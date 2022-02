Die USA holen sich drei Verbündete für einen „Zweifrontenkrieg“ mit China und Russland, obwohl die Streitkräfte nicht ausreichen

von Zhang Han und Wang Wenwen – http://www.globaltimes.cn

Die Anzeichen sind deutlicher denn je, dass die USA die Quad in ein Instrument verwandeln, um ihr eigenes strategisches Ziel, China und Russland gleichzeitig zu bekämpfen, zu erreichen, so Beobachter, als US-Außenminister Antony Blinken das Thema der Ukraine-Krise in das Freitagstreffen der Quad-Außenminister einbrachte, obwohl diese Gruppe aus den USA, Australien, Japan und Indien für „indopazifische“ Angelegenheiten und zur Bekämpfung Chinas gebildet wurde.

Blinken sagte, die USA müssten gemeinsam mit ihren Verbündeten für ein auf Regeln basierendes System eintreten, das durch die chinesische Aggression“ bedroht sei, und die Reaktion der Welt auf die Ukraine-Krise werde von anderen“ beobachtet, was laut Bloomberg eine Anspielung auf Chinas Expansion“ in Asien war. Blinken warnte auch davor, dass Russland mehr Truppen aufstelle und eine Invasion in der Ukraine „jederzeit“ möglich sei, obwohl der Kreml eine solche Absicht bestritten und die NATO aufgefordert habe, sich zurückzuhalten.

Chinesische Experten glauben, dass Washington versucht zu erklären, dass es entschlossen ist, an zwei Fronten – China und Russland – zu kämpfen und zu gewinnen, um gleichzeitig den hegemonialen Status der USA zu betonen und sein Bestes zu tun, um so viele Verbündete und Partner wie möglich zu mobilisieren, um diesem strategischen Ziel inmitten der Besorgnis über die noch nie dagewesenen Beziehungen zwischen China und Russland zu dienen.

Sie wiesen jedoch darauf hin, dass die Regierung Biden sich selbst und die internationale Lage völlig falsch eingeschätzt hat, da die USA heute, die tief gespalten und von innenpolitischen Problemen geplagt sind, weder in der Lage sind, zwei Großmächte gleichzeitig in Schach zu halten, noch über die Führungsstärke verfügen, um das Vertrauen der Verbündeten zu erhalten.

Ertrinkender Mann

Am Donnerstag forderte US-Präsident Joe Biden die Amerikaner in der Ukraine zur sofortigen Ausreise auf und warnte in einem Interview mit dem Sender NBC, dass „die Dinge schnell verrückt werden könnten“. Die Äußerungen wurden von chinesischen Beobachtern als eine weitere Übertreibung einer „russischen Invasionsdrohung“ interpretiert, um die Verbündeten zu gemeinsamen Aktionen gegen Russland zu bewegen.

Der Plan der USA ging nur in sehr begrenztem Maße auf, als der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi bei seinem Treffen mit Blinken erklärte, er teile „die große Besorgnis“ über die russische Militäraufrüstung. Die australische Außenministerin Marise Payne erklärte ebenfalls, dass „die russische Militäraufrüstung an der ukrainischen Grenze Australien und unsere Verbündeten und Partner zutiefst beunruhigt“, obwohl Australien, das sehr isoliert im Südpazifik liegt, kaum Kontakte zu Russland hat und kein Interesse an diesem Thema zeigt.

Chen Hong, Professor und Direktor des Zentrums für australische Studien an der East China Normal University, erklärte am Freitag gegenüber der Global Times, dass die USA bestrebt seien, alle ihre Instrumente zu kombinieren und von den USA geführte Plattformen zu mobilisieren, um die Krise in der Ukraine und den Aufstieg Chinas auf einmal zu bewältigen.

Lü Xiang, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times am Freitag, die USA seien eher wie ein Ertrinkender, der sich an einen Strohhalm klammert. Doch je mehr die USA bei der eigenen Bevölkerung und der Welt den Eindruck erwecken wollen, dass sie Konfrontationen mit China und Russland bewältigen und eine von den USA geführte Weltordnung aufrechterhalten können, desto peinlicher ist ihre Lage, denn ihre Versäumnisse in der Innenpolitik, im demokratischen System und bei Auslandseinsätzen wie dem Abzug aus Afghanistan sind für alle offensichtlich.

Chen sagte auch, dass die Vermischung der Ukraine-Krise und der indo-pazifischen Strategie die Besorgnis der USA über die chinesisch-russischen Beziehungen „ohne Grenzen“ offenbare, die durch eine gemeinsame Erklärung, die nach dem persönlichen Treffen der beiden Spitzenpolitiker am 4. Februar vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking unterzeichnet wurde, noch verstärkt wurde.

