Putin erklärt den Beginn einer Militäroperation in der Ukraine

von https://tass.com

Übersetzung LZ

Der russische Staatschef erklärte, Moskau werde die „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine anstreben, forderte die ukrainische Armee auf, die Waffen niederzulegen, und warnte vor einer prompten Reaktion auf Interventionsversuche von außen

MOSKAU, 24. Februar. /TASS/. Russland hat eine Militäroperation in der Ukraine begonnen, nachdem die Behörden der Republiken Donezk und Lugansk um Unterstützung bei der Abwehr der militärischen Aggression Kiews gebeten hatten, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag in einer dringenden Ansprache.

Er erklärte, dass Moskau die „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine anstreben werde, forderte die ukrainische Armee auf, die Waffen niederzulegen, und warnte vor einer prompten Reaktion auf Versuche einer ausländischen Intervention von außen.

Danach folgten Berichte über Explosionsgeräusche in einer Reihe von ukrainischen Städten, darunter Kiew und Charkow. TASS hat die neuesten Nachrichten über die Situation zusammengefasst.

Militärische Operation

Nach einer Nachricht aus den Donbass-Republiken hat Putin beschlossen, eine „spezielle Militäroperation“ durchzuführen.

„Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren der Erniedrigung und dem Völkermord durch das Regime in Kiew ausgesetzt sind. Zu diesem Zweck werden wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine anstreben und auch darauf drängen, diejenigen vor Gericht zu bringen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen friedliche Zivilisten, darunter auch russische Bürger, begangen haben.“

Die Pläne Moskaus sehen keine Besetzung der Ukraine vor. Es gilt das Recht des ukrainischen Volkes auf Selbstbestimmung. Außerdem sagte Putin, Russland könne nicht zulassen, dass Kiew Atomwaffen erhalte, und erinnerte an die unrechtmäßige NATO-Osterweiterung.

Ansprache an die ukrainische Bevölkerung

Putin forderte das ukrainische Militär auf, „die Waffen sofort niederzulegen und nach Hause zu gehen“.

„Diejenigen Soldaten der ukrainischen Armee, die dieser Aufforderung nachkommen, können die Zone der Kampfhandlungen verlassen und zu ihren Familien zurückkehren.“ Die Verantwortung für ein mögliches Blutvergießen „wird vollständig auf das herrschende Regime der Ukraine abgewälzt.“

In seiner Ansprache an das ukrainische Volk erklärte er, dass die Maßnahmen Russlands in Selbstverteidigung vor Bedrohungen und vor einem „noch größeren Unglück als dem heutigen“ erfolgten.

„So schwierig es auch sein mag, dies zu tun, ich bitte Sie, dies zu verstehen, und rufe zur Zusammenarbeit auf, um diese tragische Seite so schnell wie möglich zu wenden und gemeinsam voranzukommen.“

Warnung an andere

Putin warnte vor Versuchen einer ausländischen Einmischung in die aktuellen Entwicklungen, geschweige denn vor einer ausländischen Intervention.

„Niemand sollte daran zweifeln, dass ein direkter Angriff auf Russland mit einer Niederlage des potenziellen Aggressors und schrecklichen Folgen für den Angreifer enden würde“, warnte er.

„Wer auch immer versuchen mag, uns Steine in den Weg zu legen, geschweige denn unser Land und unser Volk zu bedrohen, sollte wissen, dass die Antwort Russlands unverzüglich erfolgen und Konsequenzen nach sich ziehen wird, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir sind auf jede Entwicklung der Ereignisse vorbereitet. Alle in diesem Zusammenhang notwendigen Entscheidungen werden getroffen. Ich hoffe, dass ich gehört werde“, sagte Putin.

Erste westliche Reaktion

Unmittelbar danach gab US-Präsident Joseph Biden eine schriftliche Erklärung ab, in der er Russland für das verantwortlich machte, was er als „einen vorsätzlichen Krieg, der einen katastrophalen Verlust an Menschenleben und menschliches Leid mit sich bringen wird“, bezeichnete, und warnte, dass „die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner geschlossen und entschlossen reagieren werden“.

Biden sagte, er werde später am Donnerstag in einer Sonderansprache weitere Maßnahmen ankündigen, die Washington und seine Verbündeten gegen Russland ergreifen würden.

Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, sagte, dass ein Treffen der Mitgliedsländer der Allianz die Auswirkungen des russischen Vorgehens gegenüber der Ukraine erörtern werde.

https://tass.com/politics/1409329