Was der Westen sanktioniert hat und wie in Russland darüber berichtet wird

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Die neuen Sanktionen des Westens beherrschen die Schlagzeilen, aber was wurde sanktioniert und wie wird in Russland darüber berichtet?

Die neuen westlichen Sanktionen sind im Grunde ein Witz, wenn man das Ende von Nord Stream 2 ausklammert, das die Bundesregierung beschlossen hat. Dieser Schritt ist für Russland sicher schmerzhaft, aber nicht unerwartet. Allerdings dürfte dieser Schritt auf lange Sicht für die EU und Deutschland wesentlich schmerzhafter sein, als für Russland.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die Sanktionen der EU zusammengefasst und ich habe die Zusammenfassung übersetzt:

Die schwarze Liste der EU für Russland hat sich mehr als verdoppelt und umfasst nun 555 Personen und 52 Organisationen.

Gegen 351 Abgeordnete der Staatsduma, die für die Anerkennung der Unabhängigkeit der LNR und der DNR durch Moskau gestimmt und dazu beigetragen hatten, wurden Sanktionen verhängt.

Außerdem wurden Sanktionen gegen 27 hochrangige natürliche und juristische Personen verhängt, die „eine Rolle bei der Untergrabung oder Bedrohung der territorialen Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine gespielt haben“.

Zu den Maßnahmen gehören das Einfrieren von Vermögenswerten und das Verbot der Bereitstellung von Geldern an die betroffenen Personen und Einrichtungen. Darüber hinaus ist ihnen die Einreise in oder die Durchreise durch das EU-Gebiet untersagt.

Gegen die Staatsschulden Russlands wurden Sanktionen verhängt. Die EU hat den Zugang zu den Kapital- und Finanzmärkten der Gemeinschaft eingeschränkt.

Die Restriktionen verbieten jegliche Wirtschaftsbeziehungen der EU-Länder mit der DNR und der LNR.

Waren aus den LNR und der DNR sind von dem Assoziierungsabkommen mit Kiew ausgeschlossen. Diese Entscheidung der Europäischen Kommission ist das erste EU-Rechtsdokument, das eine rechtliche Unterscheidung zwischen den LNR und der DNR und dem ukrainischen Staatsgebiet macht.

Das russische Fernsehen hat in einem Korrespondentenbericht aus den USA über Sanktionen der US-Regierung berichtet und ich habe auch den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt, um zu zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird.

Beginn der Übersetzung

Nicht einmal halbe Sachen: Warum die USA Angst haben, ernsthafte Sanktionen gegen Russland zu verhängen

Die von den USA verhängten neuen Sanktionen gegen die russischen Staatsschulden sind für die Kreditwürdigkeit unseres Landes nicht entscheidend. Diese Meinung wurde heute von Fachleuten der Analytical Credit Rating Agency geäußert. Auch die sanktionierten Finanzinstitute führen ihre Geschäfte wie gewohnt weiter. Obwohl Washington heute mit härteren Entscheidungen gedroht hat, ist es offensichtlich, dass die Sanktionen die Initiatoren wie ein Bumerang treffen werden, und deshalb hat es niemand gewagt, sie sofort einzuführen. Ein Bericht aus den USA.

Es war der zweite Tag seit der Anerkennung der Unabhängigkeit der DNR und der LNR, aber Biden konnte seine Gedanken nicht sammeln. Der Termin für seine Ansprache wurde mehrmals verschoben, aber der Präsident erschien nicht zur festgesetzten Stunde. Er kam erst nach 80 Minuten mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

„Gestern hat Wladimir Putin zwei Regionen der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Wer in Gottes Namen glaubt er, hat Putin das Recht gegeben, neue so genannte Länder auf den Territorien seiner Nachbarn auszurufen? Das ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts“, sagte Biden.

