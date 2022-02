Der Westen ist bereit, mit Russland bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen

von Swetlana Gomzikowa – Kommentare von Michail Tymoschenko Juri Knutow – https://svpressa.ru

Übersetzung LZ

Warum die USA und die Nato Kiew neue Waffenlieferungen versprechen

Die westlichen Partner Kiews, die Russland heuchlerisch „aggressives“ Vorgehen vorwerfen, haben eindeutig die Absicht, die Ukrainer bis zum letzten Blutstropfen kämpfen zu lassen – ob sie es wollen oder nicht. Wie sonst wäre es zu erklären, dass die USA und die NATO-Länder weiterhin Waffen in die Ukraine pumpen ?

Kürzlich beklagte Zelensky, dass das Bündnis die Ukraine im Stich gelassen und ohne Hilfe zurückgelassen habe. Aber in Wirklichkeit hat er gelogen. Ja, weder die Amerikaner noch die Europäer werden wegen der Ukraine in einen Krieg mit Russland ziehen. Gleichzeitig weigern sie sich nicht, Russland mit „Eisen“ zu versorgen, das in der Lage ist, zu töten.

Die derzeitige Sonderoperation der russischen Streitkräfte ist weitgehend darauf zurückzuführen, dass der Westen das nazistische Kiewer Regime all die Jahre aktiv aufgerüstet und die Ukraine zu einer echten Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes gemacht hat.

In seiner Ansprache vom 21. Februar erinnerte der russische Präsident Wladimir Putin daran, dass allein die Vereinigten Staaten im Jahr 2014 Milliarden von Dollar für Waffen, Ausrüstung und Spezialausbildung bereitgestellt haben. Und in den letzten Monaten seien westliche Waffen „einfach ununterbrochen und trotzig in die Ukraine geflossen“, sagte er.

Dies wurde übrigens letzte Woche vom Leiter des Verteidigungsministeriums, Reznikov, öffentlich geprangert. Er sagte, dass Kiew über zweitausend Tonnen Waffen und militärische Ausrüstung von ausländischen Partnern erhalten habe.

Und selbst jetzt, wo das Regime in Kiew nach Ansicht derselben US-Experten nur noch Stunden vom Untergang entfernt ist, geben westliche Beamte weiterhin Erklärungen über die bevorstehende Lieferung neuer Waffen an die Ukraine ab.

So kündigte die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Vortag an, dass „defensive Zerstörungsmittel im Wert von 600 Millionen Dollar in die Ukraine kommen“. Schon die Formulierung „defensive Zerstörungsmittel“ ist verwirrend. Pelosi nannte es jedoch „humanitäre Hilfe“ für die Ukrainer, damit „sie kämpfen können“.

Zuvor hatte US-Präsident Biden dem ukrainischen Außenminister Kuleba Hoffnung gemacht, dass er Kiew nicht ohne militärische Unterstützung verlassen würde. Er erinnerte daran, dass die USA im vergangenen Jahr Waffen im Wert von 650 Millionen Dollar an sein Land geliefert hatten, darunter das Panzerabwehrsystem Javelin.

Der französische Staatschef Macron kündigte außerdem an, dem Regime in Kiew militärische Ausrüstung zu liefern. Offensichtlich beschloss er aufs Ganze zu gehen, nachdem er als „Friedensstifter“ und „Garant“ versagt hatte.

Die NATO-Staaten haben sich zusammengetan – man könnte sagen, sie alle wollen der banderanischen Regierung nützlich sein. Munition und Waffen werden nicht nur aus den USA, sondern auch aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, der Tschechischen Republik, den baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien, Polen und der Türkei in die Ukraine geliefert. Deutschland hält sich vorerst zurück.

Aber im Großen und Ganzen ist der ukrainische Minister Reznikov zufrieden mit den „Geschenken“.

„Wir verwenden aktiv Proben moderner Waffen, die wir von unseren Partnern erhalten haben, und morgen werden es mehr sein“, schrieb er auf Facebook.

Aber wer wird mit diesen Waffen kämpfen? Und wie sollen die „Geber“ sie an die Ukraine liefern können, wenn nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 11 Militärflugplätze der AFU am ersten Tag der Entmilitarisierungsoperation außer Betrieb gesetzt wurden?

„Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Experten, bei denen es sich zumeist um pensionierte Militäroffiziere (sowohl der Amerikaner als auch der Briten und Deutschen) handelt, und den Politikern“, kommentiert Michail Timoschenko, Oberst im Ruhestand und Moderator der Sendung Military Review, die Situation. – Die Aufgabe der Politiker besteht darin, mit der Zunge zu schnalzen und die Forderungen der Wähler zu erfüllen, nicht aber die tatsächliche Situation zu beurteilen.

Wenn Sie also Mr. Biden fragen, wie ein Flugplatz aussieht, bin ich überzeugt, dass er nicht antworten wird. Ähnlich verhält es sich mit Macron und Johnson. Sie haben keine Ahnung. Vor allem, wenn der Flugplatz in einem Kriegsgebiet liegt.

Das sind Menschen, die nicht in der Armee gedient haben, die noch keine volle Mahlzeit zu sich genommen haben und die nicht im Krieg gekämpft haben.

Das ist der Hauptunterschied zwischen den westlichen Politikern von heute und ihren Vorgängern, die einen Krieg geführt haben. Ich z.B. lebte in der Zeit von Kennedy, Eisenhower und de Gaulle. Sie waren grundlegend verschieden.

Aber die Menschen von heute wissen nicht einmal, dass ein echter Krieg viel beängstigender ist als die Hollywood-Filme, die sie vielleicht in ihrem Leben gesehen haben.

SP: Spielen diese neuen Lieferungen für unsere spezielle Operation zur Entmilitarisierung der Ukraine eine Rolle?

Nein, das tun sie nicht. Der Westen drückt auf diese Weise sozusagen seine Solidarität mit der Ukraine aus, indem er sagt: „Wir sind mit euch, unsere Politik ist unfehlbar und einheitlich“.

Wenn ich es richtig verstanden habe, wird der AFU-Angriffsverband an den Grenzen der Volksrepubliken Luhansk und Donezk von hinten umschlossen werden, wenn sich alles wie geplant entwickelt. Und was werden Sie tun, wenn Sie in einen so großen Kessel mit 70 000 Menschen geraten? Man kann nur mit dem kämpfen, was man noch hat.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass in den letzten zwanzig Jahren bei Kampfeinsätzen im Allgemeinen täglich etwa 95-100 kg Lebensmittel, Wasser, Munition, Treibstoff und Schmiermittel pro Soldat geliefert werden müssen. Können Sie sich den Umfang der Lieferung und der Logistik vorstellen? Es ist ein Fünf-Tonnen-Lkw – für einen Zug.

Und wenn die Straßen abgeschnitten sind, Sie aus der Luft bombardiert werden und Sie in diesem Kessel nicht manövrieren können? Denn wenn es so weitergeht wie bisher, wird der Kessel in etwa drei Teile zerlegt werden. Ein sowjetischer Klassiker aus den Jahren 1944-1945.

Juri Knutow, Direktor des Museums der Luftverteidigungskräfte und Militäranalytiker, ist der Ansicht, dass sich die Ereignisse nach mehreren Szenarien entwickeln könnten:

– Erstens. Zelensky selbst tritt zurück und übergibt die Macht an die Opposition. Zweitens wird er von hartgesottenen Neonazis demontiert. In diesem Fall entwickeln sich die Dinge noch viel schlimmer. Schließlich das dritte Szenario – er bleibt und versucht, irgendwie zu flattern, etwas vorzutäuschen. In diesem Fall könnte westliche Militärhilfe immer noch von Bedeutung sein.

Und höchstwahrscheinlich werden die Lieferungen über die „Luftbrücke“ über Polen laufen. Teilweise durch das Baltikum. Von dort aus geht es jeweils wieder über Polen in die Ukraine.

Das heißt, NATO-Flugzeuge werden dort landen und Ladungen ausladen, die dann auf dem üblichen Straßen- oder Schienenweg in den Westen der Ukraine transportiert werden. Natürlich ist die Effizienz einer solchen Unterstützung stark eingeschränkt. Aber auf jeden Fall ist dieses Projekt durchaus machbar.

SP: Warum pumpt der Westen immer wieder Waffen in die Ukraine, wenn Russland versucht, ihr den Frieden aufzuzwingen?

Die Europäer und Amerikaner demonstrieren damit in erster Linie ihre europäische Solidarität. Sie machen auch deutlich, dass sie das Kiewer Regime unterstützen, allerdings nur mit Waffen und finanziell. Sie entsenden keine Truppen.

