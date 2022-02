„In 4 Tagen ist Krieg“ – USA nennen Datum für russischen Angriff auf die Ukraine

von Thomas Röper – http://www.anti-spiegel.ru

Die Kriegspropaganda im Westen kennt kein Halten mehr. Seit Monaten wird fast wöchentlich ein Datum für den russischen Angriff auf die Ukraine genannt. Nun soll es der 16. Februar sein.

Was Politik und Medien im Westen veranstalten, ist per Definition Kriegspropaganda. Seit Monaten wird fast wöchentlich ein Datum für den russischen Angriff auf die Ukraine genannt, ohne dass es je zu dem Angriff gekommen wäre. Die mediale Hysterie soll die anti-russische Stimmung befeuern und straft die westlichen Narrative, man sei am Frieden interessiert, Lügen. Wer am Frieden interessiert ist, der deeskaliert – sowohl durch Taten, als auch verbal. Der Westen tut das Gegenteil, indem er immer mehr Waffen in die Ukraine schickt, Russlands Gesprächsangebote ausschlägt und eine anti-russische Medienkampagne nach der anderen fährt.

USA: Russischer Angriff am 16. Februar

Nun haben die USA an Medien durchsickern lassen, dass sie ihre Verbündeten am Freitag vor einem russischen Angriff am 16. Februar gewarnt haben. Der Umfang der an die Medien durchgestochenen Informationen zeigt, dass die Meldungen in die Medien gelangen sollten. Die Warnungen der USA haben auch Folgen, denn seit Samstag häufen sich die Meldungen, dass immer mehr Staaten ihre Bürger auffordern, die Ukraine schnellstmöglich zu verlassen.

Das russische Fernsehen berichtet unter Berufung auf US-Medien, dass Jake Sullivan, der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, sogar Details der russischen Angriffspläne hat durchsickern lassen. Demnach wolle Russland mit massiven Luftangriffen beginnen und dann schnell die großen ukrainischen Städte, inklusive Kiew, einnehmen.

Das deckt sich mit dem, was der Spiegel berichtet. Offenbar wollen die USA nicht nur die Hysterie bei den westlichen Medien befeuern, sondern auch Panik bei ihren Verbündeten schüren. Der Spiegel schreibt unter der Überschrift „Ukraine-Konflikt – CIA rechnet mit russischem Angriff kommende Woche“ über die Gespräche der USA mit ihren Verbündeten:

„Bei den geheimen Unterrichtungen nannten die USA nach Angaben von mehreren Diplomaten und Militärs viele Details. So seien konkret Routen für die russische Invasion beschrieben worden sowie einzelne russische Einheiten und welche Aufgaben diese übernehmen sollten. Als Datum für den möglichen Beginn der Invasion wurde der 16. Februar genannt.“

Bei der Überschrift fühlt man sich an den Zweiten Golfkrieg erinnert, bei dem die CIA Stein und Bein darauf geschworen hat, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Nun also weiß die CIA, wann Russland angeblich die Ukraine angreifen will.

Wie immer: Keine Belege

Interessant wurde es in dem Spiegel-Artikel jedoch im nächsten Absatz:

„Auf welchen Informationen die scharfe US-Warnung fußt, war in Berlin zunächst nicht zu erfahren. Allerdings hieß es, die US-Darstellungen seien sehr detailliert gewesen und mit vielen Quellen untermauert worden.“

Ganz offensichtlich haben die USA ihren Verbündeten keine Belege für ihre Behauptungen vorgelegt, dafür aber detaillierte (frei erfundene?) russische Angriffspläne. Die ganze Medienkampagnen fußt also auf einer blumigen Warnung, für die kein Beleg vorgelegt wurde.

Das Praktische an solchen Meldungen ist, dass sie in mehrfacher Hinsicht genutzt werden können. Zunächst einmal verursachen sie Schlagzeilen und verstärken die anti-russische Stimmung, was genau das ist, was die USA möchten. Und wenn – wie es seit Samstag geschieht – die westlichen Verbündeten reihenweise ihre Bürger auffordern, die Ukraine schnellstmöglich zu verlassen, verschärft das die Medienkampagnen noch.

