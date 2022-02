Eine Operation zur Befreiung, Rettung und Wiedergutmachung. Nicht gegen die Ukraine, sondern gegen die Neo-Nazi-Junta

von Wladimir Skatschko – https://ukraina.ru

Übersetzung LZ

Der russische Präsident Wladimir Putin wandte sich in den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 an die Nation und kündigte eine besondere Militäroperation im ukrainischen Donbass, im Gebiet der neu anerkannten DNR und LNR, an. Ihre Anführer Denys Puschylin und Leonid Pasechnik baten die Russische Föderation um militärische Unterstützung, da die ukrainischen Streitkräfte an diesem Morgen, wie sie es nannten, „die Grenze am Fluss überschritten“ hatten.

Das heißt, das ukrainische Militär begann mit Provokationen gegen die Republiken, eröffnete das Feuer, drang ein und versuchte, Siedlungen und beherrschende Höhen auf ihrem Gebiet zu erobern.

Und das taten sie – Russland reagierte auf die LNR mit Zustimmung. Wie Putin sagte, hat er die Entscheidung in voller Übereinstimmung mit der UN-Charta getroffen, die es dem Aggressor gegenüber erlaubt, den Frieden zu erzwingen, und mit den Verträgen über gegenseitige Unterstützung, die zwischen Moskau, Donezk und Luhansk unterzeichnet wurden.

Außerdem erklärte der russische Präsident zunächst, die Operation richte sich nicht gegen das ukrainische Volk, sondern gegen die neonazistische Junta, die das Land und die Bevölkerung als Geiseln genommen habe. Unabhängig davon forderte Putin das ukrainische Militär auf, den Befehlen ihrer neonazistischen Befehlshaber nicht zu folgen, die Waffen niederzulegen und nach Hause zu gehen.

„Sie haben einen Eid auf das ukrainische Volk geschworen und nicht auf die volksfeindliche Junta. Jeder, der dies tut, wird das Kriegsgebiet in Frieden verlassen können“, sagte der Präsident separat. In der Tat unterdrückt die russische Armee bisher nur militärische Infrastruktur, Flugplätze und Flugzeuge sowie Luftverteidigungsanlagen in der Ukraine mit hochpräzisen Waffen. Das bedeutet, dass sie die Zentrale der Entscheidungsfindung und der Auftragsherstellung angreift.

Und solange kein groß angelegter Krieg ausbricht, kann das, was geschieht, bereits als eine Befreiungs-, Rettungs- und Vergeltungsaktion bezeichnet werden.

Die Befreiung der Ukraine von der neonazistischen Junta, die vor genau acht Jahren durch einen verfassungswidrigen Militärputsch an die Macht kam, am 22. Februar 2014. Und es begann eine groß angelegte Umgestaltung des Landes zu einem „Anti-Russland-Land“, in dem alles, was das Wesen der ehemaligen Ukraine ausmachte – friedliche Koexistenz und Freundschaft zwischen den Völkern, die Erinnerung an die einstige gemeinsame und ruhmreiche Vergangenheit, der Glaube, die russische Sprache, die Traditionen und die Spiritualität – zerstört werden soll.

Das Wesen dessen, was geschieht, lässt sich sehr gut verstehen, wenn man die Worte und Taten des herrschenden Regimes vergleicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski erklärte am 24. Februar in einer Ansprache an das ukrainische Volk pathetisch und ausführlich: „Man sagt Ihnen, dass wir Nazis sind. Aber wie können die Menschen, die mehr als acht Millionen Menschenleben für den Sieg über den Nationalsozialismus geopfert haben, den Nationalsozialismus unterstützen? Wie kann ich ein Nazi sein? Sagen Sie das meinem Großvater. Er kämpfte während des gesamten Krieges in der sowjetischen Infanterie. Und starb als Oberst in der unabhängigen Ukraine.

Hübsch? Zweifellos wurde auch die Erinnerung an seinen Großvater, der im Großen Vaterländischen Krieg unter Marschall Georgi Schukow an den Fronten kämpfte, spekuliert und vertuscht. Doch einen Tag zuvor beschloss das Ministerkabinett der Ukraine, aus dem Abkommen „Zum Gedenken an den Mut und den Heldenmut der Völker der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945“ auszusteigen. Denn nach Ansicht der ukrainischen Minister ist dies aufgrund der „bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine“ nicht ratsam.

