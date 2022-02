Russlands strategischer Schwenk treibt die NATO-Staaten in den Wahnsinn

von Pepe Escobar – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

21. Februar 2022: Information Clearing House — Die Geschichte wird registrieren, dass die Geburt der Zwillingsbabys – der Volksrepubliken Donezk und Luhansk – nur wenige Stunden vor dem 22.2.22 zeitgleich mit der Geburt der echten multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts erfolgte.

Wie ich in meinen Kolumnen schon seit einigen Jahren betone, hat Wladimir Putin seinen inneren Sun Tzu sorgfältig gepflegt. Und jetzt ist alles offenkundig: „Deine Pläne sollen dunkel und undurchdringlich wie die Nacht sein, und wenn du handelst, sollst es wie ein Donnerschlag sein.“

Der Donnerschlag wurde monatelang akribisch ausgefeilt. Um es mit den Worten Lenins zu sagen, der die Ukraine „geschaffen“ hat (Copyright Putin), haben wir in diesen wenigen Tagen viele Jahrzehnte gelebt. Alles begann mit den detaillierten Forderungen nach Sicherheitsgarantien, die den Amerikanern übermittelt wurden und von denen Moskau wusste, dass sie abgelehnt werden würden. Dann gab es die gemeinsame Erklärung Russlands und Chinas zu Beginn der Olympischen Winterspiele, in der nicht nur die strategische Partnerschaft, sondern auch die Grundprinzipien der multipolaren Welt festgeschrieben wurden.

Den Höhepunkt bildete eine atemberaubende, fast einstündige Ansprache Putins an die Nation kurz nach der Live-Sitzung des russischen Sicherheitsrats, in der über das Unabhängigkeitsgesuch der DVR und der LPR beraten wurde.

Wenige Stunden später erläuterte der Ständige Vertreter Russlands, Wassili Nebensya, in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, warum die Anerkennung der Zwillingsbabys die Minsker Vereinbarungen nicht gefährdet.

Die Zwillinge haben im Mai 2014 ihre Unabhängigkeit erklärt. Im Jahr 2015 unterzeichneten sie die Minsker Vereinbarungen als eine der interessierten Parteien. Theoretisch könnten sie sogar in die Ukraine zurückkehren, wenn Kiew sich jemals dazu entschließen würde, die Vereinbarungen einzuhalten, was aber nie geschehen wird, weil die USA seit 2015 ihr Veto eingelegt haben. Außerdem wollen die Menschen im Donbass nicht einem Regime unterworfen sein, das Neonazis beherbergt.

Nebenzya erläuterte: „Ich möchte daran erinnern, dass die LPR und die DVR zum Zeitpunkt des Abschlusses der Minsker Vereinbarungen bereits ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Die Tatsache, dass Russland sie heute anerkannt hat, ändert nichts an der Zusammensetzung der Parteien der Minsker Vereinbarungen, da Russland nicht dazu gehört (…) Eine andere Sache ist, dass die Minsker Vereinbarungen lange Zeit von der Ukraine unter der Schirmherrschaft unserer westlichen Kollegen offen sabotiert wurden. Jetzt sehen wir, dass viele Kollegen unterschreiben wollen, dass die Minsker Vereinbarungen tot sind. Aber das ist nicht der Fall (…) Wir sind immer noch offen für Diplomatie, aber wir haben nicht die Absicht, ein neues blutiges Massaker im Donbass zuzulassen.“

Und hier ist der Clou, der sich direkt an die imperiale Unterstützung für die Tötung ethnischer Russen im Donbass wendet: „Die Hauptaufgabe unserer Entscheidung [über die Anerkennung der Unabhängigkeit] war es, diese Leben zu erhalten und zu schützen. Das ist wichtiger als alle Ihre Drohungen.“

Da haben wir’s: Responsibility to Protect (R2P), ein Konzept, das von den Amerikanern erfunden wurde, um Kriege anzuzetteln, und von Russland benutzt wird, um einen zu verhindern.

Dass der deutsche Bundeskanzler Scholz, eine zertifizierte Null, Putins Charakterisierung eines Völkermords im Donbass als „lächerlich“ verspottete, war ein entscheidender Faktor bei der Geburt des Baby-Sieges. In seiner Ansprache an die Nation nahm sich Putin besonders viel Zeit, um auf das Massaker von Odessa einzugehen: „Wir können nicht anders, als zu erschaudern, wenn wir uns an die Situation in Odessa erinnern, wo Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden (…) Und die Verbrecher, die das getan haben, werden nicht bestraft (…) Aber wir kennen ihre Namen, und wir werden alles tun, um sie zu bestrafen (…) und sie vor Gericht zu stellen.“

Was ist mit China?

Geopolitisch, eurasisch gesehen, stellen sich zwei große Fragen: die Rolle der OVKS und die Antwort Chinas.

