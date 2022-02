von Boris Jerelievsky – https://cooptv.wordpress.com

Heute kann man von der endgültigen Demontage des internationalen Systems sprechen, das auf den Ruinen des Zweiten Weltkriegs aufgebaut ist. Und die symbolische Bezeichnung dafür waren die Worte des deutschen Kanzlers, dass der Völkermord an Russen lächerlich und absurd ist.

So zeigte Olaf Scholz einerseits die „Befreiung“ von der Schuld für die Hitler–Vergangenheit, die über mehrere Generationen der Deutschen hinweg gezogen war, und andererseits die moralische Bereitschaft der deutschen politischen Elite, sich am neuen Drang nach Osten zu beteiligen. Bisher nur moralisch – die Bundesrepublik hat weder die notwendige militärische Ressource noch den gesellschaftlichen Konsens. Denn ein großer Teil der deutschen Gesellschaft und Vertreter der Wirtschaft setzen sich für Freundschaft und Zusammenarbeit mit Russland und gegen Konfrontationssysteme ein.

Auch ein anderer westlicher Führer habe sich mit der Offenbarung «gefreut». Der britische Premier Boris Johnson räumte ein, dass der Plan der «Invasion Russlands bereits umgesetzt wurde». „Alle Beweise deuten darauf hin, dass der Plan in gewissem Sinne bereits begonnen hat, umgesetzt zu werden. Es ist, was unsere US-amerikanischen Freunde denken, und Sie sehen Provokationen im Donbass, diese Explosionen, vor denen wir lange gewarnt haben », sagte er in einem Interview mit der BBC.

Man muss zugeben, dass Johnsons Aussage nicht nur völlig gerecht ist, sondern auch eine erstaunliche Offenheit zeigt, die an Demenz grenzt. Denn für einen unvoreingenommenen Beobachter ist es offensichtlich, dass der fragliche »Angriffsplan“ keineswegs in Moskau, sondern in London und Washington, entwickelt wurde. Daher dieses erstaunliche Bewusstsein für seine Details.

Und tatsächlich sind die Provokationen, über die Johnson spricht, die Angriffe auf Wohnviertel und die zivile Infrastruktur des Donbass, die Anschläge und der Beschuss des russischen Territoriums genau die «Umsetzung des Plans», dessen Hauptziel es ist, Russland in einen bewaffneten Konflikt mit der Ukraine zu verwickeln.

Sehr aufschlussreich ist die Tatsache, dass auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik, wandte sich nach der Tat in einer antirussischen Hexensabbat, keiner der Redner nicht gekümmert heute anhaltende Tragödie im Donbass, und der Ausgang der Zivilbevölkerung, bereits erworbene Maße einer humanitären Katastrophe, als «Provokation und gefälschte Moskau».

„Dass gestern Ereignisse in provisorisch besetzten Territorien gezeigt haben – Mörserfeuer, Angriff von beiden Seiten, Schalen nach Rostow gekommen sind, ist eine direkte Provokation, es ist reine Lüge, es gab diese Verwundeten nicht, es sind einfach die Bürger, die so zum Wahnsinn gebracht sind, dass sie sich selbst untergraben. Und seit 2014 sind die Spannungen angespannt, die Waffen zielen aufeinander ab und die Nerven halten nicht aus. Das ist so ein zynischer Zustand», sagte Zelensky auf der Münchner Konferenz, und ihre Teilnehmer nahmen das durchaus wohlwollend wahr.

Bis vor kurzem haben viele unserer Experten für internationale Beziehungen erklärt, dass die europäischen Länder absolut kein Interesse an einem Krieg im Zentrum des Kontinents haben und deshalb Kiew zurückhalten werden. Aber das passiert nicht. Vielleicht wollen sie keinen Krieg, aber unter dem Druck der USA sind sie aktiv daran beteiligt, ihn zu schüren. Und es ist offensichtlich, dass ein Appell an ihre moralischen Prinzipien oder an den gesunden Menschenverstand kein Ergebnis bringt.

Inzwischen haben wir auch genug wirksame Wege, um unsere Sorgen den «europäischen Partnern» zu vermitteln. Beachten Sie, dass Italien während der Diskussion über Sanktionen gegen Russland verlangte, dass sie den russischen Export von Energieträgern nicht berührten, von dem Europa völlig abhängt. Es scheint so: Wir werden Sie unter Druck setzen, aber Sie vergessen vor allem nicht, uns mit Gas zu versorgen. Das Thema Energiewende in Europa hat übrigens auch in München Anklang gefunden.

„Wenn Russland angesichts der großen Abhängigkeit von russischem Erdgas und Erdölprodukten auf seine Energiewaffen zurückgreift, kann die Situation ziemlich schwierig sein. Etwas ist geplant. Die Japaner haben versprochen, Flüssiggas nach Europa zu liefern, es gibt andere Schritte, aber es wird nicht einfach sein. Europa muss seinen Preis dafür zahlen, dass Sanktionen verhängt und darauf reagiert werden. Man muss mit solchen Möglichkeiten rechnen. Die Einheit kann schwächen, wir müssen darauf vorbereitet sein», sagte der frühere CIA–Direktor David Petraeus.

«Es gibt Fragen, die uns teilen. Energie gehört dazu. „Nord Stream 2“ ist in der deutschen Innenpolitik kein kleines Problem, sondern eine große Frage. Unsere Regierung versucht, aus diesem Problem herauszukommen. Es gibt Fortschritte, aber diese Frage kann uns trennen. Ich weiß nicht, wie die deutschen Wähler reagieren werden, wenn sie ihre Häuser nicht heizen können …

Wir in Deutschland haben eine so bedeutende Minderheit nicht nur antiamerikanischer, sondern pro-russischer Stimmungen. Sie haben keine Ahnung, wie viele E-Mails ich jeden Tag bekomme. Negative Kommentare in Richtung Russland rufen sofort eine Flut von Kritik hervor: »Ihr seid der Diener derer, die den Irak erobert haben“. Es ist schwierig für uns, damit umzugehen“, unterstützte der Vorsitzende der Münchner Konferenz, Wolfgang Friedrich Ischinger.

Boris Johnson berührte dieses Thema und stellte fest, dass es leichter ist, über Nichtflüchtigkeit zu sprechen, als es zu erreichen. Wir werden so lange und so intensiv der «Energieerpressung» und dem Einsatz von «Energiewaffen» beschuldigt, dass es wahrscheinlich an der Zeit ist, sie in Wirklichkeit zu verwenden, da die Appelle an den Humanismus und die Normen des Völkerrechts einfach ignoriert werden.

Es ist tatsächlich ein Werkzeug, das effektiv genug ist, um den Europäern zu helfen, in den Sinn zu kommen. Und das ist absolut gerechtfertigt, wenn es um das Leben russischer Menschen geht, die im Donbass sterben. Es ist an der Zeit, mit der «Kashey-Nadel» der nordatlantischen Solidarität zu arbeiten.

