Heftige Kältewelle fegt über Ostasien. In einer chinesischen Stadt fällt der erste Schnee seit 1893 – „Gefährlich kalte Temperaturen“ in den USA und Kanada

Heftige Kältewelle fegt über Ostasien. In einer chinesischen Stadt fällt der erste Schnee seit 1893

Eine mächtige arktische Front hat in letzter Zeit einen Großteil Ostasiens erfasst. Niedrigtemperaturrekorde werden ebenso gebrochen wie Schneefallrekorde – vor allem in Japan (wie letzte Woche berichtet), aber auch in China…

In der chinesischen Stadt Xiamen in der Provinz Fujian (24N) fielen am Sonntagmorgen extrem seltene Flocken – es war das erste Mal seit 129 Jahren, seit dem Januar 1893 (dem Jahrhundert- Minimum), dass die Stadt Schnee sah. In ganz Südchina hat es am Wochenende geschneit und damit viele langjährige Rekorde gebrochen: „Es ist ein subtropisches Klima!“, twitterte @SamJermy. „Ein wirklich seltsames Ereignis.“

Andernorts in Ostasien fiel das Quecksilber auf dem Tai Moh Shan Peak (955m) in Hongkong auf 0,6C, 2,9C auf dem Nong Ping (593m); während in Vietnam, im Süden, der seltene Schnee den Mount Mao Son (1600m) in der Lang Son Provinz traf, nachdem die Temperaturen auf -0,4C gefallen waren.

Am Sonntag gab es auch einige bemerkenswert niedrige Tageshöchsttemperaturen: Ngong Ping, Hongkong, erreichte nur 4,6 °C; Lang Son, Vietnam, kletterte auf nur 6,6 °C; Viengsay, Laos, verzeichnete 7,5 °C; und sogar in Nong Khai, Thailand, wurden Höchstwerte von nur 18,5 °C gemessen, da arktische Luft bis in den Golf von Thailand hinabströmte.

Mit Blick auf die Zukunft wird der Frost in Ostasien so schnell nicht nachlassen, was bedeutet, dass weitere Tiefsttemperaturrekorde in Gefahr sind:

GFS 2m Temperaturanomalien (C) bis 23. Februar [tropicaltidbits.com].

Das Gleiche gilt auch für die Schneerekorde:

GFS Gesamtschneefall (Zoll) 21. Februar – 9. März [tropicaltidbits.com].#

Beachten Sie auch die Schneemassen, die sich im Westen Japans in einem bereits historisch schneereichen Winter ansammeln. In Hokkaido kommt es seit Montag aufgrund der Kombination eines „Bombenzyklons“ mit außergewöhnlich kalter Polarluft zu Schneefällen:

„Gefährlich kalte Temperaturen“ in den USA und Kanada

Eine arktische Front dringt immer tiefer in die Vereinigten Staaten vor und zieht eisige Luft hinter sich her. Viele lokale Medien, darunter krtv.com und ksal.com, bezeichnen die kommenden Temperaturen als „gefährlich kalt“.

Nach einigen Tagen mit ungewöhnlich milden Temperaturen ist nun wieder ungewöhnliche Kälte im Spiel – ein weiteres Beispiel für die Schwankungen zwischen den Extremen, die in Zeiten historisch niedriger Sonnenaktivität (wie wir sie derzeit erleben) vorherrschen.

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes wird die heftige Kälte, die am Sonntag über nördliche Staaten wie Montana hinwegfegte, in der Nacht zum Montag auf den Mittleren Westen der USA übergreifen. Die nächtlichen Tiefstwerte in Salina im Zentrum von Kansas zum Beispiel sollen am Dienstagmorgen Rekorde brechen, „da sich eine gefährlich kalte arktische Luftmasse über dem Gebiet niederlässt“, berichtet ksal.com – der Tiefstwert in Salina soll am Dienstag –17 C betragen, wobei der bisherige Rekord der Stadt für den 22. Februar bei –16C liegt, der 1911 aufgestellt wurde (Sonnenminimum des 14. Zyklus, während des Jahrhundert-Minimums).

