Es geht um den Dijjywan

Normalerweise schreibe ich über Dinge, die ich kenne. Im Fall der digitalen Währungen und insbesondere des digitalen Yuan (im Folgenden dijjywan) schreibe ich über etwas, das meine Neugierde weckt. Es scheint so wenig bekannt zu sein, dass es schwierig ist, etwas Definitives zu finden. Doch die Frage ist so wichtig, digitale Währungen sind so neu, die Auswirkungen so weitreichend, dass eine Diskussion sinnvoll erscheint. Das Folgende ist daher eine Art deklarative Frage, eine Auflistung von Ideen aus vielen Quellen, die vielleicht in vielen Fällen falsch sind, und von denen ich hoffe, dass die Leser mich aufklären können. Um endlose Qualifikationen und Vorbehalte zu vermeiden, schreibe ich über jene Dinge, die ich nicht wirklich weiß, positiv. Korrekturen und Gedanken sind willkommen.

Einige Dinge, die man wissen muss: Dijjywan, der während der Olympischen Winterspiele eingeführt wird, ist keine Kryptowährung wie Bitcoin, die die Anonymität der Nutzer wahren soll: Alle Transaktionen sind Peking bekannt oder können bekannt sein. Ein Dijjywan-Konto ist kein Bankkonto, obwohl es von der PBOC, der People’s Bank of China, verwaltet wird. Man muss kein Bankkonto haben, um es zu nutzen. Es bringt keine Zinsen ein. Mit Dijjywan kann man genauso wenig spekulieren wie mit dem normalen Yuan, denn der digitale Yuan ist der normale Yuan, nur in digitaler Form. Ein Dijjywan-Konto bietet keinen Zugang zu Krediten. Es kommt einer physischen Währung so nahe wie nur möglich, ohne eine physische Währung zu sein. Die Transaktionen erfolgen sofort und endgültig.

Wie funktioniert es also? Als Privatperson laden Sie eine App, die in China als digitale Geldbörse (digital wallet) bezeichnet wird, auf Ihr Mobiltelefon herunter, so wie Sie es mit jeder App tun würden. Dies wird derzeit in China durchgeführt. Sie scannen Ihr Gesicht, und das System gibt Ihnen einen eindeutigen QR-Code. Jetzt haben Sie ein Dijjywan-Konto. Keine Bürokratie, kein Ausfüllen von Formularen, keine Nachfrage nach einem Ausweis und keine Überprüfung der finanziellen Vergangenheit. Daran ist nichts Neues oder Star Wars-artiges. Jeder in China hat es bereits getan, um WeChat Pay oder Alipay zu nutzen. Etwa achtzig Prozent der Einzelhandelstransaktionen in China werden über Handy-Apps abgewickelt, was die Akzeptanz dort wahrscheinlich macht.

Nehmen wir an, Sie sind in Kathmandu und ich bin in Cancun und Sie wollen mir fünfhundert Dijjywan schicken. Sie rufen die App auf, gehen zu den Kontakten, tippen auf Fred, geben 500 ein und drücken auf Senden. Fünf Sekunden später, in Mexiko, habe ich das Geld. (Das habe ich mir ausgedacht, aber es entspricht in etwa den Zahlungen, die ich in Chengdu gesehen habe).

Interessante Frage: Was würde eine einfache, bequeme und schnelle Geldüberweisung per Mobiltelefon für Western Union bedeuten? Was würde das für die Kreditkarten von Mastercard und Visa bedeuten? Die amerikanischen Kreditkartenunternehmen erhalten einen Prozentsatz von jedem Verkauf. Was würde es für Visa und Mastercard bedeuten, wenn China als Taktik der Wirtschaftskriegsführung keinen oder einen geringeren Prozentsatz abzöge? Die Einzelhändler würden sicherlich ein System bevorzugen, das sie weniger kostet.

Wenn China mit dem Dijjywan bargeldlos wird, was seine erklärte Absicht ist, wird dies die Effizienz innerhalb Chinas verbessern, aber keine großen Auswirkungen auf die Außenwelt haben. Wer außerhalb Chinas würde eine chinesische Digitalwährung verwenden wollen?

