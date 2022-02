Der Abbau des Kapitalismus ist der beste Weg, Kriege zu beenden

von Sergej Udalzow – https://svpressa.ru

Bild: Alexander Ryumin/TASS

Übersetzung LZ

Sergej Udalzow: Wir warten darauf, dass sich die Bewohner der DNR und der LNR in die Reihen der linken patriotischen Bewegung Russlands einreihen!

Die jüngsten dramatischen Ereignisse im Donbass und in der Ukraine haben, wie schon 2014, zu heftigen Diskussionen in der Gesellschaft geführt, insbesondere bei Vertretern der linksgerichteten patriotischen Opposition. Man kann direkt gegensätzliche Ansichten hören. Einige loben Putin und rufen dazu auf, „Kiew zu bombardieren“. Andere hingegen vereinen sich in Ekstase mit den pro-westlichen Liberalen und rufen „Nein zum Krieg! In Wirklichkeit ist die Situation jedoch viel komplexer und vielschichtiger, so dass Schwarzweißmalerei hier nicht weiterhilft.

Erstens: Sicherlich muss zunächst festgestellt werden, dass der blutige Konflikt in der Ukraine ein Produkt des globalen Systems des Kapitalismus ist. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begann der kapitalistische Westen, entgegen den Illusionen unserer fehlgeleiteten Führer, anstelle von Liebe und Freundschaft, das „neue demokratische Russland“ und andere ehemalige Sowjetrepubliken, die noch über das industrielle und wissenschaftliche Erbe der Sowjetunion verfügten, gezielt zu vernichten. Die Führer des globalen Kapitals brauchen keine starken Konkurrenten, auch keine ideologisch nahestehenden, sie brauchen Vasallen und Rohstoffspender. Genau das ist die Rolle Russlands und der Ukraine in der postsowjetischen globalen Realität. Wir erinnern uns an den Zusammenbruch und die Degradierung unseres Landes in den 90er Jahren. Die Ukraine wurde noch mehr geschwächt. Als unsere Behörden unter Putin beschlossen, die Position des russischen Kapitals zu stärken, stießen sie auf den erbitterten Widerstand des Westens. Um die zunehmenden Ambitionen Russlands zu neutralisieren, wurde die Ukraine 2013 gezielt in Brand gesetzt, die daraufhin begann, in einen großen Krieg mit uns hineingetrieben zu werden. Dies ist eine klassische Lösung für verschiedene kapitalistische Krisen. Kapitalismus und Krieg sind also ein Synonym. Während es heute aufgrund des großen Atomwaffenarsenals in der Welt gefährlich ist, einen „heißen“ Weltkrieg zu beginnen, finden in verschiedenen Teilen der Welt ununterbrochen hybride und lokale Kriege statt.

Zweitens: Die Verantwortung für die derzeitigen katastrophalen Entwicklungen in der Ukraine liegt bei den kapitalistischen „Eliten“ auf allen Seiten des Konflikts. Die amerikanischen, europäischen, ukrainischen und russischen Eliten. Seit vielen Jahren arbeiten die amerikanischen und europäischen Behörden bewusst daran, die antirussische Stimmung in der Ukraine zu schüren. Die ukrainische „Elite“ hat auf zynische Weise einen aggressiven Nationalismus im Lande kultiviert und nutzt diese primitive Methode, um sich bei Wahlen Stimmen zu sichern. Und die russische Regierung ist schuld daran, dass es ihr in den 30 Jahren seit dem Zusammenbruch der UdSSR nicht gelungen ist, aus ihrem neoliberalen Trott auszubrechen und ein attraktives Image für ihre Nachbarn zu schaffen.

Auch die Arbeit der russischen Diplomatie in der Ukraine ist nicht ohne Kritik geblieben. Wenn Tschernomyrdin und Surabow Botschafter in diesem für Russland strategisch wichtigen Land waren, ist es nicht verwunderlich, dass ihre „Arbeit“ fehlgeschlagen ist. Infolgedessen wurde unser brüderliches ukrainisches Volk, insbesondere die Bewohner der Südostukraine, zur Geisel der Verbrechen und Fehler der kapitalistischen „Internationalen“.

Drittens: Die links-patriotischen Kräfte in Russland kritisieren die räuberische und unsoziale Politik des Kremls und seiner oligarchischen Entourage. Gleichzeitig sind wir angewidert von der derzeitigen Regierung in Kiew, die seit 2014 regelrechte Nazis „beflügelt“, rote Fahnen verbietet und das Blut ihrer Bürger vergießt. Gleichzeitig gilt unsere aufrichtige Unterstützung in dem Konflikt in der Ukraine den heldenhaften Bewohnern von Donbass und Luhansk, die seit acht Jahren einen mutigen nationalen Befreiungskampf führen. Sie kämpfen für das Recht, ihre Muttersprache zu sprechen und mit Russland freundschaftlich verbunden zu sein. Ja, leider findet dieser Kampf aus objektiven Gründen derzeit nicht unter roten Fahnen statt, aber wir können uns deshalb nicht von unseren Brüdern im DNR und LNR abwenden.