In Artikel 19, Kapitel VI der OVKS-Charta heißt es: „Jeder Staat, der die Ziele und Grundsätze der Organisation teilt und bereit ist, die in dieser Charta und anderen internationalen Verträgen und Resolutionen enthaltenen Verpflichtungen zu übernehmen, die im Rahmen der Organisation wirksam sind, kann Mitglied der Organisation werden.“

Das würde den Zwillingskindern die Tür öffnen, um die OVKS-Mitgliedschaft zu beantragen, sobald sie alle bürokratischen Anstrengungen im Zusammenhang mit neuen, unabhängigen Nationen abgeschlossen haben. Der Generalsekretär der OVKS, Pashinian, ist übrigens bereits nach Moskau gereist, um darüber zu sprechen.

China ist eine weitaus komplexere Angelegenheit. Einer der wichtigsten Grundsätze der Außenpolitik Pekings ist der Kampf gegen Separatismus, der in die Gründung der SOZ eingebettet ist. Peking kann also unmöglich die Zwillingsbabys oder das, was auf Noworossija hinauslaufen würde – ja, Putin hat das Zauberwort ausgesprochen – anerkennen, bevor Kiew selbst dies tut oder, was eine ernsthafte Möglichkeit ist, sich selber vollständig auflöst.

Das Außenministerium hat sich bisher äußerst zurückhaltend gezeigt. Wang Yi hat „Chinas langjährige Position bekräftigt, dass die legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder respektiert und die Ziele und Prinzipien der UN-Charta aufrechterhalten werden müssen.“

Im weiteren Verlauf, vermutlich nach einem ernsthaften Austausch zwischen Wang Yi und Lawrow, kann China immer unzählige Wege finden, um den Zwillingen inoffiziell zu helfen – einschließlich der Förderung von BRI-bezogenen Konnektivitäts- und nachhaltigen Entwicklungsprojekten.

Was den Zerfall Kiews angeht, so steht dies in direktem Zusammenhang mit der Forderung Moskaus nach einer sofortigen Beendigung des Mini-Blitzkriegs gegen den Donbass, da es ansonsten die volle Verantwortung dafür tragen wird. Ja, die Anhänger des Regimes werden gejagt und bestraft werden – möglicherweise sogar durch ein Kriegsverbrechertribunal. Kein Wunder, dass alle Arten von großen und kleinen oligarchischen/politischen Ratten nach Lemberg, Polen und dem Vereinigten Königreich flüchten.

Der München-Effekt

Die Intervention aller 12 Mitglieder des Sicherheitsrates in Verbindung mit Putins Ansprache an die Nation war der Stoff für ein packendes geopolitisches Drama. Putins Körpersprache und der Blick in seinen Augen zeugten von der ungeheuren Schwere des Augenblicks – und all das kam zum Vorschein, als er mit einer knappen Geschichtsstunde begann, die ein ganzes Jahrhundert umfasste.

Er konnte seine Wut über die zahllosen Verleumdungen Russlands durch den Westen kaum unterdrücken und machte keine Gefangenen, als er auf den Kommunismus zu sprechen kam. Was jedoch am meisten auffiel, war die klare Darstellung des unüberwindlichen Antagonismus zwischen den anglo-amerikanischen Inseln und dem zivilisatorischen Kernland – oder des Zusammenstoßes zwischen See- und Landmächten. Dieser Eurasien-Klassiker nahm den größten Teil seiner Ausführungen ein: die Anerkennung der Zwillinge dauerte weniger als drei Minuten.

Die Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende hatte dies alles so deutlich gemacht. München, so erschreckend es im Hinblick auf eine Versammlung kopfloser Hühner, die sich als Adler ausgeben, auch war, hat zumindest bestätigt, dass alles offen liegt.

Der Feind ist Russland. Die unendliche Ausweitung der NATO – bis in den Weltraum – ist gegen Russland gerichtet. Und dann gab es eine Parade zusätzlicher Drohungen: keine Abrüstung in Osteuropa, Abschneiden der russischen Wirtschaft von der EU, Ende von Nord Stream 2, die Ukraine in der NATO, eine Weltordnung auf der Grundlage „universeller liberaler Werte“.

In München hieß es, dass es keinerlei Kompromisse geben dürfe – was genau das war, was Putin, Lawrow, Patruschew und Co. erwarteten. Die kriegstreiberische Rhetorik begrub jede sinnvolle Diskussion über Migration, Inflation, Cyber-Kriege, die europäische Energiekrise und natürlich das Einzige, was für den MICIMATT (Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Think-Tank-Komplex, wie von Ray McGovern definiert) wichtig ist: Lasst uns diesen Euroabschaum für unzählige Milliarden an neuen Verträgen melken, lasst uns Russland isolieren, lasst uns Nord Stream 2 zerstören, um ihnen unser extrem teures Flüssiggas zu verkaufen, lasst uns sie an der Leine halten – für immer.