Vielleicht viele Menschen. Da es in Cancun viele chinesische Touristen gibt, würden Hotels und Restaurants gerne von Chinesen profitieren, die sich nicht mit der Währungsumrechnung abmühen wollen. Mexiko würde sich wahrscheinlich freuen, wenn das Geld ins Land käme. Die Menschen in Simbabwe, deren Währung anderswo wertlos ist und die befürchten, dass Harare mit dem Gelddrucken anfängt und ihre Ersparnisse vernichtet, würden sich über Dijjywan freuen, die sie aus dem Land bringen oder international online ausgeben können. Ein solches Land könnte, wenn es eine stabile Währung wollte, den Dijjywan zur Landeswährung oder zu einer nationalen Währung machen, wie es Panama und Ecuador mit dem Dollar tun. Menschen ohne Bankkonten, schätzungsweise zwei Milliarden, würden ihn nützlich finden. Das Ergebnis wäre ein verteiltes, ganz auf den Yuan ausgerichtetes Finanzökosystem.

Die chinesische Währung wäre für die vielen Länder interessant, die keinen amerikanischen Einfluss auf ihre Finanzen wollen. Dijjywan wäre ein zuverlässiges Wertaufbewahrungsmittel, beispielsweise für Menschen in brasilianischen Favelas, da ein Raub nahezu unmöglich wäre: Ein bewaffneter Räuber könnte sein Opfer zwingen, ihm Geld auf sein Telefon zu überweisen, aber das würde in der chinesischen Wolke eine Aufzeichnung von Zeit, Ort, Betrag und Identität beider Parteien erzeugen. Die Behörden könnten das gestohlene Geld einfach einziehen und es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben sowie das Konto des Diebes einfrieren. Die chinesischen Behörden haben diese Art der digitalen Überwachung bereits erwähnt.

Interessant, wenn auch nicht im Zusammenhang mit China: Amerika spielt mit dem Gedanken an einen digitalen Dollar. Würde Amerika bargeldlos werden (zugegeben, wahrscheinlich nicht vor dem Hitzetod der Sonne), würde der illegale Drogenhandel über Nacht verschwinden. Bei Einzelhandelstransaktionen, von denen der Handel abhängt, würden beim freundlichen Crack-Händler an der Ecke die Identitäten von Käufer und Verkäufer erfasst werden. Das wäre nicht gut für das Geschäft. Die Dealer könnten leicht aufgespürt werden. Verhaftungen wären nicht nötig, da das Einfrieren ihres Dijjywan-Kontos ausreichen würde. Da die Konten von der Gesichtserkennung abhängen, könnte der Händler kein weiteres Konto einrichten. Der Totalitarismus hat seine Reize.

Digitalwährungskonten wären programmierbar. Wenn ein Land einen Kreuzzug gegen den Alkohol führt, könnten die Menschen daran gehindert werden, mehr als eine bestimmte Menge an Alkohol pro Monat zu kaufen. China hat die Vorzüge des Dijjywan bei der Verhinderung von Geldwäsche hervorgehoben. Diese Ideen regen die Bürgerrechtler zu Recht auf, aber sie stellen eine positive Seite der Medaille dar. Welche sozialen Auswirkungen hätte die Unterbindung des Drogenhandels in den schwarzen Ghettos?

Die Möglichkeiten der Überwachung und der sozialen Kontrolle liegen auf der Hand, aber da China ohnehin vollständig digitalisiert wird, dürfte der Alarm kaum Auswirkungen haben. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass Amerika schnell in die gleiche Richtung geht, wobei ein Großteil der Überwachung und Zensur von halbstaatlichen Unternehmen wie Google und Twitter durchgeführt wird. Angesichts der Tatsache, dass viele Länder digitale Währungen in Erwägung ziehen, scheint es, dass wir sie ohnehin bald haben werden. Und wenn man sich an der Geschichte orientiert, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Menschen die Überwachung als Preis für die Bequemlichkeit akzeptieren würden.

