Broschüre: Aufmarsch im Indo-Pazifik

von Jürgen Wagner – http://www.imi-online.de

Der Westen und der Neue Kalte Krieg mit China in der indopazifischen Region

Der Indo-Pazifik gilt als die Region, die absehbar mit das größte Eskalationspotential in sich birgt. Die Broschüre geht ausführlich auf die in diesem Zusammenhang zunehmenden westlich-chinesischen Konflikte ein und beschreibt, wie nicht nur die USA, sondern auch andere EU-Staaten und mittlerweile auch Deutschland, damit begonnen haben, ihre militärische Präsenz in der Region auszuweiten.

Die Broschüre (68S, A4) entstand in Kooperation der IMI mit der Europaabgeordneten Özlem Demirel, was es ermöglicht, sie auch – gerne in größeren Stückzahlen – gedruckt abzugeben.

Bestellungen bitte via E-Mail (möglichst bis zum 9.2.) über folgende Adresse: bestellungen@oezlem-demirel.de.

Die Broschüre kann natürlich wie immer auch gratis hier heruntergeladen werden.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Einleitung

1. Vom Kalten Krieg zur Neuen Großmachtkonkurrenz

1.1 Vom Hinterbänkler zum Herausforderer

1.2 Der Indo-Pazifik: Epizentrum der neuen Großmachtkonflikte

1.3 Die 9-Strich-Linie: Umkämpfte Inseln

2. Die USA auf Kollisionskurs

2.1 Bush bis Bush: US-Strategie der Vorherrschaft

2.2 Obama: Pivot gegen China

2.3 Trump: Verschärfung der Großmachtkonkurrenz

2.4 Biden: China-Obsession

3. Rüstung gegen China: Kampf um die erste Inselkette

3.1 Rüstung für Großmachtkriege

3.2 Erste Inselkette: US-Strangulierungsstrategie

3.3 Aufrüstung im Indo-Pazifik

4. Die alten Kolonialmächte: Großbritannien und Frankreich

4.1 Großbritannien: Auf den Spuren des Empire

4.2 Frankreich: EU-Brückenkopf im Indo-Pazifik

5. Deutschland: Aufbruch zum Indo-Pazifik

5.1 Weltmachtanspruch und Großmachtkonkurrenz

5.2 Leitlinien: Der Indo-Pazifik im (militärischen) Visier

5.3 Flagge zeigen! Die „Bayern“ auf großer Fahrt

6. EU-Strategie: Im Boot der Großmachtkonkurrenz

6.1 Partner – Konkurrent – Systemrivale?

6.2 EU-Strategie für den Indo-Pazifik

6.3 Von Ostafrika bis zum Westpazifik: Koordinierte Maritime Dauerpräsenz

6.4 NATO: Auch dabei?

6.5 EU vs. AUKUS?

7. Doppelmoral: Von der Heuchelei zur Eskalation?

7.1 Chagos-Inseln: Die Sache mit den Regeln

7.2 Eskalationspotenzial: Mit FONOPs auf Kollisionskurs

7.3. Rüstungsspirale & Spiel mit dem Feuer

Fazit: Europas Gretchenfrage