Der US-Präsident hat ein kurzes Gedächtnis. Die Amerikaner haben 2008 die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt, ohne Serbien anzuhören. Die einseitig erklärte Unabhängigkeit wurde damals von Senator Biden sehr begrüßt:

„Seit nunmehr acht Jahren versuchen die Menschen im Kosovo und in der gesamten Region, ihre Wirtschaft und Gesellschaft auf einem Fundament der Unsicherheit aufzubauen. Heute haben wir die Gelegenheit, dieses Siegel der Ungewissheit loszuwerden. Wir müssen die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen. Damit wird das letzte große Hindernis beseitigt, das zwischen dem Balkan und einer friedlichen, wohlhabenden Zukunft steht“, sagte Biden damals.

Aber der Donbass ist was anderes, daher die Sanktionen. Russland wird für die Anerkennung der Unabhängigkeit der Volksrepubliken bestraft.

„Heute kündige ich das erste Paket von Sanktionen gegen Russland an, um auf die Handlungen des Landes zu reagieren. Wir verhängen Sanktionen gegen zwei große russische Finanzinstitute, die VEB und ihre Militärbank“, sagte Biden.

Die Bank, an deren Namen sich Biden nicht erinnern konnte, ist die Promsvyazbank. Die Sanktionen werden auch Tochtergesellschaften betreffen. Der CSKA-Fußballklub beispielsweise wird mit Sanktionen belegt werden. Weitere Strafmaßnahmen auf der Liste betreffen Operationen mit russischen Staatsschulden und es gibt persönliche Sanktionen gegen einige russische Beamte.

„Ich würde es nicht einmal eine halbe Maßnahme nennen. Es ist eine Viertelmaßnahme. Sanktionen gegen ein paar Banken und einige Oligarchen. In den ersten 24 Stunden konnte sich die Regierung nicht entscheiden, ob sie die russische Aktion als Invasion betrachten sollte oder nicht. Der Präsident ist 80 Minuten zu spät zur Pressekonferenz gekommen, was nicht gerade vertrauenserweckend ist, aber die Leute, die das Geschehen in Moskau beobachten, sind entschlossen“, so Senator Tim Cotton.

Im Arsenal des Weißen Hauses gibt es zwar schärfere Restriktionen, aber man hat nicht beschlossen, alle Sanktionskanonen auf einmal abzufeuern. Schon jetzt sind die US-Märkte von den so genannten Halbmaßnahmen betroffen. Die Nachrichten über die Ukraine sind im Fernsehen zu sehen, daneben die fallenden US-Aktienindizes. Die Verteidigung der Freiheit hat ihren Preis, betonte Biden. Die Preise an den US-Tankstellen sind wieder gestiegen.

Und hier die Einschätzung der New York Times zu den Aussichten Russlands angesichts einer weiteren Runde von Sanktionen:

„Die russische Regierung hat Jahre damit verbracht, ihren Haushalt umzugestalten, um weiteren Sanktionen standhalten zu können. Die Zentralbank hat Devisenreserven in Höhe von 631 Milliarden Dollar angehäuft und hat die viertgrößten der Welt“, heißt es in der Zeitung.

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoliy Antonov, sagte, dass Sanktionen gegen unser Land die globalen Finanz- und Energiemärkte treffen würden. Nach Ansicht des Diplomaten werden sie jedoch nicht in der Lage sein, den außenpolitischen Kurs Moskaus zu ändern.

Die Demokratische Partei begann, ihre Wähler mit Putin zu verängstigen, als Trump ins Weiße Haus kam. Der ehemalige US-Präsident wurde von den liberalen Medien wegen seiner Verbindungen zum Kreml heftig kritisiert.

„Die Demokraten in Washington haben Ihnen gesagt, es sei Ihre patriotische Pflicht, Wladimir Putin zu hassen. Das war kein Vorschlag, das war ein Befehl. Alles andere als Hass auf Putin ist Hochverrat. Viele Amerikaner haben diese Richtlinie befolgt. Sie hassen jetzt gehorsamst Wladimir Putin. Vielleicht sind Sie einer von ihnen. Der Hass auf Putin ist zu einem zentralen Ziel der amerikanischen Außenpolitik geworden. Schon bald könnte dieser Hass auf Wladimir Putin die USA in einen Konflikt in Osteuropa führen“, meint der Kolumnist Tucker Carlson.

