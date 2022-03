Europa bereitete sich darauf vor, ohne russisches Gas einzufrieren

von Dmitri Rodionow – Das Material wird kommentiert von: Alexej Griwatsch und Igor Juschkow – https://svpressa.ru

Bild: Alexander Ryumin/TASS

Übersetzung LZ

EU-Speicher geleert, Nord Stream 2 ausgeschaltet, Risiken von Bandera-Bomben auf das ukrainische Gastransportsystem erhöht

Europa hat das gesamte Gas verbraucht, das im Sommer in unterirdische Speicher gepumpt wurde, erklärte Gazprom unter Berufung auf Daten von Gas Infrastructure Europe.

„Es wurden bereits 47 Milliarden Kubikmeter entnommen – 100 Prozent des im Sommer gepumpten Gases, was bedeutet, dass die Menge der im letzten Jahr gebildeten Reserven gleich Null ist“, erklärte das russische Unternehmen in einer Erklärung.

Sie stellte außerdem fest, dass das Volumen des aktiven Gases in den unterirdischen Gasspeichern (UGS) am 26. Februar um 21,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres lag. Insgesamt verbleiben 29,5 Prozent in unterirdischen Gasspeichern in Europa, die Speicher in Deutschland sind zu mehr als 70 Prozent und in Frankreich zu mehr als 77 Prozent geleert.

Die Reserven in den europäischen Lagern sind seit dem 7. Januar auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken. Am 26. Februar lagen die Mengen um 0,6 Milliarden Kubikmeter unter dem Mindestwert an diesem Tag. Normalerweise dauern die Entnahmen bis Ende März oder Mitte April an, so dass Europa jetzt Gas verbraucht, das erst 2020 oder früher gefördert wurde.

Schließlich wird berichtet, dass die Auslastung der ukrainischen UGS derzeit auch weiterhin auf einem Mindestniveau liegt. Am 26. Februar sank sie auf 10,3 Milliarden Kubikmeter, das sind 44 % (8,1 Milliarden) weniger als im Vorjahr und 5 Milliarden weniger als zum Zeitpunkt des Beginns der Einspeicherung im April 2021.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Gastransit durch die Ukraine trotz der russischen Sonderoperation im Donbas nicht eingestellt wurde. Es ist klar, dass es angesichts des „Einfrierens“ von Nord Stream 2 keinen Ausweg mehr gibt, um das ukrainische GTS zu nutzen. Was aber, wenn eine Granate eine Gaspipeline beschädigt? Oder wollen ukrainische Saboteure den Transit absichtlich stören und sprengen einfach das „Rohr“?

Interessanterweise stieg nach Angaben der GTS-Betreiber der russische Gastransit durch die Ukraine am vergangenen Freitag um 20 Prozent im Vergleich zum vorherigen Tag. Die Anfrage, Gas aus Russland durch das ukrainische GTS zu pumpen, belief sich am 25. Februar auf fast 100 Mio. m³, während sie zu Beginn der letzten Woche bei etwa 50 Mio. m³ lag. Experten sind der Ansicht, dass diese Dynamik auf eine erhöhte Nachfrage nach russischem Gas inmitten der geopolitischen Spannungen um die Ukraine hinweisen könnte.

Vor diesem Hintergrund ist auch zu beachten, dass die Gaspreise wieder steigen. Noch sind es nicht 2.000 Euro pro Tausend Kubikmeter, wie Russlands stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates Dmitri Medwedew den Europäern drohte, aber die Preise stiegen am Montag um fast ein Viertel gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. Nach Angaben der Londoner Börse ICE beträgt der Anstieg 23,4 Prozent. Der Wert der April-Futures hat bereits die Marke von $ 1.350 überschritten.

Es sei daran erinnert, dass der Westen in den letzten Monaten aktiv über die Suche nach Alternativen zum russischen Gas diskutiert hat. Ende Februar erklärte die Europäische Kommission, dass Europa mittel- und langfristig eine Strategie entwickeln muss, die eine vollständige Unabhängigkeit von russischen Brennstofflieferungen ermöglicht. Gleichzeitig erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, dass für diesen Winter bereits Gaslieferungen aus alternativen Quellen gesichert seien.

