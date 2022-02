Das Volk der Ukraine darf nicht zum Opfer des Weltkapitals und Clans von Oligarchen werden -Erklärung des Präsidiums der KP Russlands (CPRF)

von Gennady Sjuganov – https://cooptv.wordpress.com

Die Militarisierung Osteuropas nach der Auflösung des Warschauer Vertrages ist eine Tatsache. Washingtons aggressive Pläne wurden im Prozess der Zerstörung Jugoslawiens demonstriert. Die Pläne der USA und ihrer Nato-Satelliten, die Ukraine zu versklaven, dürfen nicht verwirklicht werden. Diese aggressiven Pläne schaffen kritische Bedrohungen für die Sicherheit Russlands. Gleichzeitig widersprechen sie eklatant den Interessen des ukrainischen Volkes.

Die USA versuchen, ihre Wettbewerbsvorteile in der globalen Welt um jeden Preis auszubauen. Dass Sanktionen gegen Russland, die Torpedierung von Nord Stream-2 und die Kriegsgefahr in Europa schwere wirtschaftliche Verluste für die Länder der Eurozone bedeuten, lässt sie nicht abschrecken. Für die Völker der Welt ist es besonders wichtig, sich des Abenteuercharakters der Politik Washingtons bewusst zu werden und sich an die Erfahrungen breiter Antikriegsbewegungen zu erinnern. Die Entfaltung einer solchen Bewegung würde die Solidarität mit den friedliebenden Völkern Russlands und der Ukraine gewährleisten und ihr Recht auf unabhängige Entwicklung schützen.

Die CPRF geht von der Notwendigkeit aus, die Ergebnisse langjähriger Bemühungen um eine Banderisierung der Ukraine zu demontieren. Die wirkliche Politik auf seinem Territorium wird in vielerlei Hinsicht von tollwütigen Nationalisten diktiert. Sie terrorisieren das ukrainische Volk und zwingen den Behörden einen aggressiven politischen Kurs auf. Indem er diesem Druck nachgab, verriet Selenskyj die Interessen seiner Mitbürger, die ihn zum Präsidenten des Friedens im Donbass und der gutnachbarlichen Beziehungen zu Russland gewählt hatten.

In der Situation, in der die Russische Föderation zur Verteidigung der Bevölkerung des Donbass Stellung bezogen hat, ist es notwendig, den Flüchtlingen und der Zivilbevölkerung der DVR und LVR jede erdenkliche Hilfe zu leisten. Wir fordern unsere Gesellschaft auf, ihnen alle notwendige Hilfe und Unterstützung zu leisten.

Kiewer Provokateure zum Frieden zu zwingen und die Aggressivität der NATO einzudämmen, ist zum Gebot der Zeit geworden. Nur die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine kann dauerhafte Sicherheit für die Völker Russlands, der Ukraine und ganz Europas gewährleisten. Wir halten es für wichtig, die Methoden der Volksdiplomatie und der humanitären Zusammenarbeit umfassend zu nutzen, um den Frieden zu schützen und das Wiederaufleben des Faschismus zu verhindern.

Die strategische Position der CPRF ist wohlbekannt: Die wichtigste Garantie für Frieden, kreative Bemühungen und Entwicklung ist die Bewegung auf dem Weg des sozialen Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit, dem Weg des Sozialismus.

Vorsitzender des CC CPRF

Gennady Sjuganov