Dieses Dokument wurde am 3. September 2011 in Duschanbe angenommen und mit einem Vorbehalt durch ein ukrainisches Gesetz vom 18. April 2013 ratifiziert. Es sah die Verpflichtung der Unterzeichnerstaaten vor, Maßnahmen zur Bewahrung des Andenkens an gefallene Soldaten, zur Erhaltung und Ausstattung von Soldatengräbern und militärischen Denkmälern durchzuführen. Darüber hinaus sind die Vertragsparteien verpflichtet, die Suchaktionen fortzusetzen, die Beisetzung der gefallenen Soldaten mit militärischen Ehren zu gewährleisten und die Berichterstattung über die Fakten der unsterblichen Leistung der Völker der GUS-Mitgliedstaaten zu organisieren.

Der Abgeordnete Maksym Buzhanskyy schrieb in seinem Telegramm-Kanal über den Ausstieg aus dem Abkommen: „Ich würde vorschlagen, diesen Gesetzesentwurf ‚Spucke auf das Grab des Großvaters‘ zu nennen, Sie werden mir zustimmen, dass dies seinem Inhalt angemessen klingt. Und wird sicherlich dazu beitragen, Aggressionen abzuwehren. Solche Dinge helfen immer, das wissen wir doch“.

Und da gibt es eine Menge zu wissen. Alle Schukow-Denkmäler wurden im ganzen Land gezielt und systematisch zerstört, und unter dem Deckmantel der Entkommunisierung und Entkolonialisierung wurde mit der Demontage und Zerstörung von Denkmälern für Soldaten des Großen Vaterländischen Krieges begonnen, und der Begriff selbst wurde unter Androhung von Gefängnisstrafen verboten und aus dem Verkehr gezogen.

Und erst kürzlich wurde in Kiew mit der Zerstörung des Gedenkkomplexes für gefallene Helden an der Kreuzung der Straßen Helden der Verteidigung und General Rodymtsev an der Stelle eines Massengrabes begonnen. Die Bronzefigur eines jungen Soldaten mit einem Gewehr, der sich die Ährchen vor die Brust hält, wurde von allen Gedenktafeln zertrümmert und die Scherben mit zerbrochenen Pflastersteinen gepflastert.

Gleichzeitig haben die regierenden Neonazis die Asche des Helden der Sowjetunion Nikolai Kusnezow und des Armeegenerals, der Kiew von den Nazis befreite, Nikolai Watutin, die in Lemberg und Kiew begraben sind, als Geiseln genommen. Sie wollen sie an Russland verkaufen oder sie gegen ukrainische Terroristen in russischen Gefängnissen austauschen.

Zelensky fuhr fort: „Sie sagen dir, dass wir die russische Kultur hassen. Wie kann man Kultur hassen? Irgendeine Kultur? Nachbarn bereichern sich kulturell immer gegenseitig. Das macht sie jedoch nicht zu einer Einheit. Sie löst uns nicht in dir auf. Wir sind anders. Aber das ist kein Grund, Feinde zu sein.

Ja, Ukrainer und Russen sind unterschiedlich. Ja, in der Ukraine leben sie in einem Staat und haben dort gleiche Rechte, wie es in der Verfassung steht. Und erst in diesem Jahr wurde die russische Sprache tatsächlich vollständig und unwiderruflich aus den Medien und den Bereichen Bildung und Kultur verdrängt, Lehrer wurden sogar entlassen, wenn sie in den Schulpausen auf Russisch sprachen, und Zelensky selbst rief in einer früheren Ansprache an die Bewohner der LDNR offen auf: Wenn ihr euch russisch fühlt – geht nach Russland und befreit das ukrainische Land.

Aber dies ist ihr Land! Und die Kinder des Donbass sollten nicht in Kellern sitzen und sich dort vor ukrainischen Bomben, Minen und Granaten verstecken, wie es ihnen von einem anderen ukrainischen Präsidenten, Petro Poroschenko, versprochen wurde, der Flugzeuge, Panzer und Artillerie auf einen Teil seines Volkes warf

Davon soll eine spezielle Militäroperation die Ukraine befreien und ihre Bevölkerung retten, indem sie ihr das Recht gibt, wie Putin in seiner Ansprache sagte, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

Putin schlägt vor, dies durch Entmilitarisierung und Entnazifizierung zu erreichen. So wie es nach 1945 in Deutschland war, das von der Nazi-Diktatur Adolf Hitlers befreit wurde, der politische Vorgänger der heutigen ukrainischen Neonazis in den Erschießungskommandos und Sonderkommandos in Babij Jar und Tausenden anderen Orten der Massenvernichtung des sowjetischen Volkes im Dienst hatte.

