 Kuleba fordert diplomatischen Weg zur Lösung der Krise im Donbas

von https://tass.ru

Übersetzung LZ

KIEV, 7. Februar. /Die ukrainischen und deutschen Außenminister Dmytro Kuleba und Annalena Baerbok haben am Montag bei Gesprächen in Kiew über die Sicherheitslage in der Ukraine und die Aussichten für Verhandlungen im Normandie-Format (Deutschland, Russland, Ukraine, Frankreich) gesprochen. Dies erklärte der ukrainische Außenminister auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen.

„Wir begannen [die Gespräche] mit der Sicherheitslage und dem Normandie-Format“, sagte Kuleba. In seinem Gespräch mit Baerbock habe er auf die Notwendigkeit eines diplomatischen Weges zur Lösung der Krise im Donbass hingewiesen. „Politisch konzentrieren wir uns jetzt alle auf die diplomatische Lösung der aktuellen Krise. Weder Deutschland noch die Ukraine versuchen, den Konflikt gewaltsam zu entfachen, und wir haben unsere Bemühungen gebündelt, um sicherzustellen, dass die derzeitige Eskalation gestoppt und der gesamte Konflikt diplomatisch gelöst wird“, sagte Kuleba.

Verweigerung des Dialogs mit Donezk und Luhansk

Gleichzeitig erklärte der ukrainische Außenminister, dass Kiew keinen Dialog mit den Volksrepubliken Donezk und Lugansk (DNR und LNR) führen werde, die von der ukrainischen Seite als „getrennte Bezirke der Regionen Donezk und Lugansk“ bezeichnet werden, und dass ein solcher Dialog nicht in den Minsker Vereinbarungen vorgesehen ist.

„Ich habe Annalena [Baerbock] mitgeteilt, dass die Ukraine ihre eigenen roten Linien hat, von denen wir unter keinen Umständen abrücken werden. Zu diesen roten Linien gehört erstens, dass wir keine Zugeständnisse an die territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen machen werden“, sagte Kuleba. „Die zweite ist, dass wir nicht in einen direkten Dialog mit den sogenannten Donezker und Luhansker Volksrepubliken treten werden. Dies ist in den Minsker Vereinbarungen nicht vorgesehen, die Forderung nach einem solchen Dialog liegt allein im Interesse der Russischen Föderation“, argumentierte der ukrainische Außenminister.

„Nun, drittens habe ich betont, dass das ukrainische Volk immer die Quelle der Entscheidungen über die Außenpolitik unseres Staates sein wird und niemand kann uns vorschreiben, wohin wir uns in der Außenpolitik bewegen und was wir tun sollen“, fügte Kuleba hinzu.

Deutschland „zwingt uns nicht, Zugeständnisse zu machen.

Er stellte sofort klar, dass der deutsche Außenminister ihn nicht zu Zugeständnissen in der Frage der Beilegung des Konflikts im Donbas zwingt. „Ich will damit keineswegs sagen, dass Annalena mir etwas Gegenteiliges gesagt hat und ich ihre Meinung geändert habe“, versicherte Kuleba. „Es ist eine sehr beliebte Frage in der Ukraine: zwingen ausländische Gäste die ukrainischen Behörden zu Zugeständnissen? Ich erkläre voll und ganz, dass Annalena mich weder während des heutigen Treffens noch davor zu irgendwelchen Zugeständnissen in der Frage der Beilegung des Konflikts [im Donbass] gezwungen hat“, sagte Kuleba.

Anschuldigungen gegen Russland

Der ukrainische Außenminister erwartet auch, dass das Treffen der politischen Berater des Normandie-Formats (Deutschland, Russland, Ukraine, Frankreich) in Berlin Beschlüsse fassen wird, die die Arbeit der Kontaktgruppe zur Beilegung des Konflikts im Donbass „freigeben“ werden. „Wir setzen uns dafür ein, dass zumindest nach dem Treffen in Berlin die Verhandlungen auf der Beratungsebene im Normandie-Format fortgesetzt werden, ein weiteres Treffen ist geplant. <…> Wir hoffen höchstens, dass konkrete Lösungen gefunden werden, um die Arbeit der Trilateralen Kontaktgruppe zu erleichtern“, sagte er.

Der Minister betonte auch, dass die Ukraine „kein Szenario“ in Bezug auf die Sicherheit in ihrem Land ausschließe. Gleichzeitig beschuldigte er Russland, die interne Situation in der Ukraine destabilisieren zu wollen, Cyberangriffe zu begehen, militärisch zu eskalieren und zu versuchen, einen Keil zwischen Kiew und seine westlichen Partner, einschließlich Deutschland, zu treiben.

Sowohl in westlichen Ländern als auch in Kiew wurden in letzter Zeit Behauptungen über eine mögliche russische Invasion in der Ukraine laut. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, bezeichnete diese Informationen als leere und unbegründete Eskalation der Spannungen. Er betonte, dass Russland keine Bedrohung für irgendjemanden darstelle. Gleichzeitig schloss Peskow die Möglichkeit von Provokationen zur Rechtfertigung solcher Erklärungen nicht aus und warnte, dass Versuche, die Krise im Südosten der Ukraine mit Gewalt zu lösen, schwerste Folgen haben würden.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13638831