Aber kommen wir zu den ernsten Themen: Amerikas Finanzsanktionen gegen Länder, die es nicht mag. Wie vielleicht die meisten Menschen wissen, laufen internationale Zahlungen, z. B. für Öl, über das Finanzzahlungssystem SWIFT, das seinen Hauptsitz in Brüssel hat und angeblich unabhängig ist, in Wirklichkeit aber unter amerikanischer Kontrolle steht. Es ist die einzige praktische Möglichkeit für Länder, miteinander Geschäfte zu machen. Wenn Amerika ein Land von SWIFT abschneidet, wie es das bei Venezuela, Iran und Kuba getan hat, ist das ein wirtschaftlich verheerender Schlag. Die bloße Drohung, den Anschluss zu verlieren, schüchtert ein. Daher wünschen sich viele Länder eine Alternative zu SWIFT. Wo also kommt der Dijjywan ins Spiel?

Beachten Sie, dass der digitale Yuan skalierbar ist. Im Prinzip ist es genauso einfach, eine Million wie hundert dijjywan zu versenden, was ihn zu einem praktischen Zahlungsmittel macht, um beispielsweise Erdöl aus sanktionierten Ländern zu bezahlen. Weiter – lesen Sie dies sorgfältig: Dijjywan-Transaktionen sind völlig unabhängig von Washington, völlig unabhängig – eieiei! – von SWIFT und dank starker Verschlüsselung für die USA undurchsichtig. Dies bedroht Amerikas Fähigkeit, andere Länder unter Druck zu setzen, und würde, wenn es sich durchsetzt, zu einer erheblichen Schwächung der US-Macht in der Welt führen. Es mag sein, dass China dies bedacht hat. Die USA haben es sicherlich bedacht. https://news.bitcoin.com/us-government-chinas-digital-yuan-threaten-dollar-worlds-dominant-reserve-currency/

Warum könnte ein Tabakhändler in Paris nicht für fünftausend Dollar Cohiba-Zigarren aus Kuba kaufen, oder China einen Tanker mit Öl aus Venezuela, oder jedes Unternehmen in Europa Waren aus dem oder in den Iran oder von jedem anderen Land in Dijjywan? Die USA könnten den sanktionierten Ländern den Umtausch von Dijjywan in andere Währungen erschweren, aber das würde diese Länder nur dazu zwingen, mehr Handel mit China zu treiben.

China hat wiederholt erklärt, dass es nicht daran denkt, den Dijjywan für internationale Zahlungen zu verwenden. Wie die Deutsche Bank sagt, wird er für den inländischen Gebrauch eingerichtet. Allerdings arbeitet China zu diesem Zweck mit Hongkong, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen – was auch immer das genau heißen mag. Warum die VAE? Nicht, weil China die Einzelhandelsverkäufe von Alibaba an die Emirate fördern will, da diese die Gesamtbevölkerung eines großen Stadtbusses haben. Aber sie haben Öl. Das ist interessant. Wir dürfen nicht vergessen, dass China den Yuan unbedingt internationalisieren will.

Das US-Finanzministerium und das Foreign Policy Research Institute haben die Befürchtung geäußert, dass daraus ein vom Westen unabhängiges, dezentrales, sinozentrisches Finanzökosystem entstehen könnte. Viele Länder, die viel Handel mit China treiben oder schlechte Beziehungen zu den USA haben, könnten an Bord kommen. Die zentralasiatischen Staaten, die BRICS-Staaten, die lateinamerikanischen Länder, die es leid sind, unter dem Stiefel der USA zu stehen. China könnte die Nutzung des Dijjywan zur Voraussetzung für Kredite und die Teilnahme an der BRI machen. Es ginge nicht darum, entweder den Dijjywan oder den Dollar zu verwenden, da die Länder beides nutzen könnten.

Amerikanische Beamte sagen oft selbstgefällig, dass der Yuan nur einen kleinen Prozentsatz des internationalen Handels ausmacht und dass der Dijjywan keine Bedrohung für die Vorherrschaft des Dollars darstellt. Das mag sein. Aber der wirtschaftliche und technologische Schwerpunkt der Welt verlagert sich nach Osten, ein so riesiger Markt wie der chinesische hat eine ganz eigene Überzeugungskraft, viele Länder wollen eine amerikanische Vorherrschaft vermeiden, und der digitale Yuan ist etwas völlig Neues. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich weiß, welche Auswirkungen wir sehen werden.

Nachdenkliche Kommentare sind willkommen, und noch einmal: Ich veröffentliche diese Ideen auf der Suche nach Erleuchtung, nicht weil ich mich für eine Autorität halte.

