Frieden mit Russland zu wollen, um die Aggressionen auf China zu konzentrieren, ist einfach imperialistische Kriegstreiberei

von Caitlin Johnstone – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

Der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz kritisierte am Montag im Repräsentantenhaus die gefährlichen Eskalationen der Biden-Administration gegen Russland, nicht etwa, weil er die unnötige Verschärfung des Kalten Krieges mit einer nuklear bewaffneten Nation für verrückt hält, oder weil er glaubt, dass die US-Regierung aufhören sollte, die Welt zu dominieren, indem sie ständig daran arbeitet, jede Nation zu untergraben und zu unterminieren, die ihren Befehlen nicht gehorcht, sondern weil er möchte, dass sich die Aggressionen der USA mehr auf China konzentrieren.

„Während die Biden-Administration, die Medien und viele im Kongress die Kriegstrommeln für die Ukraine schlagen, gibt es eine weitaus bedeutendere Bedrohung für unsere Nation, die sich in unmittelbarer Nähe unseres Landes rapide beschleunigt“, sagte Gaetz. „Argentinien, eine wichtige Nation und Wirtschaft in Nord- und Südamerika, hat sich gerade mit der Kommunistischen Partei Chinas verbündet, indem es sich der One Belt One Road Initiative angeschlossen hat. Die Kosten für China betrugen 23,7 Milliarden Dollar – ein kleiner Rundungsfehler im Vergleich zu den Billionen von Dollar, die unser Land ausgegeben hat, um im Nahen Osten Demokratien aus Sand und Blut aufzubauen.“

„Dass China Einfluss und Infrastruktur in Argentinien kauft, um in den Bereichen Weltraum und Atomenergie zusammenzuarbeiten, ist eine direkte Herausforderung für die Monroe-Doktrin und für die amerikanische Sicherheit weitaus bedeutender als unser jüngster NATO-Flirt in den Ebenen Osteuropas“, so Gaetz weiter. „China ist eine aufstrebende Macht. Russland ist eine abnehmende Macht. Lassen Sie uns unseren Fokus schärfen, damit wir uns diesem Schicksal nicht anschließen.“

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die „Monroe-Doktrin“ bezieht sich auf ein Dekret von Präsident James Monroe aus dem Jahr 1823, das besagt, dass Lateinamerika für europäische kolonialistische und imperialistische Bestrebungen tabu ist und die gesamte westliche Hemisphäre als Eigentum der USA beansprucht. Damit wurde Europa im Wesentlichen gesagt: „Alles südlich der mexikanischen Grenze ist unser Afrika. Es gehört uns, um es zu beherrschen, so wie ihr den globalen Süden in der östlichen Hemisphäre beherrscht. Das sind eure braunen Menschen dort drüben, das sind unsere braunen Menschen hier drüben“.

Dass diese wahnsinnig imperialistische und weiße Vorherrschaftsdoktrin auch heute noch von hochrangigen Politikern zitiert wird, sagt viel darüber aus, was die US-Regierung ist und wie sie auf der Weltbühne agiert. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass Biden selbst erst letzten Monat dieselbe Idee in so vielen Worten artikuliert hat, als er erklärte, dass „alles südlich der mexikanischen Grenze Amerikas Vorgarten ist“.

Einerseits wendet sich Gaetz also gegen die Kriegstreiberei gegen Russland und verurteilt die Billionen, die für US-Kriege im Nahen Osten ausgegeben werden, was an sich schon eine gute Sache wäre. Aber die Tatsache, dass er nur deshalb dagegen ist, weil er imperialistische Aggressionen auf einen anderen Teil der Welt konzentrieren will, um die unipolare Vorherrschaft der USA auf dem Planeten zu bewahren, macht alles Gute zunichte, das aus seiner Opposition gegen Aggressionen in anderen Teilen der Welt entstehen könnte.

Dies ist ein sehr häufiges Phänomen am rechten Ende des politischen Spektrums in den USA. Man hört Politiker oder Experten, die scheinbar vernünftige Dinge gegen die Pläne der Kriegstreiber in Washington sagen, aber wenn man auf ihre allgemeinen Kommentare achtet, wird klar, dass sie nicht gegen den Einsatz imperialistischer Aggressionen in großem Maßstab sind, um die planetarische Vorherrschaft zu bewahren, sie streiten nur über die Einzelheiten, wie dies geschehen soll.