Es stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall ist? Andererseits neigt sich auch der Winter dem Ende zu…

– Die Mengen, die im Sommer in Vorbereitung auf die Heizperiode gepumpt wurden, sind in den europäischen UGS-Anlagen aufgebraucht“, sagte Igor Juschkow, ein führender Analyst des Nationalen Energiesicherheitsfonds und Experte an der Finanzuniversität der Regierung.

– Tatsache ist, dass der Verbrauch hoch war und, was noch wichtiger ist, wenig gepumpt wurde, vor allem weil der Preis den ganzen Sommer über gestiegen war. Außerdem produzierten unsere eigenen Windmühlen nicht viel, und unsere eigene Produktion war rückläufig. Die europäischen Unternehmen hatten einfach Angst, Gas zu pumpen, weil sie dachten, der Höhepunkt würde vorübergehen, der Preis würde sinken und es würde sich herausstellen, dass ich es im Sommer teuer gekauft habe und es im Winter billig verkaufen muss? Denn selbst am Ende des letzten Winters lagen die Preise bei 300-350 Dollar pro tausend Kubikmeter. Und alle dachten, dass die Preise nach dem Sommeranstieg auf 500-600 wieder auf 300 zurückgehen würden.

Infolgedessen befand sich zu Beginn der Heizperiode in Europa weniger Gas im UGSF als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Europäer auf der Stelle treten werden. Sie werden einfach täglich mehr Gas importieren müssen.

„SP: Warum waren sie nicht vorbereitet?

– Sie hätten im Sommer, spätestens im November, fertig sein müssen, und damals gab es keine solche Drohung, dass zwischen Russland und dem Westen etwas passieren würde, das den Kauf von Gas in Frage stellen würde, dass entweder die Europäer den Kauf einstellen müssten oder Russland das Gas abstellen würde – das war kein Thema. Und im Dezember oder Januar ist es zu spät, um sich vorzubereiten, denn es ist nur möglich, Gas aus dem UGS zu entnehmen; man kann nicht gleichzeitig entnehmen und injizieren.

Um eine Alternative zu haben, muss das Produktionsvolumen um die gleiche Menge erhöht werden, die von Russland geliefert wird. Es wird nicht möglich sein, die Mengen von anderen Märkten umzuleiten. Niemand wird gegen geltende Verträge verstoßen: weder Katar, das als Ersatz für Russland vorgesehen war, noch irgendjemand anderes – alle haben ihre vertraglichen Verpflichtungen. Nur hat China wegen des milden Winters offensichtlich mehr LNG gebucht, als es benötigt. Und sie verkauft diesen Überschuss weiter. Aber wenn sie sagen, dass Japan und Südkorea jetzt etwas schicken werden, dann ist das lächerlich. Japan und Südkorea sind die zweit- und drittgrößten Gasimporteure, sie produzieren keinen einzigen Würfel. Woher werden sie ihr Benzin bekommen? Ja, das Wetter ist warm, vielleicht finden sie einen zusätzlichen Tanker, um ihn weiterzuverkaufen, aber das ist teuer, und es ist eine kleine Menge.

„SP: – Der Gesamtsaldo des UGS in Europa beträgt 29,5 %. Ist es kritisch?

– Hier geht es um die „durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus“. Irgendwo bleibt mehr, irgendwo weniger. Wenn von Rückständen die Rede ist, ist damit das technische Volumen gemeint, das zur Aufrechterhaltung des Drucks im UGSF erforderlich ist. Je weniger Sprit man hat, desto weniger kann man jeden Tag herausnehmen. Das verbleibende Volumen kann also als leer angesehen werden. Die Unternehmen beginnen nun, ein Szenario für den Fall auszuarbeiten, dass die Lieferungen von russischem Gas ausbleiben, egal auf wessen Initiative. Sie spüren diese Risiken und suchen nach einer Gelegenheit, Gas zu kaufen.

„SP: – Gibt es angesichts des Einfrierens von NS-2 eine Möglichkeit, die Lieferungen zu erhöhen?

