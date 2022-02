Vom Schwarzen Meer bis zum östlichen Mittelmeer – reizt nicht den russischen Bären

von Pepe Escobar – http://www.theblogcat.de

Das kommt davon, wenn ein Haufen zerlumpter Hyänen, Schakale und winziger Nager den Bären reizt: In atemberaubender Geschwindigkeit wird eine neue geopolitische Ordnung geboren.

Von einer dramatischen Sitzung des russischen Sicherheitsrats über eine von Präsident Putin erteilte Geschichtsstunde und die anschließende Geburt der Zwillingsbabys – der Volksrepubliken Donezk und Luhansk – bis hin zu ihrem Appell an Präsident Putin, militärisch zu intervenieren, um die von der NATO unterstützten ukrainischen Bomben- und Granatentruppen aus dem Donbass zu vertreiben, war es ein nahtloser Prozess.

Der (nukleare) Strohhalm, der dem Bären (fast) das Genick brach – und ihn zum Aufspringen zwang – war der Komiker Selensky, der von der von Russophobie getränkten Münchner Sicherheitskonferenz zurückkehrte, wo er wie ein Messias gefeiert wurde, und sagte, dass das Budapester Memorandum von 1994 überarbeitet und die Ukraine nuklear aufgerüstet werden sollte.

Das wäre das Äquivalent zu einem nuklearen Mexiko südlich des Hegemons.

Putin stellte die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, R2P) sofort auf den Kopf: Ein amerikanisches Konzept, das erfunden wurde, um Kriege in Nahost und Nordafrika zu führen (erinnern Sie sich an Libyen?), wurde umfunktioniert, um einen Völkermord in Zeitlupe im Donbass zu verhindern.

Zuerst kam die Anerkennung der Zwillingsbabys – Putins wichtigste außenpolitische Entscheidung seit seinem Eingreifen in Syrien im Jahr 2015. Das war die Präambel für den nächsten Wendepunkt: eine „spezielle Militäroperation (…), die auf die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine abzielt“, wie Putin sie definierte.

Bis zur letzten Minute versuchte der Kreml, sich auf die Diplomatie zu verlassen, indem er Kiew die notwendigen Imperative erklärte, um den Heavy-Metal-Donner zu verhindern: Anerkennung der Krim als russische Insel; Aufgabe aller Pläne, der NATO beizutreten; direkte Verhandlungen mit den Baby Twins – seit 2015 ein Gräuel für die Amerikaner; schließlich Entmilitarisierung und Erklärung der Ukraine als neutral.

Kiews Handlanger würden das Paket vorhersehbarerweise niemals akzeptieren – ebenso wenig wie das Hauptpaket, auf das es wirklich ankommt: die russische Forderung nach „unteilbarer Sicherheit“.

Die Folgen waren also unvermeidlich. Im Handumdrehen waren alle ukrainischen Streitkräfte zwischen der so genannten Kontaktlinie und den ursprünglichen Grenzen der Oblaste Donezk und Luhansk als Besatzer von Gebieten zweier russischer Verbündeter eingekesselt, die zu schützen Moskau gerade geschworen hatte.

Also hieß es: Raus… oder sonst. Das „Sonst“ kam wie ein Donnerschlag: Der Kreml und das russische Verteidigungsministerium blufften nicht. Pünktlich zum Ende von Putins Rede, in der er die Operation ankündigte, köpften die Russen in nur einer Stunde mit Präzisionsraketen alles, was in Bezug auf das ukrainische Militär von Bedeutung war: Luftwaffe, Marine, Flugplätze, Brücken, Kommando- und Kontrollzentren, die gesamte türkische Bayraktar-Drohnenflotte.

Und es war nicht nur die rohe russische Macht. Es war die Artillerie eines der Zwillingsbabys, der DVR, die das Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte im Donbass traf, in dem eigentlich das gesamte ukrainische Militärkommando untergebracht war. Das bedeutet, dass der ukrainische Generalstab sofort die Kontrolle über alle seine Truppen verlor.

Das war Shock and Awe gegen den Irak, vor 19 Jahren, in umgekehrter Form: nicht zur Eroberung, nicht als Auftakt für eine Invasion und Besetzung. Die politisch-militärische Führung in Kiew hatte nicht einmal Zeit, den Krieg zu erklären. Sie war wie erstarrt. Demoralisierte Truppen begannen zu desertieren. Totale Niederlage – in einer Stunde.

Die Wasserversorgung der Krim wurde sofort wiederhergestellt. Für die Deserteure wurden humanitäre Korridore eingerichtet. Zu den „Überbleibseln“ gehören jetzt vor allem überlebende Nazis des Asow-Bataillons, Söldner, die von den üblichen Verdächtigen von Blackwater/Academi ausgebildet wurden, und ein Haufen salafistischer Dschihadisten.

Vorhersehbarerweise sind die westlichen Medien bereits völlig durchgedreht und haben den Vorfall als die lang erwartete russische „Invasion“ gebrandmarkt. Zur Erinnerung: Wenn Israel routinemäßig Syrien bombardiert und wenn das saudische „House of One“ routinemäßig jemenitische Zivilisten bombardiert, gibt es in den Medien der NATO-Staaten nie einen Mucks.

So wie es aussieht, zeichnet die Realpolitik ein mögliches Endspiel vor (siehe Donezk-Chef Denis Puschilin: „Die Sonderoperation im Donbass wird bald zu Ende sein und alle Städte werden befreit sein“).