Wie der Westen den Krieg „verhindert“

Noch besser an solchen Meldungen ist jedoch, dass man sie sogar dann noch benutzen kann, wenn sie nicht eintreffen, sie sich also als Lüge herausstellen. Dann werden Politik und Medien nicht von einer Lüge sprechen, sondern behaupten, dass die Entschlossenheit des Westens den russischen Angriff in letzter Sekunde verhindert habe. Darauf hat auch der russische Außenminister Lawrow bei seinem Treffen mit der britischen Außenministerin in hingewiesen.

Und siehe da, der Spiegel hält sich in seinem Artikel, in dem er den russischen Angriff für den 16. Februar ankündigt, schon genau diese Hintertür offen:

„Insider halten es allerdings auch für möglich, dass die USA die Informationen bewusst gestreut hätten, um die russischen Angriffspläne zu torpedieren.“

„In vier Tagen ist Krieg“

Besonders dramatisch hat dieses Mal die britische Zeitung Daily Mail berichtet (siehe Titelbild dieses Artikels). Die Zeitung stellt den Krieg in Europa bereits als Fakt da und hat eine Art Countdown zum Krieg eingeleitet.

Auch der Spiegel spielt das Spiel bereitwillig mit. Am Freitagabend berichtete der Spiegel unter der Überschrift „Krisendiplomatie – Putin und Biden wollen am Samstag miteinander telefonieren“ über ein bevorstehendes Telefonat zwischen den Präsidenten Biden und Putin. Da man in einem solchen Artikel nicht viel berichten kann, das Gespräch hat ja noch nicht stattgefunden, werden solche Artikel gerne genutzt, um die Vorwürfe gegen Russland zu wiederholen. Dass auch der Spiegel die Trommel der Kriegspropaganda rührt, zeigte sich schon in der Einleitung:

„US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin haben sich mit Blick auf die Krise in Osteuropa für ein Gespräch an diesem Samstag verabredet. Kann Krieg noch verhindert werden?“

Der letzte Satz soll dem Spiegel-Leser suggerieren, dass der Krieg bereits beschlossene Sache ist (böse Russen!) und dass nur US-Präsident Biden ihn noch im letzten Moment verhindern kann. Mit Berichterstattung hat das nichts zu tun, denn es ist fern von der Wahrheit. Solche Artikel sollen den Lesern Angst machen.

Die Ukraine weiß von nichts

Die Verantwortlichen in der Ukraine sind bei ihren Erklärungen in letzter Zeit zurückhaltender geworden, denn sie scheinen zu verstehen, dass sie im Falle eines Krieges alleine gegen Russland stehen. Der Westen würde zwar Sanktionen gegen Russland verhängen und noch mehr Waffen schicken, aber trotzdem stünde die Ukraine alleine gegen Russland und sie wäre das Schlachtfeld.

Hinzu kommt, dass die vom Westen angeheizte Kriegshysterie der Ukraine auch massiv schadet, wenn der angeblich bevorstehende russische Angriff nie kommt, denn für die ukrainische Wirtschaft sind solche Meldungen Gift. Die Ukraine liegt wirtschaftlich ohnehin am Boden und dass Investoren um ein Land, das angeblich morgen im Krieg sein wird, einen großen Bogen machen, ist klar. Das gilt nicht nur für ausländische Investoren, sondern auch für Investitionen ukrainischer Firmen, die erst einmal abwarten, wie es weitergeht. Das lähmt die ukrainische Wirtschaft zusätzlich. Daher rufen ukrainische Politiker in letzter Zeit immer mehr zu medialer Zurückhaltung auf.

So auch der ukrainische Präsident Selensky, der zu den Warnungen der USA vor dem Angriff am 16. Februar gesagt hat:

„Wenn Sie oder andere Personen weitere Informationen über eine 100%ige Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation ab dem 16. Februar haben, geben Sie uns bitte diese Informationen.“

Aber die fast schon verzweifelten Aufrufe aus der Ukraine an den Westen, die Kriegshysterie zu reduzieren, bleiben bisher ungehört.