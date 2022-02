Xis chinesische Neujahrsansprache ist eine Botschaft des Vertrauens, des Mutes und der Entschlossenheit

von Yang Sheng – http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, spricht am 30. Januar 2022 bei einem chinesischen Neujahrsempfang in der Großen Halle des Volkes in Peking, der Hauptstadt von China. Das Zentralkomitee der KPCh und der Staatsrat gaben den Empfang am Sonntag in Peking. (Xinhua/Ju Peng)

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Sonntag bei einem Empfang in Peking im Namen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und des Staatsrats allen Chinesen Grüße zum Frühlingsfest übermittelt.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, hielt eine Rede in der Großen Halle des Volkes, in der er Chinesen aller ethnischen Gruppen, Landsleute in Hongkong, Macao und Taiwan sowie Auslandschinesen begrüßte, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete.

Analysten zufolge fasste die Rede die Errungenschaften Chinas im vergangenen Jahr und deren historische Bedeutung zusammen und sendete auch eine klare Botschaft der Zuversicht, des Mutes und der Entschlossenheit für die Zukunft.

Das diesjährige Frühlingsfest, das chinesische Neujahrsfest, fällt auf den 1. Februar.

Große Erfolge in einem Jahr mit schwierigen Herausforderungen

Xi sagte, das Jahr 2021 habe bemerkenswerte Fortschritte für die Kommunistische Partei Chinas (KPC) und das Land gebracht, und nannte als wichtige Ereignisse die Feier des hundertjährigen Bestehens der KPC, die Verabschiedung des dritten historischen Beschlusses in der 100-jährigen Geschichte der Partei, den Sieg im Kampf gegen die absolute Armut, das Erreichen des ersten Ziels des hundertjährigen Bestehens, eine in jeder Hinsicht gemäßigt wohlhabende Gesellschaft aufzubauen, und den Beginn einer neuen Reise zum vollständigen Aufbau eines modernen sozialistischen Chinas.

Im vergangenen Jahr habe China seine führende Position in der Welt in Bezug auf wirtschaftliche Entwicklung und COVID-19-Kontrolle behauptet, sagte Xi. Er verwies auf die Fortschritte Chinas bei der Qualitätsentwicklung, die Fähigkeiten in strategischer Wissenschaft und Technologie, die Reform und Öffnung sowie das Wohlergehen der Menschen.

Xi wies auch darauf hin, dass die Ordnung in Hongkong wiederhergestellt worden sei und weitere Anstrengungen unternommen würden, um sezessionistische Kräfte zu bekämpfen und die nationale Wiedervereinigung zu erleichtern.

„Unabhängig von den Wendungen und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, müssen wir den großen Gründungsgeist der KPCh weiterführen und uns vor Augen halten, dass man in der Not gedeiht und in der Lässigkeit untergeht“, sagte Xi.

Experten sagten, 2021 sei ein Jahr des Ruhms, aber auch ein Jahr mit vielen Herausforderungen gewesen, da der strategische Druck der USA nicht nachgelassen habe und die chinesische Wirtschaft unter dem Einfluss der grassierenden Pandemie ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Aber dank der starken Führung der KPCh haben diese Herausforderungen die Entwicklung Chinas nicht beeinträchtigt, und im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere den USA, die die Epidemie nicht wirksam bekämpfen konnten, hat die Leistung der KPCh dem chinesischen Volk großes Vertrauen vermittelt. Deshalb kann der Partei- und Landesvorsitzende das vergangene Jahr selbstbewusst mit einer langen Liste von Erfolgen zusammenfassen.

„Wir sollten eine langfristige Perspektive haben, auch in ruhigen Zeiten auf mögliche Gefahren vorbereitet sein, eine starke Einheit bewahren und hart arbeiten, um die große Sache der nationalen Verjüngung weiter voranzutreiben“, betonte Xi.

Auf den 20. Nationalkongress der KPC vorbereitet sein

Xi sagte, dass die KPCh ihren 20. Nationalkongress in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 einberufen werde, um die Arbeit der letzten fünf Jahre zu überprüfen und den Entwicklungsplan für die kommende Zeit zu entwerfen.

Mit Blick auf konkrete Maßnahmen für den Kongress rief Xi dazu auf, die Reformen und die Öffnung in allen Bereichen voranzutreiben, eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu fördern und das Wohlergehen des Volkes zu sichern und zu verbessern.

Der Schwerpunkt sollte auf der Aufrechterhaltung einer stabilen und gesunden Wirtschaft, einer sicheren und friedlichen Gesellschaft und einem politischen Ökosystem liegen, das sich durch Ehrlichkeit und Integrität auszeichnet, so Xi.

Der chinesische Präsident betonte eine „stabile und gesunde Wirtschaft“ und eine „qualitativ hochwertige Entwicklung“. China sei in eine Phase eingetreten, in der es eine vernünftigere und umfassendere strategische Sicht auf seine Entwicklung habe und nicht mehr nur ein schnelles Wachstum anstrebe, sondern eine gerechtere und ausgewogenere Entwicklung, um die gesamte Gesellschaft besser an den Vorteilen der Entwicklung teilhaben zu lassen, so die Experten.

Das außenpolitische Umfeld im Jahr 2022 wird kompliziert sein, da auch in den USA später in diesem Jahr Zwischenwahlen stattfinden werden, was die Reibungen zwischen China und den USA verstärken wird, da die derzeitige US-Regierung ihre Härte gegenüber „Konkurrenten“ zeigen muss, um ihre Wahl zu unterstützen. Abgesehen von der Schaffung einer gesunden internen Situation muss China in diesem Jahr also auch die komplizierten externen Herausforderungen bewältigen, so Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der Chinesischen Universität für Auswärtige Angelegenheiten.

Xi wies darauf hin, dass das neue Jahr das Jahr des Tigers ist, und sagte, dass der Tiger in der traditionellen chinesischen Kultur als König der Tiere und als Symbol für Stärke, Tapferkeit und Furchtlosigkeit gilt, und forderte die Menschen auf, ein neues Kapitel des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen zu schreiben.

Bei der Bewältigung von Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dem Weg zur nationalen Verjüngung seien „Stärke, Tapferkeit und Furchtlosigkeit“ die wichtigsten und notwendigsten Elemente, so Analysten. Dies sei eine Botschaft der Zuversicht, des Mutes und der Entschlossenheit, die alle Parteimitglieder und das Volk des Landes ermutigen solle, geschlossen und zuversichtlich zu bleiben, um im kommenden Jahr weitere bedeutende Siege zu erringen.

Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking stehen vor der Tür, und das chinesische Volk ist voll und ganz darauf vorbereitet, der Welt eine reibungslose, sichere und prächtige Veranstaltung zu präsentieren, sagte Xi. Er sprach den Sportlern aus dem In- und Ausland seine besten Wünsche aus.

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1250259.shtml