Juri Tawrowski, Leiter des Analysezentrums „Russischer Traum-Chinesischer Traum“ des Izborsker Klubs, erklärte am Freitag gegenüber der Global Times, dass die USA unter Trump ihr Potenzial, zwei „kalte Kriege“ gleichzeitig zu führen, überschätzt und der bereits funktionierenden „Russland-Front“ eine „China-Front“ hinzugefügt hätten.

Jetzt will Biden alle liberalen kapitalistischen Länder einbinden, um Amerikas schwindende Macht zu stützen, und die Quad, der AUKUS und der so genannte Gipfel für Demokratie sind der Ausdruck davon. Auf diese Weise wird die Welt weiter gespalten und die chinesisch-russische Partnerschaft beschleunigt, so der Experte.

Sergej Birjukow, Professor am Sibirischen Institut für Management in Nowosibirsk, erklärte gegenüber der Global Times, dass China und Russland durch ihre sich entwickelnde Partnerschaft die Möglichkeit erhalten haben, die Militarisierung der Region durch die Strukturen der Quad und des AUKUS einzudämmen.

Willen und Realitäten

Die USA wollten die „chinesische Bedrohung“ im indopazifischen Raum und die „russische Bedrohung“ in Europa anpreisen, waren sich aber nicht im Klaren darüber, inwieweit ihre Verbündeten sich darauf einlassen würden, so die Experten.

Die Vierergruppe selbst ist kein leistungsfähiger Mechanismus und kann kaum konkrete Ergebnisse liefern, ganz abgesehen davon, dass die Mitglieder der Vierergruppe vorsichtig sind, Russland zu ihrem Ziel zu machen, so Lü.

Japan wird trotz territorialer Streitigkeiten mit Russland dieses nicht als Priorität betrachten, und auch Indien wird Russland nicht als Ziel sehen. Die USA können in der Ukraine-Frage am Quad-Tisch nur verbale Unterstützung erhalten, so die Experten.

Indien mag zwar die Motivation haben, China über die Quad Probleme zu bereiten, aber es muss sich mehr um interne Angelegenheiten kümmern, einschließlich der Epidemie, der Lieferketten und der kommerziellen Technologien, so die Experten.

Die USA könnten Japan umwerben, um China Ärger zu bereiten, da die beiden ostasiatischen Nachbarn einige Schwierigkeiten in ihren bilateralen Beziehungen haben. Japan wird sich jedoch nicht vollständig zum Werkzeug der USA machen und hat den Dialog mit China aufrechterhalten, um Probleme zu lösen und Konflikte zu bewältigen.

Australien scheint der einzige treue Gefolgsmann der USA im Block zu sein, der wie ein verzweifelter Spieler alles auf eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und den USA setzt und sogar darüber nachdenkt, sein Ziel auf Russland auszuweiten, aber die USA werden Australiens Opfer nicht zu schätzen wissen oder die Verluste kompensieren, wenn die USA ihre Politik anpassen, so Experten.

Litauen, ein Nicht-Quad-Land, hat seinen Außenminister Gabrielius Landsbergis nach Australien geschickt, um inmitten der Auseinandersetzungen mit China mehr Unterstützung für seine Haltung zu gewinnen. Das Land hat auch intensive Beziehungen zu Russland. Experten zufolge ist das baltische Land von einigen Politikern so sehr an das US-Boot gefesselt, dass es wenig Spielraum hat, das zu tun, was für seine Bevölkerung von Vorteil ist.

Lü sagte, dass die USA überall Feuer legen, um ihre Kompetenz und Anziehungskraft vor den Verbündeten zu demonstrieren, und dass sie alle verfügbaren Mittel einsetzen, um den „Zweifrontenkampf“ zu gewinnen, aber sie haben vergessen, dass sie nicht mehr die Führung haben, andere zu bitten, das Feuer zu löschen.

In Anbetracht der unsicheren innenpolitischen Lage in den USA, insbesondere im Hinblick auf die Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2024, sollten sich die Verbündeten zweimal überlegen, ob sie über die rhetorische Unterstützung der USA hinaus echte Verpflichtungen eingehen wollen, so die Experten.

Der jüngste F35-Absturz und die Kollision mit einem Atom-U-Boot im Südchinesischen Meer erinnerten die Öffentlichkeit daran, wie viel die USA im Rahmen ihrer ehrgeizigen indo-pazifischen Strategie erreichen können, so Lü.

https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252049.shtml