Eigentlich ist es also nicht einmal ein Krieg gegen Russland: Das mit 30 Billionen Dollar verschuldete Imperium mit dem dazugehörigen Militär kann sich das einfach nicht leisten. Ganz zu schweigen von der zertifizierten Panikmache für den Fall, dass sie einen Anruf von Herrn Khinzal und Herrn Zircon erhalten: Stichwort: die spektakuläre russische Vorführung der „militärischen und technischen“ Überlegenheit, ob mit Hyperschall oder nicht – ironischerweise zeitgleich mit dem Zirkus in München inszeniert.

Was wir hier sehen, ist so lahm, dass es sich nur um ein mieses Angebot handelt, das man nicht ablehnen kann und das der EU aufgedrückt werden soll.

Der Tanz der unteilbaren Sicherheit

Die tollwütige Münchner „No Compromise“-Show, der vom Imperium angeordnete Krypto-Blitzkrieg der Ukraine gegen den Donbass und die Rolle der fehlenden US-Geheimdienste – ein von Andrej Martjanow geprägter Heuler – besiegelten allesamt die Beratungen des Sicherheitsrats und Putins Entscheidung.

In Anbetracht der ideologischen Dummheit der derzeitigen Brüsseler Bande – Stoltenberg, von der Leyen, Borrell -, die nicht einmal grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, bleibt die Tatsache bestehen, dass die EU ohne russische Energie dem Untergang geweiht ist. Martjanow unterstreicht den Algorithmus: Russland kann sich den Bruch mit Europa leisten. Europa kann es nicht. Die USA wollen nur kassieren. Und wir reden noch nicht einmal von den schrecklichen, kommenden Auswirkungen der Systemkrise in der gesamten NATO.

Auch wenn Moskau ein sehr langes, kalkuliertes Spiel spielt, heißt das noch lange nicht, dass Russland die kleinen Zwillinge „gewinnt“ und Europa „verliert“. Russlands strategischer Schwenk verblüfft die atlantische Kombo immer wieder. Der Mangel an US-Geheimdiensten hat jeden zweiten Tag eine russische „Aggression“ vorausgesagt – und tut es immer noch. Stattdessen bekamen sie die kleinen Zwillinge als die jüngsten unabhängigen Republiken des globalen Südens.

Schon vor München, dem Ukro-Krypto-Blitzkrieg und der Anerkennung der Zwillinge hatte Moskau erneut gewarnt, dass es mit „militärischen und technischen Maßnahmen“ reagieren könnte, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten, nachdem die USA und die NATO wichtige Punkte seines Vorschlags für eine langfristige europäische Sicherheitsarchitektur eklatant ignoriert und stattdessen Themen aus einem Pauschalangebot „herausgepickt“ hatten.

Moskau wird die Amerikaner nicht vor der mittlerweile berüchtigten 10-seitigen russischen Antwort davonlaufen lassen. Putin hatte in seiner Rede vor der Stavka bereits gewarnt: „Wir sind in einer Situation (…), in der wir gezwungen sind, eine Lösung zu finden.“ Das bringt uns zu dem, was John Helmer treffend als Russlands Blackbox-Verteidigung bezeichnet hat. Das Schöne daran ist, dass niemand weiß, was sich in der Blackbox befindet.

Hier kommen wieder einmal die „militärisch-technischen Maßnahmen“ ins Spiel, die „reziprok“ (Putin) zu dem sein werden, was die USA und die NATO-Staaten bereits gegen Russland einsetzen. Sie werden nicht unbedingt im Schwarzen Meer, im Asowschen Meer, im Luftraum über dem Donbass oder gar im Cyberspace durchgeführt. Es könnte überall sein – vom syrischen Schauplatz bis nach Lateinamerika.

Das ist eine Überraschung! Darum geht es bei der strategischen Ambivalenz, der Zweideutigkeit oder – kommen wir auf den Punkt – beim Swing. Sie glauben nicht an das Prinzip der unteilbaren Sicherheit? Nun gut. Jetzt geben wir den Sicherheitsrhythmus vor. Ihr wollt nicht aufhören, Atomwaffen außerhalb eures Territoriums zu stationieren? Gut. Hier ist etwas Gegenseitigkeit. Sie werden keine rechtsverbindlichen Garantien für unsere Sicherheit akzeptieren? Auch gut. Hier sind unsere „militärisch-technischen“ Maßnahmen.

Und jetzt tanzt, ihr Trottel.

Pepe Escobar ist leitender Korrespondent der Asia Times. Sein neuestes Buch ist 2030. Folgen Sie ihm auf Facebook.

http://www.informationclearinghouse.info/57008.htm