Herausforderung für die USA: Iran entlädt 2 Millionen Barrel Rohöl in Venezuela

von https://orinocotribune.com

Übersetzung LZ

Ein iranischer Supertanker mit rund zwei Millionen Barrel Kondensat wird diese Woche in einem Hafen in Venezuela mit dem Entladen beginnen, wie aus einem Dokument hervorgeht.

Der iranische Tanker mit einer Ladung von zwei Millionen Barrel des Kohlenwasserstoffprodukts, das zur Verdünnung von venezolanischem Schwerstöl benötigt wird, kam am Freitag, den 28. Januar, im Hafen von José der staatlichen Gesellschaft Petróleos de Venezuela (PDVSA) an und wird im Laufe dieser Woche entladen, so ein Dokument von TankerTrackers, einem Unternehmen, das auf die Verfolgung von Schiffsbewegungen im Ölhandel spezialisiert ist.

VERWANDTER INHALT: Venezuela verdoppelt Ölproduktion mit Hilfe des Irans und setzt sich gegen US-Sanktionen durch

Das Schiff wurde als Starla identifiziert und gehört der National Iranian Oil Company (NIOC), so der Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde, unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Im Rahmen des Tauschgeschäfts zwischen den beiden Erdöl produzierenden Ländern wurde die Lieferung von iranischem Kondensat – im Wesentlichen ein leichtes Rohöl – für Dezember 2021 erwartet, aber der Mangel an Öllagern und Engpässe im Hafen von José führten zu Verzögerungen, wie aus internen PDVSA-Dokumenten hervorgeht.

Der Tanker kam in venezolanischen Gewässern an, nachdem PDVSA und NIOC eine Vereinbarung über den Austausch von iranischem Rohöl gegen Schweröl des venezolanischen Unternehmens in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 geschlossen hatten. Diese Vereinbarung hat sich als entscheidend für die Aufrechterhaltung der venezolanischen Ölproduktion erwiesen, da das Land Verdünnungsmittel, einschließlich Kondensat, benötigt, um den Transport und die Ausfuhr von Öl zu erleichtern.

WEITERFÜHRENDER INHALT: Die Rolle der Arbeiterräte bei der wirtschaftlichen Erholung Venezuelas – Interview mit Manuel Páez

Im vergangenen Jahr tauschten die beiden staatlichen Unternehmen, die unter illegalen US-Sanktionen“ stehen, etwa 4,82 Millionen Barrel iranisches Kondensat gegen 5,55 Millionen Barrel venezolanisches Schweröl aus, das zumeist auf Schiffen unter der Flagge des persischen Landes transportiert wurde.

Die Verbündeten haben außerdem seit 2020 iranisches Benzin gegen venezolanisches Kerosin getauscht, um die Treibstoffknappheit in dem südamerikanischen Land zu verringern. Dieses Manöver ist eines von vielen, mit denen die US-imperialistischen Machenschaften zum Sturz von Präsident Nicolás Maduro erfolgreich bekämpft wurden.

Auf diese Weise kann die Lieferung von Kondensat aus dem Iran, einem der größten Produzenten und Exporteure von Rohöl, Venezuela helfen, seine Rohölexporte zu steigern. Venezuela braucht diese Einnahmen, um seine Wirtschaft zu verbessern, die unter den illegalen einseitigen Zwangsmaßnahmen (euphemistisch „Sanktionen“ genannt) Washingtons gelitten hat, aber insbesondere seit der zweiten Jahreshälfte 2021 deutliche Anzeichen einer Erholung aufweist.

HispanTV)

Übersetzung: Orinoco Tribune