Die erste Antikriegsinvasion in der Geschichte

von Farah Notash – Worlds Antiimperialistische Front – Frauenpower – http://www.farah-notash.com

Übersetzung LZ

Die Stimme der russischen Armee hallte durch den ukrainischen Raum;

Hey Leute der Ukraine, seid beruhigt, wir sind nicht im Krieg mit euch,

Hey, ukrainische Armee, legt eure Waffen nieder und geht nach Hause, wir sind nicht im Krieg mit euch.

Und die russische Regierung verkündete ihr Ziel der Invasion: die Zerstörung der ukrainischen militärischen Infrastruktur und die Auslöschung der Nazis.

Eine neue Ära im Leben der Menschen hat begonnen.

Warum zerstört Russland die Infrastruktur der ukrainischen Armee?

Im Jahr 1991, als die UdSSR aufgrund einer US-Verschwörung zusammenbrach, unterzeichneten die US-Politiker auch das NATO-Abkommen.

Die NATO-Organisation wurde 1949 von den USA gegründet, ein heuchlerischer Plan, um Europa vor einer möglichen Aggression der UdSSR zu schützen!

Die UdSSR hat von 1922-1991 nie ein Land angegriffen.

Aber die USA, die sich auf die NATO stützten, griffen immer wieder die unterentwickelten Länder des Südens an, und schamlose Angriffe, Plünderung und Ausbeutung der Ressourcen dieser Länder wurden zu ihrer ständigen Aufgabe.

In der Tat haben die USA mit der Gründung der NATO ihre eigene europäische Stellvertreterarmee geschaffen, um die Welt zu plündern und auszurauben!

Die USA ignorieren die 1991 getroffene Vereinbarung über die Auflösung der NATO und haben sie schamlos zu einem Mittel gemacht, die Welt auszuplündern. Und alle Vereinbarungen zu ignorieren, ist zu ihrem natürlichen Charakter geworden. Die USA sind ein Lügner, der die Nationen mit gefälschten Abkommen betrügt und Zeit für weitere Tyrannei kauft.

Die USA sind ein ehrloser Plünderer, der andere Länder bei Tageslicht angreift, ihre Ressourcen ausplündert, die Menschen tötet und das Land in unglaublichem Elend zurücklässt, während er über die Qualen der Menschen lacht.

Heute steht die russische Armee in der Ukraine in Konfrontation mit den USA und den Tyrannen der NATO, die die Ukraine als Brücke missbrauchen, um in Zukunft in Russland einzufallen.

Heute ist der Zorn der vereinigten Imperialisten zusammen mit den russischen Oligarchen gegen diese Invasion ein Beweis für die Natur dieser Volksinvasion. Dies ist eine abschreckende Maßnahme, um die Kriegstreiber zu stoppen.

Diese Invasion ist das Aufbäumen einer Nation, die am Ende des Seils angekommen ist. Die Nation, die seit 1917 bis heute unter dem Druck der Spannungen und der Wut der Imperialisten steht.

Dies ist der Aufstand einer Nation, die 32 Millionen Opfer bei den Invasionen der Nazibrut und Kriegstreiber in die UdSSR ab dem 22. Juni 1941 zu beklagen hatte.

In Wirklichkeit handelt es sich nicht um eine Invasion, sondern um den Aufstieg einer Nation zur Abschreckung, um künftige Nuklearangriffe der NATO auf Russland zu verhindern. Die kleinen sowjetischen Länder, die jetzt von der NATO missbraucht werden, um Atomraketen gegen Russland zu installieren.

Hey, all die Anti-Kriegs-Menschen, und ihr, all die Menschen, deren Herzen für eine Welt ohne Atomwaffen und andere Waffen schlagen, habt heute an dieser großen Verrenkung der ukrainischen Armee durch die Russen auch einen Anteil.

Dieser Aufstand ist der Beginn einer neuen Ära in der Menschheitsgeschichte gegen die Barbarei.

Hey, alle Nationen der südlichen Länder und alle Opfer der NATO-Invasion seit 1949 haben einen Anteil an diesem Aufstand gegen Krieg und Barbarei. Zerstört alle NATO-Basen der Erde.

Krieg ist Barbarei, und diese russische Anti-Kriegs-Invasion unterstützt den Frieden und ist ein Schritt zur Förderung der Gesellschaften in Richtung Menschlichkeit.

Russland ist nicht allein in diesem großartigen Aufbruch

Schließt alle NATO-Basen auf der Erde

Frieden für die ganze Welt

frauen-macht.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Frauenpower