In Kansas City wurde am Donnerstag letzter Woche ein Obdachloser gerettet, nachdem er unter dem sich ansammelnden Schnee fälschlicherweise für einen „Müllhaufen“ gehalten wurde. Der Mann hatte seinen Rollstuhl vor Hope Faith, einer Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose, geparkt, während er auf die Öffnung der Einrichtung wartete. Er stand dort stundenlang und schlief unter einer Plane ein.

„Was wir für einen Haufen Müll hielten, war in Wirklichkeit ein Gast, der an Multipler Sklerose leidet und unter einer Plane schlief, während er in seinem Rollstuhl saß“, schrieb Hope Faith, die gemeinnützige Unterkunft, in einem Facebook-Post (unten eingebettet). Als die freiwilligen Helfer erkannten, dass es sich um einen Mann handelte, brachten sie ihn schnell ins Haus, wo sie ihn mit trockenen Decken und einem heißen Getränk aufwärmten.

Am Donnerstag fielen in Kansas City mehr als 18 cm Schnee, ein Wert, der den bisherigen Tagesschneerekord der Stadt von 15 cm aus dem Jahr 1893 (ebenfalls während des Jahrhundert-Minimums) übertraf. Hope Faith gab an, im Laufe des Tages mehr als 125 Menschen versorgt zu haben, und rechnet am Dienstag mit ähnlichen Zahlen, wenn die nächsten polaren Luftmassen hereinbrechen:

GFS 2m Temperature Anomalies (C) Feb 21 – Feb 27 [tropicaltidbits.com].

Es ist klar zu erkennen, dass dieser späte Februar-Frost viel weiter südlich als Kansas auftreten wird – diese „blauen“ und „violetten“ Temperaturen werden sich bis nach Texas und sogar noch weiter südlich und über die Grenze nach Mexiko erstrecken. Tatsächlich werden gefährlich niedrige Temperaturen in dieser Woche den größten Teil des amerikanischen Kontinents heimsuchen, vom Bundesstaat Washington im Westen bis nach Washington, DC im Osten. Und auch die Schneefälle werden beachtlich sein, wobei vom südlichen Arizona im Südwesten bis nach Neuengland im Nordosten Rekorde drohen:

GFS Gesamtschneefall (Zoll) 21. Februar – 9. März [tropicaltidbits.com].

Und mit Blick über die Nordgrenze werden auch in Kanada weiterhin Kälterekorde fallen.

Die jüngsten Schneefälle in Winnipeg zum Beispiel haben die normale Schneedecke der Stadt für diese Jahreszeit fast verdoppelt, so Environment Canada: „Wir liegen weit über dem Normalwert“, sagte der Meteorologe David Baggaley. Normalerweise fallen in der Stadt zu diesem Zeitpunkt 92,4 cm Schnee, aber am 20. Februar waren es bereits 156,6 cm.

Überdurchschnittliche Schneefälle haben in diesem Winter den größten Teil der südlichen Prärie heimgesucht, und die gesamte Region ist derzeit auf dem besten Weg, ihren bisher schneereichsten Winter zu erleben.

Die Schneemenge in Winnipeg ist bereits die dritthöchste seit Beginn der Aufzeichnungen am 20. Februar, wie der pensionierte Meteorologe und Wetterhistoriker Rob Paola von Environment Canada auf Twitter mitteilte – sie übertrifft sogar den historisch schneereichen Winter 1996-97 (Sonnenminimum des Zyklus 23):

„Die Botschaft des Tages lautet: Nehmt euch vor dieser extremen Kälte in Acht. Es wird heute Nacht und am Montagmorgen brutal kalt sein, und es ist ein Kälteeinbruch, der mehrere Tage andauern wird. Wir müssen uns also gut einpacken“, sagte Baggaley.