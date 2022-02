Die US-Spekulationen über Russland unter falscher Flagge und als Krisendarsteller sind selbstdiskreditierend

von Andrew Korybko – https://oneworld.press

Übersetzung LZ

Die subversive antirussische Fraktion der ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratie der USA („deep state“) ist so verzweifelt, einen russisch-ukrainischen Stellvertreterkrieg zu provozieren, dass sie jetzt Spekulationen über Russland vorantreibt, das angeblich einen Angriff unter falscher Flagge plant, der von Krisenakteuren ausgeführt werden soll. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, teilte diese Behauptung ohne jeglichen Beweis während einer Pressekonferenz am Donnerstag mit, was Matt Lee von Associated Press dazu veranlasste, ihn sofort zu widerlegen. Dieser verglich Price‘ Spekulationen sogar mit „Alex-Jones-Territorium“ während ihres unvergesslichen Austauschs, den Sie hier in voller Länge lesen können und der hier zusammengefasst wurde.

Die USA hatten bis zu diesem Zeitpunkt die Existenz von False Flags und Krisenakteuren geleugnet und behauptet, dass es sich bei der Diskussion darüber lediglich um eine „Verschwörungstheorie“ handele, obwohl die Existenz beider Phänomene im Laufe der Geschichte objektiv bestätigt wurde. Russlands frühere Bemühungen, dem zuvorzukommen, was es als die eigenen Chemiewaffenangriffe der USA unter falscher Flagge in Syrien bezeichnete, wurden vom amerikanischen Establishment stets mit Hohn, Verurteilung und sogar Spott bedacht, doch nun will genau dieses Establishment, dass die Welt ihre eigenen ähnlichen Behauptungen über Russland blindlings akzeptiert. Diese Übung in der Definition des Doppeldenkens ist selbstdiskreditierend und intellektuell beleidigend.

Um es ganz klar zu sagen: Falsche Flaggen und Krisenakteure gibt es wirklich, aber nicht jede dieser Behauptungen ist wahr. Die US-Regierung ist auf der internationalen Bühne nicht mehr glaubwürdig, nachdem sie Beweise für „Massenvernichtungswaffen“ im Irak gefälscht und zuletzt den drohenden Fall Kabuls durch die Taliban geleugnet hat, bis er tatsächlich eintrat, um nur einige Beispiele zu nennen. Niemand sollte den USA glauben, wenn sie behaupten, dass Russland laut Price einen Angriff unter falscher Flagge in der Ostukraine oder sogar auf seinem eigenen Territorium plant und sogar Krisenschauspieler einbeziehen will, die sich als Leichen ausgeben. Eine solch dramatische Anschuldigung kann nicht ernsthaft öffentlich geteilt werden, ohne dass ein faktischer Beweis vorgelegt wird.

Es ist mehr als arrogant von Price und seinen Hintermännern des „tiefen Staates“ zu erwarten, dass irgendjemand ihre Spekulationen über Russland unter falscher Flagge und als Krisenakteure blindlings glaubt. Es ist viel glaubwürdiger, dass die USA selbst ein Szenario planen, das man als umgekehrte Falsche-Flagge-Situation bezeichnen kann, bei dem ihre Geheimdienste und/oder ihre Stellvertreter in der Ukraine entweder einen eigenen Angriff unter falscher Flagge durchführen, den sie Russland anlasten, oder das Land oder russlandfreundliche Rebellen im Donbass tatsächlich angreifen, dann aber alle derartigen Aufnahmen als sogenannte „russische Falsche Flagge mit Krisenakteuren“ beschreiben. Schließlich sind die Fähigkeiten der USA zur Wahrnehmungssteuerung (Propaganda) meisterhaft und gut dokumentiert, so dass sie nicht unterschätzt werden sollten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Price seine Anschuldigung am Vorabend der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking erhob, von der viele bereits erwartet hatten, dass die USA versuchen würden, sie auf die eine oder andere Weise zu stören. Präsident Putin hält sich derzeit in der chinesischen Hauptstadt auf, um dieser Zeremonie beizuwohnen und sich mit seinem Amtskollegen zu treffen. Vor diesem Hintergrund ist es sehr wahrscheinlich, dass die USA das oben erwähnte Szenario der umgekehrten falschen Flagge in den kommenden Tagen vorantreiben, während sich der russische Staatschef noch im Ausland befindet, oder zumindest wollen, dass dieses Szenario wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf hängt. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine Psy-Op gegen die ganze Welt und gegen Präsident Putin persönlich.

Wie dem auch sei, das bedeutet nicht, dass es automatisch erfolgreich sein wird. Den USA mangelt es schon jetzt an Glaubwürdigkeit, ganz zu schweigen davon, dass sie eine so dramatische Behauptung über Russland unter falscher Flagge und als Krisendarsteller aufstellen, ohne auch nur den Hauch eines sachlichen Beweises vorzulegen, wenn sie von einem erfahrenen Reporter öffentlich in Frage gestellt werden. Sollte das von Price geschilderte Szenario tatsächlich eintreten, sollte niemand daran zweifeln, dass eine solche Abfolge von Ereignissen tatsächlich auf das eigene Szenario der USA mit umgekehrter falscher Flagge zurückzuführen wäre und nicht auf das, was sie Russland grundlos vorwerfen. Es bleibt abzuwarten, ob es überhaupt dazu kommt, aber allein die Tatsache, dass Price seine verzerrte Version dieses Szenarios vorstellte, deutet darauf hin, dass die USA es ernsthaft in Erwägung ziehen.