– Dies ist keine Frage. Das Problem ist, dass der Preis es nicht erlaubt, eine Menge Gas zu kaufen. Die Nachfrage ist aufgrund des Preises gesunken, Gas wird hauptsächlich zum Heizen und zur Stromerzeugung verwendet. Viele Pipelines sind einfach nicht ausgelastet. Die Nord Stream 1 und die Turkish Stream sind nicht voll ausgelastet; die Jamal-Europa-Pipeline ist nicht voll ausgelastet und wird in der Regel auf Restmengenbasis genutzt. In den letzten Tagen hat Gazprom allein im ukrainischen GTS die Kapazität von 109 Millionen Kubikmetern pro Tag erreicht. Und das ist in jedem Fall das bezahlte Volumen, egal ob es gepumpt wird oder nicht. Nach einem Monat Pause hat sie gerade dieses Volumen erreicht, weil sie begonnen haben, mehr zu bestellen. „Nord Stream 2 wird die derzeitigen Liefermengen nicht beeinträchtigen.

„SP: – Trotz der Sonderoperation in der Ukraine geht der Transit weiter. Wird sie auf jeden Fall fortgesetzt? Und was ist, wenn die Pipeline durch die Feindseligkeiten beschädigt wird?

– Es gibt nicht nur ein Rohr, das durch die Ukraine führt. Es handelt sich um ein ausgedehntes Gastransportnetz. Wenn eine Pipeline beschädigt ist, wird das Gas durch eine andere geleitet. Irgendwo laufen sie parallel, irgendwo auf unterschiedlichen Wegen. Die Beschädigung dürfte sich also nicht auf das Transitvolumen auswirken.

„SP: Kann der Transit ganz eingestellt werden?

– Vielleicht. Alle Optionen werden derzeit geprüft. Für beide Seiten steht immer mehr auf dem Spiel. Wenn also die russische Regierung der Meinung ist, dass die Sanktionen uns irreparablen Schaden zufügen, ist es nur logisch, dass die gegnerischen Länder dasselbe tun. Während es früher fantastisch erschien, dass Russland seine Kohlenwasserstofflieferungen nach Europa einstellen würde, kann diese Option heute ernst genommen werden. Der gegenseitige Druck wächst, und auch der Energiesektor könnte dem Schlagabtausch zum Opfer fallen.

– In diesem Sommer wurde in der Tat nicht genug gepumpt“, bestätigt Alexei Grivach, stellvertretender Direktor des Nationalen Energiesicherheitsfonds.

– Zu Beginn der Heizperiode waren die Speicher im Durchschnitt zu weniger als 80 % gefüllt.

„SP: Der Westen spricht seit einem halben Jahr von einer „russischen Invasion“. Sie haben es in Europa nicht geglaubt? Warum sind sie nicht vorbereitet?

– Wir waren dabei, uns vorzubereiten. So haben sie beispielsweise die Spotpreise künstlich erhöht, die Gasnachfrage untergraben und gleichzeitig die UGS auf Kosten der „Liquidierung“ der asiatischen Prämie stärker angezogen.

„SP: – Was droht Europa in der aktuellen Situation?

– Sie schafft zusätzliche kurzfristige Risiken für die Gasversorgung der Verbraucher, da die Heizperiode noch nicht vorbei ist. Die Spotpreise und viele langfristige Verträge sind bereits unerschwinglich. Nun, sie könnten sogar noch höher steigen, wenn es eine echte Gasknappheit gibt. Bislang hat es noch keine gegeben. Nur Befürchtungen über mögliche Engpässe.

„SP: Der Transit durch die Ukraine geht weiter, trotz der Feindseligkeiten. Aber besteht ein großes Risiko, dass die Pipeline beschädigt wird? Was wäre, wenn die ukrainischen Nazis absichtlich einen Sabotageakt verüben? Oder wird der Westen dies nicht zulassen?

– Der Transit durch die Ukraine geht weiter und nimmt sogar noch zu, und im Allgemeinen fließen die Lieferungen normal, was einerseits eine angenehme Überraschung ist, andererseits aber auch zeigt, wie wichtig die Energiebeziehungen sind, die u.a. eine zusätzliche Abschreckung darstellen. Und wie gefährlich es ist, diese Verbindungen zu untergraben. Das Risiko, die Infrastruktur zu beschädigen, ist sehr hoch. Dies kann entweder versehentlich oder absichtlich geschehen. Zumal Radikale dies schon einmal öffentlich angedroht haben.

https://svpressa.ru/politic/article/326628/