständig sind, können sich die LNRD-Behörden mit einem entsprechenden Ersuchen an die russische Führung wenden.

Und vielleicht werden bis dahin auch andere Regionen der ehemaligen Sowjetunion ihr Selbstbestimmungsrecht ausüben wollen. Und eine große Staatlichkeit namens Noworossija zu schaffen.

„Wir haben acht Jahre lang Geduld bewiesen“: Einwohner von Donezk über ihre Haltung zur russischen Militäroperation

Russland hat eine Militäroperation im Donbass eingeleitet. Der Militärkorrespondent von kp.ru Alexander Kots befragte Einwohner von Donezk und fand heraus, was sie darüber denken. In seiner Ansprache an die Russen betonte Wladimir Putin, dass der Zweck der Operation nicht darin bestehe, die Ukraine zu besetzen.

Und was ist mit dem Rest der Ukraine?

Hier wird der Weg natürlich nicht einfach sein. Laut Putin wird es hier keine Besetzung geben. Aber auch Moskau wird ein feindliches Regime nicht dulden. Russland wird die politischen und gesellschaftlichen Prozesse in der Ukraine noch eine Weile kontrollieren. Denn wir können nicht zulassen, dass die nationalistische Ansteckung die gesamte Gesellschaft wieder vergiftet. Deshalb sagt der Präsident der Russischen Föderation, dass die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine bevorsteht.

Außerdem wird es unter der Aufsicht Russlands ein neues „Nürnberg“ geben, in dem „diejenigen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich der Bürger der Russischen Föderation, begangen haben, vor Gericht gestellt werden“. Dazu gehören die Bewohner des Donbass, die Opfer von Odessa und die auf dem Maidan erschossenen Berkut-Randalierer.

Und natürlich wird Moskau zur Errichtung eines russlandfreundlicheren Regimes beitragen, das die bilateralen Beziehungen wiederherstellen wird. Es ist nicht ausgeschlossen, dass russische Militärstützpunkte im Lande verbleiben werden.