Tucker Carlson bringt dieses Argument seit Jahren vor, indem er behauptet, die USA sollten Frieden mit Russland schließen und ihren Interventionismus im Nahen Osten zurückfahren, nicht weil Frieden gut ist, sondern weil sie ihre Aggressionen auf die Bekämpfung Chinas konzentrieren müssen. Er fügt dieses Argument regelmäßig in viele seiner Kritiken an der US-Außenpolitik ein; erst neulich kritisierte er die irrsinnigen Aktionen der Biden-Regierung in der Ukraine und fügte dann hinzu: „Über Russland zu schimpfen, während wir China ignorieren, ist jetzt ein parteiübergreifendes Unterfangen.“

Dave DeCamp von Antiwar fasste diese Dynamik gut zusammen, als er auf einen kürzlich erschienenen Reason-Artikel reagierte, in dem dasselbe Argument angeführt wurde: „Schließen Sie Frieden mit Russland, um sich darauf zu konzentrieren, China zu besiegen“, und twitterte: „Leider wurzelt ein großer Teil der Opposition gegen einen Krieg mit Russland in der Vorstellung, dass die USA die Ressourcen brauchen, um schließlich China zu bekämpfen. Wir brauchen mehr Menschen, die einen Krieg für Taiwan als genauso gefährlich und töricht ansehen wie einen Krieg für die Ukraine.“

Verstehen Sie, wie das funktioniert? Verstehen Sie, warum es nicht besser ist, die Feuerkraft der USA auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren, als die Feuerkraft diffus zu halten? Der Unterschied zwischen „Lasst uns Frieden haben“ und „Lasst uns Frieden mit Russland haben und aufhören, im Nahen Osten Kriege zu führen, damit wir uns darauf konzentrieren können, China zu stürzen“ ist der Unterschied zwischen „Hört auf, Zivilisten zu massakrieren“ und „Hört auf, diese Zivilisten zu massakrieren, weil ihr eure Munition braucht, um die anderen Zivilisten dort drüben zu massakrieren“.

Und es ist besonders dumm, weil es sich um genau dieselbe Agenda handelt. Die eine imperiale Fraktion hält es für das Beste, die Hegemonie der USA zu bewahren, indem sie sich darauf konzentriert, die Nationen zu Fall zu bringen, die China unterstützen und mit ihm zusammenarbeiten, während die andere imperiale Fraktion China selbst direkter angreifen will. Beide befürworten den Einsatz der US-Kriegsmaschinerie, um den Planeten Washington und den Insidern und Oligarchen der Regierungsbehörden, die es leiten, hörig zu machen, sie fabrizieren nur diese Debatte über die Einzelheiten, wie das geschehen soll.

Das ist es, was Noam Chomsky meinte, als er sagte: „Der clevere Weg, die Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber innerhalb dieses Spektrums eine sehr lebhafte Debatte zuzulassen – sogar die kritischeren und abweichenden Ansichten zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass es ein freies Denken gibt, während die ganze Zeit die Voraussetzungen des Systems durch die Begrenzung des Spektrums der Debatte verstärkt werden.“

Dieses streng begrenzte Spektrum der Debatte ist als Overton-Fenster bekannt, und die Manager der imperialen Erzählungen arbeiten sehr hart daran, dieses Fenster immer weiter zu Gunsten des oligarchischen Imperiums zu verschieben, dem sie dienen. Um uns davon abzuhalten, darüber zu streiten, ob es überhaupt ein weltumspannendes kapitalistisches unipolares Imperium geben sollte, halten sie uns davon ab, darüber zu streiten, wie die Interessen dieses Imperiums am besten gefördert werden sollten.

Je länger die Triebkräfte des Imperiums uns davon abhalten können, über die Details zu debattieren, wie wir ihnen dienen sollten, desto länger können sie uns davon abhalten, uns ihnen zuzuwenden und zu fragen, warum wir sie überhaupt in unserer Nähe haben sollten.