Wir könnten bald Zeuge der Geburt eines unabhängigen Noworossija werden – östlich des Dnjepr, südlich entlang des Asowschen Meers/Schwarzmeers, so wie es war, als es 1922 von Lenin an die Ukraine angeschlossen wurde. Jetzt waäre es jedoch vollständig an Russland angegliedert und bildet eine Landbrücke nach Transnistrien.

Die Ukraine würde natürlich jeden Zugang zum Schwarzen Meer verlieren. Die Geschichte liebt es, Streiche zu spielen: Was 1922 ein „Geschenk“ an die Ukraine war, kann hundert Jahre später zu einem Abschiedsgeschenk werden.

Die Zeit der schöpferischen Zerstörung ist gekommen.

Es wird faszinierend sein zu beobachten, was Prof. Sergej Karaganow meisterhaft und detailliert als die neue Putin-Doktrin der konstruktiven Zerstörung beschrieben hat, und wie sie sich mit Westasien, dem östlichen Mittelmeerraum und dem weiteren Weg des Globalen Südens verknüpfen wird.

Präsident Erdogan, der feierliche NATO-Sultan, brandmarkte die Anerkennung der Baby-Zwillinge als „inakzeptabel“. Kein Wunder: Das hat alle seine ausgeklügelten Pläne zunichte gemacht, bei Putins bevorstehendem Besuch in Ankara als privilegierter Vermittler zwischen Moskau und Kiew aufzutreten. Der Kreml – und auch das Außenministerium – verschwenden keine Zeit damit, mit NATO-Schergen zu reden.

Lawrow seinerseits hatte kürzlich ein sehr produktives Gespräch mit dem syrischen Außenminister Faysal Mekdad. Am vergangenen Wochenende veranstaltete Russland eine spektakuläre Vorführung strategischer Raketen, auch Hyperschallraketen, mit Khinzal, Zircon, Kalibr, Yars ICBMs, Iskander und Sineva – eine Ironie der Geschichte, die mit dem Russophobie-Fest in München zusammenfiel. Parallel dazu führten Schiffe der Pazifik-, Nord- und Schwarzmeerflotte der russischen Marine eine Reihe von U-Boot-Suchübungen im Mittelmeer durch.

Die Putin-Doktrin bevorzugt das Asymmetrische – und das gilt für das nahe Ausland und darüber hinaus. Putins Körpersprache bei seinen letzten beiden entscheidenden Interventionen verdeutlicht nahezu maximale Verzweiflung. So wie die Erkenntnis, dass die einzige Sprache, die diese neokonservativen und „humanitären“ imperialistischen Psychopathen in Washington verstehen, der Heavy Metal Donner ist (sie sind definitiv taub, stumm und blind für Geschichte, Geographie und Diplomatie. Ganz zu schweigen davon, dass sie ihre Niederlage in Syrien nie akzeptiert haben).

Wir können also immer damit rechnen, dass das russische Militär zum Beispiel eine Flugverbotszone in Syrien verhängt, um eine Reihe von Besuchen von Herrn Khinzal nicht nur bei dem von den Türken geschützten zwielichtigen Dschihadisten-Schirm in Idlib, sondern auch bei den von den Amerikanern geschützten Dschihadisten in der Basis Al-Tanf nahe der syrisch-jordanischen Grenze durchzuführen. Schließlich sind diese Exemplare allesamt Stellvertreter der NATO.

Die Regierung der Vereinigten Staaten bellt ununterbrochen von „territorialer Souveränität“. Der Kreml sollte also das Weiße Haus um einen Fahrplan für den Rückzug aus Syrien bitten: Schließlich halten die Amerikaner illegal einen Teil des syrischen Territoriums besetzt und fügen der syrischen Wirtschaft durch den Diebstahl ihres Öls zusätzliches Unheil zu.

Der verblödete NATO-Chef Stoltenberg hat angekündigt, dass die Allianz ihre „Verteidigungspläne“ entstaubt: Dazu gehört wohl kaum mehr, als sich hinter ihren teuren Brüsseler Schreibtischen zu verstecken. Im Schwarzen Meer sind sie ebenso bedeutungslos wie im östlichen Mittelmeer – denn das Imperium bleibt in Syrien ziemlich verwundbar.

Auf dem Stützpunkt Hmeimim befinden sich derzeit vier russische TU-22M3-Bomber, die jeweils drei S-32-Schiffsabwehrraketen tragen können, die mit Überschallgeschwindigkeit Mach 4,3 fliegen und eine Reichweite von 1.000 km haben. Kein Aegis-System ist in der Lage, sie zu bewältigen.

Außerdem hat Russland in Syrien einige Mig-31K in Latakia stationiert, die mit Hyperschall-Khinzals ausgerüstet sind – mehr als genug, um jede Art von US-Überwasserschiffsgruppe, einschließlich Flugzeugträgern, im östlichen Mittelmeer zu versenken. Die USA verfügen über keinerlei Luftabwehrmechanismen, die auch nur eine minimale Chance hätten, sie abzufangen.

Die Regeln haben sich also geändert. Drastisch. Der Hegemon ist nackt. Der neue Deal beginnt damit, dass das Gefüge nach dem Kalten Krieg in Osteuropa völlig auf den Kopf gestellt wird. Das östliche Mittelmeer wird das nächste sein. Der Bär ist zurück, Baby. Hört ihn brüllen.

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/reizt-nicht-den-russischen-baeren-24-02-2022/