Das Weiße Haus hat erklärt, dass es keine Ratschläge von denen annimmt, die Wladimir Putin und seine Militärstrategie loben. So reagierte Jen Psaki auf die Worte des ehemaligen US-Präsidenten. Donald Trump nannte die Entscheidung, die Unabhängigkeit der DNR und der LNR anzuerkennen, in einer Radiosendung sehr vernünftig.

„Das ist genial. Putin erklärt einen großen Teil der Ukraine für unabhängig. Das ist bemerkenswert. Er wird hingehen und Frieden stiften. Das ist die stärkste Friedenstruppe. Das ist ein Mann, der sehr klug ist“, erklärte Trump.

Der derzeitige Herr des Weißen Hauses verspricht beim Besuch des ukrainischen Außenministers, Kiew neue sogenannte Hilfslieferungen. Die Amerikaner haben in den letzten acht Jahren Waffen im Wert von fast drei Milliarden Dollar in das Land gepumpt. Die dankbaren Empfänger sind gekommen, um nach mehr zu fragen.

Außenminister Kuleba hat jedes hohe Amt in Washington besucht. Er war nicht nur im Weißen Haus, sondern auch im Pentagon und im Außenministerium.

„Wir haben deutlich gemacht, dass wir im Falle eines Einmarsches Russlands in die Ukraine gemeinsam mit Deutschland handeln werden, um den Bau der Nord Stream 2-Pipeline zu verhindern“, so Minister Blinken.

Die Gäste sind ihren Gastgebern so dankbar, dass sie in ihrer Freude ihre Muttersprache vergessen zu haben scheinen. Während der 40-minütigen Pressekonferenz haben Minister Kuleba und die ihn begleitenden Journalisten nicht nur kein Wort auf Russisch gesagt, sie haben auch aufgehört, Ukrainisch zu sprechen. Die Fragen und Antworten waren ausschließlich auf Englisch.

„Die Welt muss mit all ihrer wirtschaftlichen Macht reagieren, um Russland für die Verbrechen zu bestrafen, die es bereits begangen hat, und die Verbrechen zu verhindern, die es zu begehen plant. Schlagen Sie jetzt auf die russische Wirtschaft ein, und zwar kräftig“, forderte Kuleba.

Bei der amerikanisch-ukrainischen Pressekonferenz waren keine russischen Journalisten anwesend. Wir warteten vor dem Außenministerium auf Dmitrij Kuleba. Wir haben die Fragen vorsichtshalber auch in seiner Lieblingssprache Englisch gestellt, aber keine Antwort bekommen.

Von Washington aus reiste der ukrainische Diplomat nach New York. Von der UN-Tribüne aus forderte er die Welt auf, die Unabhängigkeit der Volksrepubliken nicht anzuerkennen. Dem ukrainischen Minister wurde vom russischen Botschafter geantwortet.

„Gerade weil Kiew nicht bereit ist, die Interessen der breiten Bevölkerung zu berücksichtigen, befindet sich die Ukraine seit 2014 im Krieg mit ihren Bürgern. Es ist für jeden zivilisierten Staat offensichtlich, dass das nicht die richtige Art ist, mit seinen Bürgern umzugehen. Das bedeutet, dass Kiew die Menschen im Donbass nicht braucht, sondern nur ihr Land. Präsident Selensky hat das ausdrücklich betont. Nachdem wir von der Ausweglosigkeit der Situation überzeugt wurden, haben wir beschlossen, dass die Menschen im Donbass das Recht haben, sich als unabhängig zu betrachten“, sagte Nebenzya.

Der ukrainische Außenminister erklärte, Kiew habe keine Pläne für militärische Operationen gegen die Volksrepubliken Donezk und Lugansk. Zur gleichen Zeit liefen im Minutentakt Berichte über den Beschuss der Volksrepubliken über die Nachrichtenagenturen.

Ende der Übersetzung

Das stimmt, es gab den ganzen Tag so viele Meldungen über den Beschuss der Rebellenrepubliken, dass ich aufgehört habe, die Meldungen für einen eigenen Artikel darüber zu sammeln. Es waren schlicht zu viele. Außerdem wird eine Offensive der ukrainischen Armee im Bereich Lugansk gemeldet.