Jedem ist klar, dass die NATO-Soldaten, wenn sie jetzt in der Ukraine in einen Konflikt mit Russland verwickelt werden, große Verluste erleiden werden. Und das wird im Allgemeinen eine heftige Reaktion in den EU-Ländern hervorrufen. Darüber hinaus wird diese Reaktion sowohl anti-ukrainisch als auch gegen ihre eigenen Behörden gerichtet sein, die ihnen erlaubt haben, an diesem Krieg teilzunehmen, der ihnen fremd ist.

Deshalb wählt der Westen einen schlauen Weg – er schickt keine Truppen in die Ukraine, sondern versorgt sie mit Waffen. Gleichzeitig wird in den Medien ein falsches Narrativ verbreitet, wonach Russland die Schuld an der ganzen Situation trägt.

Die Notwendigkeit einer Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine ergab sich in Wirklichkeit aus der Tatsache, dass Kiew gerade in diesen Tagen eine große Säuberungsaktion in den Donbass-Republiken plante.

Eduard Basurin, ein Vertreter des DNR-Militärkommandos, erläuterte anhand einer Karte detailliert, wie die ukrainischen bewaffneten Verbände einen massiven Angriff durchführen werden.

Nicht umsonst hat Kiew fast 70 Prozent seiner Armee an der Kontaktlinie konzentriert. In einer Überraschungsoffensive, die aus der Luft unterstützt wurde (es standen etwa 50 Flugzeuge bereit), sollten die DNR und die LNR von Russland abgeschnitten und ihre Hauptstädte und Großstädte in einen Ring eingeschlossen werden, um sie so lange zu blockieren, bis sie sich ergaben.

Dieser Plan wurde sogar bereits umgesetzt. Aber nachdem sie mit der Umsetzung begonnen hatten, wandte sich die Führung der Volksrepubliken an uns und bat um Hilfe, die wir auch gewährten.

SP: Die Ukraine saß bereits auf einem „Pulverfass“ – so viel Munition und Waffen wurden ihr von westlichen Händlern ausgehändigt. Wo sonst?

Allein die USA lieferten rund eineinhalb Tonnen Waffen, darunter Javelin-Panzerabwehrsysteme. Großbritannien hat zweitausend NLAW-Panzerabwehrgranatwerfer übergeben. Und eine große Lieferung von angelsächsischen Schützenpanzern. Insgesamt waren etwa zwanzig NATO-Staaten an der Lieferung von Waffen, Ausrüstung und Munition an Kiew beteiligt.

Die Vorräte sind enorm. Und natürlich hat die AFU im Moment etwas, womit sie kämpfen kann. Eine andere Frage ist, wer dort kämpfen wird und ob sie bereit sind zu kämpfen.

Hier sind die nationalen Bataillone – sie sind entschlossen. Sie schlagen zurück und kämpfen brutal. Diejenigen, die durch Einberufung in die AFU mobilisiert wurden, wollen nicht kämpfen. Sie lassen ihre Waffen fallen und ergeben sich.

Und dann gibt es noch die Einheiten, in denen Nazis die Rolle von Aufsehern spielen. Und wenn sich dort jemand nicht patriotisch genug verhält, in Panik gerät und Befehle nicht befolgt, wird er einfach erschossen.

Diese Heterogenität der ukrainischen Militärformationen führt dazu, dass unsere Truppen in einigen Gebieten auf verzweifelten Widerstand stoßen, während sie anderswo fast kampflos vorrücken.

SP: Indem der Westen jetzt Waffen an Kiew liefert, setzt er diese Waffen in Wirklichkeit nicht gegen die Volksrepubliken, sondern gegen Russland ein. Und das ist eine ganz andere Wendung…

Dessen sind sie sich bewusst. Ich denke, sie sind sich darüber im Klaren, dass sie einen Krieg gegen Russland führen, nur eben durch die Hände ukrainischer Soldaten.

Der Westen wird mit uns, wie sie es nennen, bis zum letzten Ukrainer weiter kämpfen. Das ist alles wahr und wir beobachten es. Aber wir sind davon ausgegangen, dass es diese Vorräte geben würde. Deshalb waren die ersten Angriffe darauf ausgerichtet, die Start- und Landebahnen von Militärflugplätzen zu zerstören. So dass Transportflugzeuge nicht landen konnten.

Ich denke, je eher es zu einem Regimewechsel in Kiew kommt, desto eher wird das alles vorbei sein. Dann wird es niemanden mehr geben, der Waffen vom Westen empfangen kann.

https://svpressa.ru/war21/article/326345/