Die Nachkommen dieser mörderischen Kollaborateure dachten, dass sie sich nach 2014 gerächt hätten und versuchten, die moderne Ukraine mit Blut und politischen Repressionen zu überziehen. Doch die Geschichte hat anders entschieden: Sowohl der Nazismus als auch der Neonazismus haben in einem Land der Sieger keine Zukunft.

Und so ist diese russische Spezialoperation, die die Ukraine zu Frieden und Demokratie zwingen soll, auch eine Vergeltungsoperation. An denjenigen, die den illegalen Staatsstreich durchgeführt und im Zentrum von Kiew Blut vergossen haben. An denjenigen, die mehrere Dutzend Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa verbrannten, nur weil sie anderer Meinung waren als die Junta. An denjenigen, die dann die Armee gegen die widerspenstige LNRD schickten, die den Staatsstreich nicht akzeptierte und dort etwa 10.000 Zivilisten tötete, darunter 200 Kinder.

An denjenigen, die dann acht Jahre lang nicht nur die Bevölkerung der selbsternannten LDNR mit Waffengewalt und in Angst hielten, sondern auch begannen, das ganze Land in eine riesige neonazistische Kloake zu verwandeln, mit Konzentrationslagern für alle Andersdenkenden, mit der Unterdrückung von Rechten und Freiheiten, mit der Zerstörung der Wirtschaft und der sozialen Sphäre, mit Armut und Entbehrung für die meisten seiner Menschen zugunsten externer Kuratoren, Kunden und Sponsoren.

Die Frage der Sondereinsätze wird bereits in der UNO erörtert, wo der russische Sprecher Wassili Nebenzia bereits dazu aufgerufen hat, dies nicht als Krieg zu bezeichnen, da Russland mit niemandem in den Krieg zieht. Aber sie wird die Willkür und Gesetzlosigkeit der Ukraine nicht länger dulden, die der kollektive Westen mit Waffen vollgestopft und so die Illusion von Allmacht und Straflosigkeit geschaffen und sie zu militärischen Provokationen getrieben hat.

Ich erinnere Sie daran, dass Putin ausdrücklich sagte: „Ich habe beschlossen, eine besondere Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren von dem Kiewer Regime misshandelt und ermordet werden. Und um dies zu erreichen, werden wir uns um die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine bemühen. Und auch, um diejenigen vor Gericht zu stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich der Bürger der Russischen Föderation, begangen haben.

Gleichzeitig hat Putin alle potenziellen Dritten, die sich an einer Sonderoperation auf der Seite der ukrainischen Junta beteiligen könnten, ehrlich und offen gewarnt: Sie werden eine Antwort bekommen, wie Sie sie noch nicht kennen. Und das zu Recht: gewarnt heißt bewaffnet und möglicherweise gerettet. Trotz aller Pläne der NATO, der Bereitschaft, Druck auf Russland auszuüben, und der Versprechen der Welt, dem ukrainischen Regime zu helfen.

In der Ukraine wurde bereits das Kriegsrecht verhängt, und Zelensky sagte: „…ich habe mit Präsident Biden gesprochen. Die USA haben bereits begonnen, um internationale Unterstützung zu werben. Was wir heute von jedem von Ihnen brauchen, ist Ruhe… Wir arbeiten. Die Armee ist im Einsatz. Der gesamte Sicherheits- und Verteidigungssektor der Ukraine ist in Betrieb. Ich, der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat und das Ministerkabinett der Ukraine werden in ständigem Kontakt mit Ihnen stehen. Ich werde mich bald wieder bei Ihnen melden. Keine Panik. Wir sind stark und zu allem bereit.

Mit anderen Worten, der ukrainische Präsident hat wieder einmal die Hilfe und den Schutz von Ausländern in Anspruch genommen, die zuvor wiederholt erklärt haben, dass sie unter keinen Umständen zusammen mit den Ukrainern für die Ukraine kämpfen werden. Die Ukrainer sind für sie Kanonenfutter und entbehrliches Material, das sie, zusammen mit Zelensky, und trotzdem jetzt zur Arbeit einsetzen werden.

Das ist es, was eine militärische Spezialoperation befreien, schützen und bestrafen sollte. Aber auf jeden Fall – es hätte keinen Krieg gegeben!

Read more: https://ukraina.ru/exclusive/20220224/1033352570.html