Viertens: Die Bevölkerung der Oblaste Donezk und Luhansk stimmte bereits 2014 in einem Referendum für den Anschluss an Russland. Für uns, die russischen Linken und Patrioten, steht der Wille des Volkes über allem anderen. Deshalb haben wir in all den Jahren immer wieder gefordert, dass unsere Behörden die Volksrepubliken anerkennen und sie in Russland eingliedern. Jetzt, da die russischen Behörden mit großer Verspätung beschlossen haben, den Willen der Bewohner der DNR und der LNR umzusetzen, haben wir kein Recht, unseren Standpunkt zu ändern, nur weil diese Maßnahmen das Ansehen des Kreml-Regimes erhöhen. Ja, das werden sie. Aber das Leben der heldenhaften Verteidiger des Donbass ist in dieser Situation viel wichtiger als jedes politische Kalkül. Der Wille der Menschen im DNR und LNR soll endlich erfüllt werden. Und wir werden den Kampf gegen die bürgerliche Regierung im Kreml mit verdoppelter Energie fortsetzen. Das eine widerspricht dem anderen nicht. Das ist reine Dialektik.

Fünftens: Aus den oben genannten Gründen haben die links-patriotischen Kräfte die Anerkennung der DNR und der LNR durch Russland initiiert und unterstützt. Aus diesem Grund und nicht aus Liebe zu den Kreml-Behörden unterstützen wir uneingeschränkt die militärische Unterstützung Russlands für die Befreiung des Donbass und von Luhansk von den Nazi-Besatzern. Und hier sind die abstrakten „Anti-Kriegs“-Parolen, die in Russland von pro-westlichen Liberalen und ihren Verbündeten skandiert werden, absolut inakzeptabel. Nach dieser Logik hätten die Sowjetbürger 1941 sofort vor Hitler kapitulieren müssen, um einen Krieg zu vermeiden. Unsinn und nochmals Unsinn!

Sechstens: Wir sollten gesondert auf die Aktionen des russischen Militärs auf ukrainischem Gebiet außerhalb der Grenzen der Volksrepubliken Donezk und Luhansk eingehen. Wir verstehen, dass dies taktisch mit der Notwendigkeit zusammenhängt, die Konzentration aller ukrainischen Streitkräfte an den Grenzen der Volksrepubliken und den massenhaften Tod der Einwohner von Donezk und Luhansk zu verhindern. Gleichzeitig erklären wir, dass wir uns kategorisch dagegen wehren werden, sollte der Kreml versuchen, die taktische und kurzfristige Präsenz russischer Truppen in eine groß angelegte Besetzung ukrainischen Territoriums umzuwandeln (was unweigerlich zu den katastrophalsten Folgen führen wird). Die russischen Truppen sollten aus der Ukraine abgezogen werden, sobald die Operation zur Befreiung des Gebiets der DNR und der LNR abgeschlossen ist. Von nun an muss das ukrainische Volk selbst über sein Schicksal entscheiden. Gleichzeitig rufen wir alle Ukrainer auf, sich bereits jetzt aktiv für die Entnazifizierung ihres Landes einzusetzen, damit die russischen Truppen so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren können. Wir fordern auch die russischen Kommandeure und Soldaten auf, alles zu tun, um den Tod von friedlichen Ukrainern zu vermeiden.

Siebtens: Jetzt, wo die westlichen Sanktionen gegen Russland und seine Führung erheblich verschärft werden, braucht der Kreml die größtmögliche Unterstützung der Bevölkerung. Eine wirkliche Unterstützung kann jedoch nur durch eine radikale Änderung des sozioökonomischen Kurses der Entwicklung des Landes im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung erreicht werden. In einer solchen Situation sind die linken patriotischen Kräfte Russlands einfach gezwungen, sich nicht in einem pseudopatriotischen Rausch mit dem Kreml zu vereinen, sondern von den Behörden eine vollständige „Linkswende“ zu fordern, insbesondere: Verstaatlichung des Brennstoff- und Rohstoffkomplexes und einer Reihe anderer strategischer Unternehmen (damit die Einnahmen aus ihren Aktivitäten in die Entwicklung des Landes und nicht in die Taschen der Kapitalisten fließen); Einführung einer progressiven Steuer auf die Supereinkommen der Oligarchen (mit einer Obergrenze von 50 %) und Befreiung der Bürger mit einem Einkommen unter 360. 000 Rubel pro Jahr zu senken, das Renteneintrittsalter auf 55/60 Jahre zu senken, die Zahlungen der Bürger für Wohnung und Versorgungsleistungen auf 5 % des Familieneinkommens zu begrenzen und die Lebenshaltungskosten und den Mindestlohn auf 30.000 Rubel zu erhöhen. Und es gibt noch viel mehr zu tun, bewaffnet mit unserem Programm der sozialistischen Transformation und unter Einbeziehung von Vertretern der linken patriotischen Opposition in die Führung des Landes. Und natürlich, um die Verfolgung von Anhängern des Sozialismus zu beenden.

Achtens: Und das Wichtigste. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass nach der Befreiung der DNR und der LNR deren Bewohner ein Leben in einer engen Union oder sogar als Teil des kapitalistischen Russlands erwartet. Mit all unseren Mühen und Problemen. Deshalb ist es wichtiger denn je, unsere vereinte antikapitalistische Front zu stärken und zu erweitern. Nur durch die Zerschlagung des hässlichen kapitalistischen Systems werden wir in der Lage sein, die Kriege zu beenden und brüderliche Beziehungen zwischen den Völkern Russlands, der Ukraine und der ganzen Welt herzustellen. Das beste Mittel gegen den Krieg ist also der Sozialismus!

https://svpressa.ru/blogs/article/326426/