Die USA sollten die „seltene Warnung“ Chinas in der Taiwan-Frage nicht falsch einschätzen: Leitartikel der Global Times

von http://www.globaltimes.cn

Übersetzung LZ

Bild: Chinesische Botschaft in den USA

Der chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, sagte kürzlich in einem Interview mit US-Medien, wenn die Inselregierung Taiwans, ermutigt durch die USA, den Weg der Unabhängigkeit weiter verfolge, würden China und die USA höchstwahrscheinlich „in einen militärischen Konflikt“ verwickelt. Er verglich die Taiwan-Frage auch mit dem „größten Pulverfass“ zwischen China und den USA.

Die Worte des Botschafters lösten in den USA Schockwellen aus. US-Medien glauben, dass dies eine seltene und direkte Warnung des chinesischen Festlandes an die USA und Taiwan ist.

Dies war das erste persönliche Gespräch von Qin als chinesischer Botschafter in den USA, und das Publikum waren die Amerikaner. Seine Äußerungen waren nicht nur ein klares Signal an die politischen Eliten der USA – er warnte sie davor, in der Taiwan-Frage weiter mit dem Feuer zu spielen, da dies schlimme Folgen haben werde -, sondern er wollte auch mehr Amerikanern klar machen, wie ernst die Folgen der „Nutzung Taiwans zur Eindämmung des chinesischen Festlands“ sind und wer der wahre Zerstörer von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan ist.

Die US-Gesellschaft muss dringend die Unwissenheit über die Taiwan-Frage beseitigen, die Chinas Kerninteressen und die nationalen Gefühle des chinesischen Volkes betrifft. Die ausgedehnten Provokationen der USA in der Straße von Taiwan haben enorme Risiken angehäuft, aber eine so sensible Situation wird in den USA nicht genügend beachtet. US-Politiker und -Eliten stellen sich einfach dumm, und unter ihrer falschen Führung weiß die amerikanische Öffentlichkeit entweder nicht, wie ernst die Taiwan-Frage ist, oder sie kann nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Dieser Gegensatz birgt Risiken.

Als Reaktion auf die Äußerungen von Botschafter Qin erklärten einige republikanische Senatoren, die USA könnten nicht zulassen, dass China die USA und ihre Verbündeten weiterhin „schikaniere“. Einige US-Netizens behaupteten: „Den größten Handelspartner zu bedrohen, ist eine schlechte Strategie. China dominiert bereits die gesamte Region wirtschaftlich, es gibt keinen Grund für Säbelrasseln“, und „Jetzt sind die USA an der Reihe, China zu warnen.“

Wie konnte es zu „China tyrannisiert die USA“ werden? Das ist der Trick eines Diebes, der „Haltet den Dieb“ schreit. Die Äußerungen der Senatoren sind politische Manipulation mit Hintergedanken, und die Kommentare der Internetnutzer beruhen auf Egoismus aus Unwissenheit. Der gemeinsame Effekt verdreht und vergiftet die amerikanische Meinung über China und führt zu Washingtons anhaltender irrationaler China-Politik.

Die Amerikaner sollten nicht mehr betrogen werden. Es sollte Stimmen von außen geben, die ihnen die Wahrheit über die Beziehungen zwischen China und den USA und über die Welt sagen.

Die Amerikaner sind von den Worten des Botschafters Qin Gang überrascht, weil sie die Situation um die Straße von Taiwan und die Politik des chinesischen Festlandes gegenüber Taiwan weder verstehen noch ihr Bedeutung beimessen. Für die Chinesen hat der Botschafter die Politik lediglich klarer beschrieben und den Schwerpunkt ein wenig verschoben.

Die offizielle Haltung des chinesischen Festlandes in der Taiwan-Frage lautet wie folgt: China wird die Aussichten auf eine friedliche Wiedervereinigung mit äußerster Aufrichtigkeit und größten Anstrengungen anstreben, sich aber nicht dazu verpflichten, auf nicht-friedliche Mittel zu verzichten. Der Botschafter wiederholte nicht nur den ersten Teil, sondern hob auch die zweite Hälfte hervor, indem er deutlich machte, dass die Folge eines Spiels mit dem Feuer ein militärischer Konflikt zwischen China und den USA wäre. Dies bezog sich auf die ständigen Manöver der USA in der Straße von Taiwan, mit denen versucht wird, die rote Linie des Ein-China-Prinzips zu überschreiten. Da einige Amerikaner vorgeben, taub zu sein, können wir nur unsere Lautstärke erhöhen. Wenn die USA weiterhin die Warnungen Chinas ignorieren, wird es zu weiteren Spannungen, Krisen und sogar Konflikten in der Straße von Taiwan kommen.

Früher waren sich China und die USA in der Taiwan-Frage einig, wobei die drei gemeinsamen Kommuniqués die Leitplanke bildeten. Die Straße von Taiwan ist in den letzten 40 Jahren friedlich und stabil geblieben. Aber jetzt zerschlagen die USA die Leitplanken und versuchen, Chinas Grundlinie mit einer „Salamitaktik“ zu durchbrechen, um die „Unabhängigkeit Taiwans“ zu einem öffentlicheren Thema zu machen. China wird nicht untätig bleiben. Hinter Chinas Warnung steht der starke Wille und die gewaltige Kraft der chinesischen Nation, die Einheit des Landes zu wahren, und die USA müssen dies zur Kenntnis nehmen – andernfalls wird Washingtons strategische Arroganz die USA nur noch mehr in eine angespannte strategische Unvorbereitetheit hineinziehen.

Die Interessen Chinas und der USA sind eng miteinander verwoben. Beide werden von einer harmonischen Beziehung profitieren oder die Folgen von Konflikten zu tragen haben. Die USA sind ebenfalls der Meinung, dass sich die bilateralen Beziehungen weiterentwickeln sollten, anstatt sie zu verschlechtern. Sie haben einmal gesagt, dass sie keinen neuen Kalten Krieg mit China wollen. Die USA sollten ihren Worten Taten folgen lassen. Botschafter Qin brachte diese Haltung in seinem Interview zum Ausdruck. Es bleibt zu hoffen, dass die USA ein ernsthaftes, umfassendes und korrektes Verständnis der bilateralen Beziehungen haben und nicht weiter auf dem falschen Weg sind.

